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Соцсети
TJ

Исследователи рассказали о тестировании в Telegram защиты от спойлеров в переписке Статьи редакции

Опция возможно будет скрыта в меню стилей, которое открывается при наборе текста.

О тестировании новой функции сообщает Android Police со ссылкой на публикацию исследователей в Reddit. Видео также опубликовал бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», инсайдер мессенджера Георгий Лобушкин.

Функция возможно будет скрыта в меню стилей, которое можно развернуть длительным нажатием при вводе текста. Если пользователь выделит текст до отправки, применит к нему форматирование «Спойлер» и нажмёт «Отправить», сообщение со спойлером станет нечётким. Исходный текст можно будет увидеть только при нажатии на него.

Видео с защитой от спойлеров 

#новость #telegram

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4 комментария
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Alexander Voynov

Здесь должен быть мем с Дауни младшим закатывающим глаза -
Уровень проблем, который мы заслужили.

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Ян Корвин

А почему выглядит так вырвиглазно?

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Вадим Мальцев

Как в лотерейном билете, стираешь защитный слой )

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Тим Пазухин

как в аймэсэдж

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