Соцсети
Андрей Фролов

Telegram переводит сообщения на Android через сервис Google, но неофициально и бесплатно, заметили исследователи Статьи редакции

  • 30 декабря 2021 года Telegram выпустил обновление, с которым в мессенджере появился перевод сообщений на другие языки. Он появляется, если выбрать сообщение и нажать «Перевести» в меню.
  • На iOS текст переводится через функцию «Системный перевод», которая работает на устройстве.
  • На Android используется неофициальный API «Google Переводчика», заметил разработчик Даниил Петров после изучения исходного кода Telegram, который публикует мессенджер. Детали этого метода описывал разработчик Дэвид Вильхубер в марте 2020 года.
  • Неофициальный метод позволяет отправлять запросы на перевод так, как будто их отправляет стандартная для Google Chrome функция перевода сайтов. В том числе эти запросы «представляются» разными браузерами, чтобы избежать блокировки, заметил Петров.
  • Таким образом Telegram может переводить большое количество сообщений без оплаты официального API «Google Переводчика», пишет Петров. Также для использования платного API нужно было бы описать в коде мессенджера приватный ключ для использования сервиса от Google, и тогда его бы могли использовать другие люди.

#новость #telegram

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Matvey Glazkov

Андроид приложение теперь отправляет ваши сообщения из телеги в гугл)

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7
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Кирилл Половинкин

То есть Паша пересылает личные сообщения отправленные в Телеграм пользователями в Google. А в этом время поносит американцев за проблемы с приватностью. Как насчёт лицемерия?

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5
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Ilya Brin

Ни байта в ФСБ!
Ни сантиметра в ЦРУ!

(пускай этим гугл занимается)

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0
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Dmitry Mikushin

Ну, всё: поймали Павла на том, что он Павел.

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3
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Николай Суворов

Не дыра ли это в анонимности?

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Rick

Которой никогда не было?)

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4
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Egor Chusov

- У нас дыра в безопасности!
- Ну хоть что-то у нас в безопасности.

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Louis Cyphre

Анонимность в дыре

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Хрупкий кофе

2 минуты прошло, а никто и не пишет 😏

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Ivan Boldyrev

Теперь-то Телеграм из Google Play точно выкинут. Да здравствует полное прекращение работы Телеграм в России!

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Иван Ефимов

ЭФЭСБ УК это невыгодно.

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Louis Cyphre

Цап-царап
https://telegram.org/file/811140865/8c4/3Wqa9drORys.845661/bcabd0e0ebd87e7256

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