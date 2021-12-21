Стартапы строят соцсети без «лишних» людей и дурацких споров: зачем они это делают Статьи редакции
А также почему люди переходят в приватные сервисы и какими они бывают.
В декабре 2021 года инвесторы вложили $4 млн (296 млн рублей) в приватную социальную сеть Honeycomb для развития приложения. Соцсеть предоставляет пользователям пространство, чтобы делиться и обсуждать фотографии только с членами семьи и ближайшими друзьями.
Изначально на эту же аудиторию ориентировался и Facebook. Соцсеть хотела объединить знакомых и друзей в одной виртуальной сети. Но по мере роста компания сфокусировалась на объединении всего мира. Для этого пользователям стали чаще рекомендовать группы с «вдумчивым» контентом о политике, социальных и культурных вопросах. Как пишет Quartz, вместо фотографий детей и еды Facebook решил добавить в ленты пользователей дозу «ненависти и возмущения».
Все больше пользователей недовольны влиянием, которое на них оказывает виртуальная среда. Они стараются сокращать время проведенное в сети или вовсе отказываться от соцсетей, но прирост аудитории продолжается. Ежедневно Facebook пользуются 1,9 млрд человек, Instagram – 500 млн, а «ВКонтакте» – 47 млн.
Проблема соцсетей в том, что те слишком публичны, «перенаселены», заявили в опросе американцы в возрасте от 16 до 30 лет. 38% опрошенных используют Facebook только в качестве мессенджера. Половина из них утверждают, что чувствуют себя безопаснее в закрытых группах, сплочённых вокруг общих интересов.
Приватные соцсети — один из вариантов развития онлайн-коммуникаций, считают аналитики. В таких сервисах круг общения ограничен семьей и близкими друзьями. Honeycomb — не первая попытка создать ответ разрастающимся Facebook и Twitter.
Honeycomb
Основная задача заработавшего в 2021 году приложения – помочь членам семьи обмениваться фотографиями важных событий и сохранять их. Основательницы соцсети Николь Ви и Амелия Лин хотели создать удобную платформу, чтобы делиться личными моментами своей жизни, вроде первых шагов детей.
«Есть Facebook и Instagram, но мне кажется чересчур публичным публиковать там фотографии своего ребенка», — пояснила Лин.
Отправлять фотографии через мессенджеры тоже оказалось неудобным: снимки теряются в переписке. По замыслу создателей, Honeycomb — своеобразный семейный альбом, позволяющий сохранять важные моменты жизни.
Это не первая попытка Лин и Ви создать соцсеть, ориентированную на семью. До этого они разработали приложение Saga, которое предлагало пользователям записать случаи из своей жизни в аудиоформате. Создатели говорили, что Saga нужен, чтобы сохранить истории и опыт разных поколений для детей и внуков.
Однако первые пользователи приложения хотели сохранять не аудиозаписи, а фото и видео. Поэтому команда переработала сервис, но оставила возможность хранить голосовые сообщения.
Создательницы обещают, что Honeycomb не будет делиться данными с третьими компаниями. На старте оно работает бесплатно. Монетизировать приложение они собираются не через рекламу, а с помощью ежемесячной подписки.
В развитие Honeycomb вложился фонд Stellation Capital, который инвестировал $4 млн. Эту сумму Лин и Ви планирют потратить на найм сотрудников, которые будут разрабатывать новые функции.
Cocoon
Запущенное в 2019 году приложение задумывалось как платформа, позволяющая передавать даже мелкие подробности своей жизни родственникам. Его создали бывшие продакт-менеджеры Facebook Сачин Монга и Алекс Корнелл.
Cocoon позиционирует себя как «дом в смартфоне», цель которого — создать пространство, в котором члены семьи могут приглядывать друг за другом. Там есть и обычные функции, вроде отправки сообщений и фотографий. Но, помимо этого, Cocoon транслирует геопозицию пользователя, погоду в его регионе и данные об активности. Пользователи сами решают, какой информацией хотят делиться с семьей и кого добавлять в сообщество.
Изначально в одно сообщество можно было добавить только 12 человек. Спустя год после запуска условия для пользователей стали более гибкими, в приложение также добавили звонки и видеосвязь.
На старте Cocoon получила $3 млн (222,5 млн рублей) инвестиций и было бесплатным на протяжении года. В 2020 году пользователям предложили оформить подписку. Год использования приложения обходится в $24,99 (1,9 тысячи рублей).
В августе 2021 года создателей приложения наняла платформа Substack, занимающаяся платными рассылками. Как отметили в своем письме создатели Cocoon, после перехода они сфокусировались на решении задач Substack и отказались от планов по привлечению финансирования инвесторов в свой проект. Cocoon, тем не менее, продолжит работать.
