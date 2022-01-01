Во «ВКонтакте» на время пропала возможность оставлять реакции Статьи редакции
Можно было ставить только лайки.
Во «ВКонтакте» исчезли реакции на посты, заметил Telegram-канал eloop. По наблюдениям редактора TJ, реакции пропали днём 1 января.
В eloop предположили, что функцию удалили, поскольку ей «никто не пользовался». TJ направил запрос во «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.
«ВКонтакте» добавила реакции в августе 2021 года — тогда соцсеть обещала постепенно добавлять новые эмоции. «Не всегда отметка „Нравится“ лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — говорили в пресс-службе соцсети.
Facebook внедрил реакции в феврале 2016 года. В 2017 году в «Одноклассниках» появились кнопки «Печаль», «Шок» и «Ахаха». В конце 2021 года реакции на сообщения добавили в Telegram.
Дуров забрал их
Отсутствие отрицательных реакций выгодно властям - чтобы чернь не портила своими реакциями ролики и посты с информацией от официальных лиц. По этой причине "не нравится" было скрыто на ютюб.
Всё ещё грущу из-за выпила дизов с Ютуба.
расширение для браузера их возвращает, только на телефоне проблемно это сделать. Вроде бы дизлайки убрали, но ощущение, что их стало даже больше
Читал, что google выключил API для получения дизлайков.
Так что эти расширения показывают недостоверную выборку. Доверия нет.
Да, это просто катастрофа. В ВК реакции вернули, испугавшись резонанса от статьи на VC
Все ВК уже забросили. И по отсутствию реакций это заметно. И чтобы не позориться, менеджмент ВК решил убрать реакции. А то обманывать про "ежегодный рост" становится сложнее.
А я думал, что я один в группе А-тестеров - я один только вижу и ставлю альтернативные лайки. А это просто всем пофиг было...
21 век, прям удивлен...
Что ВКонтакте ктото юзает.
месячная аудитория 72млн чел.
Ну беда, беда.
Я, лет 25 в рунете, а эккаунта в ВКонтакте нет...
А в одноклассниках?
Если выиграю макбук 13 января, то вк лучшая соцсеть в мире
«Печаль»
Враки, всё есть
лучше б дизлайки вернули.
Принятие негативного опыта - позитивный опыт.
Стремление к позитивному опыту - негативный опыт.
У меня их почему то не было до последнего момента, успел 1 день на них посмотреть и уже убрали, но думаю это к лучшему, смайлы кринж полный
Походу, Кириенко - ВИЗИОНЕР!
И никто этого не заметил
Ай-яй-яй-яй... Как же без реакции последователи Элочки-людоедочки жить будут!!!
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