С «Авито доставкой» осталась без фотоаппарата и без денег

В сентябре 2021 продала свой профессиональный фотоаппарат через авито с услугой доставки. Отправляла в полностью рабочем состоянии, упаковала в коробку достаточно хорошо. При получении покупатель проверил его, включил и обнаружил ошибку на экране о том, что товар поврежден и отправил мне его обратно.