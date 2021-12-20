Подписчики официального паблика «Яндекс Go» во «ВКонтакте» пожаловались на рассылку с фальшивым розыгрышем Статьи редакции
У тех, кто решил поучаствовать, списали деньги с карты.
От имени группы «Яндекс Go» во «ВКонтакте» прошла рассылка с предложением поучаствовать в праздничном розыгрыше, обратил внимание Forbes и пользователь TJournal. Он сообщил, что так же взломали паблик туроператора Tez Tour.
Мошенники предлагали перейти на сайт, подтвердить получение денег до $3000 и ввести данные своей карты. У тех, кто прошел по ссылке, списали деньги с карты.
Подписчики просят возместить ущерб, некоторые делают это в шутку. Они пишут, что доверились сообщению, потому что получили его от верифицированного паблика. У «Яндекс Go» «ВКонтакте» больше 360 тысяч подписчиков.
В «Яндекс Go» пояснили vc.ru, что разбираются с ситуацией, но детали взлома не раскрыли. Во «ВКонтакте» на момент публикации не ответили на вопросы.
Я бы в 13 лет понял, что это скам
Раньше я работал в яндекс деньги и знаю секретный кошелек - на него переводишь деньги и обратно прилетает на Ваш баланс двойная отправленная сумма. Кому надо - пишите.
Видимо, не пройден)))
Скорее пройден
Ожидаемо.
Компания которой пользователи доверяют свои банковские карты и персональную информацию не в состоянии обеспечить безопасность собственного аккаунта. "Хорошо" что безопасность части поездок, обеспечивают водители на фейковых аккаунтах, нелегально пребывающих в России, на автомобилях непонятного технического состояния.
Кстати Яндекс, как "высокотехнологичная " компания, до сих пор не в состоянии организовать беспроблемное зачисление на счет водителей средств по безналу, периодически сообщают что есть задержки , прямо в таксометре, не далее как в субботу или пятницу.
Хотите ездить на беспилотниках компании которая не тянет даже элементарную безопасность?
Какой старый развод!
А если это был настоящий фальшивый розыгрыш от Яндекса?
Новая бизнес-модель?)
Ну, хотя бы на промокод в 15% скидки они могут рассчитывать
Это же каким имбецилом надо быть, чтобы на такое повестись...
Вот тоже не понимаю
Классика!
Не вводите в заблуждение формулировками: «У тех, кто прошел по ссылке, списали деньги с карты.»
Почему развод? Я ввёл данные карты и мне уже пришли деньги.
Перед всеми, кого развели на бабки от лица их официального паблика, яндекс извинится и пришлет скидочный купон на 200 рублей в такси или еде. А потом им будет пора бежать.
Это был настоящий розыгрыш! Разыграли наивных дурачков, полный список в комментариях.
Переведи деньги чтобы получить выигрыш, чисто на жадных дураков рассчитано.
Яндекс собирается платить компенсацию? И МНЕ я тоже пострадал! доверился информации от уважаемой компании. Вложил всё, всё что нажито непосильным трудом...
Чтобы получить компенсацию, Вам надо будет перейти по новой ссылке и ввести данные своей карты еще раз😂
Кто бы мог подумать
Лох не мамонт, лох не вымрет
Вкашечка, как решето. Группы периодически взламывают.
Да нет, конкретна эта тема в таком формате - нова. И "группу" взломать невозможно
По классике наверняка админ паблика ввел где то свои данные и проепал корпоративный аккаунт. Ибо надо ставить двухфакторку везде где только можно и смотреть на каком сайте вводишь данные
Ждём оправдания
опять левый сервис для кросспостинга использовали
Какой раз уже за последнее время Яндексу по губам поводили?
Это такой пиар-ход руководства мейл ру, чтобы все таки оставить название мейл ру)))
Яндекс банк тестирует, не переживайте. Ваше деньги уже не ваши.
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