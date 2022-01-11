Модераторы контента Facebook пригрозили прекратить работу из-за невыплаченной зарплаты Статьи редакции
Компания, которая заключила с Facebook контракт на модерацию контента, уверяет, что деньги не пришли из-за смены бухгалтерской компании.
- Модераторы Facebook, работающие через агентство Accenture, написали открытое письмо руководству компаний с требованием выплатить зарплату, иначе они перестанут работать, пишет The Verge.
- 4 января 2022 года несколько сотрудников заметили ошибку в системе расчета, а 6 января все модераторы компании не получили выплату за работу в праздники, их чеки были аннулированы в системе.
- После публикации письма компания решила выдать несколько единовременных платежей, пока не проведёт полный перерасчёт.
- Деньги получила только часть сотрудников, при этом многие находятся в «отчаянном финансовом положении».
- Accenture заявила, что не знает точных сроков решения проблемы, но компания выплатит все деньги, которые причитаются сотрудникам, а также покроет штрафы за просрочку оплаты.
- Accenture пояснила изданию, что проблема произошла из-за смены бухгалтерской компании и компания работает над её решением. Также из-за смены компании пропали данные о переработках и сменах в праздники, что усложняет ситуацию. Facebook также подтвердил сбой.
- Компания отметила, что сотрудники не прекращали работать.
- В 2019 году Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента.
- Это не первая жалоба модераторов Facebook из-за условий труда. В октябре 2021 года сотрудники выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату.
Эти модераторы? Им еще и платят?
I like FaceBook and football.
Перевод: Я люблю книгой по морде и ногой по яйцам.
Алгоритмы сместили людей.
Людей надо в службу поддержки. Там же ни ответа, ни привета)
Я бы им вообще ничего не платил.
Ну и сам смотри на тысячи фотографий хуев.
Так они пишут, что это нихуя не порнография, а когда делаешь репост скриншота и и ответ, то банят за порнографию
Так это автомат, интересно а кто-то вообще сталкивался с реальной модерацией у фейсбука. У компании Я кстати тоже левая (юридически) галера для модерации.
ой, а что случилось? давайте им посоветуем написать в техподдержку фейсбука, там оперативно ответят)
Верхний интернет, знакомься, , это ваш сосед снизу, хочет показать вам расчлененку с младенцами)
Ух ты...Опять глобальное отключение может быть?)))
В Фейсбуке задерживают зарплату... похоже весь мир накрывает какая-то Perestroika.
Большинство из них закрыло 2021 год в минус, но это не останавливает их учить трейдингу или продавать платные доступы в закрытые телеграмм каналы. Их ключевой заработок заключается в подписках и рекламе.
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