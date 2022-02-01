Почему мы закрыли проект через три месяца после релиза и как мы сейчас делаем новый сервис для сбора видеоотзывов

Придумали сервис для создания видеовиджетов, потратили несколько месяцев на реализацию, протестировали, запустили, закрыли его и сейчас делаем новый сервис по сбору видеоотзывов. Открыто рассказываем о цифрах, успехах и неудачах проекта с первого дня.