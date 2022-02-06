Twitter начала тестировать по всему миру аналог дизлайка — функцию понижения рейтинга Статьи редакции
Никто из пользователей не видит, кто понизил рейтинг.
Функция «Понизить рейтинг» пока появилась только в веб-версии Twitter, а скоро заработает в мобильных приложениях на iOS и Android. Twitter пояснил, что таким образом сможет больше узнавать о контенте, который хочет видеть пользователь.
Во время тестирования в социальной сети выяснили, что в основном пользователи понижают рейтинг у оскорбительных или неуместных ответов.
Никто из пользователей социальной сети не может видеть, кто понизил рейтинг. Некоторые считают, что так компания пытается переложить ответственность за модерацию на самих пользователей. Другие считают, что это способ пресечь троллинг и харассмент.
Соцсети всё чаще задумываются над ролью дизлайка и других реакций. Так, в ноябре 2021 года YouTube скрыл счётчик количества дизлайков: видеохостинг тоже объяснил это попыткой пресечь троллинг и харассмент, а также подчеркнул, что авторам будет спокойнее психологически, зная, что данные об отрицательных реакциях видят только они.
Facebook в 2018 году также тестировал «понижение рейтинга». Когда пользователь нажимал на дизлайк, он мог сообщить, считает ли ответ оскорбительным, вводящим в заблуждение или не по теме. Компания так и не добавила эту функцию, оставив только лайки и разные варианты реакций. 30 декабря 2021 года реакции появились в Telegram — в личных чатах, группах и каналах, если администраторы их включили.
Какие нежные стали пользователи – им каждую кнопочку по 10 лет подают с кучей A/B-тестов.
То ли дело раньше программы были:
да, раньше было лучше как минимум по кастомизации. и хоткеи работали и иконки выдрать можно было
нынче прога всего-лишь вебморда к херне крутящейся неведомо где
Ютуб продал дизлайки твиттеру)
Твиттерные рейды выходят на новый уровень
Вот глупые , а ведь могли как на VC сделать, чтобы было видно кто дизы ставит, и таким образом можно развязывать войны дизлайков, твиттеру как раз не хватает доброй порции токсичности, представляете как открываются возможности для буллинга леваками, как они по команде будет карму рушить?
Когда видно, кто лайкает и дизлайкает - это прям киллер-фича. Всегда можно отсеять аккаунты упоротых людей или фанатиков или ботов или единомышленников, потому что всё же есть большая разница, оценивают одни и те же люди или рандомы, можно приблизительно понять, популярное или нет мнение.
поставил тебе диз, проверяй, всё видно
надо требовать небинарные лайки, что-то они там отстали в своем твиторе
поставил тебе небинарный лайк, оскорбляйся
А если дислайк меня оскорбляет?
и нарушает твою идентичность?
Нет, но дислайкать меня — это харассмент
Одни отказываются от дизлайка, другие внедряют...
Всё воруют с Комитета, но одного им не украсть - серверов на целероне
о, кармические войны как на лепре в лучшие годы. Можно сделать тыщенку-другую ботов и топить конкурентов, чудесно.
лепраподход далеко не худший
в ее наследниках отказались от подобного и на глагнэ регулярно посты от заминусованных в -4000 что сюр
.
Это разбор одной из самых удачных на сегодняшний день адаптаций механики вирусного самораспространения для интернет-проекта, которую мне удалось обнаружить и на основе которой уже создано несколько телеграм-ботов с аудиторией, измеряемой десятками миллионов пользователей.
Привет, на связи Seoremica. На продвигаемый сайт приходили проверяющие из Яндекс.Толока. Два дня подряд удается наблюдать сеансы в Вебвизор. Что они проверяют? Делюсь информацией и предполагаю в каких разделах сайта необходимо рассказывать о доставке пользователям. И как не «погореть» при визите асессоров и краудсорсинге.
Фирма заявляет, что её история началась в 1852 году, когда Пехр Адольф Янсон получил диплом мастера-седальщика. Спустя 170 лет его маленькая мастерская превратилась в производителя самых дорогих кроватей, которым управляет его праправнук.
Мир переехал в онлайн, а в провинциальных школах по прежнему пишут мелом вместо маркеров. Есть мнение, что это не навсегда. Рано или поздно ученики классических школ перейдут на удаленку, создадут новый рынок и обеспечат экспоненциальный рост онлайн-образования. По-моему, это хороший повод для стартапа.
5 февраля компания начала блокировать аккаунты разработчиков из Беларуси из-за санкций.
Привет! Меня зовут Дима Беговатов я фанат vc.ru и в этом году я решил принять участие в популярном челлендже: запустить 12 проектов за 12 месяцев. Только с одной особенностью.
Рассказываем, как сервис RUSSPASS помогает музеям, гидам и выставочным площадкам.
Часто приходится работать с большими объемами документов, к примеру, исполнительными листами, заявлениями, договорами, из текстов которых зачастую необходимо извлечь весьма конкретную информацию: ФИО, даты рождения, наименования должности, паспортные данные, адрес, ИНН и наименование компаний, даты подписания документов и так далее. Всё это…
В ночь с 31 января на 1 февраля в мире встречали 2022 год по китайскому календарю. Yota проследила голосовой трафик пользователей с Китаем, а также интернет-трафик, потраченный на популярные китайские приложения в предновогоднюю неделю: с 24 января по 1 февраля 2022 года. Абсолютным лидером среди приложений стал мессенджер WeChat.