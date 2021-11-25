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Соцсети
Таня Боброва

Пользователи пожаловались, что «ВКонтакте» автоматически создаёт анкеты в «Знакомствах» — соцсеть отключила приложение Статьи редакции

Сначала в компании объяснили, что многие пользователи регистрировались в Lovina и поэтому попали в «VK Знакомства», а потом начали детальную проверку жалоб.

49 49 комментариев
3198 просмотров

«ВКонтакте» автоматически добавил женщин старше 18 лет в сервис «VK Знакомства», заполнив за них анкеты и приложив фотографии аккаунта. Об этом сообщил паблик «Женская республика» вечером 24 ноября.

Жалобы на автоматическое создание анкеты появились и в Twitter. Некоторые пользователи сообщили, что анкеты появились и у тех аккаунтов, у которых стоит в профиле мужской пол, а также тех, кто «в отношениях».

Некоторые пользователи предположили, что анкета создаётся, если с аккаунта на 14 февраля отправляли симпатию.

Чтобы убрать профиль из сервиса, нужно зайти через мобильное приложение «ВКонтакте» в «Знакомства» и в настройках снять галочку «Знакомлюсь», сообщили пользователи.

PLUXER @pluxer1
В вк появилось приложение для знакомств. И даже, если вы туда не заходили, то ваш профиль там есть. Если хотите убрать профиль оттуда надо зайти через мобильный в Знакомства и в настройках выключить пункт "знакомлюсь".

Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что только сам пользователь может сделать себе анкету. Но поскольку «VK Знакомства» созданы на базе закрытого приложения Lovina, в котором многие уже делали анкеты, они теперь видят их в сервисе «VK Знакомства».

Мы специально позаботились о пользователях и перенесли их данные из Lovina в обновлённый продукт «VK Знакомства» — чтобы они не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии. Кроме того, у многих людей были куплены платные подписки на Lovina и было бы неправильно, если бы они их потеряли.

пресс-служба «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» подтвердили, что анкета может появиться, если пользователь отправляет симпатию другому человеку: ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля. Но аккаунт заведут только после его подтверждения, без согласия пользователя анкета не создаётся, рассказали в соцсети.

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У одного из редакторов vc.ru также появилась анкета в «VK Знакомства», хотя он не регистрировался в Lovina и не нажимал на кнопку «Начать знакомиться», которая появляется при входе в сервис. Три редактора TJ также заметили, что «VK Знакомства» автоматически создал им анкеты, хотя в Lovina они не регистрировались.

Позже во «ВКонтакте» сообщили, что временно закроют приложение и детально изучат все жалобы. Работу «VK Знакомства» восстановят после проверки.

Работа сервиса «VK Знакомства» будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений «ВКонтакте», и стандартам качества социальной сети в целом.

Всем пользователям с активными платными подписками мы предложим в качестве компенсации бонусный период наших премиум-возможностей в равноценном объеме.

Антон Циварев
директор по развитию суперприложения «ВКонтакте»

#новость #вконтакте

49 49 комментариев
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49 комментариев
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БАБКА В ЗАСАДЕ

Срань какая-то. Мэйлру прям изо всех щелей торчит

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48
Артем Акулов

Ну а как еще показывать рост аудитории? 🤡🤡🤡

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10
БАБКА В ЗАСАДЕ

Аудитория VK за год выросла, и теперь им в среднем 14 лет?

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6
Артем Акулов

Смотря как ботов настроить))

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5
Ivan Zamorev

Может 41?

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0
Фирменный турник

Вспомните политику Майл.Агента и массовую рассылку дикпиков по пользователям. Чувствую перо Mail.Ru, а с другой стороны логичная мысль всех у кого в сп в активном поиске или явного указания загнать в знакомства. Чего сидят пока страна в демографической яме ... блоггеры чтоли?

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1
Артем Акулов

Тиндер №1 прилажуха туеву хучу лет уже. Ну какие ВК Знакомства. Ну вы чего. Это всё равно что по падикам ходить и дикпики в почтовые ящики раскидывать.

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1
Фирменный турник

Стоит задача догнать и перегнать (но ввиду хапужистыж граждан у руля) управление проектами немного качает, так что рабы способные грести в сотню раз быстрее гребут в разные стороны. Напоминает мне басню про лебедя, рака и щуку. Так вот на западе же с их скрамами и аджайлами вопрос решен исключением лишних участников и на выхлопе изначально более слабая стстема показывает более сильные результаты и причем нанимая наших же выходцев программистов. Так что первое место Тиндера это наглядное фиаско управления в Мейле на мой взгляд

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0
Николай Краснов

Вот это номер. Может они еще переписывались сами?)

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22
Михаил Сватов

Жил так себе, по холостяцки, собирал мемасики. А тут, бац! Уже в отношениях!

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8
авэк муа плезир

А потом жена об этом узнаёт!

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18
ur spam

О которой ты даже не знал.

