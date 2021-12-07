«ВКонтакте» разрешит всем сообществам монетизировать видео и прямые эфиры Статьи редакции
Больше всего за полгода заработали сообщества с юмористическими, развлекательными, спортивными и образовательными видео.
- Пока программа монетизации видео доступна нескольким сотням сообществ из партнёрской программы «ВКонтакте», объявила компания. Чтобы стать участником, надо заполнить анкету.
- В ближайшее время соцсеть позволит сообществам монетизировать прямые эфиры — получать часть дохода за показ рекламы во время трансляций.
- До конца 2021 года получать доход от рекламы в видео смогут все сообщества, соотвествующие правилам программы монетизации. Ролики должны быть содержательными, оригинальными и качественными. Конкретные сроки в соцсети не уточняют.
- С августа 2021 года суммарный доход авторов, публикующих видео в сообществах «ВКонтакте», вырос на 50%, количество публикуемых в сообществах-участниках программы выросло в два раза. Соцсеть не называет конкретных цифр.
- «ВКонтакте» начала делиться выручкой от рекламы в видео с сообществами в августе 2021 года.
🆒 В вк правда одни мои одноклассники остались🤡🤡🤡
ВК совсем решил себя закопать, судя по всему
Всё стараются выбраться из ямы в которую себя сами и закопали. Очередное дно пробито
Вк второй ютуб делает, посмотрим что из этого выйдет.
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