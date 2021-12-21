А также почему люди переходят в приватные сервисы и какими они бывают.

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В декабре 2021 года инвесторы вложили $4 млн (296 млн рублей) в приватную социальную сеть Honeycomb для развития приложения. Соцсеть предоставляет пользователям пространство, чтобы делиться и обсуждать фотографии только с членами семьи и ближайшими друзьями.

Изначально на эту же аудиторию ориентировался и Facebook. Соцсеть хотела объединить знакомых и друзей в одной виртуальной сети. Но по мере роста компания сфокусировалась на объединении всего мира. Для этого пользователям стали чаще рекомендовать группы с «вдумчивым» контентом о политике, социальных и культурных вопросах. Как пишет Quartz, вместо фотографий детей и еды Facebook решил добавить в ленты пользователей дозу «ненависти и возмущения».

Все больше пользователей недовольны влиянием, которое на них оказывает виртуальная среда. Они стараются сокращать время проведенное в сети или вовсе отказываться от соцсетей, но прирост аудитории продолжается. Ежедневно Facebook пользуются 1,9 млрд человек, Instagram – 500 млн, а «ВКонтакте» – 47 млн.

Проблема соцсетей в том, что те слишком публичны, «перенаселены», заявили в опросе американцы в возрасте от 16 до 30 лет. 38% опрошенных используют Facebook только в качестве мессенджера. Половина из них утверждают, что чувствуют себя безопаснее в закрытых группах, сплочённых вокруг общих интересов.

Приватные соцсети — один из вариантов развития онлайн-коммуникаций, считают аналитики. В таких сервисах круг общения ограничен семьей и близкими друзьями. Honeycomb — не первая попытка создать ответ разрастающимся Facebook и Twitter.

Honeycomb

Основная задача заработавшего в 2021 году приложения – помочь членам семьи обмениваться фотографиями важных событий и сохранять их. Основательницы соцсети Николь Ви и Амелия Лин хотели создать удобную платформу, чтобы делиться личными моментами своей жизни, вроде первых шагов детей.

«Есть Facebook и Instagram, но мне кажется чересчур публичным публиковать там фотографии своего ребенка», — пояснила Лин.

Отправлять фотографии через мессенджеры тоже оказалось неудобным: снимки теряются в переписке. По замыслу создателей, Honeycomb — своеобразный семейный альбом, позволяющий сохранять важные моменты жизни.

Это не первая попытка Лин и Ви создать соцсеть, ориентированную на семью. До этого они разработали приложение Saga, которое предлагало пользователям записать случаи из своей жизни в аудиоформате. Создатели говорили, что Saga нужен, чтобы сохранить истории и опыт разных поколений для детей и внуков.

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Однако первые пользователи приложения хотели сохранять не аудиозаписи, а фото и видео. Поэтому команда переработала сервис, но оставила возможность хранить голосовые сообщения.

Создательницы обещают, что Honeycomb не будет делиться данными с третьими компаниями. На старте оно работает бесплатно. Монетизировать приложение они собираются не через рекламу, а с помощью ежемесячной подписки.

В развитие Honeycomb вложился фонд Stellation Capital, который инвестировал $4 млн. Эту сумму Лин и Ви планирют потратить на найм сотрудников, которые будут разрабатывать новые функции.

Cocoon

Cocoon @Cocoon_HQ ✈The flight tracker has landed! Add your flight # the next time you're at the airport, and your loved ones can follow along each step of the way. Приложение Cocoon

Запущенное в 2019 году приложение задумывалось как платформа, позволяющая передавать даже мелкие подробности своей жизни родственникам. Его создали бывшие продакт-менеджеры Facebook Сачин Монга и Алекс Корнелл.

Cocoon позиционирует себя как «дом в смартфоне», цель которого — создать пространство, в котором члены семьи могут приглядывать друг за другом. Там есть и обычные функции, вроде отправки сообщений и фотографий. Но, помимо этого, Cocoon транслирует геопозицию пользователя, погоду в его регионе и данные об активности. Пользователи сами решают, какой информацией хотят делиться с семьей и кого добавлять в сообщество.

Изначально в одно сообщество можно было добавить только 12 человек. Спустя год после запуска условия для пользователей стали более гибкими, в приложение также добавили звонки и видеосвязь.

На старте Cocoon получила $3 млн (222,5 млн рублей) инвестиций и было бесплатным на протяжении года. В 2020 году пользователям предложили оформить подписку. Год использования приложения обходится в $24,99 (1,9 тысячи рублей).

В августе 2021 года создателей приложения наняла платформа Substack, занимающаяся платными рассылками. Как отметили в своем письме создатели Cocoon, после перехода они сфокусировались на решении задач Substack и отказались от планов по привлечению финансирования инвесторов в свой проект. Cocoon, тем не менее, продолжит работать.

Path

Path @path Share your story through #pathdaily with just one click! Don’t forget to add emotion hashtag to express yourself even more! Приложение Path

Запущенное в 2010 году приложение задумывалось как альтернатива Facebook со схожей функциональностью, но с ограничением по количеству друзей в 50 человек. Впоследствии создатели увеличили этот лимит до 150, а затем и до 500 человек. Таким образом соцсеть потеряла свою ориентацию на маленькие сообщества.

На пике популярности у приложения было 10 млн пользователей, компания привлекла $70 млн (5,1 млрд рублей) инвестиций.

Приложение соперничало за аудиторию с Facebook. В 2013 году Path оштрафовали из-за незаконного сбора данных и регистрации пользователей, которым меньше 13 лет. Штраф составил $800 тысяч. Постепенно соцсеть теряла свою популярность, а в 2018 году объявила о закрытии.

Nextdoor

Сервис объединяет пользователей, живущих по соседству. Он позволяет соседям размещать объявления, делиться новостями и предупреждать об опасностях.

Nextdoor запустился в 2008 году. За 13 лет приложение охватило 285 тысяч районов в 11 странах, включая США, Канаду и Германию. Чтобы зарегистрироваться на портале, нужно указать адрес дома, а затем подтвердить факт проживания в указанном месте с помощью кода, отправленного бумажным письмом на почту.

В приложении могут публиковать сообщения не только жильцы, но и представители бизнеса. Регистрация на портале бесплатная, Nextdoor зарабатывает на рекламе и продвижении публикаций.

Nextdoor часто становится источником дезинформации и теорий заговора, например, в сервисе распространялись рекомендации есть розмарин, чтобы не заразиться коронавирусом. Во время пандемии CNN назвало приложение «центром тревоги», что связано со слабо развитой системы модерации в соцсети.

FriendCamp

Соцсеть FriendCamp – это самая закрытая соцсеть. Её создал программист Дариус Казэми для своих друзей. Зарегистрироваться в ней можно только после личного знакомства или собеседования с Казэми.

Сначала Казэми пригласил в FriendCamp около 30 человек, сейчас там зарегистрировано 99 пользователей и опубликовано 715 тысяч постов. Все сообщения в этой соцсети видны только участникам.

FriendCamp – персонализированное ответвление другой социальной сети под названием Mastodon. Это децентрализованный сайт с открытым исходным кодом, который похож по формату на Twitter.

После запуска FriendCamp Казэми опубликовал гид «Создай свою соцсеть». Там он описал преимущества и сложности, с которыми предстоит столкнуться тому, кто хочет запустить собственный виртуальный мир. В том числе он приложил и техническую информацию.