«Компания должна быть самостоятельной»: Джек Дорси в письме сотрудникам рассказал о причинах ухода с поста главы Twitter Статьи редакции
Компания должна освободиться от влияния её основателей и развиваться самостоятельно, считает Дорси.
29 ноября сооснователь Twitter Джек Дорси покинул пост гендиректора компании. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал. В твите с прощальным письмом для сотрудников Дорси объяснил причины ухода.
Привет, команда.
Я провёл в компании 16 лет и испытал себя в разных ролях — сооснователя, гендиректора, руководителя совета директоров и его исполнительного директора. Позже я стал временным гендиректором, затем гендиректором. Наконец, настала пора уйти. Почему?
Многие считают, что компанию должны возглавлять её основатели. Я же считаю, что это серьёзное ограничение, и потому упорно трудился, чтобы Twitter перестала наконец от них зависеть. И сейчас подходящее время, чтобы это проверить, — по трём причинам.
Первая — то, что Параг [Агравал] становится гендиректором. Совет директоров внимательно изучил все кандидатуры и назначил его единогласно. Сам я выбрал его уже давно, поскольку он глубоко понимает компанию и её потребности.
Параг стоял за каждым важным решением, которое помогло улучшить Twitter. Он любознательный, пытливый, рациональный, творческий, требовательный и скромный. Он знает о своих недостатках и сильных сторонах и ведёт компанию вперёд, прислушиваясь к тому, что говорит ему сердце. Каждый день я учусь у него чему-то новому и безгранично доверяю ему как гендиректору.
Вторая — согласие Брета Тейлора стать председателем нашего совета директоров. Я попросил его присоединиться к совету, когда стал гендиректором, и он оправдал моё доверие.
У него есть предпринимательская жилка, он умеет идти на необходимые риски и понимает, как работают корпорации и технологии, и он прежде всего инженер. Именно такой человек сейчас нужен компании. С Бретом в роли руководителя я уверен в будущем совета. Вы даже не представляете, как я счастлив!
Третья — это все вы. Наши сотрудники — амбициозные ребята с огромным потенциалом. Только подумайте: Параг начинал как инженер, который посвящал всего себя нашему общему делу, а теперь он гендиректор (у меня был похожий путь... но он справился лучше!).
Одно это вызывает у меня гордость. Я знаю, что Параг сможет направить энергию в нужное русло, потому что он пропустил все наши процессы через себя и знает, как их улучшить. Помните, что вы все можете изменить направление, в котором движется компания. Я верю в это всем сердцем!
С сегодняшнего дня Параг вступит в должность. Чтобы помочь ему и Брету освоиться, я пробуду в совете до мая. И после уйду. Я бы мог бы остаться, но должен дать Парагу свободу — как новому руководителю. И, как я уже сказал, не только ему, но и компании — чтобы она стала самостоятельной и перестала зависеть от основателя.
Я хочу, чтобы все знали — это моё решение. Конечно, оно далось мне нелегко, поскольку я безмерно люблю сервис, компанию и всех вас. Мне очень грустно, но всё же я безгранично счастлив. Немногим фирмам удаётся добиться такого уровня, и не все основатели могут пренебречь своим эго ради компании и её будущего. Поэтому я знаю: мы ещё докажем, что сделали правильный шаг.
Завтра в 9:05 утра по Тихоокеанскому времени мы проведём общее собрание, чтобы всё обсудить. А пока благодарю вас за оказанное мне доверие и за то, что сделали всё, чтобы я смог довериться Парагу и вам. Я люблю вас всех.
джек
PS. Это же письмо я опубликую в Twitter, поскольку все, чего хочу, — чтобы у компании был самый прозрачный бизнес в мире. Привет, мам!
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