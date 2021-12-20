Глава Instagram заявил, что соцсеть работает над добавлением функций с NFT Статьи редакции
Ранее скриншоты с функцией продажи токенов в приложении опубликовал исследователь в Twitter.
Гендиректор Instagram Адам Моссери заявил, что соцсеть «изучает способы, сделать NFT доступными для более широкой аудитории», сообщает Insider. «Пока не о чем объявлять, но мы определенно активно изучаем NFT», — добавил он.
Впервые разработчик приложений Алессандро Палуцци опубликовал скриншоты возможной функции продажи NFT в Instagram в июле 2021 года. На них указано, что пользователи смогут устанавливать цену, покупать и продавать токены, подключать кошельки для криптовалюты.
До этого Алессандро Палуцци публиковал информацию об обновлениях в Instagram, которые позже подтверждала соцсеть. Например, о тестировании денежных бонусов авторам Reels.
Изначально у инстаграма была нормальная идея, потом, понятное дело, его выкупил Фейсбук и все пошло по одному месту. Они туда столько свистелок и перделок добавляют, что скоро там интерфейс будет сложнее чем у фейсбука. Ну а reels у них говно. Точнее, алгоритм, который это рекомендует.
Лучше б пофиксили то, что твою рекламу показывают тем, кто на тебя уже подписан.
Странно что они голосовые комнаты не успели сделать, хотя пока писали тз клабхаус сдохнуть успел.
ICO не успели всем предложить, теперь хоть на токены хотят разводить, пока поезд не уехал
Биполярочка на vc :)
Не круто. Они такие технологии используют, как игрушки.
Ждём когда к NFT подключаться инфоцыгане
так уже во всю эксперты инвестиций атакуют инфополе
Помните идиотов, что покупали участки на Луне, а то и целые звёзды? Теперь они покупают NFT.
Круто
Только непонятно кому оно надо
спекулянтам
Короткий и конкретный ответ. Респект!
Хомячки будут плеваться, а через два года никто и не вспомнит, что была жизнь до НФТ
Скорее через два года никто и не вспомнит, что было NFT. И раз в год будут выходить статьи в стиле "помните, в 2021 году какие-то дурачки покупали изображение пиксельного кита за 30 000 долларов?"
А, ты, наверное, из тех, кто крипту ‘хоронит’ каждый год?
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