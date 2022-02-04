Соцсети
Маша Цепелева

Не работает «ВКонтакте»: пользователи пожаловались на проблемы с сайтом и приложением Статьи редакции

Соцсеть уже устраняет проблему.

75 75 комментариев
9834 просмотров

По данным DownDetector, в 19:00 количество жалоб на сбой превысило 60 тысяч. У 58% пользователей не открывается сайт, у 37% — не работает приложение.

Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru, что у части пользователей есть проблемы с загрузкой соцсети, но не уточнили причины.

Daniel M.  @DanielMyslivets
Ты тоже пришёл в Твиттер, чтобы посмотреть, жив ли ВКонтакте?
#вкживи
принц мел'(т)а @beach_bezdelnik
Ну что же. #вкживи
Вк: вылетает.
Твиттер:
🚬𝕶𝖗𝖎𝖘🚬 @bs_artist_tw
#вкживи
Вк упал зато страница которую я не обновлял с музыкой работает

Кайфуем
Sergey Artemovich @SergeyKicheev
Нашли похоже #вкживи
Bruno Madrigal @Bruno_no_
Вк, ты че? Открывает новости, страницы долго открывает, с новостей не открывает, страницы помечены как несуществующие.
#Вкживи
Дополнено в 19:20 На сбой пожаловались пользователи МТС и «Ростелекома», у клиентов оператора проблемы с доступом к интернету. «СПБ Биржа» приостановила торги из-за технического сбоя до выяснения обстоятельств, сообщает ТАСС.
Дополнено в 19:54 Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что устранили сбой.

#новость #вконтакте

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75 комментариев
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Хозяин
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35
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Сергей Милосердов

Ну как сказать. Лег на только ВК, СПб биржа вон лежит уже десятки минут, кто-то прямо сейчас теряет честно заработанные миллионы.

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Андрей Бавыка

Живём жизнь в Telegram

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14
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Dmitrii Nesterenko

Телеграм наше всЁ!!!!

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2
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Татьяна

Кому-то еще интересна эта соц.сеть?

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4
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Konstantin Timokhin

Никому. Статьи на VC нет, жалобы и в твиттер никто не пишет про это.

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14
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Alex S

Мне интересна. Да, огромный минус в том что по сути он теперь полностью принадлежит государству и полностью сливаются все данные пользователей, ну так и в продуктах от мета цукерберга все данные с точно таким же успехом сливаются и продаются. ВК очень удобен и многофункционален - удобно читать длинные статьи, удобно слушать музыку, удобно читать комментарии, удобно смотреть длинные и короткие видео, удобно просматривать закладки. В целом хорошо продуманный и удобный ux ui сделаный для людей. Сравни с facebook - пока найдешь нужный пункт меню офигеешь и заблудишься плюс какой-то огромный нелепый шрифт, отсутствие музыки в отличии от ВК. В убогом инстаграме через приложение убогий кривой функционал, комментарии читать и оставлять боль, смотреть видео боль - нет покадровой расшифровки при перемотке и нет возможности менять разрешение видео, читать длинные статьи боль, через жопу навыверт приходится читать их в карусели. Короче меня тошнит от инстаграм, не перевариваю ее, плюс к этому еще куча всяких гусейнов гасановых, ивлеевых, блиновских, голожопых философов и эскортниц и других дегенератов и продавцов успешного успеха от которых тошнит. Сделано все криво и через жопу. А сидеть через комп в нем - особый вид мазохизма.

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3
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Evil Pechenka

ну так и в продуктах от мета цукерберга все данные с точно таким же успехом сливаются и продаются
Российским ментам?

Когда люди говорят о безопасности и приватности они забывают две вещи:

1. Абсолютно защищенных систем не бывает, но никто к ним и не стремится.
2. Важно не сливаются или не сливаются данные, а куда.

Меня вообще не беспокоит если мои данные сольют в США, ничего не будет, а вот если товарищу майору, который выяснит, что я «неправильно праздновал годовщину ВОВ» и заведёт уголовное дело, то это проблема.

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3
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Руслан

есть зарубежные соцсети где можно искать людей по полу и возрасту?

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0
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Evil Pechenka

Руслан, для чего тебе искать людей по полу и возрасту? Почему ты считаешь, что это главное достоинство соцсети? Чем тебе не нравятся сайты знакомств?

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0
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Руслан

на сайте знакомств не организуешь мероприятие.

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0
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Руслан

повторю вопрос: есть зарубежные соцсети где можно искать людей по полу и возрасту?

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0
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Evil Pechenka

Да, конечно.

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0
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Руслан

какие например? не сайты знакомств. а такие, где можно создавать мероприятия или группы. очень интересно узнать и уже почти готов свалить туда из вк.

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0
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Руслан

По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.

Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.

В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.

Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.

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1
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Олег Саенов

с возможностью поиска людей по полу и возрасту
 нахрена?

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0
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Руслан

мне это нужно как лично, так и для бизнеса, организации мероприятий, тренингов, и вообще это просто удобно для поиска нужных людей в нужном городе.

если тебе что то не нужно - это не значит что это никому не нужно.

я ответил на твой вопрос?

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0
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Олег Саенов

просто бы написал - я инфоцыган.

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0
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Руслан

ты инфоцыган.

