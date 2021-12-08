Twitter начала тестировать функцию вертикальных видео, как у TikTok Статьи редакции
Twitter стала последней соцсетью, которая пытается повторить успех TikTok, пишет TechCrunch.
Функция появилась на вкладке «Обзор». Соцсеть тестирует её в некоторых странах у англоязычных пользователей как Android, так и iOS.
Twitter — последняя соцсеть, которая добавляет функцию вертикальных видео и хочет повторить успех TikTok, у которой число активных пользователей в 2021 году превысило 1 млрд человек, пишет TechCrunch.
Другие соцсети уже запустили собственные аналоги TikTok: Instagram — Reels, Snapchat — Spotlight и YouTube — Shorts. С форматом вертикальных видео экспериментируют даже такие приложения, как Netflix , Spotify и Reddit.
В 2021 году Twitter постоянно представляла новые продукты и функции. Например, в мае она открыла всем доступ для голосовых чатов Spaces, начала тестировать платную подписку Twitter Blue и запустила функцию денежных переводов авторам Tip Jar.
Вообще-то первые вертикальные видео были VKонтакте, они ещё огромное количество хейтеров собирали. Да настолько, что некоторым пришло в голову целую площадку short-горизонтальных видео создать.. Coub.. Ну может слышали..
А раньше помню
Не буду сдерживать себя. Дорси на убытках уже на пенсию идёт. Пиздец.
Not gonna get us!)
Regards, your tik tok
А хотя... кто его знает...
Вертикальные видео не выгодны жирным 😏
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