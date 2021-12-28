{"id":10106,"title":"\u041e\u0442\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e. \u0423 \u0432\u0430\u0441 3 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=10106&url=https:\/\/vc.ru\/special\/guess-who&placeBit=1&hash=9a88a60680e32647d45e8c1b9231300ff5ce6ccbb41ea75a77987ced864ed740","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
TJ

Программист рассказал в Twitter об обмане мошенниками на 1,8 млн рублей — нужную сумму собрали за шесть часов Статьи редакции

Оставшиеся после закрытия кредита деньги он пообещал отдать на благотворительность.

25
1798 просмотров

27 декабря программист Николай Толмачёв выложил в Twitter ссылку на историю о мошенничестве. Злоумышленники по видом сотрудников «Альфа-банка» и МВД оформили на него кредит на 1,8 млн рублей. Он попросил пользователей соцсети помочь закрыть часть долга.

Махавоид @mahavoid
Я прошу у вас помощи.

Пожалуйста, прочитайте историю о том, как меня обманули мошенники. История длинная, грустная и плохо написанная, а в конце у неё есть реквизиты, куда можно скинуть денег, если вы хотите.

https://mahavoid.ru/help/

RT, я больше не хочу драться один.

Твит набрал больше двух тысяч лайков, его репостнули 825 раз. Спустя четыре часа число транзакций достигло лимита — 150 штук за сутки, а ещё через час программист рассказал о большом переводе от человека, чьих реквизитов он найти не смог.

Махавоид @mahavoid
Кто-то отправил мне ОЧЕНЬ МНОГО денег, и я не знаю кто и не знаю что делать.
Махавоид @mahavoid
Я не смог выяснить кто ты, мой банк ВТБ сказал, что у них нет твоих реквизитов, но кто бы ты ни был — спасибо. Ты большой создатель рождественского чуда.

Через шесть часов с момента публикации первого твита пользователь сообщил, что нужную сумму собрали. Деньги, которые останутся после погашения долга, он пообещал отдать на благотворительность.

Махавоид @mahavoid
Апдейт истории, пишут что мне уже должно хватать. Завтра очень очень рано еду в банк чтобы выяснить сколько точно мне нужно чтобы быстро закрыться, если хватает, то сразу вам об этом расскажу.

Если вдруг будут лишние деньги, то я отдам их в благотворительность.
Махавоид @mahavoid
Кое-как уснул в два часа ночи, проснулся в 7 утра, сижу вибрирую, щас выпью кофе и побегу в банк стремительней орла.

#twitter #мошенничество

25
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Стартапер-пессимист

Обманутый на VC: короткая статья с рассказом, куча скриншотов (включая переписку в мессенджерах) и негодование. 0 реакции у людей.

Рандомный чувак с блогом из двух постов без единого скриншота, который написал про депрессию: тысячи сочуствующих и 2 миллиона рублей за ночь.

Ответить
9
Развернуть ветку
Taz Hate

Вывод: Твиттер лучше вц.

Ответить
6
Развернуть ветку
Бетонный чайник

твиттерские порриджи — такие же доверчивые как и он сам.

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13
Ответить
0
Развернуть ветку
Humble Diligent

Обычно такие истории сопровождаются обвинениями всех причастных, а здесь совсем иная подача. Похоже, что именно она и помогла достучаться до человека, который помог собрать бóльшую часть суммы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey Shabolkin

Это все охуенно конечно, но блядь он завтра опять проебется где-нибудь и что?
Не, ребята, я лучше продолжу отправлять денег действительно нуждающимся.
Кидайте в меня говной

Ответить
3
Развернуть ветку
Martin Prestone

странные у тебя пожелания конечно, ну на вот лови 💩

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Игоревич Вагайцев

Берешь кредит - выводишь бабки - пишешь пост в твиттер - тебе скидывают деньги - гасишь кредит - оставляешь деньги себе

Все думают что тебя кинули мошенники, а ты сам мошенник.

Ответить
2
Развернуть ветку
Kits Unger

В этой цепочке кредит можно и не брать, пруфы ведь никому не нужны.

