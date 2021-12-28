Программист рассказал в Twitter об обмане мошенниками на 1,8 млн рублей — нужную сумму собрали за шесть часов Статьи редакции
Оставшиеся после закрытия кредита деньги он пообещал отдать на благотворительность.
27 декабря программист Николай Толмачёв выложил в Twitter ссылку на историю о мошенничестве. Злоумышленники по видом сотрудников «Альфа-банка» и МВД оформили на него кредит на 1,8 млн рублей. Он попросил пользователей соцсети помочь закрыть часть долга.
Твит набрал больше двух тысяч лайков, его репостнули 825 раз. Спустя четыре часа число транзакций достигло лимита — 150 штук за сутки, а ещё через час программист рассказал о большом переводе от человека, чьих реквизитов он найти не смог.
Через шесть часов с момента публикации первого твита пользователь сообщил, что нужную сумму собрали. Деньги, которые останутся после погашения долга, он пообещал отдать на благотворительность.
Обманутый на VC: короткая статья с рассказом, куча скриншотов (включая переписку в мессенджерах) и негодование. 0 реакции у людей.
Рандомный чувак с блогом из двух постов без единого скриншота, который написал про депрессию: тысячи сочуствующих и 2 миллиона рублей за ночь.
Вывод: Твиттер лучше вц.
Обычно такие истории сопровождаются обвинениями всех причастных, а здесь совсем иная подача. Похоже, что именно она и помогла достучаться до человека, который помог собрать бóльшую часть суммы.
Это все охуенно конечно, но блядь он завтра опять проебется где-нибудь и что?
Не, ребята, я лучше продолжу отправлять денег действительно нуждающимся.
Кидайте в меня говной
странные у тебя пожелания конечно, ну на вот лови 💩
Берешь кредит - выводишь бабки - пишешь пост в твиттер - тебе скидывают деньги - гасишь кредит - оставляешь деньги себе
Все думают что тебя кинули мошенники, а ты сам мошенник.
В этой цепочке кредит можно и не брать, пруфы ведь никому не нужны.
Осторожно! Твитторские донатеры разводилы минусят комменты
Нужно восстановить баланс
Похоже, что это лучшая мошенническая схема в этом году. Пост в твиттере!
Интересно где реакция Альфы?
Альфа то при чем, если это автор - либо идиот, либо гениальный мошенник.
То есть, так можно было?
Если вытащили телефон - напиши в твиттер и тебе накидают на новый.
Если угнали машину - напиши в твиттер и тебе скинутся на новую тачку. Можно даже взять чуть подороже угнанной, а остаток отдать на благотворительность.
Если цыганка на улице развела на касарь - напиши в твиттер и потом на всех цыган России хватит.
А что они могут? Он сам все оформил, подтвердил и вывел.
Либо он слабоумный, либо чертов гений.
Но учитывая сдохший сайтик, скорее второе)
100% второе
Какой же ты дура_к
И как мошенники это делают..
А потом тот аноним пишет заявление о том, что случайно перевел ту крупную сумму денег и попросит вернуть ее через суд по статье о необоснованном обогащении.
Сотрудникам Службы безопастности Сбербанка пора начать писать в твиттер, а не на телефон звонить
P.S. хотелось бы на профиль на гитхабе у пострадавшего посмотреть)
Уже вторая история на слуху за эту неделю о том, с каким удовольствием Альфа раздаёт кредиты. Буду прощаться, пожалуй
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