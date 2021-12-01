Twitter запретила пользователям публиковать фото или видео с изображением других людей без их разрешения Статьи редакции
Соцсеть будет удалять посты по запросам тех, кто на фото.
- С помощью новых правил Twitter хочет остановить нарушения неприкосновенности частной жизни на площадке и защитить пользователей от нападок.
- Политика не распространяется на публикации СМИ об общественных и политических деятелях, на фото или видео с массовых мероприятий и к твитам, которые «защищают общественные интересы и служат обсуждению проблем».
- Twitter будет удалять посты с чужими изображениями после жалоб на них. Чтобы опротестовать удаление, нужно соглашение на публикацию от того, кто на фото или видео.
- Соцсеть уже применяла такие меры в странах со строгими правилами обработки персональных. Например, в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и странах Евросоюза, и удаляла публикации с фотографиями жертв нападений, сообщает WSJ.
- Опрошенные изданием эксперты заявили, что новые правила для всех пользователей написаны так, что их будет сложно выполнить в реальности.
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