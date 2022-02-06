Никто из пользователей не видит, кто понизил рейтинг.

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Функция «Понизить рейтинг» пока появилась только в веб-версии Twitter, а скоро заработает в мобильных приложениях на iOS и Android. Twitter пояснил, что таким образом сможет больше узнавать о контенте, который хочет видеть пользователь.

Во время тестирования в социальной сети выяснили, что в основном пользователи понижают рейтинг у оскорбительных или неуместных ответов.

Этот эксперимент также показал, что понижение рейтинга чаще всего используется, чтобы маркировать контент, который пользователи не хотят видеть. Twitter

Никто из пользователей социальной сети не может видеть, кто понизил рейтинг. Некоторые считают, что так компания пытается переложить ответственность за модерацию на самих пользователей. Другие считают, что это способ пресечь троллинг и харассмент.

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Соцсети всё чаще задумываются над ролью дизлайка и других реакций. Так, в ноябре 2021 года YouTube скрыл счётчик количества дизлайков: видеохостинг тоже объяснил это попыткой пресечь троллинг и харассмент, а также подчеркнул, что авторам будет спокойнее психологически, зная, что данные об отрицательных реакциях видят только они.