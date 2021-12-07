Авторы каналов и чатов в Telegram смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений Статьи редакции
Авторы анонимных Telegram-каналов смогут оставлять комментарии в чатах от лица канала.
- В последнем обновлении Telegram появились функции защиты контента. Авторы могут запретить подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Чтобы включить защиту, надо нажать на пункт «Тип группы/канала» в настройках и «Запретить копирование».
- Также теперь можно удалять сообщения за конкретный промежуток времени для всех участников беседы в личных чатах. А в других —настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.
- Telegram добавил возможность публикации комментариев в чатах от имени каналов. Для этого надо нажать на изображение слева от поля ввода.
- Другие обновления новой версии: восемь новых цветовых тем, авторизация через звонок, управление подключёнными устройствами, ответы на заявки в группы, распознавание текста на фото для устройств с iOS 13 и новее, форматирование текста в подписях к фото и видео на iOS и обновлённый дизайн личной информации в профиле.
Пфф
Пользователь - фоткает экран телефона.
И переписывает пост на бумагу
А вот раньше вообще заучивали
Раньше? До сих пор так делаю!
И для приличия потом всё это дело ксерокопирует))
Бухал в Новгороде, потерял где-то свою записи на берестяных свитках...
Или открывает веб версию и спокойно копирует все что нужно.
Или ставит альтернативный клиент, который плевать хотел на эти запреты.
Сфоткать экран телефона и записать видео, получится совсем не то. Будет видно что не оригинал. (если например новости или контент воруют)
Как раз наоборот, видно что оригинал - прямо с оригинального экрана без фотошопа зафоткано. Вообще, в андроиде можно поставить галку "запретить скриншот". Так банковские приложенечки вроде делают, чтобы скрин с банковскими картами не скринился. Незнаю, может это фича GPay такая.
Так в телеге давно есть функция запрета скриншотов.
жду технологию, которая будет распознавать и это (нет)
Вот ты шутишь, а люди уже за работу взялись))
а вот только рада и буду, на самом деле, с учётом того, что хз куда нас занесёт прогресс и какие ещё будут ограничения
В итоге в телеге появится бот, который сможет копировать текст из защищённых пабликов)
Это идея для стартапа и статьи на vc.ru. "Мне надоело фоткать экран и я сделал бота..."
Мне надоело читать статьи про бесполезных ботов и я написал расширение которое убирает их из ленты
А что если наконец добавить в настройки чатов запрет на просмотр подписанных юзеров? Спамеры достали уже
Может они до этого додумаются, но не сегодня))
Телега настолько удобна для спама, перелива аудитории и прочих серых действий, что есть подозрение, что они там и не против особо
Но учти что это только подозрения, что у них на уме, мы не знаем
Телеграм вообще не изученная пользователями тема. Многие даже не знают как можно сделать то или иное действие и просто используют как месенджер
Есть собственный канал https://t.me/TelegramTips
Но подписчиков там только 7.8 млн.
А еще, считаю немаловажная фича и наконец-то, запретить некоторым устройствам принимать звонки! А то до этого обновления был ад, звонят сразу все устройства. И если ты принял звонок на одном устройстве, не факт, что другие перестанут звонить. И делать оно это могут часами.
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