Instagram запустила функцию «Сделай перерыв» — она следит за проведённым в соцсети временем Статьи редакции
Пользователь может выставить в настройках время, которое хочет провести в соцсети, а после Instagram предложит ему отдохнуть.
- В декабре 2021 года Instagram запустил функцию «Сделай перерыв» для подростков, теперь она доступна всем пользователям, объявила компания.
- Включить функцию можно в настройках в приложении. Для этого надо выбрать в меню «Аккаунт» и «Ваши действия».
- Дальше можно выбрать время от 10 до 30 минут, чтобы сделать перерыв. Если пользователь проведёт в приложении больше времени, то увидит на экране уведомление с предложением закрыть Instagram и отдохнуть.
Эх, а я поздно зашел чтобы написать этот коммент! Вот что бывает когда работаешь :(
"Удоли! Я хочу, чтобы ты удолял меня! Удоли меня полностью" — такая функция есть?
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