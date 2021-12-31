«Одноклассники» запустили deepfake-сервис — пользователи смогут интегрировать своё лицо в новогоднюю анимацию Статьи редакции
В перспективе технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям — «примерять» товары, например, одежду и аксессуары.
Соцсеть добавила сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей, объявили в компании.
Для создания новогодней «гифки» со своим лицом пользователи могут перейти в мини-приложение, загрузить фотографию с компьютера и выбрать шаблон для анимации. Через несколько минут нейросети выдают результат, который можно опубликовать в ленте.
Компания обещает не хранить исходники: загруженные фотографии будут удаляться сразу после выхода из сервиса. Сейчас deepfake-сервис работает только в десктопной версии «Одноклассников», а в будущем появится на Android и iOS, говорят в компании.
Соцсеть планирует и дальше развивать собственные deepfake-технологии: расширить возможности «Нового образа» и интегрировать его в разные механики и продукты, включая стикеры со своим лицом, фото профиля, рамки и другое. Кроме того, в сервисе можно будет примерить одежду, причёску или аксессуары. В перспективе эта технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям «примерять» товары, рассказали в компании.
В 2022 года соцсеть планирует запустить и другие инструменты для «умной» обработки пользовательского контента на базе компьютерного зрения, машинного обучения и нейросетей.
в целом одноклассники один большой deep fake сервис
копировать хлам, который уже пару лет гоняют тетки из ватсаппа. похоже новый гендир VK уже напрямую начал идеи проталкивать
How do you do fellow kids?
Лучше бы запустили dickpic-сервис!
Странные у вас желания, Артемий.
По закону же обязаны будут хранить
Как всегда на высоте, гениальная задумка
Класс👍🏻
Просто включите платные сообщения и получайте бабло из оставшихся пользователей, осталось всего 10-15 лет.
Сорян за офтоп, но просто раз вспомнили Одноклассники. Для общения с пожилым отцом пришлось зарегаться в Одноклассниках, т.к. «тыкать пальцами в телефоне» в Ватсапе ему не удобно. Так вот, я просто офигел - Одноклассники - это просто рассадник антипутинцев и антиваксеров!!! Там 9 из 10 картинок - какой п утин вор и что прививкой хотят уничтожить все население России!😂 Я еще удивлялся, почему отец и родители друзей так яро не хотят делать прививку, а оно вон чо оказывается!😆
Нет, я тоже далеко не фанат царя, но удивляет другое - в ВК за лайк и репост сажают, а там просто все кишит этой хренью, хотя обе сети по факту под полным контролем режима!🤷🏻♂️😁
не думал, что одноклассники еще живы....
в одноглазниках дофига ещё представителей "глубинного народа" сидит
вспоминают былое..
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
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