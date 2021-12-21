Facebook закроет сервис для публикации вакансий с февраля 2022 года Статьи редакции
Он продолжит работать только в США и Канаде.
- Соцсеть уведомила пользователей, что с 22 февраля 2022 года будет недоступен тип группы «Вакансии», а все существующие автоматически станут общими.
- Пользователи не могут размещать бесплатные вакансии с помощью партнёрской интеграции с API «Вакансии» от Facebook. Сервис будет недоступен как в приложении, так и через браузер. Функция будет работать только в США и Канаде.
- Facebook запустил сервис для публикации вакансий в 2017 году. Он позволял компаниям-владельцам страниц на сайте публиковать вакансии в специальном разделе, а пользователям — откликаться на них.
Как всегда, узнаем про существование сервиса после объявления о его закрытии. RIP
да они сами то про него вспомнили спустя 4 года
и не удивительно,
есть же шутка , если б фейсбук был человеком и ты бы захотел ему дать в морду, ты бы просто не нашёл куда.
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