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Соцсети
Маша Цепелева

Авторы каналов и чатов в Telegram смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений Статьи редакции

Авторы анонимных Telegram-каналов смогут оставлять комментарии в чатах от лица канала.

25
1227 просмотров
  • В последнем обновлении Telegram появились функции защиты контента. Авторы могут запретить подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Чтобы включить защиту, надо нажать на пункт «Тип группы/канала» в настройках и «Запретить копирование».
  • Также теперь можно удалять сообщения за конкретный промежуток времени для всех участников беседы в личных чатах. А в других —настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.
  • Telegram добавил возможность публикации комментариев в чатах от имени каналов. Для этого надо нажать на изображение слева от поля ввода.
  • Другие обновления новой версии: восемь новых цветовых тем, авторизация через звонок, управление подключёнными устройствами, ответы на заявки в группы, распознавание текста на фото для устройств с iOS 13 и новее, форматирование текста в подписях к фото и видео на iOS и обновлённый дизайн личной информации в профиле.

#новость #telegram

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Андрей Чуринов

Пфф

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21
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I S

Пользователь - фоткает экран телефона.

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Александр Сергунов

И переписывает пост на бумагу

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Андрей Чуринов

А вот раньше вообще заучивали

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Алексей Спицын

Раньше? До сих пор так делаю!

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Баландина Ольга

И для приличия потом всё это дело ксерокопирует))

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Ivan Boldyrev

Бухал в Новгороде, потерял где-то свою записи на берестяных свитках...

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Эдуард Гладышев

Или открывает веб версию и спокойно копирует все что нужно.

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Егор Какой-то

Или ставит альтернативный клиент, который плевать хотел на эти запреты.

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lakoros

Сфоткать экран телефона и записать видео, получится совсем не то. Будет видно что не оригинал. (если например новости или контент воруют)

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Veleren Murzin

Как раз наоборот, видно что оригинал - прямо с оригинального экрана без фотошопа зафоткано. Вообще, в андроиде можно поставить галку "запретить скриншот". Так банковские приложенечки вроде делают, чтобы скрин с банковскими картами не скринился. Незнаю, может это фича GPay такая.

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0
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Иван Синицын

Так в телеге давно есть функция запрета скриншотов.

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авэк муа плезир

жду технологию, которая будет распознавать и это (нет)

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Светлана Коновалова

Вот ты шутишь, а люди уже за работу взялись))

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авэк муа плезир

а вот только рада и буду, на самом деле, с учётом того, что хз куда нас занесёт прогресс и какие ещё будут ограничения

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Илья Кулабухов

В итоге в телеге появится бот, который сможет копировать текст из защищённых пабликов)

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Андрей Чуринов

Это идея для стартапа и статьи на vc.ru. "Мне надоело фоткать экран и я сделал бота..."

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Georgy Uvarov

Мне надоело читать статьи про бесполезных ботов и я написал расширение которое убирает их из ленты

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Антон Гамаюнов

А что если наконец добавить в настройки чатов запрет на просмотр подписанных юзеров? Спамеры достали уже

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Максим Русаков

Может они до этого додумаются, но не сегодня))

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Антон Гамаюнов

Телега настолько удобна для спама, перелива аудитории и прочих серых действий, что есть подозрение, что они там и не против особо

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Максим Русаков

Но учти что это только подозрения, что у них на уме, мы не знаем

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Александр Рой

Телеграм вообще не изученная пользователями тема. Многие даже не знают как можно сделать то или иное действие и просто используют как месенджер

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Rodeus

Есть собственный канал https://t.me/TelegramTips
Но подписчиков там только 7.8 млн.

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Rodeus

А еще, считаю немаловажная фича и наконец-то, запретить некоторым устройствам принимать звонки! А то до этого обновления был ад, звонят сразу все устройства. И если ты принял звонок на одном устройстве, не факт, что другие перестанут звонить. И делать оно это могут часами.

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