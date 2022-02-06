Соцсети
TJ

Twitter начала тестировать по всему миру аналог дизлайка — функцию понижения рейтинга Статьи редакции

Никто из пользователей не видит, кто понизил рейтинг.

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Функция «Понизить рейтинг» пока появилась только в веб-версии Twitter, а скоро заработает в мобильных приложениях на iOS и Android. Twitter пояснил, что таким образом сможет больше узнавать о контенте, который хочет видеть пользователь.

Во время тестирования в социальной сети выяснили, что в основном пользователи понижают рейтинг у оскорбительных или неуместных ответов.

Этот эксперимент также показал, что понижение рейтинга чаще всего используется, чтобы маркировать контент, который пользователи не хотят видеть.

Twitter

Никто из пользователей социальной сети не может видеть, кто понизил рейтинг. Некоторые считают, что так компания пытается переложить ответственность за модерацию на самих пользователей. Другие считают, что это способ пресечь троллинг и харассмент.

Соцсети всё чаще задумываются над ролью дизлайка и других реакций. Так, в ноябре 2021 года YouTube скрыл счётчик количества дизлайков: видеохостинг тоже объяснил это попыткой пресечь троллинг и харассмент, а также подчеркнул, что авторам будет спокойнее психологически, зная, что данные об отрицательных реакциях видят только они.

Facebook в 2018 году также тестировал «понижение рейтинга». Когда пользователь нажимал на дизлайк, он мог сообщить, считает ли ответ оскорбительным, вводящим в заблуждение или не по теме. Компания так и не добавила эту функцию, оставив только лайки и разные варианты реакций. 30 декабря 2021 года реакции появились в Telegram — в личных чатах, группах и каналах, если администраторы их включили.

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tjournal.ru

#новость #twitter

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Pavel Ivanov

Какие нежные стали пользователи – им каждую кнопочку по 10 лет подают с кучей A/B-тестов.

То ли дело раньше программы были:

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Andrew Freez

да, раньше было лучше как минимум по кастомизации. и хоткеи работали и иконки выдрать можно было
нынче прога всего-лишь вебморда к херне крутящейся неведомо где

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Igor Batkovich

Ютуб продал дизлайки твиттеру)

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Пабы старой Руси

Твиттерные рейды выходят на новый уровень

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Alex Petrov

Вот глупые , а ведь могли как на VC сделать, чтобы было видно кто дизы ставит, и таким образом можно развязывать войны дизлайков, твиттеру как раз не хватает доброй порции токсичности, представляете как открываются возможности для буллинга леваками, как они по команде будет карму рушить?

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Николай

Когда видно, кто лайкает и дизлайкает - это прям киллер-фича. Всегда можно отсеять аккаунты упоротых людей или фанатиков или ботов или единомышленников, потому что всё же есть большая разница, оценивают одни и те же люди или рандомы, можно приблизительно понять, популярное или нет мнение.

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Andrew Freez

поставил тебе диз, проверяй, всё видно

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Игорь Петрашевский

надо требовать небинарные лайки, что-то они там отстали в своем твиторе

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Andrew Freez

поставил тебе небинарный лайк, оскорбляйся

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Andre Macareno

А если дислайк меня оскорбляет?

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Andrew Freez

и нарушает твою идентичность?

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Andre Macareno

Нет, но дислайкать меня — это харассмент

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Антон Агальцов

Одни отказываются от дизлайка, другие внедряют...

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Илья Шишкунов

Всё воруют с Комитета, но одного им не украсть - серверов на целероне

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Игорь Петрашевский

о, кармические войны как на лепре в лучшие годы. Можно сделать тыщенку-другую ботов и топить конкурентов, чудесно.

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Andrew Freez

лепраподход далеко не худший
в ее наследниках отказались от подобного и на глагнэ регулярно посты от заминусованных в -4000 что сюр

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Andrew Freez

.

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