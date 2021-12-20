Главное за неделю: складной смартфон Oppo, сомелье в Марусе и умные очки Huawei

Привет, это новый подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Обсудили, зачем миру умные очки и что с ними не так, как голосовые ассистенты влияют на реальную жизнь и помогают выбирать напитки, а также рассказали про новый продукт Tesla, но это опять не автомобиль. Слушайте свежий выпуск подкаста, читайте и…