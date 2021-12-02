Facebook обяжет пользователей, подверженных риску взлома, включить двухфакторную аутентификацию — иначе их заблокируют Статьи редакции
Среди тех, кто подвержен риску взлома — правозащитники, журналисты и чиновники.
- Программа усиленной защиты Facebook Protect доступна для 1,5 млн учётных записей, из них 950 тысяч подключили двухфакторную аутентификацию, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.
- К концу 2021 года программа появится в 50 странах, в том числе США, Индии и Португалии. В 2022 году будет доступна и в других регионах. Компания хочет, чтобы функцией пользовались все, у кого есть к ней доступ, поэтому делает её обязательной для людей, которые могут подвергаться особому риску — например, правозащитников, журналистов и чиновников.
- Соцсеть закроет им доступ к учётным записям, пока они не подключат двухфакторную аутентификацию. Компания не указала, по каким критериям будут выбирать учётные записи, подверженные к взлому.
- По собственным данным, при тестировании программы усиленной защиты двухфакторную аутентификацию подключили более 90% пользователей с высоким уровнем риска взлома.
- Facebook начала в октябре предупреждать журналистов о блокировке за отказ подключить дополнительную защиту, уведомления получили и российские журналисты. Проект Facebook Protect компания запустила в 2019 году. Он использовался в 2020 году во время президентских выборов в США для борьбы с фейками.
Америкосы забодали откровенно своими гениальными идеями! Google на днях прислал мне требование выслать им фотографию моего паспорта или сообщить реквизиты кредитки, чтоб подтвердить мой возраст. Тот факт, что я более 20 лет с аккаунтом, я через него зарегистрирован на смартфоне, на facebook, их не смущает. То, что у меня googlepay с активными картами пофигу. Подтверждайте или мы вырубим вам всё.
Дебилы, мать их.
Видимо, на этом этапе наше сотрудничество с google подошло к концу. Виртуальную карту они не принимают, а реальную кредитку с кодами я, естественно, давать не буду, равно как и паспорт свой. Посему увы.
Рассказываем историю продакта «Яндекса», который решил помочь фермерам, а также составляем свой словарик стартапера.
Их можно подкидывать в воздух, выбрасывать за пределы экрана и удерживать некоторое время на весу — чтобы породить новых.
Маркетинговое исследование помогает экономить сотни тысяч долларов и выпускать продукты, которые приносят миллионы.
Теперь структурам «Газпрома» принадлежит большая часть голосов в компании.
На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.
Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.
Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
Заказываю новую карту взамен кончившейся. Сотрудник привозит конверт с картой и документом и получении внутри, предлагает подписать. При этом конверт уже вскрытый, карта у него в руках. На вопрос - почему так - отвечает,: какая разница, я же их и запаковываю.
«Деззащита» получает 600 заказов в месяц и проводит обработки в квартирах, офисах «Газпрома», отелях Holiday Inn, магазинах Leroy Merlin и ресторанах.
От учёбы в топовом вузе и сеньорской позиции в IT до кривляния на камеру и заработка на рекламе.