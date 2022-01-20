Зачем отечественному диджитал-агентству награды в «буржуйском» Awwwards?

Привет. Мы — агентство Wemakefab, занимаемся разработкой сайтов и онлайн-сервисов. Уже второй год попадаем в топ-40 студий мира по мнению международного конкурса Awwwards. В этой статье решили рассказать, сколько ресурсов тратим на участие в конкурсе, какие условия выполняем и какой от этого толк.