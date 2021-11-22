«ВКонтакте» закрыла сервис для знакомств Lovina и запустила сервис «VK Знакомства» Статьи редакции
Он возьмёт «лучшие функции» от Lovina, говорят в соцсети.
Сервис «VK Знакомства» доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK, сообщила соцсеть.
С помощью него можно найти пару для общения, а также анонимно выразить симпатию в профиле пользователя с помощью соответствующей кнопки «Симпатия». Узнать имя того, кто нажал на кнопку можно, если выразить симпатию в ответ или купить подписку. Можно купить на месяц за 599 рублей или «пожизненную» за 5990 рублей.
Сервис может искать людей по возрасту, расстоянию, интересам и похожим музыкальным вкусам.
Само приложение бесплатное, но есть платные функции — например, чтобы добавить комментарий к «симпатии» или видеть имена тех, кто их отправил.
«VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое соцсеть запустила в 2019 году. Его «ВКонтакте» решила закрыть — приложение уже недоступно в магазинах App Store и Google Play.
В Lovina можно было купить пожизненный доступ к функциям. Во «ВКонтакте» на момент написания заметки не уточнили vc.ru, могут ли пользователи перенести эту подписку в новое приложение.
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