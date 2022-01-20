Соцсети
Маша Цепелева

Выручка владельца TikTok в 2021 году выросла на 70%, до $58 млрд — Reuters Статьи редакции

В 2020 году выручка росла на 100%, замедление может быть связано с ограничением для технологических компаний в Китае.

  • Компания раскрыла данные о выручке небольшой группе сотрудников на внутреннем собрании, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ByteDance. Данные о прибыли не раскрываются.
  • По итогам 2020 года выручка росла на 100%, до $34,3 млрд. Издание связывает снижение роста с жёстким регулированием крупных технологических компаний в Китае.
  • В 2021 году ByteDance занимала второе место на рынке онлайн-рекламы в Китае с долей в 21%. На первом месте — Alibaba, на третьем — Tencent, приводит издание данные отчёта исследовательской лаборатории Interactive Marketing Lab Zhongguancun. Общий рост продаж онлайн-рекламы в Китае снизился до 9,3% в 2021 году, с 13,8% в 2020 году.
  • В августе 2021 года ByteDance снова запланировала выход на биржу в Гонконге в четвёртом квартале 2021 года или начале 2022 года, выяснило Financial Times. Впервые компания заявляла о планах в ноябре 2020 года.
  • Из-за неизвестности вокруг IPO китайских компаний, ByteDance решила взять кредит на $4 млрд для погашения долгов и на ежедневные расходы, сообщали источники Bloomberg.
  • В январе 2022 года ByteDance решила сократить своё инвестиционное подразделение на фоне новостей об ограничениях в Китае. Компания распустила команду инвесторов, которая оценивает перспективные стартапы, и может отказаться от ближайших сделок, выяснило агентство.

#новость #bytedance #tiktok

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9 комментариев
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Когда-то в будущем, историки, вооружённые новейшим данными наук о мозге, пересчитают эти миллиарды прибыли в триллионы убытков, которые экономика недополучила из-за дегенеративных процессов в нервной системе миллионов людей.

Ничто не забыто, никто не забыт.

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Alex Belousov

в 20 веке это делало телевидение, в 21 - тик-ток, особо ничего не изменилось в этом плане.

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Георгий Станков

Написал челик сидящий на виси

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Dmitry Pushin

вы не панимаити эта другое!!

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Владислав Медведев

Сколько именно с тиктока выручка?

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Петя Иванов

Выручка понятно, маржа-то какая?

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Roman Patsev

отрицательная

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Max Taranenko

Выручка 34 млрд. в 2020, но взяли кредит!!! на 4 млрд. для выплаты ЗП и офисных расходов :)) Это что, бизнес?

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Николай Глущенко

Конечно нет. Настоящий бизнес продаёт шаурму возле метро, с маржой 200% - никакому Гуглу или фейсбуку такое даже не снилось)

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