Meta добавила в Instagram свои 3D-аватары для метавселенной Статьи редакции
Компания также связала все сервисы — если пользователь создаст аватар в одном сервисе, он появится и в других.
- Meta сообщила, что расширила 3D-аватары на свои сервисы — теперь они доступны не только в Facebook и Messenger, но и в Instagram. Пользователи могут публиковать их в «Историях» и личных сообщениях.
- Аватары будут доступны пользователям в Канаде, Мексике и США. В российском Instagram тоже появилась функция создания аватара — но добавить его в «Истории» нельзя.
- Пользователь может создать только один аватар — во всех соцсетях и VR-устройствах он будет отображаться одинаково. По заявлению Meta, такие аватары — один из первых шагов компании по созданию метавселенной.
- Соцсеть запустила аватары в США в мае 2020 года. Пользователи могут отправлять их в качестве стикеров в комментариях и сообщениях, либо поставить в качестве аватарки на своей странице.
- В марте 2021 года Марк Цукерберг пообещал реалистичные цифровые аватары с распознаванием мимики в VR-устройствах Facebook.
Ты платишь за воздух большие деньги, живя в вертуальном мире
Если понимать метавселенную по-цукерберговски («пока что VR, в будущем AR»), то в иммерсивности и в соединении с реальным миром.
Здесь ты платишь еще больше: за технику, дизайн и прочую х*рню
Это нужно сделать официальным обозначением метавселенной😂
Пиксельные яхты за 600 000 реальных $ и цифровой с€кс 😂. Будущее, здравствуй
их не понять
фильтра, сглаживающего на фоточках кожу лица до попы младенца недостаточно. для полного счастья требуется пластиковая мультяшная рожа
Аватары похожи на мемоджи, но их цель другая. Цукерберг делает ставку на VR/AR, а при общении в VR аватары необходимы, потому что человек в шлеме и его настоящее лицо не показать.
В сервисах вроде Instagram такой необходимости нет, но думаю, что хотят заманивать людей оттуда в VR (чтобы пользователь привык там к аватарам и проще вкатывался в Horizon Worlds).
пока что выглядит как метаклоунада)
Блять, поиграйте в симс и успокойтесь, метахуета 🤡
Не знаю, что Цукенберг там задумал. Но, его проект представляю как онлайн-игру Second Life, только туда еще запихнут facebook и e-commerce. Однако, зная какой корявое юзабилити у FB, что то под "русскую душу", вряд ли создается.
И много-много рекламы
даже больше, чем вы написали)))
Игрушка богатых оторванных от реальности если честно, пока там балуются типа элиты все остальные туда на волне хайпа и полезли ради того чтобы найти общение с ними.
По заявлению Meta, такие аватары — один из первых шагов компании по созданию метавселенной.
Вы это серьезно?:)))) А я думал первым шагом должны стать аппаратные средства погружения в виртуальную реальность, от которых не становится хреново после нескольких часов использования. Ну Цукербергу конечно виднее.
У него пока, период прокрастинации)) Вот и начал с "плюшек" для меты.
Долб%ебизм это а не мета, единственный путь - геймификация, как-то привязать это к играм ок. Иначе, это траты с нулевой суммой
Там они и закроются в свой уютный узкий мирок из единомышленников, которые испытывают радость от таких аватарок...
Не понятен смысл этого всего. Один раз на побаловаться. По-моему, тоже самое, что и Memoji в айфоне. Кто-нибудь ими пользуется?)
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