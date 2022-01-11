Соцсети
Валерия Козлова

Модераторы контента Facebook пригрозили прекратить работу из-за невыплаченной зарплаты Статьи редакции

Компания, которая заключила с Facebook контракт на модерацию контента, уверяет, что деньги не пришли из-за смены бухгалтерской компании.

  • Модераторы Facebook, работающие через агентство Accenture, написали открытое письмо руководству компаний с требованием выплатить зарплату, иначе они перестанут работать, пишет The Verge.
  • 4 января 2022 года несколько сотрудников заметили ошибку в системе расчета, а 6 января все модераторы компании не получили выплату за работу в праздники, их чеки были аннулированы в системе.
  • После публикации письма компания решила выдать несколько единовременных платежей, пока не проведёт полный перерасчёт.
  • Деньги получила только часть сотрудников, при этом многие находятся в «отчаянном финансовом положении».
  • Accenture заявила, что не знает точных сроков решения проблемы, но компания выплатит все деньги, которые причитаются сотрудникам, а также покроет штрафы за просрочку оплаты.
  • Accenture пояснила изданию, что проблема произошла из-за смены бухгалтерской компании и компания работает над её решением. Также из-за смены компании пропали данные о переработках и сменах в праздники, что усложняет ситуацию. Facebook также подтвердил сбой.
  • Компания отметила, что сотрудники не прекращали работать.
  • В 2019 году Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента.
  • Это не первая жалоба модераторов Facebook из-за условий труда. В октябре 2021 года сотрудники выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату.
873 просмотров
11
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Смирнов

Эти модераторы? Им еще и платят?

Ответить
13
Развернуть ветку
Илья Попов

I like FaceBook and football.
Перевод: Я люблю книгой по морде и ногой по яйцам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Алгоритмы сместили людей.

Людей надо в службу поддержки. Там же ни ответа, ни привета)

Ответить
5
Развернуть ветку
Dmitri Vinitski

Я бы им вообще ничего не платил.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Коновальчук

Ну и сам смотри на тысячи фотографий хуев.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitri Vinitski

Так они пишут, что это нихуя не порнография, а когда делаешь репост скриншота и и ответ, то банят за порнографию

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Коновальчук

Так это автомат, интересно а кто-то вообще сталкивался с реальной модерацией у фейсбука. У компании Я кстати тоже левая (юридически) галера для модерации.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сетров

ой, а что случилось? давайте им посоветуем написать в техподдержку фейсбука, там оперативно ответят)

Ответить
3
Развернуть ветку
Никита Алфимов

Верхний интернет, знакомься, , это ваш сосед снизу, хочет показать вам расчлененку с младенцами)

Ответить
0
Развернуть ветку
Sterdzhin Jim

Ух ты...Опять глобальное отключение может быть?)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

В Фейсбуке задерживают зарплату... похоже весь мир накрывает какая-то Perestroika.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Финансы
Артур Аляска
Исследование: многие популярные авторы «Пульса» в «Тинькофф Инвестициях» торгуют в убыток

Большинство из них закрыло 2021 год в минус, но это не останавливает их учить трейдингу или продавать платные доступы в закрытые телеграмм каналы. Их ключевой заработок заключается в подписках и рекламе.

231
214
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Sigur
Итоги 2021 года для Sigur: достижения и новые цели
0
1
IPQuorum
Патентная пассивность — вынужденный, но глобальный тренд

Компания IFI CLAIMS Patent Services провела исследование патентной активности американского инновационного рынка.

0
0
Устойчивые города: Москва
0
0
Юздеск
Как распознать эмоциональное выгорание и справиться с ним

Согласитесь, в новый год здорово вступать счастливым, полным сил и настроения для свершений? Но иногда вы можете чувствовать себя совсем не так. Не кайфовать от того, что делаете. Не получать удовольствия от приятных вещей. Негативить без повода. И не понимать, что с вами происходит.

0
0
Истории
Полина Лааксо
«Пузырь доткомов 19 века»: как шотландец обманом собрал сотни тысяч фунтов на развитие вымышленной страны Пояис Статьи редакции

В 1820-х жаждущий денег Грегор Макгрегор провозгласил себя правителем земли, которой не владел: придумал флаг, герб, банкноты и обещал изобилие рыбы, дичи и лучшую жизнь. Почему большинство поселенцев так и не вернулись домой и что стало с Макгрегором — в пересказе The Hustle.

Гавань на территории Пояис Mental Floss
55
97
Приёмная
Владимир Яковлев
«Боксберри» потерял посылку на 137 тыс. руб

Горячо любимый интернет-магазинами Боксберри в очередной раз "успешно" потерял посылку стоимостью 137 т.р.

14
40
Маркетинг
Игорь
Сколько подписчиков можно потерять на хайпе — на примере расследования Собчак об инфоцыганах

Разбираем, как повлияло на количество подписчиков конкретных инфлюенсеров в Instagram видео, где их НЕ хвалят.

11
11
Точка
Точка и Райффайзен Банк первыми в России провели межбанковский СБП-платёж между юрлицами

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и Райффайзен Банк первыми среди банков России провели пилотную трансакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Новая система позволяет компаниям мгновенно проводить операцию в режиме 24/7 между разными банками по QR-коду.

5
5
Вопросы
Дмитрий Плотников
Теперь я новый владелец auto.ru

Всем привет. Я купил домен auto.ru за 199 рублей. Сегодня. Только что. Мне любезно его продали ребята из reg.ru

153
54
Больше статей
null