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5
БАБКА В ЗАСАДЕ

Так она тоже с Васей каким-то в отношениях там будет уже ))

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0
Майор Пронин

Можно жить веселой шведской семьей

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0
авэк муа плезир

это если она в вк сидит, а если не сидит, то объяснять придётся долго :)

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0
Алексей Морозов

Что муженек проходит в анкете как женщина

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0
Цкуро Бесцветный

и в поиске работы!

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Перепихивались

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1
Product Management

PR и SMM: (бегают и орут в панике)
Продакт: Как видно из этого графика, у нас рекордное количество анкет в первые дни после запуска!

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23
BearStrikesBack

Только бы СЕО ВК не пришла и не начала прояснять ...

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10
Фирменный турник

Она сюда теперь ни ногой 😁

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9
Alexander Shakun

А почему не ногой? (вдруг даже ссылочка есть:)

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1
Фирменный турник

Сам высер можно не читать, только комменты )

https://vc.ru/vk/279614-auditoriya-vkontakte-2021-ezhegodnyy-rost-prodolzhaetsya

Аудитория ВКонтакте 2021: ежегодный рост…
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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Блин там чето слишком дохуя их, в чем мякотка, вкратце?

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0
Фирменный турник

Ну один товарищ написал статью, что аудитория ВК падает. Прибежала СЕО и начала кудахтать, что "вы все врети!!!", привела метрики типа количество заходов и т.д, На что ей возразили, что для соцсети подобные метрики это полная херня, типа официальной инфляции в РФ, для соцсети главные метрики это таки активность и кол-во времени, которое юзер в ней проводит.

P.S. Правда ща там в статью апдейт добавили, не видел его, где признали, что СЕО обделалась, а "более опытный люди в комментах" - правы)

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5
Михаил Шишкин

Облажались по полной, короче)
Я представляю с каким фейсом эту статью выкладывали, мол сейчас будет слава, популярность и цветы, а получили бодрящих лещей и полные штаны конфуза:)

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0
Фирменный турник

А также понимание, что комментаторы на VC в вопросе соцсети разбираются значительно лучше, чем СЕО этой соцсети 😁

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1
Dark Falcon
Ответить
8
pavelknx

Что, когда там кредиты от ВК с автоподключением всем кто репостил авито/автору/циан подъедут?

Ответить
5
Ренат Зайдуллин

Скорее долги по кредитам подъедут)

Ответить
3
pavelknx

Есть кредит, нужно его с процентами погасить. Плюс страховок на половину тела кредита. А если ещё год о кредите не сообщать…

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2
Vlad Arkhipov

директор по развитию суперприложения 🤭

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1
Фирменный турник

супердиректор по развитию приложения

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

@VK это мягко говоря не этично. Зачем вы добавили анкеты девушек, которые там не регистрировались?

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0
Ренат Зайдуллин

Пфффф.... у какой организации в уставе написано про этику? Речь везде про прибыль. Прокатит - заработает. Не прокатит - ну смотря какие риски, можно и попробовать. Как-то так работа строится во всем капиталистическом мире. Просто в "развитом капиталистическом мире" корпорации сажают СМИ на абонентку (так как им тоже прибыль нужна), и те будут молчать если вдруг какой косяк, а наши еще не доросли.

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1
feiry fairy

а чо такого, если там как в тиндере нужно симпатии ждать для переписки?
Тут скорее наебали платящих мужиков, типа вон у тебя какой выбор, а его нет. Зачем нужны боты как тиндере, если можно юзать реальные неактивные акки?

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0
Rinat Mingariev

Челики, которые уже успели задонатить на пожизненный премиум:
:)))))))

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0
Александр Полывянный

ВКонтакте сначала взял функции вацапа, потом инстаграма, потом тиктока, теперь ещё и тиндера, осталось только vkmeta дождаться

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0
Фирменный турник

А потом сделала из них винегрет

Ответить
0
Алексей Зиборов

Эх, и как только я пропустил такой праздник жизни)

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0
Максим Ниязов

Отличное решение проблемы "курица - яйцо". Чтоб было пользователь начал искать пару, они должны быть в большом количестве. Вот их и сгенерировали много))

Ответить
0
Евгений Патрушев

мда уж.

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0
Denis Avakumov

Сайт знакомств... ботов. Ну чем не стартап, а?)))

Ответить
0
Андрей Иванов

На столько популярная соцсеть и идёт большой рост аудитории, что:

«ВКонтакте» автоматически создаёт анкеты в «Знакомствах»

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0
Igor Sobolev

Супер приложение)) это видимо некая форма аффирмации?))

Ответить
0
Станислав Назаров

Вообще странно, они неправильно используют слово. ВКонтакте это супер эп, а приложения внутри ВК это же обычный эп, не супер.

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0
Tony Bond

Кот выглядит будто держит паяльник над приложением и скоро начнёт его пытать

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0
Alice B

А я-то думаю, откуда всякое быдло в друзья полезло ни с того ни с сего, хоть профайл и закрытый.

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0
Roman Novikov

ЗДАРОВА ПОЗНАКОМИМСЯ? ПОШЛАЯ? СКИНЬ ФОТКУ

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