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В «Яндекс Go» пояснили, что не имеют отношения к конкурсу и к сообщению, которое получили подписчики: «Мы приносим извинения подписчикам группы. Фейковые сообщения были удалены через 2 минуты после рассылки. Сейчас мы совместно с ВКонтакте предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма».