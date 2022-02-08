Соцсети
Маша Цепелева

Instagram запустила функцию «Сделай перерыв» — она следит за проведённым в соцсети временем Статьи редакции

Пользователь может выставить в настройках время, которое хочет провести в соцсети, а после Instagram предложит ему отдохнуть.

  • В декабре 2021 года Instagram запустил функцию «Сделай перерыв» для подростков, теперь она доступна всем пользователям, объявила компания.
  • Включить функцию можно в настройках в приложении. Для этого надо выбрать в меню «Аккаунт» и «Ваши действия».
  • Дальше можно выбрать время от 10 до 30 минут, чтобы сделать перерыв. Если пользователь проведёт в приложении больше времени, то увидит на экране уведомление с предложением закрыть Instagram и отдохнуть.

#новость #instagram

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Абстрактный меч

Сделай перерыв — загляни в FB.

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ЯжПрограммист

Эх, а я поздно зашел чтобы написать этот коммент! Вот что бывает когда работаешь :(

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Ленин-гриб

"Удоли! Я хочу, чтобы ты удолял меня! Удоли меня полностью" — такая функция есть?

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Роман Александров
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Maksim Shcheglov

Пыль в глаза

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Aerogra Aerogravto

А толку?) Я нажимаю "ок" и дальше занимаюсь своими делами в инсте🙈

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Линейный калькулятор

Сделай перерыв - удались с инсты.

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