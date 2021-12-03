Новые владельцы VK сменят руководство компании «в ближайшее время» — The Bell Статьи редакции
В компании отказались комментировать сообщение.
Новые акционеры VK изменят состав топ-менеджеров компании в ближайшее время, сообщает The Bell со ссылкой на близких к сделке источников и экспертов. Двое из них считают, что Борис Добродеев может объявить об уходе с поста гендиректора компании 3 декабря.
- В VK отказались от комментариев изданию, Добродеев не ответил на сообщение The Bell.
- Борис Добродеев стал гендиректором компании в 2016 году. В октябре 2018 года Алишер Усманов передал в управление Добродееву свою долю в Mail.Ru Group.
- В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд руб.
- 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» долю во владельце 57% голосов в группе. 3 декабря «Газпромбанк» объявил, что передаст «Газпром-медиа» долю, контролирующую 57,3% голосующих акций VK.
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