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Соцсети
Nazigul Jusupova

Facebook обяжет пользователей, подверженных риску взлома, включить двухфакторную аутентификацию — иначе их заблокируют Статьи редакции

Среди тех, кто подвержен риску взлома — правозащитники, журналисты и чиновники.

  • Программа усиленной защиты Facebook Protect доступна для 1,5 млн учётных записей, из них 950 тысяч подключили двухфакторную аутентификацию, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.
  • К концу 2021 года программа появится в 50 странах, в том числе США, Индии и Португалии. В 2022 году будет доступна и в других регионах. Компания хочет, чтобы функцией пользовались все, у кого есть к ней доступ, поэтому делает её обязательной для людей, которые могут подвергаться особому риску — например, правозащитников, журналистов и чиновников.
  • Соцсеть закроет им доступ к учётным записям, пока они не подключат двухфакторную аутентификацию. Компания не указала, по каким критериям будут выбирать учётные записи, подверженные к взлому.
  • По собственным данным, при тестировании программы усиленной защиты двухфакторную аутентификацию подключили более 90% пользователей с высоким уровнем риска взлома.
  • Facebook начала в октябре предупреждать журналистов о блокировке за отказ подключить дополнительную защиту, уведомления получили и российские журналисты. Проект Facebook Protect компания запустила в 2019 году. Он использовался в 2020 году во время президентских выборов в США для борьбы с фейками.

#новости #facebook

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26 комментариев
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Louis Cyphre

Meta это защита)

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10
Аркадий Туманов

Ключевое слово - обяжут.
Вход в FB - строго по динамическому CVV коду!
А это точно соцсеть?

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4
Игорь Плахин

Пришлите его оператору СБ Мета. Он вам инвайт кинет!)

Ответить
0
Andre Macareno

Там же не только через ввод кода 2фа есть

Ответить
0
Бизнес советы

А есть ещё кто до сих пор юзает фэйс?

Ответить
–1
Виртуальный дым

Да, около трех миллиардов человек.

Ответить
6
Ильнур Гайнуллин

Почти половина населения Земли ред.

Ответить
0
Armen Oveyan

Это значит всех?

Ответить
2
Stanislav Vitinskiy

Я предполагаю, это значит, что все, кто им потенциально интересен в базе, должны будут верифицировать свой номер)) Для чего? Чтобы потом выборочно делилиться данными с нашими, в зависимости от своего интереса - журналисты, оппозиционеры, прочие лидеры мнений. Вы нам - мы Вам!)

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–1
Andre Macareno

Проверил — можно не ставить телефон в качестве второго фактора

Ответить
2
Stanislav Vitinskiy

Ну тут любой личный id-триггер подойдёт. Главное, чтобы в суде можно было сопоставить и идентифицировать.

Ответить
–1
Mikhail

Зачем? Любое приложение для второго фактора подойдёт. Хоть в виртуалке запускайте, никто не найдёт. Хоть на бумаге считайте эти шестизначные коды.
Суду это 100 лет не надо, они вас с аккаунтом свяжут гораздо проще и прямолинейнее

Ответить
0
Stanislav Vitinskiy

Аргумент. Если можно через GoogleAuth, то я не прав. Но что-то мне подсказывает, что этим не ограничится.

Ответить
–1
Andre Macareno

Любое приложение с TOTP
А еще FIDO-ключи типа юбикея

Ответить
1
Mikhail

У меня в 1password заведено, там алгоритм один и тот же, реально можно на бумаге считать при особом желании

Ответить
0
Семен Переделкин

Надеюсь дожить до тех времён, когда изделия Цукерберга сдохнут.

Ответить
2
Антон Попов

А с каких пор соцсеть решает - что нужно пользователю, а что нет?
Марк, ты так не играй, а то одни индусы в FB останутся))

Ответить
0
Andrey Gordeev

Всегда так было

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1
Юрий Другач

Я передам

Ответить
0
Nikolay Keskinov

Америкосы забодали откровенно своими гениальными идеями! Google на днях прислал мне требование выслать им фотографию моего паспорта или сообщить реквизиты кредитки, чтоб подтвердить мой возраст. Тот факт, что я более 20 лет с аккаунтом, я через него зарегистрирован на смартфоне, на facebook, их не смущает. То, что у меня googlepay с активными картами пофигу. Подтверждайте или мы вырубим вам всё.
Дебилы, мать их.
Видимо, на этом этапе наше сотрудничество с google подошло к концу. Виртуальную карту они не принимают, а реальную кредитку с кодами я, естественно, давать не буду, равно как и паспорт свой. Посему увы.

Ответить
1
Влад Дементьев

Не взломают - заблокируем

Вся аудитория ФБ вымрет

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0
Илья Рогаткин

Интересно как двухфакторная авторизация защитит их от Pagasus ?

Ответить
0
3216q114

Никак, но если их взломают фэйсбук с чистой совестью скажет мы тут не причем, сам виноват.

Ответить
1
Mikhail

Защитит от дебильных паролей, подбираемых по словарю

Ответить
0
Илья Фролов

Как интересно на них вакцина действует...

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0
Чит Чат

Ах, вот оно чего..

Facebook отключил аккаунт и выдает ошибку…
Сегодня захожу на Facebook, а аккаунт заблокирован под предлогом, что надо включить защиту. Жму…
vc.ru
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0
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