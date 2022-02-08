млрд Статьи редакции «Здорово, что Tumblr никому не интересен — даже сайт не обновляют»: как развалился проект с оценкой в $1

Сервис микроблогов привлекал сотни миллионов пользователей и прослыл народной трибуной, а затем потерял 99% в цене. История борьбы Tumblr с 4chan, собственными пользователями и амбициями новых владельцев — в конспекте The Atlantic.