Path
Запущенное в 2010 году приложение задумывалось как альтернатива Facebook со схожей функциональностью, но с ограничением по количеству друзей в 50 человек. Впоследствии создатели увеличили этот лимит до 150, а затем и до 500 человек. Таким образом соцсеть потеряла свою ориентацию на маленькие сообщества.
На пике популярности у приложения было 10 млн пользователей, компания привлекла $70 млн (5,1 млрд рублей) инвестиций.
Приложение соперничало за аудиторию с Facebook. В 2013 году Path оштрафовали из-за незаконного сбора данных и регистрации пользователей, которым меньше 13 лет. Штраф составил $800 тысяч. Постепенно соцсеть теряла свою популярность, а в 2018 году объявила о закрытии.
Nextdoor
Сервис объединяет пользователей, живущих по соседству. Он позволяет соседям размещать объявления, делиться новостями и предупреждать об опасностях.
Nextdoor запустился в 2008 году. За 13 лет приложение охватило 285 тысяч районов в 11 странах, включая США, Канаду и Германию. Чтобы зарегистрироваться на портале, нужно указать адрес дома, а затем подтвердить факт проживания в указанном месте с помощью кода, отправленного бумажным письмом на почту.
В приложении могут публиковать сообщения не только жильцы, но и представители бизнеса. Регистрация на портале бесплатная, Nextdoor зарабатывает на рекламе и продвижении публикаций.
Nextdoor часто становится источником дезинформации и теорий заговора, например, в сервисе распространялись рекомендации есть розмарин, чтобы не заразиться коронавирусом. Во время пандемии CNN назвало приложение «центром тревоги», что связано со слабо развитой системы модерации в соцсети.
FriendCamp
Соцсеть FriendCamp – это самая закрытая соцсеть. Её создал программист Дариус Казэми для своих друзей. Зарегистрироваться в ней можно только после личного знакомства или собеседования с Казэми.
Сначала Казэми пригласил в FriendCamp около 30 человек, сейчас там зарегистрировано 99 пользователей и опубликовано 715 тысяч постов. Все сообщения в этой соцсети видны только участникам.
FriendCamp – персонализированное ответвление другой социальной сети под названием Mastodon. Это децентрализованный сайт с открытым исходным кодом, который похож по формату на Twitter.
После запуска FriendCamp Казэми опубликовал гид «Создай свою соцсеть». Там он описал преимущества и сложности, с которыми предстоит столкнуться тому, кто хочет запустить собственный виртуальный мир. В том числе он приложил и техническую информацию.
Главное в создании приватного сообщества – сохранять его небольшим, чтобы менять его в зависимости от запросов пользователей, указал Казэми в своей инструкции. Помимо этого, важно решить вопросы с безопасностью личных данных. Сайт FriendCamp работает на собственном сервере Казэми, а значит он сам контролирует сохранность информации.
Проблема, скорее, в том, что Лин в принципе зачем-то хочет публиковать фото своего ребёнка — и при этом заботится о какой-то там приватности 🤔
Это напоминает некоторые видеоролики, снятые в публичных местах: люди в момент съёмки стесняются всех вокруг и постоянно озираются по сторонам, но спустя время не стесняются выкладывать отснятое видео на всеобщее обозрение в социальных сетях.
Сей психологический парадокс ещё предстоит изучить потомкам. Хотя, им (нашим потомкам) вообще много чего после нас предстоит 🤭
Не согласен. Все эти "закрытые соцсети" - не имеют никакого конкурентного предложения против гигантов вроде Фейсбука или Твиттера. Функции те же самые, дизайн очень схожий с известными нам соцсетями. Они выводят обыкновенные настройки приватности в абсолют и привлекают на это миллионы долларов, которые безбожно сгорят в ближайшие пару лет. Ни один человек не захочет пожизненно сидеть в соцсети, за которую ему нужно платить, зная, что конкуренты с гораздо большей аудиторией дают ровно такие же возможности бесплатно. Цена за безопасность? Не смешите. Эти соцсети модерируются ещё хуже чем Фейсбук, просто потому что у них недостаточно денег на балансе, чтобы прокачать модерацию. Люди будут долго возмущаться по поводу безопасности своих данных или разжигания ненависти на платформах Цукерберга, но они все равно будут этим пользоваться. Просто потому что привыкли. Возможное решение проблемы здесь - это какие-то выделенные сервера соцсети для каждого пользователя, в которых можно самому следить за безопасностью данных и публичностью, но даже этой концепции будет недостаточно, чтобы заработать и вырасти до уровня хотя бы Snapchat (беру в эквиваленте аудитории, поскольку она меньше других популярных мессенджеров). Соцсети давно себя как формат уже изжили, а будить спящего деда - себе дороже.
Стартапы - экономят время в поисках спонсоров,будущих покупателей.
Стартапы придумывают чаты в телеге получается
Есть же мессенджеры, от соц сетей все больше и больше людей избавляется. Первый шаг в борьбе с цифрозависимостью - удалить все соц сети:)
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