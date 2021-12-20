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Соцсети
Маша Цепелева

Глава Instagram заявил, что соцсеть работает над добавлением функций с NFT Статьи редакции

Ранее скриншоты с функцией продажи токенов в приложении опубликовал исследователь в Twitter.

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Гендиректор Instagram Адам Моссери заявил, что соцсеть «изучает способы, сделать NFT доступными для более широкой аудитории», сообщает Insider. «Пока не о чем объявлять, но мы определенно активно изучаем NFT», — добавил он.

Alessandro Paluzzi @alex193a
During his weekly AMA @mosseri has confirmed #Instagram is actively exploring #NFTs and how they can make them more accessible to a broader audience 👇🏻

Впервые разработчик приложений Алессандро Палуцци опубликовал скриншоты возможной функции продажи NFT в Instagram в июле 2021 года. На них указано, что пользователи смогут устанавливать цену, покупать и продавать токены, подключать кошельки для криптовалюты.

Alessandro Paluzzi @alex193a
Let's see a short video showing the flow to place a bid for an #NFT collectible on #Instagram 👀
Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram keeps working on "Collectibles" (#NFTs) by adding the ability to connect another digital wallet: @coinbase 👀

До этого Алессандро Палуцци публиковал информацию об обновлениях в Instagram, которые позже подтверждала соцсеть. Например, о тестировании денежных бонусов авторам Reels.

#новость #instagram

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16 комментариев
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Ничтожный микроскоп

Изначально у инстаграма была нормальная идея, потом, понятное дело, его выкупил Фейсбук и все пошло по одному месту. Они туда столько свистелок и перделок добавляют, что скоро там интерфейс будет сложнее чем у фейсбука. Ну а reels у них говно. Точнее, алгоритм, который это рекомендует.

Лучше б пофиксили то, что твою рекламу показывают тем, кто на тебя уже подписан.

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ЯжПрограммист

Странно что они голосовые комнаты не успели сделать, хотя пока писали тз клабхаус сдохнуть успел.

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4
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Io Eau

ICO не успели всем предложить, теперь хоть на токены хотят разводить, пока поезд не уехал

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0
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Raimond Vladimirov

Биполярочка на vc :)

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2
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Adilkhan Khamzatuly

Не круто. Они такие технологии используют, как игрушки.

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Йонас Урбонас

Ждём когда к NFT подключаться инфоцыгане

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1
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Ilnur Seebaev

так уже во всю эксперты инвестиций атакуют инфополе

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Дэни Трэхо

Помните идиотов, что покупали участки на Луне, а то и целые звёзды? Теперь они покупают NFT.

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Slava Semenchuk

Круто

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Игорь Филатов

Только непонятно кому оно надо

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Denis Lukov

спекулянтам

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Илья Попов

Короткий и конкретный ответ. Респект!

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Кирилл Спиридонов

Хомячки будут плеваться, а через два года никто и не вспомнит, что была жизнь до НФТ

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Илья Волочков

Скорее через два года никто и не вспомнит, что было NFT. И раз в год будут выходить статьи в стиле "помните, в 2021 году какие-то дурачки покупали изображение пиксельного кита за 30 000 долларов?"

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Кирилл Спиридонов

А, ты, наверное, из тех, кто крипту ‘хоронит’ каждый год?
Пиксельные киты, согласен, уйдут в ноль. Но эти игры с фантиками - зарождение в первичном бульоне многомиллиардной индустрии, которая полностью изменит наше представление о цифровых активах.

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andrey andreys

https://www.youtube.com/watch?v=sdFYMDSvEW8&ab_channel=SouthParkClips

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