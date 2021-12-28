Апдейт истории, пишут что мне уже должно хватать. Завтра очень очень рано еду в банк чтобы выяснить сколько точно мне нужно чтобы быстро закрыться, если хватает, то сразу вам об этом расскажу.



Если вдруг будут лишние деньги, то я отдам их в благотворительность.