Пользователи пожаловались, что «ВКонтакте» автоматически создаёт анкеты в «Знакомствах» — соцсеть отключила приложение Статьи редакции
Сначала в компании объяснили, что многие пользователи регистрировались в Lovina и поэтому попали в «VK Знакомства», а потом начали детальную проверку жалоб.
«ВКонтакте» автоматически добавил женщин старше 18 лет в сервис «VK Знакомства», заполнив за них анкеты и приложив фотографии аккаунта. Об этом сообщил паблик «Женская республика» вечером 24 ноября.
Жалобы на автоматическое создание анкеты появились и в Twitter. Некоторые пользователи сообщили, что анкеты появились и у тех аккаунтов, у которых стоит в профиле мужской пол, а также тех, кто «в отношениях».
Некоторые пользователи предположили, что анкета создаётся, если с аккаунта на 14 февраля отправляли симпатию.
Чтобы убрать профиль из сервиса, нужно зайти через мобильное приложение «ВКонтакте» в «Знакомства» и в настройках снять галочку «Знакомлюсь», сообщили пользователи.
Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что только сам пользователь может сделать себе анкету. Но поскольку «VK Знакомства» созданы на базе закрытого приложения Lovina, в котором многие уже делали анкеты, они теперь видят их в сервисе «VK Знакомства».
Во «ВКонтакте» подтвердили, что анкета может появиться, если пользователь отправляет симпатию другому человеку: ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля. Но аккаунт заведут только после его подтверждения, без согласия пользователя анкета не создаётся, рассказали в соцсети.
У одного из редакторов vc.ru также появилась анкета в «VK Знакомства», хотя он не регистрировался в Lovina и не нажимал на кнопку «Начать знакомиться», которая появляется при входе в сервис. Три редактора TJ также заметили, что «VK Знакомства» автоматически создал им анкеты, хотя в Lovina они не регистрировались.
Позже во «ВКонтакте» сообщили, что временно закроют приложение и детально изучат все жалобы. Работу «VK Знакомства» восстановят после проверки.
Стоит задача догнать и перегнать (но ввиду хапужистыж граждан у руля) управление проектами немного качает, так что рабы способные грести в сотню раз быстрее гребут в разные стороны. Напоминает мне басню про лебедя, рака и щуку. Так вот на западе же с их скрамами и аджайлами вопрос решен исключением лишних участников и на выхлопе изначально более слабая стстема показывает более сильные результаты и причем нанимая наших же выходцев программистов. Так что первое место Тиндера это наглядное фиаско управления в Мейле на мой взгляд
Ну один товарищ написал статью, что аудитория ВК падает. Прибежала СЕО и начала кудахтать, что "вы все врети!!!", привела метрики типа количество заходов и т.д, На что ей возразили, что для соцсети подобные метрики это полная херня, типа официальной инфляции в РФ, для соцсети главные метрики это таки активность и кол-во времени, которое юзер в ней проводит.
P.S. Правда ща там в статью апдейт добавили, не видел его, где признали, что СЕО обделалась, а "более опытный люди в комментах" - правы)
@VK это мягко говоря не этично. Зачем вы добавили анкеты девушек, которые там не регистрировались?
Пфффф.... у какой организации в уставе написано про этику? Речь везде про прибыль. Прокатит - заработает. Не прокатит - ну смотря какие риски, можно и попробовать. Как-то так работа строится во всем капиталистическом мире. Просто в "развитом капиталистическом мире" корпорации сажают СМИ на абонентку (так как им тоже прибыль нужна), и те будут молчать если вдруг какой косяк, а наши еще не доросли.
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Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.
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