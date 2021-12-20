Исследователи рассказали о тестировании в Telegram защиты от спойлеров в переписке Статьи редакции
Опция возможно будет скрыта в меню стилей, которое открывается при наборе текста.
О тестировании новой функции сообщает Android Police со ссылкой на публикацию исследователей в Reddit. Видео также опубликовал бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», инсайдер мессенджера Георгий Лобушкин.
Функция возможно будет скрыта в меню стилей, которое можно развернуть длительным нажатием при вводе текста. Если пользователь выделит текст до отправки, применит к нему форматирование «Спойлер» и нажмёт «Отправить», сообщение со спойлером станет нечётким. Исходный текст можно будет увидеть только при нажатии на него.
Здесь должен быть мем с Дауни младшим закатывающим глаза -
Уровень проблем, который мы заслужили.
А почему выглядит так вырвиглазно?
Как в лотерейном билете, стираешь защитный слой )
как в аймэсэдж
Пока функция доступна части пользователей, но скоро заработает у всех.
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