Не работает «ВКонтакте»: пользователи пожаловались на проблемы с сайтом и приложением Статьи редакции
Соцсеть уже устраняет проблему.
По данным DownDetector, в 19:00 количество жалоб на сбой превысило 60 тысяч. У 58% пользователей не открывается сайт, у 37% — не работает приложение.
Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru, что у части пользователей есть проблемы с загрузкой соцсети, но не уточнили причины.
Ну как сказать. Лег на только ВК, СПб биржа вон лежит уже десятки минут, кто-то прямо сейчас теряет честно заработанные миллионы.
Живём жизнь в Telegram
Телеграм наше всЁ!!!!
Кому-то еще интересна эта соц.сеть?
Никому. Статьи на VC нет, жалобы и в твиттер никто не пишет про это.
Мне интересна. Да, огромный минус в том что по сути он теперь полностью принадлежит государству и полностью сливаются все данные пользователей, ну так и в продуктах от мета цукерберга все данные с точно таким же успехом сливаются и продаются. ВК очень удобен и многофункционален - удобно читать длинные статьи, удобно слушать музыку, удобно читать комментарии, удобно смотреть длинные и короткие видео, удобно просматривать закладки. В целом хорошо продуманный и удобный ux ui сделаный для людей. Сравни с facebook - пока найдешь нужный пункт меню офигеешь и заблудишься плюс какой-то огромный нелепый шрифт, отсутствие музыки в отличии от ВК. В убогом инстаграме через приложение убогий кривой функционал, комментарии читать и оставлять боль, смотреть видео боль - нет покадровой расшифровки при перемотке и нет возможности менять разрешение видео, читать длинные статьи боль, через жопу навыверт приходится читать их в карусели. Короче меня тошнит от инстаграм, не перевариваю ее, плюс к этому еще куча всяких гусейнов гасановых, ивлеевых, блиновских, голожопых философов и эскортниц и других дегенератов и продавцов успешного успеха от которых тошнит. Сделано все криво и через жопу. А сидеть через комп в нем - особый вид мазохизма.
ну так и в продуктах от мета цукерберга все данные с точно таким же успехом сливаются и продаются
Российским ментам?
Когда люди говорят о безопасности и приватности они забывают две вещи:
1. Абсолютно защищенных систем не бывает, но никто к ним и не стремится.
2. Важно не сливаются или не сливаются данные, а куда.
Меня вообще не беспокоит если мои данные сольют в США, ничего не будет, а вот если товарищу майору, который выяснит, что я «неправильно праздновал годовщину ВОВ» и заведёт уголовное дело, то это проблема.
есть зарубежные соцсети где можно искать людей по полу и возрасту?
Руслан, для чего тебе искать людей по полу и возрасту? Почему ты считаешь, что это главное достоинство соцсети? Чем тебе не нравятся сайты знакомств?
на сайте знакомств не организуешь мероприятие.
повторю вопрос: есть зарубежные соцсети где можно искать людей по полу и возрасту?
Да, конечно.
какие например? не сайты знакомств. а такие, где можно создавать мероприятия или группы. очень интересно узнать и уже почти готов свалить туда из вк.
По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.
Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.
В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.
Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.
с возможностью поиска людей по полу и возрасту
нахрена?
мне это нужно как лично, так и для бизнеса, организации мероприятий, тренингов, и вообще это просто удобно для поиска нужных людей в нужном городе.
если тебе что то не нужно - это не значит что это никому не нужно.
я ответил на твой вопрос?
просто бы написал - я инфоцыган.
ты инфоцыган.
нет, ты
ты школьник что ли?
так школьник или инфоцыган?
Что такое вконтакте?
Это всё нестабильность на их серверах 😆😎
Артемий, перелогинься
Да вообще всё висит нафиг😆🤣😂
Это возрастное
Виси на Виси ✌️
Мне этот VK сейчас особо то и не упёрся.
