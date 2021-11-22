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Соцсети
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» закрыла сервис для знакомств Lovina и запустила сервис «VK Знакомства» Статьи редакции

Он возьмёт «лучшие функции» от Lovina, говорят в соцсети.

18 18 комментариев
545 просмотров

Сервис «VK Знакомства» доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK, сообщила соцсеть.

С помощью него можно найти пару для общения, а также анонимно выразить симпатию в профиле пользователя с помощью соответствующей кнопки «Симпатия». Узнать имя того, кто нажал на кнопку можно, если выразить симпатию в ответ или купить подписку. Можно купить на месяц за 599 рублей или «пожизненную» за 5990 рублей.

Сервис может искать людей по возрасту, расстоянию, интересам и похожим музыкальным вкусам.

Интерфейс «VK Знакомств» «ВКонтакте»

Само приложение бесплатное, но есть платные функции — например, чтобы добавить комментарий к «симпатии» или видеть имена тех, кто их отправил.

«VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое соцсеть запустила в 2019 году. Его «ВКонтакте» решила закрыть — приложение уже недоступно в магазинах App Store и Google Play.

В Lovina можно было купить пожизненный доступ к функциям. Во «ВКонтакте» на момент написания заметки не уточнили vc.ru, могут ли пользователи перенести эту подписку в новое приложение.

#новость #вконтакте

18 18 комментариев
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Igor Kachura

Предсмертные конвульсии успешных it менеджеров?

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2
Джон Картошкин

скорее перевернули на другой бок

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1
Олег Калинин

Кровати переставили

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2
Дмитрий Милюков

Имена девушек поменяли!

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0
Артём К

"Мы перевернём иконку эджа и добавим сердечко как в тиндере. Ассоциации со знакомствами 100% у людей пойдут" ред.

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1
Alex Shevchenko

Ждешь ❤️ ? Не жди! Качай БАйДУ! 😄

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1
Джон Картошкин

... и покажи свою байду

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1
Гарифуллин Христиан

По сути всё тоже самое, только вид с края)))

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1
Дмитрий Милюков

ВК тонет и его не спасти. Менеджеры придумывают чухню, чтобы продержаться на своих должностях.

Ответить
1
Джон Картошкин

на АЙПИО пора

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0
Кирилл Сохин

Мне хочется увидеть того человека, кто этим будет пользоваться

Ответить
0
Alex Shevchenko

Это легко! Регайся в вк и заходи в вк знакомства)))

Ответить
0
Кирилл Сохин

В мертвую соцсеть? Ну-ну

Ответить
0
Alex Shevchenko

Мёртвую в каком смысле?.. 🙄 если она вам неудобна, то ладно. А так там жизнь кипит, как и в др фбуках, оклассниках, твиттерах, инстаграммах.

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0
Персональный хичхакер

Не надо путать кипение и пердежи в ванной. Площадка мертва чуть менее чем полностью. Вся аудитория ушла в мессенджеры, ВК теперь это платформа для размещения контента по инерции для всех креаторов.

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new_comment

Как кто? Товарищи майоры.

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Spartak Petrosyan
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Sergey Ontime

Works

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