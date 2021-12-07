Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» разрешит всем сообществам монетизировать видео и прямые эфиры Статьи редакции

Больше всего за полгода заработали сообщества с юмористическими, развлекательными, спортивными и образовательными видео.

  • Пока программа монетизации видео доступна нескольким сотням сообществ из партнёрской программы «ВКонтакте», объявила компания. Чтобы стать участником, надо заполнить анкету.
  • В ближайшее время соцсеть позволит сообществам монетизировать прямые эфиры — получать часть дохода за показ рекламы во время трансляций.
  • До конца 2021 года получать доход от рекламы в видео смогут все сообщества, соотвествующие правилам программы монетизации. Ролики должны быть содержательными, оригинальными и качественными. Конкретные сроки в соцсети не уточняют.
  • С августа 2021 года суммарный доход авторов, публикующих видео в сообществах «ВКонтакте», вырос на 50%, количество публикуемых в сообществах-участниках программы выросло в два раза. Соцсеть не называет конкретных цифр.
  • «ВКонтакте» начала делиться выручкой от рекламы в видео с сообществами в августе 2021 года.

#новость #вконтакте

284 просмотров
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Fred Han

🆒 В вк правда одни мои одноклассники остались🤡🤡🤡

Ответить
3
Развернуть ветку
Nikita Emelianov

ВК совсем решил себя закопать, судя по всему

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Синицин

Всё стараются выбраться из ямы в которую себя сами и закопали. Очередное дно пробито

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Иванов

Вк второй ютуб делает, посмотрим что из этого выйдет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Приёмная
Юлия
С «Авито доставкой» осталась без фотоаппарата и без денег

В сентябре 2021 продала свой профессиональный фотоаппарат через авито с услугой доставки. Отправляла в полностью рабочем состоянии, упаковала в коробку достаточно хорошо. При получении покупатель проверил его, включил и обнаружил ошибку на экране о том, что товар поврежден и отправил мне его обратно.

40
11
Рокет Хьюманс
Как сделать работу компаний и фрилансеров удобной

С помощью сервиса «Рокет Ворк».

13
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Webinar Group
Как производственной компании обучить всех онлайн, увеличить прибыль и повысить лояльность. Часть 2

В первой части мы рассказали, какие задачи в промышленных компаниях решает онлайн-обучение и как к нему подготовиться.

0
0
Еда
Таня Боброва
Весь кофе подорожает, капучино за 250 рублей будет нормой: почему рынок штормит не первый месяц и чего ждать в 2022 году Статьи редакции

Основные причины — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок.

174
38
Boomstarter
Как выпустить заменитель соли на Boomstarter.ru и попасть в список Forbes

Сёстры из Астрахани запустили на Boomstarter.ru продажи нового продукта — зеленой соли. После этого их продукцию начали продавать в сетевых магазинах, а само бизнес-начинение журнал Forbes включил в список лучших стартапов.

1
0
Газпромбанк
«А с платформы говорят…» Раскрываем подробности разработки омниканальной платформы Газпромбанка

9 декабря в 19:00 в продолжение серии митапов GPB.Talks спикеры из Газпромбанка и КРОК Облачные Сервисы обсудят в онлайн-формате тренды финтех-индустрии и эффективные подходы к бизнесу.

0
0
Крипто
Alex Mates
Как обьединить NFT и DEFI а главное зачем?

Для начала про Unifty

4
7
Финансы
Евгений Кузнецов
Как считать рентабельность проектов в агентстве — вплоть до каждой задачи

Мы сделали автоматический отчет, который показывает, насколько эффективно сотрудники тратят рабочее время и что именно влияет на маржинальность проектов и прибыль бизнеса.

Как выглядит отчет — можете перейти по ссылке и изучить все его возможности
11
24
Сервисы
Андрей Фролов
«Комитет» объявил о планах продать сервис коротких видео Coub Статьи редакции

Компания, владеющая vc.ru, dtf.ru и tjournal.ru, планирует в ближайшее время найти нового владельца для проекта, сообщил на своей странице в Facebook сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.

90
64
Трибуна
Денис Балюра
Как слабоумие и отвага, доширак и донорство крови помогли нам сделать платформу для ИИ-роботов и поднять раунд 50 млн

Tomoru.ru — платформа для создания умных голосовых роботов для бизнеса. Мы начинали как AR/VR-студия, а теперь создаем цифровых помощников для СберМаркета, Skillbox и других клиентов. Бизнес может собрать себе робота сам или заказать готового у сертифицированных партнеров Tomoru.

17
17
Маркетинг
Интернет-агентство Crealytics
Кейс: увеличили аудиторию коммерческого аккаунта в Instagram в 4 раза с минимальным бюджетом

И помогли вывести на рынок новый продукт пест-контроля

Скриншот слева показывает как выглядел аккаунт до работы с нами, скриншот справа - после.
6
6
Больше статей
null