Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9130,"title":"\u0417\u0430\u0449\u0438\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b \u0438 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=9130&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/305439-reshenie-dlya-biznesa-zashchitit-rabochie-kompyutery-i-tratit-menshe-na-tehpodderzhku&placeBit=1&hash=85c54b2e13f250dedc65edea594d27f2b8d3772b0cf075b87dc84abeac949895","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Евгения Евсеева

«Компания должна быть самостоятельной»: Джек Дорси в письме сотрудникам рассказал о причинах ухода с поста главы Twitter Статьи редакции

Компания должна освободиться от влияния её основателей и развиваться самостоятельно, считает Дорси.

0 Обсудить
129 просмотров

29 ноября сооснователь Twitter Джек Дорси покинул пост гендиректора компании. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал. В твите с прощальным письмом для сотрудников Дорси объяснил причины ухода.

Джек Дорси Bloomberg

Привет, команда.

Я провёл в компании 16 лет и испытал себя в разных ролях — сооснователя, гендиректора, руководителя совета директоров и его исполнительного директора. Позже я стал временным гендиректором, затем гендиректором. Наконец, настала пора уйти. Почему?

Многие считают, что компанию должны возглавлять её основатели. Я же считаю, что это серьёзное ограничение, и потому упорно трудился, чтобы Twitter перестала наконец от них зависеть. И сейчас подходящее время, чтобы это проверить, — по трём причинам.

Первая — то, что Параг [Агравал] становится гендиректором. Совет директоров внимательно изучил все кандидатуры и назначил его единогласно. Сам я выбрал его уже давно, поскольку он глубоко понимает компанию и её потребности.

Параг стоял за каждым важным решением, которое помогло улучшить Twitter. Он любознательный, пытливый, рациональный, творческий, требовательный и скромный. Он знает о своих недостатках и сильных сторонах и ведёт компанию вперёд, прислушиваясь к тому, что говорит ему сердце. Каждый день я учусь у него чему-то новому и безгранично доверяю ему как гендиректору.

Вторая — согласие Брета Тейлора стать председателем нашего совета директоров. Я попросил его присоединиться к совету, когда стал гендиректором, и он оправдал моё доверие.

У него есть предпринимательская жилка, он умеет идти на необходимые риски и понимает, как работают корпорации и технологии, и он прежде всего инженер. Именно такой человек сейчас нужен компании. С Бретом в роли руководителя я уверен в будущем совета. Вы даже не представляете, как я счастлив!

Третья — это все вы. Наши сотрудники — амбициозные ребята с огромным потенциалом. Только подумайте: Параг начинал как инженер, который посвящал всего себя нашему общему делу, а теперь он гендиректор (у меня был похожий путь... но он справился лучше!).

Купить рекламу Отключить

Одно это вызывает у меня гордость. Я знаю, что Параг сможет направить энергию в нужное русло, потому что он пропустил все наши процессы через себя и знает, как их улучшить. Помните, что вы все можете изменить направление, в котором движется компания. Я верю в это всем сердцем!

С сегодняшнего дня Параг вступит в должность. Чтобы помочь ему и Брету освоиться, я пробуду в совете до мая. И после уйду. Я бы мог бы остаться, но должен дать Парагу свободу — как новому руководителю. И, как я уже сказал, не только ему, но и компании — чтобы она стала самостоятельной и перестала зависеть от основателя.

Я хочу, чтобы все знали — это моё решение. Конечно, оно далось мне нелегко, поскольку я безмерно люблю сервис, компанию и всех вас. Мне очень грустно, но всё же я безгранично счастлив. Немногим фирмам удаётся добиться такого уровня, и не все основатели могут пренебречь своим эго ради компании и её будущего. Поэтому я знаю: мы ещё докажем, что сделали правильный шаг.

Завтра в 9:05 утра по Тихоокеанскому времени мы проведём общее собрание, чтобы всё обсудить. А пока благодарю вас за оказанное мне доверие и за то, что сделали всё, чтобы я смог довериться Парагу и вам. Я люблю вас всех.

джек

PS. Это же письмо я опубликую в Twitter, поскольку все, чего хочу, — чтобы у компании был самый прозрачный бизнес в мире. Привет, мам!

#twitter #джекдорси

0 Обсудить
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Veles.finance
VELES BLOG Рассказываем как себя вести, чтобы заработать с Veles
0 Обсудить
0
NTA
Использование YOLOv5 для задачи детекции

Ликбез по нейронным сетям

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Как канадские любители снегоходов и квадроциклов открыли для себя Россию

«Важно найти свою нишу и быть готовым к тому, что ничего не получится».

12 12 комментариев
11
Транспорт
Лиана Липанова
Почему аренда самоката стоит как каршеринг и зачем отказываться от франшиз: интервью с главой Whoosh Дмитрием Чуйко Статьи редакции

До продажи бизнеса есть ещё «как минимум» два года, а пока Whoosh подумывает о запуске в Европе и учится сам собирать электросамокаты.

Сооснователь и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко
30 30 комментариев
17
Дизайн
Лиана Липанова
Как шеврон стал хлястиком: бывший арт-директор «Яндекса» рассказал о создании брендинга «Яндекс.Станции Мини» Статьи редакции

Название компании на колонке «в лоб» смотрелось бы агрессивно, а сделать тканевый шильдик на практике оказалось сложно.

5 5 комментариев
5
Финансы
Nazigul Jusupova
Китайский стартап по производству сельскохозяйственных роботов FJDynamics привлёк $70 млн Статьи редакции

Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.

8 8 комментариев
10
Техника
Полина Лааксо
«Она похожа на соль — улучшит любое блюдо, если не переборщить»: как инженер-пианист создал гитарную педаль Big Muff Статьи редакции

Майк Мэтьюс бросил работу в IBM, чтобы дарить гитарам звучание, как у Хендрикса и The Rolling Stones, и придумал «золотой стандарт» педалей с искажением: её в своих записях использовали Pink Floyd, The White Stripes и Depeche Mode.

Майк Мэтьюс Vintage Guitar
46 46 комментариев
43
ОЭЗ Технополис Москва
Как я стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» — опыт компании «ХайТэк»

Опытом работы на территории особой экономической зоны столицы делится генеральный директор НТЦ «ХайТэк» Алексей Алясев.

Пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва».
0 Обсудить
0
Право
Тепловой вентилятор
Суд признал незаконным взимание комиссии Wildberries при оплате MasterCard

Старая форма оплаты Вайлдберриз, в которой отдельной строкой отображалась комиссия при оплате MasterCard была признана судом как незаконная.

42 42 комментария
148
Больше статей
null