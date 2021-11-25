Китайские госкомпании начали запрещать сотрудникам пользоваться WeChat из-за «угрозы безопасности» — WSJ Статьи редакции
Владеющей приложением Tencent уже запретили обновлять или выпускать приложения без одобрения.
- В ноябре топ-менеджеры как минимум девяти крупных китайских государственных компаний запретили сотрудникам пользоваться WeChat для работы, пишет WSJ со ссылкой на источники. Если в приложении есть рабочие чаты, их нужно удалить.
- Также сотрудникам сказали быть осторожными при обсуждении рабочих вопросов в WeChat. По словам источников, запрет связан с возможными проблемами с безопасностью приложения. Tencent сообщили, что в качестве альтернативы WeChat предлагают использовать другое приложение — WeCom.
- Среди компаний, которые запретили пользоваться приложением — телекомунникационная компания и один из крупнейших операторов в мире China Mobile, банк China Construction Bank и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация».
- WeChat — это популярное суперприложение от Tencent. В нём можно общаться с другими пользователями и пользоваться встроенными приложениями, в которых можно оплачивать счета или покупки, заказать еду и многое другое. На первый квартал 2021 года ежемесячно WeChat пользовалось около 1,2 млрд людей.
- В июле 2021 года WeChat останавливал регистрацию новых пользователей в Китае, объяснив, что совершенствует технологию безопасности. В августе регистрацию возобновили, в том же месяце власти обвинили WeChat и ещё 42 сервиса в незаконной передаче данных пользователей.
- 24 ноября власти запретили Tencent выпускать новые приложения или обновлять старые без одобрения госорганов Китая. На 17:30 мск акции компании растут на 1,19%.
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