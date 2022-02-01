Соцсети
Евгения Евсеева

Meta добавила в Instagram свои 3D-аватары для метавселенной Статьи редакции

Компания также связала все сервисы — если пользователь создаст аватар в одном сервисе, он появится и в других.

  • Meta сообщила, что расширила 3D-аватары на свои сервисы — теперь они доступны не только в Facebook и Messenger, но и в Instagram. Пользователи могут публиковать их в «Историях» и личных сообщениях.
  • Аватары будут доступны пользователям в Канаде, Мексике и США. В российском Instagram тоже появилась функция создания аватара — но добавить его в «Истории» нельзя.
  • Пользователь может создать только один аватар — во всех соцсетях и VR-устройствах он будет отображаться одинаково. По заявлению Meta, такие аватары — один из первых шагов компании по созданию метавселенной.
3D-аватар Марка Цукерберга в разных сервисах Meta
  • Соцсеть запустила аватары в США в мае 2020 года. Пользователи могут отправлять их в качестве стикеров в комментариях и сообщениях, либо поставить в качестве аватарки на своей странице.
  • В марте 2021 года Марк Цукерберг пообещал реалистичные цифровые аватары с распознаванием мимики в VR-устройствах Facebook.

#новость #instagram

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Важный мангал

Я, видимо, совсем постарел. Но хоть убей не понимаю всей этой метамути. А аватары… это типа мемоджи? Объясните деду.

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15
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Oleg Golovko

Ты платишь за воздух большие деньги, живя в вертуальном мире

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9
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Важный мангал

Спасибо. А чем это от онлайн RPG отличается, в которые играли 10-15 лет назад? Так сказать, в чем прорыв? В мемоджах?

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4
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Евгений Трифонов

Если понимать метавселенную по-цукерберговски («пока что VR, в будущем AR»), то в иммерсивности и в соединении с реальным миром.

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1
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Oleg Golovko

Здесь ты платишь еще больше: за технику, дизайн и прочую х*рню

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0
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Никита Чеканов

Это нужно сделать официальным обозначением метавселенной😂
Пиксельные яхты за 600 000 реальных $ и цифровой с€кс 😂. Будущее, здравствуй

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2
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Надежда Матвеева

их не понять

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0
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Инга Русланова

фильтра, сглаживающего на фоточках кожу лица до попы младенца недостаточно. для полного счастья требуется пластиковая мультяшная рожа

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4
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Евгений Трифонов

Аватары похожи на мемоджи, но их цель другая. Цукерберг делает ставку на VR/AR, а при общении в VR аватары необходимы, потому что человек в шлеме и его настоящее лицо не показать.

В сервисах вроде Instagram такой необходимости нет, но думаю, что хотят заманивать людей оттуда в VR (чтобы пользователь привык там к аватарам и проще вкатывался в Horizon Worlds).

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1
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Stanislav

пока что выглядит как метаклоунада)

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10
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Dmitry No Name

Блять, поиграйте в симс и успокойтесь, метахуета 🤡

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5
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Викторович

Не знаю, что Цукенберг там задумал. Но, его проект представляю как онлайн-игру Second Life, только туда еще запихнут facebook и e-commerce. Однако, зная какой корявое юзабилити у FB, что то под "русскую душу", вряд ли создается.

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2
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Maxim Sergeevich

И много-много рекламы

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1
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Викторович

даже больше, чем вы написали)))

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1
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Rownie

Игрушка богатых оторванных от реальности если честно, пока там балуются типа элиты все остальные туда на волне хайпа и полезли ради того чтобы найти общение с ними.

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2
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Важный мангал

По заявлению Meta, такие аватары — один из первых шагов компании по созданию метавселенной.
Вы это серьезно?:)))) А я думал первым шагом должны стать аппаратные средства погружения в виртуальную реальность, от которых не становится хреново после нескольких часов использования. Ну Цукербергу конечно виднее.

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2
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Викторович

У него пока, период прокрастинации)) Вот и начал с "плюшек" для меты.

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Антон Семенов

Долб%ебизм это а не мета, единственный путь - геймификация, как-то привязать это к играм ок. Иначе, это траты с нулевой суммой

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Alex D

Там они и закроются в свой уютный узкий мирок из единомышленников, которые испытывают радость от таких аватарок...

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1
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Вероника Кравцова

Не понятен смысл этого всего. Один раз на побаловаться. По-моему, тоже самое, что и Memoji в айфоне. Кто-нибудь ими пользуется?)

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