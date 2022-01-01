«ВКонтакте» добавила реакции в августе 2021 года — тогда соцсеть обещала постепенно добавлять новые эмоции. «Не всегда отметка „Нравится“ лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», — говорили в пресс-службе соцсети.