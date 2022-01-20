Соцсети
Маша Цепелева

TikTok начал тестировать платные подписки Статьи редакции

Накануне о тестировании подобной функции сообщил Instagram.

Представитель TikTok подтвердил The Information, что соцсеть тестирует платные подписки на авторов, но отказался раскрыть подробности.

Пока в TikTok действуют только монеты — внутренняя валюта соцсети, на которую можно купить подарки авторам.

TikTok тестирует сервис для донатов блогерам, у которых больше 100 тысяч подписчиков с октября 2021 года. Авторы могут получить чаевые на произвольную сумму от $1.

  • 19 января 2022 года Instagram начал тестировать платные подписки в США. Пока только 10 блогеров могут установить плату за эксклюзивные посты, Stories и прямые эфиры для подписчиков.

#новость #tiktok

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Любой якорь

А кому какую подписку оплатить, чтобы НЕ видеть контент из тиктока в своих социальных сетях?

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15
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Yuriy Vitruk

у тебя 3 стадия, скоро все наладится

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Семён Маслов

воодушевленно наблюдать, когда говорят, что у тебя все наладится на стадии депрессии )))

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Andreas Kraut

«В своих социальных сетях»
Просто выйди из них

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Anton Salimov

тебя когда-нибудь отпустит, это нормально

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Семён Маслов

мне кажется это уже не поможет, ибо тик ток уже везде)

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Любой якорь

Откуда у детей деньги на подписку?

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Михаил

Стереотип про детей ещё актуален?

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Sergey Vlasov

Если бы тамошние обитатели в штаны не ссали, стереотипов не было бы.

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2
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Илья Волочков

https://tjournal.ru/internet/163576-v-tik-toke-novyy-chelendzh-pod-nazvaniem-pee-your-pants если кто не понял.

В Тик Токе новый челендж под названием "Pee your…
Его суть состоит в том, что-бы помочится под себя. Люди начали массово снимать процесс на видео.
tjournal.ru
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Илья Волочков

Мне кажется, что взрослый человек не будет платить за контент в Тик-Токе. Так что комментарий про "детей" можно интерпретировать по-другому.

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Anton Salimov

Да, человек с убеждениями мамонта

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Майк Семёнов

Подписки для их родителей, чтобы следить за тем, что их чада там вытворяют.

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Борис Фролов

если бы все это дело происходило лет 15 назад, то сказали бы что экономили на обедах в школах)

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Любой якорь

Такое и щас есть))

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Волоцкой Дмитрий

Ок. Откуда у детей учетка на вс?)

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Любой якорь

Это бесплатно

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Andreas Kraut

У «детей» щас денег больше чем у «дедов»

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Николай Емельянов

О боже...и кто-то же будет это покупать

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Любой якорь

Да🤫

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Илья Волочков

Ура, теперь можно открывать рот, наложить музыку и зарабатывать на идиотах.

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Александр Соколов

Я думаю, что поп музыка так именно работает

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Nathan Zachary

Уже шутили про ОФ?

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Andreas Kraut

Если вы нам скажете что такое ОФ, мы проверим

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Nathan Zachary

ОнлиФанс же! Я уже оставлял комментарий про это в новости про такую же функцию в Инстаграме 🤷🏻

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Семён Маслов

человек просто ещё не юзал ОФ)), бедняга)

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