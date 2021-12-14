Количество активных пользователей Instagram превысило 2 млрд в месяц — CNBC Статьи редакции
Последний раз соцсеть раскрывала данные в 2018 году, когда количество активных пользователей превысило 1 млрд.
- Неназванные сотрудники Meta рассказали CNBC, что узнали о 2 млрд активных пользователей Instagram из внутренних разговоров в компании. Соцсеть достигла показателя примерно за неделю до переименования Facebook в Meta в октябре 2021 года, рассказал один из источников.
- Instagram не раскрывала количество активных пользователей с июня 2018 года. Издание связывает это с повышенным вниманием властей, которые обвиняют Meta в чрезмерном влиянии на людей.
- В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику. «Мы усугубляем проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка», — утверждается в документах Instagram 2019 года.
- После публикации сенаторы США объявили о начале расследования о влиянии Instagram на подростков.
- В сентябре 2021 года аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц. В октябре в отчёте за третий квартал Facebook рассказала о 1,93 млрд активных пользователей соцсети.
Похуй.
Настолько пох, что аж статью открыл и коммент написал.
Иначе мы бы не узнали насколько ему по..й!
Спасибо, это наверняка очень важная информация. Но мне похуй, сорян.
Ты очень добрый человек. Спасибо.
Включая рекламу, ботов и прочие аккаунты не _пользователей_.
2 млн - это с ботами?
Интересно, какой процент ботов🤔
2 тыс млн *
Вообще аудиторию инстаграм трудно назвать активной.
Почему? Все активно что-то постят ежедневно, некоторые реже, но при этом активно наблюдают за прочими
Новые алгоритмы подсчёта аудитории наконец смогли насчитать 2 млрд активных пользователей. Сколько среди них ботов и рекламных аккаунтов - не уточняется.
Вау!
Instagram обогнал Facebook 👏
Неназванные сотрудники Meta рассказали CNBC, что узнали о 2 млрд активных пользователей Instagram из внутренних разговоров в компании
Серьезно, и целая новость про это?
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