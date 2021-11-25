Работа сервиса «VK Знакомства» будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещенных на платформе мини-приложений «ВКонтакте», и стандартам качества социальной сети в целом.

Всем пользователям с активными платными подписками мы предложим в качестве компенсации бонусный период наших премиум-возможностей в равноценном объеме.