В перспективе технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям — «примерять» товары, например, одежду и аксессуары.

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Соцсеть добавила сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей, объявили в компании.

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Для создания новогодней «гифки» со своим лицом пользователи могут перейти в мини-приложение, загрузить фотографию с компьютера и выбрать шаблон для анимации. Через несколько минут нейросети выдают результат, который можно опубликовать в ленте.

Компания обещает не хранить исходники: загруженные фотографии будут удаляться сразу после выхода из сервиса. Сейчас deepfake-сервис работает только в десктопной версии «Одноклассников», а в будущем появится на Android и iOS, говорят в компании.

Соцсеть планирует и дальше развивать собственные deepfake-технологии: расширить возможности «Нового образа» и интегрировать его в разные механики и продукты, включая стикеры со своим лицом, фото профиля, рамки и другое. Кроме того, в сервисе можно будет примерить одежду, причёску или аксессуары. В перспективе эта технология может позволить соцсети сотрудничать с бизнесом, а пользователям «примерять» товары, рассказали в компании.