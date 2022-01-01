Telegram переводит сообщения на Android через сервис Google, но неофициально и бесплатно, заметили исследователи Статьи редакции
- 30 декабря 2021 года Telegram выпустил обновление, с которым в мессенджере появился перевод сообщений на другие языки. Он появляется, если выбрать сообщение и нажать «Перевести» в меню.
- На iOS текст переводится через функцию «Системный перевод», которая работает на устройстве.
- На Android используется неофициальный API «Google Переводчика», заметил разработчик Даниил Петров после изучения исходного кода Telegram, который публикует мессенджер. Детали этого метода описывал разработчик Дэвид Вильхубер в марте 2020 года.
- Неофициальный метод позволяет отправлять запросы на перевод так, как будто их отправляет стандартная для Google Chrome функция перевода сайтов. В том числе эти запросы «представляются» разными браузерами, чтобы избежать блокировки, заметил Петров.
- Таким образом Telegram может переводить большое количество сообщений без оплаты официального API «Google Переводчика», пишет Петров. Также для использования платного API нужно было бы описать в коде мессенджера приватный ключ для использования сервиса от Google, и тогда его бы могли использовать другие люди.
Андроид приложение теперь отправляет ваши сообщения из телеги в гугл)
То есть Паша пересылает личные сообщения отправленные в Телеграм пользователями в Google. А в этом время поносит американцев за проблемы с приватностью. Как насчёт лицемерия?
Ни байта в ФСБ!
Ни сантиметра в ЦРУ!
(пускай этим гугл занимается)
Ну, всё: поймали Павла на том, что он Павел.
Не дыра ли это в анонимности?
Которой никогда не было?)
- У нас дыра в безопасности!
- Ну хоть что-то у нас в безопасности.
Анонимность в дыре
Теперь-то Телеграм из Google Play точно выкинут. Да здравствует полное прекращение работы Телеграм в России!
ЭФЭСБ УК это невыгодно.
Добрый день.
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