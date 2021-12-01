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Соцсети
Маша Цепелева

Twitter запретила пользователям публиковать фото или видео с изображением других людей без их разрешения Статьи редакции

Соцсеть будет удалять посты по запросам тех, кто на фото.

  • С помощью новых правил Twitter хочет остановить нарушения неприкосновенности частной жизни на площадке и защитить пользователей от нападок.
  • Политика не распространяется на публикации СМИ об общественных и политических деятелях, на фото или видео с массовых мероприятий и к твитам, которые «защищают общественные интересы и служат обсуждению проблем».
  • Twitter будет удалять посты с чужими изображениями после жалоб на них. Чтобы опротестовать удаление, нужно соглашение на публикацию от того, кто на фото или видео.
  • Соцсеть уже применяла такие меры в странах со строгими правилами обработки персональных. Например, в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и странах Евросоюза, и удаляла публикации с фотографиями жертв нападений, сообщает WSJ.
  • Опрошенные изданием эксперты заявили, что новые правила для всех пользователей написаны так, что их будет сложно выполнить в реальности.

#новость #twitter

545 просмотров
7 7 комментариев
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Ныкыта

Ох уж этот Ныттер

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1
Alex Shevchenko

Хныттер 😄

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1
Виктор Якунин

Понятное дело, что твиттер и тд уже больше политический инструмент и влияет на жизнь общества куда больше, чем должен.

Но когда наберётся критическая масса людей, которая просто перейдёт в конкурент твиттера? Ведь оставшийся процент лгбт+ и тд уже не так будет нужен рекламодателям и конец этого форума будет поедрешен.

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1
Семен Переделкин

Джек Дорси ещё дверь за собой закрыть не успел, как сразу началось.

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0
Виктор Булов

Он главный виновник этой шизы

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0
Семен Переделкин

Да мне вообще насрать, если честно. Я оставил камент просто потому, что могу.

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0
Павел Чуркин

Неужели это произошло.

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–2
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