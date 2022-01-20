TikTok начал тестировать платные подписки Статьи редакции
Накануне о тестировании подобной функции сообщил Instagram.
Представитель TikTok подтвердил The Information, что соцсеть тестирует платные подписки на авторов, но отказался раскрыть подробности.
Пока в TikTok действуют только монеты — внутренняя валюта соцсети, на которую можно купить подарки авторам.
TikTok тестирует сервис для донатов блогерам, у которых больше 100 тысяч подписчиков с октября 2021 года. Авторы могут получить чаевые на произвольную сумму от $1.
- 19 января 2022 года Instagram начал тестировать платные подписки в США. Пока только 10 блогеров могут установить плату за эксклюзивные посты, Stories и прямые эфиры для подписчиков.
у тебя 3 стадия, скоро все наладится
воодушевленно наблюдать, когда говорят, что у тебя все наладится на стадии депрессии )))
«В своих социальных сетях»
Просто выйди из них
тебя когда-нибудь отпустит, это нормально
мне кажется это уже не поможет, ибо тик ток уже везде)
Стереотип про детей ещё актуален?
Если бы тамошние обитатели в штаны не ссали, стереотипов не было бы.
https://tjournal.ru/internet/163576-v-tik-toke-novyy-chelendzh-pod-nazvaniem-pee-your-pants если кто не понял.
Мне кажется, что взрослый человек не будет платить за контент в Тик-Токе. Так что комментарий про "детей" можно интерпретировать по-другому.
Да, человек с убеждениями мамонта
Подписки для их родителей, чтобы следить за тем, что их чада там вытворяют.
если бы все это дело происходило лет 15 назад, то сказали бы что экономили на обедах в школах)
Ок. Откуда у детей учетка на вс?)
У «детей» щас денег больше чем у «дедов»
О боже...и кто-то же будет это покупать
Ура, теперь можно открывать рот, наложить музыку и зарабатывать на идиотах.
Я думаю, что поп музыка так именно работает
Уже шутили про ОФ?
Если вы нам скажете что такое ОФ, мы проверим
ОнлиФанс же! Я уже оставлял комментарий про это в новости про такую же функцию в Инстаграме 🤷🏻
человек просто ещё не юзал ОФ)), бедняга)
Комментарий удален
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