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Панаит

Осторожно! Твитторские донатеры разводилы минусят комменты

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил Игоревич Вагайцев

Нужно восстановить баланс

Ответить
2
Развернуть ветку
Камикото Флекс

Похоже, что это лучшая мошенническая схема в этом году. Пост в твиттере!

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex D

Интересно где реакция Альфы?

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Панаит

Альфа то при чем, если это автор - либо идиот, либо гениальный мошенник.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Панаит

То есть, так можно было?
Если вытащили телефон - напиши в твиттер и тебе накидают на новый.
Если угнали машину - напиши в твиттер и тебе скинутся на новую тачку. Можно даже взять чуть подороже угнанной, а остаток отдать на благотворительность.
Если цыганка на улице развела на касарь - напиши в твиттер и потом на всех цыган России хватит.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Альфа чо? Может расскажут тут что-нибудь по этому поводу?

Ответить
0
Развернуть ветку
Yury Grinev

А что они могут? Он сам все оформил, подтвердил и вывел.

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Браиловский

Либо он слабоумный, либо чертов гений.
Но учитывая сдохший сайтик, скорее второе)

Ответить
–2
Развернуть ветку
kinoprorok

100% второе

Ответить
–1
Развернуть ветку
jianku13

Какой же ты дура_к

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Вольнов

И как мошенники это делают..

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Карпов

А потом тот аноним пишет заявление о том, что случайно перевел ту крупную сумму денег и попросит вернуть ее через суд по статье о необоснованном обогащении.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Grechkin

Сотрудникам Службы безопастности Сбербанка пора начать писать в твиттер, а не на телефон звонить
P.S. хотелось бы на профиль на гитхабе у пострадавшего посмотреть)

Ответить
0
Развернуть ветку
Boris Romanov

Уже вторая история на слуху за эту неделю о том, с каким удовольствием Альфа раздаёт кредиты. Буду прощаться, пожалуй

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Игоревич Вагайцев

Интересно, когда можно будет взять кредит по QR - коду, прям как наличку в Тинькофф?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Еда
DIMA N
Яндекс.Еда: доставка шаурмы из заведения, закрытого по решению суда

Здравствуйте. Столкнулись недавно с довольно интересной и неприятной ситуацией, связанной с сервисном доставки Яндекс.Еда.

12
14
Утконос Онлайн
Курьеры «Утконос Онлайн» снялись в рэп-клипе в стиле нулевых

Клип сняли совместно с креативным бюро Tape специально к началу высокого предновогоднего сезона.

6
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
500 участников и 27 000 голосов: как прошел конкурс Tinkoff Glory

В год своего 15-летия Тинькофф провел масштабный проект признания Tinkoff Glory. Конкурс позволил отметить творчество, драйв, командное взаимодействие и лидерские качества сотрудников и команд, проявивших себя в 2021 году.

1
1
Rambler&Co
В России стартовала перепись домашних животных

Впервые появилась единая платформа, которая объединит людей и их питомцев по всей стране

1
0
Финансы
Andrey Tuchkov
Что ждет бизнес в 2022 году
1
3
Мнения
Дмитрий Комиссаров
ИТ-итоги 2021: тренды цифровизации, ландшафт ИБ и немного про МойОфис

Поздравляю всех с наступающими праздниками и спешу рассказать, что для меня и компании МойОфис значил и чем запомнился уходящий год. Поговорим о ключевых трендах 2021, важных событиях индустрии, а также наших достижениях. Среди затронутых тем — проекты цифровой трансформации, предустановка отечественного ПО, выпуск новых продуктов, актуальные…

0
4
Columbus East
Автоматизация финансового планирования и бюджетирования крупной компании: кейс Nordgold
0
0
NPLaw
Основные изменения валютного законодательства в 2019 – 2021 гг

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор основных изменений валютного регулирования за 2019 - 2021 гг.

0
–1
Торговля
Маша Цепелева
Маркетплейсы обогнали поисковые системы по количеству стартовых запросов о товарах — исследование Статьи редакции

Торговые площадки стали новым медиаканалом между брендами и аудиторией, считают исследователи.

28
15
Приёмная
Обманутый трейдер
Как я потерял 15 млн. руб. обсуживаясь у Брокера - Альфа- Банка. кто виноват? часть 1

Всем добрый день!

264
142
Больше статей
null