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Соцсети
Маша Цепелева

Подписчики официального паблика «Яндекс Go» во «ВКонтакте» пожаловались на рассылку с фальшивым розыгрышем Статьи редакции

У тех, кто решил поучаствовать, списали деньги с карты.

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1859 просмотров

От имени группы «Яндекс Go» во «ВКонтакте» прошла рассылка с предложением поучаствовать в праздничном розыгрыше, обратил внимание Forbes и пользователь TJournal. Он сообщил, что так же взломали паблик туроператора Tez Tour.

Скриншоты из паблика «Яндекс Go» Forbes
Скриншоты из паблика «Яндекс Go»
Скриншоты из паблика «Яндекс Go»

Мошенники предлагали перейти на сайт, подтвердить получение денег до $3000 и ввести данные своей карты. У тех, кто прошел по ссылке, списали деньги с карты.

Подписчики просят возместить ущерб, некоторые делают это в шутку. Они пишут, что доверились сообщению, потому что получили его от верифицированного паблика. У «Яндекс Go» «ВКонтакте» больше 360 тысяч подписчиков.

В «Яндекс Go» пояснили vc.ru, что разбираются с ситуацией, но детали взлома не раскрыли. Во «ВКонтакте» на момент публикации не ответили на вопросы.

Дополнено в 16:30

В «Яндекс Go» пояснили, что не имеют отношения к конкурсу и к сообщению, которое получили подписчики: «Мы приносим извинения подписчикам группы. Фейковые сообщения были удалены через 2 минуты после рассылки. Сейчас мы совместно с ВКонтакте предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма».

Дополнено в 17:00 Во «ВКонтакте» прокомментировали, что паблик «Яндекс Go» взломали из-за того, что администратор не привязал к своему профилю номер телефона для проверки входа. Взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения. По данным соцсети, она остановила рассылку через две минуты, удалила все сообщения и заблокировала страницы мошенников. По ссылке перешли 332 человека. Всем отправили сообщение, что они перешли по фишинговой ссылке, и отправили им рекомендации о смене пароля. Администрация «ВКонтакте» рекомендует всем администраторам всех сообществ подключить двухфакторную аутентификацию.

#новость #яндексgo #мошенничество

Спасибо за наводку Стихаил Могов
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36 комментариев
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Иван Шеметов

Я бы в 13 лет понял, что это скам

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28
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Сергей Плахин

Раньше я работал в яндекс деньги и знаю секретный кошелек - на него переводишь деньги и обратно прилетает на Ваш баланс двойная отправленная сумма. Кому надо - пишите.

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26
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Ничтожный микроскоп

Тест на идиота

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20
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Андрей Васючков

Видимо, не пройден)))

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3
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Ничтожный микроскоп

Именно

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0
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Волоцкой Дмитрий

Скорее пройден

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0
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Alex Petrov

Ожидаемо.
Компания которой пользователи доверяют свои банковские карты и персональную информацию не в состоянии обеспечить безопасность собственного аккаунта. "Хорошо" что безопасность части поездок, обеспечивают водители на фейковых аккаунтах, нелегально пребывающих в России, на автомобилях непонятного технического состояния.
Кстати Яндекс, как "высокотехнологичная " компания, до сих пор не в состоянии организовать беспроблемное зачисление на счет водителей средств по безналу, периодически сообщают что есть задержки , прямо в таксометре, не далее как в субботу или пятницу.
Хотите ездить на беспилотниках компании которая не тянет даже элементарную безопасность?

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10
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Sergei Timofeyev

Какой старый развод!

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9
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Знатный Тролль

А если это был настоящий фальшивый розыгрыш от Яндекса?

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6
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badResistor

Новая бизнес-модель?)

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4
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Ничтожный микроскоп

Маркетолог собирал на отпуск)

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1
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Ныкыта

Ну, хотя бы на промокод в 15% скидки они могут рассчитывать

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7
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Аккаунт

Это же каким имбецилом надо быть, чтобы на такое повестись...

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6
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Andrey Frolchenkov

Вот тоже не понимаю

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2
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Ничтожный микроскоп

Яндекс ДАЁТ 3000 БАКСОВ.
Любой бы поверил. Ну

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0
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Ничтожный микроскоп

Быть подписанным на их паблик, очевидно )))

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0
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Saundra Morawski

Классика!

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5
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Юрий Другач

Не вводите в заблуждение формулировками: «У тех, кто прошел по ссылке, списали деньги с карты.»

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4
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Сергей Милосердов

Почему развод? Я ввёл данные карты и мне уже пришли деньги.

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3
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Alexey Maslov

Перед всеми, кого развели на бабки от лица их официального паблика, яндекс извинится и пришлет скидочный купон на 200 рублей в такси или еде. А потом им будет пора бежать.

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3
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From Siberia to London

Это был настоящий розыгрыш! Разыграли наивных дурачков, полный список в комментариях.

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2
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lakoros

Переведи деньги чтобы получить выигрыш, чисто на жадных дураков рассчитано.

Яндекс собирается платить компенсацию? И МНЕ я тоже пострадал! доверился информации от уважаемой компании. Вложил всё, всё что нажито непосильным трудом...

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1
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Get Money

Чтобы получить компенсацию, Вам надо будет перейти по новой ссылке и ввести данные своей карты еще раз😂

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3
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Евгений Макаров

Кто бы мог подумать

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1
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Ничтожный микроскоп

То есть, есть люди подписанные на паблик «Яндекс Go» …
во «ВКонтакте» …

Финиш

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1
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Ничтожный микроскоп

360 тыр пишут... Видимо поездки по 59 р рызыгрывают...

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DEV Tesloz

Лох не мамонт, лох не вымрет

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Товарищ

Вкашечка, как решето. Группы периодически взламывают.

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Вадим Омелин

Да нет, конкретна эта тема в таком формате - нова. И "группу" взломать невозможно

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Орден Чистых Штанов

По классике наверняка админ паблика ввел где то свои данные и проепал корпоративный аккаунт. Ибо надо ставить двухфакторку везде где только можно и смотреть на каком сайте вводишь данные

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Максим Першин

Ждём оправдания

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hakhagmon

опять левый сервис для кросспостинга использовали

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Ничтожный микроскоп

Сообщения были удалены спустя 2 мин.
Пользователи успели отдать бабки.
Кто то врет.

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Семен Переделкин

Какой раз уже за последнее время Яндексу по губам поводили?

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Олег Матвеенко

Это такой пиар-ход руководства мейл ру, чтобы все таки оставить название мейл ру)))

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Алексей Горячев

Яндекс банк тестирует, не переживайте. Ваше деньги уже не ваши.

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