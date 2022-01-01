Сбербанк. Возврат на сумму 2968руб по расчетному счету, по выписке якобы пришёл, а по факту этой суммы на балансе нет

Добрый день.

Был возврат денежных средств со стороны интернет-магазина Ozon. Деньги якобы пришли, если смотреть по выписке по расчётному счету, пришла даже смс с зачислением. Но по факту сумма 2968руб на баланс не пришла, их физически на банковской карте нет. Банк ничем помочь не может, а деньги очень нужны, это же мои деньги. Банк тоже видит,…