расходимся
некуда, ему наверное все остальные соц.сети и месседжеры также не упёрлись
10 лет назад это была трагедия. Все звонили друг другу, спрашивали, работает ли у них. Смотрели информацию в новостях. А сейчас... Всем пофиг.
Сейчас звонить дурной тон. Интроверсия.
А сейчас весь Твиттер завален жалобами.
Просто меняют название на ВПутинке.
Врешетке
- ВК
+ Другие соц. платформы
Сижу жду заказ из Деливери. Курьер названивает мне и просит отменить заказ — такой функции нет в приложении. Чат поддержки не грузится. 8800 поддержка «по техническим причинам не может принять ваш звонок».
Мало акции ВК упали, давайте еще подольем масла в огонь и вообще работать перестанем. Будем как Обувь России, ничего не стоить. Да, в принципе, чего ожидать еще...
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еееее
заддосили мамонтов
СПб биржа тоже упала
Кто-то таки нашёл уязвимость во ВК по просьбе ВК и воспользовался?
Д ахаха походу так и есть. Э
В жопу Вконтакте!
Вчера Билайн умер, сегодня ВКонтакте..
Кто следующий? Ваши ставки:
Б... В... Гугл. p.s. Билайн, вроде, не умирал, а ох@@л
Днём с музыкой были проблемы, теперь вообще со всей приложухой...
П.С. кстати после проблем с музыкой они что-то настолько там поправили, что я осознал что раньше у них ВК музыка работала не правильно- мне большая часть треков не попадалась для прослушки при перемешивании.
В последнее время вк совсем сдаёт
Алиса, да, и это очень грустная история.
По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.
Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.
В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.
Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.
Нужна новая нормальная социальная сеть.
"поиск людей по полу возможен" на других сайтах. Помню была Фотострана.
Вечная прогрузка ленты.
Не очень умный человек писал. Потому что у тех, у кого не открывается сайт, не открывается и приложение. Просто они там не тыкнули второй раз.
хахаахах
я на солях
ты главное подотрись...
Вк прощай)
Релизнулись в пятницу по рофлу.
Биржа СПБ тоже упала
Уровень российской финансовой инфраструктуры :)
В любом случае уже всё работает
Но сам факт, что биржа просто останавливает все торги без резервных каналов. Это что-то :)
Я никак не могу понять, эта ерунда на моей памяти уже 15 лет. Причем, охватывает все рынки: Мамба, РТС, СПб.
У них есть промклиринг, например, на Мамбе-РТС. И все равно случаются остановки торгов или выход с клиринга позже по техническим причинам, а иногда и сбой в течение торговой сессии
походу скоро китайский суверенный интернет!
По прежнему поиск людей по полу возможен только в ВК и ОК - остальные соцсети такую возможность не предоставляют.
Аналогичная проблема с возрастом - невозможно сделать выборку людей 16+ или 18+ в Телеграме или Инстаграме, там может быть вообще что угодно и кто угодно - это просто помойка.
В фейсбуке есть возраст, но по полу поиска так такогвого нет, он не реализован. Остаются только ВК, который 300 раз в год делает ребрендинг, и ОК, с его вырвиглаз дизайном, и полным отсутствием адекватных настроек конфиденциальности.
Нужна новая нормальная соцсеть, с возможностью поиска людей по полу и возрасту. Кроме ВК, адекватных альтернатив в настоящий момент нет. Это полная безысходность.
Зачем тебе искать людей в мессенджере?)
в интернете, а не в мессенджере.
Ты приводишь пример ТГ. Про другие соцсети нет вопросов
я привожу в пример способы коммуникации, организации и поиска людей в интернете. как ты их называешь, мне без разницы.
Больше всего веселит Биржа СПб. А потом задаются вопросом, зачем вам прямой доступ на зарубежные площадки😎
Дополнено в 19:54 Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что устранили сбой.
20:09 - приложение до сих пор не работает
Приложение вк заработало, сайт тоже
Пришла очередь инстаграма..теперь подвис он
Комментарий удален
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