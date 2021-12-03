Новые акционеры VK изменят состав топ-менеджеров компании в ближайшее время, сообщает The Bell со ссылкой на близких к сделке источников и экспертов. Двое из них считают, что Борис Добродеев может объявить об уходе с поста гендиректора компании 3 декабря.