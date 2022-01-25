Соцсети
Богдан Музыченко

TikTok начал тестировать прямые аудиоэфиры, новые инструменты для авторов видео и другие функции Статьи редакции

Но подчеркнул, что на выпуске они могут отличаться.

TikTok также начал тестировать аватары, фильтрацию по ключевым словам на странице рекомендаций, групповые чаты, совместное использование экрана в прямых эфирах и подписку, как у Twitch, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитика соцсетей Мэтта Наварра.

TikTok примет решение о запуске новых функций после оценки обратной связи от пользователей — он изучает разные способы развития сообщества, прокомментировал изданию представитель соцсети.

  • С декабря 2020 года TikTok начал тестировать видео длительностью до трёх минут, с мая 2021 года — покупки в приложении в Европе и Великобритании, с октября — сервис для донатов блогерам, у которых более 100 тысяч подписчиков, а с декабря — платформу для проведения прямых эфиров. С 20 января 2022 года сервис тестирует платную подписку на авторов видео.
Тестируемые аватары, скриншот Мэтта Наварра

#новость #tiktok #соцсети

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Fred Han

что ещё за тикток?

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Настоящий украинец

Умные часы

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Вавилов Вадим
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Алексей Добров

Привет из 90-ых))

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Вавилов Вадим

Да, чёт захотелось)

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Сергей Милосердов

Почти как клабхаус, только выстрелил.

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Алексей Добров

Сейчас еще Рос аналог вышел Yappy

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Никита

Пусть свои ущербные алгоритмы докрутят. На кой я ставлю в настройках язык контента АНГЛИЙСКИЙ, если 100% контента русского все равно показывается? Нажимать НЕ ИНТЕРЕСНО затрахался, все равно в ленте сплошной шлак для школоты.
Плюс эти уроды не дают продвигать свой контент на другую страну. Я наделал контента на англоязычную аудиторию, а показывает на россию все равно, т.к. я в ней нахожусь. Следовательно, удержание хреновое, дальше не продвигается и все видео зависают на 120 просмотрах. Смерть каналу.
Поддержка просто омерзительная, тупая, на вопросы не отвечает, отделывается шаблонными фразами не вчитываясь в вопрос.

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Вавилов Вадим

все равно в ленте сплошной шлак для школоты.
 Прошу прощения, но разве там есть что-то другое?

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Oleg Ast

Боюсь мой комментарий будет "против ветра" - да есть. Да в тиктоке есть полезная, даже научно популярная информация. Уровня вот такого журнала например:

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Вавилов Вадим

Я там не зарегистрирован просто, а на ютубе часто встречал выражение "поколение тикток"

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Oleg Ast

"поколение тикток" - эт точно. Вот если бы графоманы захватили крупнейшие издательства - что вышло? Кто помнит печатные СМИ 90-х в РФ. Вот такой же тик ток. очень много шлака. Но есть там и научно популярный контент: по точным наукам ( насколько их можно изложить в формате короткого видео) по истории, иностранным языкам и т.п. Все это короткими сжатыми игровыми роликами.
Понятно что научно популярный контент тиктока нельзя воспринимать как доказательную базу х) - в диссертации ролик из тик-тока не вставить.

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Mr Vuuu

Может ссылки надо добавить как на других платформах? Например, Apple имеет много исков о невозможности платить со сторонних платежных систем, почему тикток не настигает подобная участь?

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Mr Vuuu

*Как на других платформах для стримов, я не сравниваю тикток и Apple, но ситуация похожая, донаты ведь можно только через сервис тиктока занести и даже нет возможности добавить ссылку на другой сервис с меньшей комиссией.

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Дяченко Александр

Интересно. Может даже будет мне, подкастеру, повод вернуться в ТикТок.

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Настоящий украинец

О, зумеры уже радио изобрели.
Если так продолжат взрослеть, то и телевизор с прямыми эфирами и первым каналом изобретут скоро.

Так держать 👏🏼

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