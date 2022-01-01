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Соцсети
TJ

Во «ВКонтакте» на время пропала возможность оставлять реакции Статьи редакции

Можно было ставить только лайки.

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Обновлено в 20:47. Возможность ставить реакции во «ВКонтакте» вернулась. Предположительно, исчезновение функции было связано с багом.

Во «ВКонтакте» исчезли реакции на посты, заметил Telegram-канал eloop. По наблюдениям редактора TJ, реакции пропали днём 1 января.

В eloop предположили, что функцию удалили, поскольку ей «никто не пользовался». TJ направил запрос во «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.

«ВКонтакте» добавила реакции в августе 2021 года — тогда соцсеть обещала постепенно добавлять новые эмоции. «Не всегда отметка „Нравится“ лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — говорили в пресс-службе соцсети.

Facebook внедрил реакции в феврале 2016 года. В 2017 году в «Одноклассниках» появились кнопки «Печаль», «Шок» и «Ахаха». В конце 2021 года реакции на сообщения добавили в Telegram.

#новость #вконтакте

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21 комментарий
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Игорь Бадибилдер

Дуров забрал их

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8
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Dmitry Reutov

Отсутствие отрицательных реакций выгодно властям - чтобы чернь не портила своими реакциями ролики и посты с информацией от официальных лиц. По этой причине "не нравится" было скрыто на ютюб.

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1
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Илья Волочков

Всё ещё грущу из-за выпила дизов с Ютуба.

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6
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НеКомик

расширение для браузера их возвращает, только на телефоне проблемно это сделать. Вроде бы дизлайки убрали, но ощущение, что их стало даже больше

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0
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Илья Волочков

Читал, что google выключил API для получения дизлайков.

Так что эти расширения показывают недостоверную выборку. Доверия нет.

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0
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Dmitry Reutov

Да, это просто катастрофа. В ВК реакции вернули, испугавшись резонанса от статьи на VC

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0
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Илья Волочков

Все ВК уже забросили. И по отсутствию реакций это заметно. И чтобы не позориться, менеджмент ВК решил убрать реакции. А то обманывать про "ежегодный рост" становится сложнее.

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2
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rocket rocket

А я думал, что я один в группе А-тестеров - я один только вижу и ставлю альтернативные лайки. А это просто всем пофиг было...

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1
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Алексей Спицын

21 век, прям удивлен...
Что ВКонтакте ктото юзает.

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–2
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DeepFakescovery channel

месячная аудитория 72млн чел.

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Алексей Спицын

Ну беда, беда.
Я, лет 25 в рунете, а эккаунта в ВКонтакте нет...

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–1
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Dmitry Reutov

А в одноклассниках?

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0
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Иван Шеметов

Если выиграю макбук 13 января, то вк лучшая соцсеть в мире

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0
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Андрей Верижников

«Печаль»

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kuskus kuskus

Враки, всё есть

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DeepFakescovery channel

лучше б дизлайки вернули.
Принятие негативного опыта - позитивный опыт.
Стремление к позитивному опыту - негативный опыт.

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Dmitrii Luckyenko

#КириенкоВерниРеакции

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НеКомик

У меня их почему то не было до последнего момента, успел 1 день на них посмотреть и уже убрали, но думаю это к лучшему, смайлы кринж полный

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Дмитрий Милюков

Походу, Кириенко - ВИЗИОНЕР!

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Алибек Карашев

И никто этого не заметил

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Nikolay Keskinov

Ай-яй-яй-яй... Как же без реакции последователи Элочки-людоедочки жить будут!!!

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