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0
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Олег Саенов

нет, ты

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0
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Руслан

ты школьник что ли?

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0
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Олег Саенов

так школьник или инфоцыган?

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0
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Веб Инструменты

Что такое вконтакте?

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4
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какая-то шляпа
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0
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Актерский турник

Ну упал и упал. Все падает рано или поздно.

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8
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Эрик Овсянников

Это всё нестабильность на их серверах 😆😎

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0
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Павел Андрейчук

Артемий, перелогинься

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0
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Эрик Овсянников

Да вообще всё висит нафиг😆🤣😂

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2
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Илья Шишкунов

Это возрастное

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14
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jianku13

Виси на Виси ✌️

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2
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Эрик Овсянников

Мне этот VK сейчас особо то и не упёрся.

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–2
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Сева Спидович

расходимся

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15
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ТЕКСТУРА

некуда, ему наверное все остальные соц.сети и месседжеры также не упёрлись

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0
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Konstantin_Andreevich

10 лет назад это была трагедия. Все звонили друг другу, спрашивали, работает ли у них. Смотрели информацию в новостях. А сейчас... Всем пофиг.

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4
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Татьяна

Сейчас звонить дурной тон. Интроверсия.

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5
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Роман Габидулин

А сейчас весь Твиттер завален жалобами.

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0
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Веб Инструменты

Просто меняют название на ВПутинке.

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4
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Товарищ

Врешетке

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0
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Katya Fox:3

- ВК
+ Другие соц. платформы

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3
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Алексей Швед

Сижу жду заказ из Деливери. Курьер названивает мне и просит отменить заказ — такой функции нет в приложении. Чат поддержки не грузится. 8800 поддержка «по техническим причинам не может принять ваш звонок».

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2
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Alexander Klimanskiy
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2
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Anton Novak

Мало акции ВК упали, давайте еще подольем масла в огонь и вообще работать перестанем. Будем как Обувь России, ничего не стоить. Да, в принципе, чего ожидать еще...

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1
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Siberian Mouse

The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.

еееее

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1
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Siberian Mouse

заддосили мамонтов

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1
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Динар Динарович

СПб биржа тоже упала

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1
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Иван Ефимов

Кто-то таки нашёл уязвимость во ВК по просьбе ВК и воспользовался?

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1
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Эрик Овсянников

Д ахаха походу так и есть. Э

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0
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Petr Alekseev

В жопу Вконтакте!

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1
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какая-то шляпа

Вчера Билайн умер, сегодня ВКонтакте..
Кто следующий? Ваши ставки:

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0
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Ярослав Яшин

Б... В... Гугл. p.s. Билайн, вроде, не умирал, а ох@@л

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1
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Павел Андрейчук

Днём с музыкой были проблемы, теперь вообще со всей приложухой...
П.С. кстати после проблем с музыкой они что-то настолько там поправили, что я осознал что раньше у них ВК музыка работала не правильно- мне большая часть треков не попадалась для прослушки при перемешивании.

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0
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Алиса Егорова

В последнее время вк совсем сдаёт

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0
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Руслан

Алиса, да, и это очень грустная история.

По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.

Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.

В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.

Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.

Нужна новая нормальная социальная сеть.

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0
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Иван Ефимов

"поиск людей по полу возможен" на других сайтах. Помню была Фотострана.

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0
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Эрик Овсянников

Вечная прогрузка ленты.

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Владислав Долгов

Не очень умный человек писал. Потому что у тех, у кого не открывается сайт, не открывается и приложение. Просто они там не тыкнули второй раз.

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Aleksey Savenkov

хахаахах

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Wise

я на солях

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badResistor

ты главное подотрись...

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Ангелина Осипова

Вк прощай)

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Ioanne

Релизнулись в пятницу по рофлу.

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Люц Шнайдер

Биржа СПБ тоже упала

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Антон Штадлер

Уровень российской финансовой инфраструктуры :)

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Люц Шнайдер

В любом случае уже всё работает

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Антон Штадлер

Но сам факт, что биржа просто останавливает все торги без резервных каналов. Это что-то :)
Я никак не могу понять, эта ерунда на моей памяти уже 15 лет. Причем, охватывает все рынки: Мамба, РТС, СПб.
У них есть промклиринг, например, на Мамбе-РТС. И все равно случаются остановки торгов или выход с клиринга позже по техническим причинам, а иногда и сбой в течение торговой сессии

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Aleksey Savenkov

походу скоро китайский суверенный интернет!

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Руслан

По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.

Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.

В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.

Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.

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0
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Антон Штадлер

Зачем тебе искать людей в мессенджере?)

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0
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Руслан

в интернете, а не в мессенджере.

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Антон Штадлер

Ты приводишь пример ТГ. Про другие соцсети нет вопросов

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Руслан

я привожу в пример способы коммуникации, организации и поиска людей в интернете. как ты их называешь, мне без разницы.

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Антон Штадлер

Больше всего веселит Биржа СПб. А потом задаются вопросом, зачем вам прямой доступ на зарубежные площадки😎

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какая-то шляпа
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Maxim Sergeevich

Дополнено в 19:54 Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что устранили сбой.
20:09 - приложение до сих пор не работает

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какая-то шляпа

Приложение вк заработало, сайт тоже
Пришла очередь инстаграма..теперь подвис он

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