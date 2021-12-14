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Соцсети
Маша Цепелева

Количество активных пользователей Instagram превысило 2 млрд в месяц — CNBC Статьи редакции

Последний раз соцсеть раскрывала данные в 2018 году, когда количество активных пользователей превысило 1 млрд.

  • Неназванные сотрудники Meta рассказали CNBC, что узнали о 2 млрд активных пользователей Instagram из внутренних разговоров в компании. Соцсеть достигла показателя примерно за неделю до переименования Facebook в Meta в октябре 2021 года, рассказал один из источников.
  • Instagram не раскрывала количество активных пользователей с июня 2018 года. Издание связывает это с повышенным вниманием властей, которые обвиняют Meta в чрезмерном влиянии на людей.
  • В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику. «Мы усугубляем проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка», — утверждается в документах Instagram 2019 года.
  • После публикации сенаторы США объявили о начале расследования о влиянии Instagram на подростков.
  • В сентябре 2021 года аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц. В октябре в отчёте за третий квартал Facebook рассказала о 1,93 млрд активных пользователей соцсети.

#новость #instagram

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Семен Переделкин

Похуй.

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Dimitri

Настолько пох, что аж статью открыл и коммент написал.

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3
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ЯжПрограммист

Иначе мы бы не узнали насколько ему по..й!

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5
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Тепловой будильник

Я максимум один раз в месяц захожу, но и тут они меня посчитали.

Сообщаю. Вдруг тебе интересно ))

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0
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Семен Переделкин

Спасибо, это наверняка очень важная информация. Но мне похуй, сорян.

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Тепловой будильник

Ладно ((

Но если вдруг передумаешь, то вот.

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Семен Переделкин

Ты очень добрый человек. Спасибо.

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2
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Тепловой будильник

☺️

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Александр Трофимов

Включая рекламу, ботов и прочие аккаунты не _пользователей_.

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Лиза Малиновская

2 млн - это с ботами?

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2
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Андрей Круглов

Интересно, какой процент ботов🤔

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

2 тыс млн *

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Пышный самолет

Вообще аудиторию инстаграм трудно назвать активной.

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2
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Tim Antoshin

Почему? Все активно что-то постят ежедневно, некоторые реже, но при этом активно наблюдают за прочими

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Николай Глущенко

Новые алгоритмы подсчёта аудитории наконец смогли насчитать 2 млрд активных пользователей. Сколько среди них ботов и рекламных аккаунтов - не уточняется.

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1
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bloger

Вау!

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Shoxruz Elboev

Instagram обогнал Facebook 👏

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Семен Смирнов

Неназванные сотрудники Meta рассказали CNBC, что узнали о 2 млрд активных пользователей Instagram из внутренних разговоров в компании
Серьезно, и целая новость про это?

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