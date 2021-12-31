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Соцсети
Лиана Липанова

«Одноклассники» запустили deepfake-сервис — пользователи смогут интегрировать своё лицо в новогоднюю анимацию Статьи редакции

В перспективе технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям — «примерять» товары, например, одежду и аксессуары.

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Соцсеть добавила сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей, объявили в компании.

Для создания новогодней «гифки» со своим лицом пользователи могут перейти в мини-приложение, загрузить фотографию с компьютера и выбрать шаблон для анимации. Через несколько минут нейросети выдают результат, который можно опубликовать в ленте.

Компания обещает не хранить исходники: загруженные фотографии будут удаляться сразу после выхода из сервиса. Сейчас deepfake-сервис работает только в десктопной версии «Одноклассников», а в будущем появится на Android и iOS, говорят в компании.

Соцсеть планирует и дальше развивать собственные deepfake-технологии: расширить возможности «Нового образа» и интегрировать его в разные механики и продукты, включая стикеры со своим лицом, фото профиля, рамки и другое. Кроме того, в сервисе можно будет примерить одежду, причёску или аксессуары. В перспективе эта технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям «примерять» товары, рассказали в компании.

В 2022 года соцсеть планирует запустить и другие инструменты для «умной» обработки пользовательского контента на базе компьютерного зрения, машинного обучения и нейросетей.

#новость #одноклассники #deepfake

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12 комментариев
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Митя Мурасов

в целом одноклассники один большой deep fake сервис

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fffggg gggfff

копировать хлам, который уже пару лет гоняют тетки из ватсаппа. похоже новый гендир VK уже напрямую начал идеи проталкивать

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Raimond Vladimirov

How do you do fellow kids?

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Artemy

Лучше бы запустили dickpic-сервис!

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Роман

Странные у вас желания, Артемий.

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Yan Purvenes

По закону же обязаны будут хранить

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Anton Salimov

Как всегда на высоте, гениальная задумка

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Георгий Михнов

Класс👍🏻

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Тимур Петров

Просто включите платные сообщения и получайте бабло из оставшихся пользователей, осталось всего 10-15 лет.

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Боря Бро

Сорян за офтоп, но просто раз вспомнили Одноклассники. Для общения с пожилым отцом пришлось зарегаться в Одноклассниках, т.к. «тыкать пальцами в телефоне» в Ватсапе ему не удобно. Так вот, я просто офигел - Одноклассники - это просто рассадник антипутинцев и антиваксеров!!! Там 9 из 10 картинок - какой п утин вор и что прививкой хотят уничтожить все население России!😂 Я еще удивлялся, почему отец и родители друзей так яро не хотят делать прививку, а оно вон чо оказывается!😆

Нет, я тоже далеко не фанат царя, но удивляет другое - в ВК за лайк и репост сажают, а там просто все кишит этой хренью, хотя обе сети по факту под полным контролем режима!🤷🏻‍♂️😁

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var

не думал, что одноклассники еще живы....

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Себастиан Перейра

в одноглазниках дофига ещё представителей "глубинного народа" сидит
вспоминают былое..

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