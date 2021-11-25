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Соцсети
Евгения Евсеева

Китайские госкомпании начали запрещать сотрудникам пользоваться WeChat из-за «угрозы безопасности» — WSJ Статьи редакции

Владеющей приложением Tencent уже запретили обновлять или выпускать приложения без одобрения.

  • В ноябре топ-менеджеры как минимум девяти крупных китайских государственных компаний запретили сотрудникам пользоваться WeChat для работы, пишет WSJ со ссылкой на источники. Если в приложении есть рабочие чаты, их нужно удалить.
  • Также сотрудникам сказали быть осторожными при обсуждении рабочих вопросов в WeChat. По словам источников, запрет связан с возможными проблемами с безопасностью приложения. Tencent сообщили, что в качестве альтернативы WeChat предлагают использовать другое приложение — WeCom.
  • Среди компаний, которые запретили пользоваться приложением — телекомунникационная компания и один из крупнейших операторов в мире China Mobile, банк China Construction Bank и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация».
  • WeChat — это популярное суперприложение от Tencent. В нём можно общаться с другими пользователями и пользоваться встроенными приложениями, в которых можно оплачивать счета или покупки, заказать еду и многое другое. На первый квартал 2021 года ежемесячно WeChat пользовалось около 1,2 млрд людей.
  • В июле 2021 года WeChat останавливал регистрацию новых пользователей в Китае, объяснив, что совершенствует технологию безопасности. В августе регистрацию возобновили, в том же месяце власти обвинили WeChat и ещё 42 сервиса в незаконной передаче данных пользователей.
  • 24 ноября власти запретили Tencent выпускать новые приложения или обновлять старые без одобрения госорганов Китая. На 17:30 мск акции компании растут на 1,19%.

#новость #китай #tencent #wechat

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Администратор Аккаунта

США: боится утечек и не хочет конкурентов, поэтому накладывает санкции на приложения из Китая.
КНР: боится утечек и не хочет конкурентов, поэтому накладывает санкции на приложения из Китая.

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18
Денис Демидов

Скорее всего Си боится, что программисты его скинут вместе с разжиревшей КПК

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1
Andrey Gordeev

Ахахах, программисты кого-то скинут, пхахах спасибо давно так не смеялся

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0
Alex Shevchenko
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1
Kirill Kulagin

Что, бояться, что кто-то украдёт у них то, что уже украли они..?

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0
Всвиторе

Я оглянулся посмотреть, не украла ли она. Чтоб посмотpеть, не украл ли я.

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1
aeli mill

Бояться что фраза младшего менеджера "посмотрел мультфильм про Винни Пуха" будет означать конец компании

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1
Илья Рогаткин

Жестоко там у них...

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0
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