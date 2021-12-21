ИИС Лайфхаки

Всем привет! Через неделю моему ИИС исполнится 3 года. И я смогу закрыть его без потери прав на вычеты. Удивительно, но многие не знают чего-то большего про ИИС, кроме как: “можно получить вычет, но нужно морозить деньги 3 года”. По своему опыту знаю, что ИИС не такой скучный. Поэтому у меня есть некоторые лайфхаки, ну или советы. Кто уже в теме,…