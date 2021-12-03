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Соцсети
Маша Цепелева

Новые владельцы VK сменят руководство компании «в ближайшее время» — The Bell Статьи редакции

В компании отказались комментировать сообщение.

  • Новые акционеры VK изменят состав топ-менеджеров компании в ближайшее время, сообщает The Bell со ссылкой на близких к сделке источников и экспертов. Двое из них считают, что Борис Добродеев может объявить об уходе с поста гендиректора компании 3 декабря.

  • В VK отказались от комментариев изданию, Добродеев не ответил на сообщение The Bell.
  • Борис Добродеев стал гендиректором компании в 2016 году. В октябре 2018 года Алишер Усманов передал в управление Добродееву свою долю в Mail.Ru Group.
  • В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд руб.
  • 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» долю во владельце 57% голосов в группе. 3 декабря «Газпромбанк» объявил, что передаст «Газпром-медиа» долю, контролирующую 57,3% голосующих акций VK.

#новость #газпром #vk

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unknown

не понимаю что можно сделать, чтобы люди захотели вернуться в vk

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5
Arthur Niazyan

Ввернуть стену?

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1
Иван Шеметов

Да там больше майл развивать будут чем вк, вк и так прибыль приносит

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0
Spiker Spunreal

VK теперь не соц.сеть, а компания. Бывшая Mail.ru. Деливери-клаб, например, тоже теперь внутри VK.

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0
Yury Kotov

Полностью стать ТикТоком

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0
Stas Kokin

👮‍♂️🤏

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1
Олег Калинин
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