TikTok начал тестировать прямые аудиоэфиры, новые инструменты для авторов видео и другие функции Статьи редакции
Но подчеркнул, что на выпуске они могут отличаться.
TikTok также начал тестировать аватары, фильтрацию по ключевым словам на странице рекомендаций, групповые чаты, совместное использование экрана в прямых эфирах и подписку, как у Twitch, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитика соцсетей Мэтта Наварра.
TikTok примет решение о запуске новых функций после оценки обратной связи от пользователей — он изучает разные способы развития сообщества, прокомментировал изданию представитель соцсети.
- С декабря 2020 года TikTok начал тестировать видео длительностью до трёх минут, с мая 2021 года — покупки в приложении в Европе и Великобритании, с октября — сервис для донатов блогерам, у которых более 100 тысяч подписчиков, а с декабря — платформу для проведения прямых эфиров. С 20 января 2022 года сервис тестирует платную подписку на авторов видео.
что ещё за тикток?
Привет из 90-ых))
Да, чёт захотелось)
Почти как клабхаус, только выстрелил.
Сейчас еще Рос аналог вышел Yappy
Пусть свои ущербные алгоритмы докрутят. На кой я ставлю в настройках язык контента АНГЛИЙСКИЙ, если 100% контента русского все равно показывается? Нажимать НЕ ИНТЕРЕСНО затрахался, все равно в ленте сплошной шлак для школоты.
Плюс эти уроды не дают продвигать свой контент на другую страну. Я наделал контента на англоязычную аудиторию, а показывает на россию все равно, т.к. я в ней нахожусь. Следовательно, удержание хреновое, дальше не продвигается и все видео зависают на 120 просмотрах. Смерть каналу.
Поддержка просто омерзительная, тупая, на вопросы не отвечает, отделывается шаблонными фразами не вчитываясь в вопрос.
все равно в ленте сплошной шлак для школоты.
Прошу прощения, но разве там есть что-то другое?
Боюсь мой комментарий будет "против ветра" - да есть. Да в тиктоке есть полезная, даже научно популярная информация. Уровня вот такого журнала например:
Я там не зарегистрирован просто, а на ютубе часто встречал выражение "поколение тикток"
"поколение тикток" - эт точно. Вот если бы графоманы захватили крупнейшие издательства - что вышло? Кто помнит печатные СМИ 90-х в РФ. Вот такой же тик ток. очень много шлака. Но есть там и научно популярный контент: по точным наукам ( насколько их можно изложить в формате короткого видео) по истории, иностранным языкам и т.п. Все это короткими сжатыми игровыми роликами.
Понятно что научно популярный контент тиктока нельзя воспринимать как доказательную базу х) - в диссертации ролик из тик-тока не вставить.
Может ссылки надо добавить как на других платформах? Например, Apple имеет много исков о невозможности платить со сторонних платежных систем, почему тикток не настигает подобная участь?
*Как на других платформах для стримов, я не сравниваю тикток и Apple, но ситуация похожая, донаты ведь можно только через сервис тиктока занести и даже нет возможности добавить ссылку на другой сервис с меньшей комиссией.
Интересно. Может даже будет мне, подкастеру, повод вернуться в ТикТок.
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