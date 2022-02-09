«Одноклассники» включили защиту от изображений 18+ в личных сообщениях от незнакомцев Статьи редакции
Обрабатывает фотографии нейросеть.
«Одноклассники» изменили алгоритмы для борьбы с мошенниками и нежелательными знакомствами в соцсети — теперь все изображения 18+ от незнакомцев будут «замыленными». Функция уже работает в приложении на Android и на компьютере, в ближайшее время появится в iOS.
Относится ли фото к материалам 18+, определяет нейросеть. Она не собирает данные, а только ищет нежелательные фотографии. По желанию их можно посмотреть, нажав на изображения. В сообщениях между друзьями нейросеть не работает.
Пользователя, который прислал сообщение, можно заблокировать. Те, кого часто блокируют собеседники, не смогут писать незнакомцам в соцсети.
Если пользователь будет блокировать незнакомцев часто, система предложит ему выбрать, хочет ли он получать сообщения от людей, не состоящих в друзьях.
Кроме того, «Одноклассники» запустили «Центр безопасности сообщений», в котором собраны правила безопасного общения в соцсети. В нём можно настроить уровень приватности аккаунта. Чтобы в него зайти, нужно нажать на сервисное уведомление в переписке. Его также можно настроить через общие настройки профиля в разделах «Публичность» и «Сообщения».
Бедные асессоры, которые обучали нейросеть определять где контент 18+, а где Фидель Кастро с сигарой
Главное, чтобы не те, которые в любом продолговатом объекте видят хер!
Даже не представляю сколько членов пришлось отсмотреть разработчикам, чтобы правильно натренировать нейросеть.
"Кремниевая долина" в реальной жизни
Блин, очевидно много шуток про член, но как, интересно, работает с женскими нюдсами?
и можно ли поставить галочку, что не против женских нюдсов :)
Да что там «не против»? Готов нейросеть натренировать!
Возьмите меня в команду, пожалуйста :)
Высылайте подборку фоток как тестовое задание)
Предполагаю, что незнакомок, отправляющих свои нюдсы, в процентном соотношении всё же поменьше будет)
А тем, кто отправляет, нейросеть автоматически ставит "Класс".
Или как там в одноклассниках лайк называется?
Впервые не нашёл, за что обосрать ОК. Странное чувство. Решение хорошее, хоть и ошибок будет целая гора.
Тю ёпт… Да пользовался Одноклассниками в 2022-м году это такое порево, что полное 18+++++++++++++
Причём порнуха с подвохом - тебе кажется, что это ты пользуешься Одноклассниками, но на самом деле…
Так вот для чего эту херню купили со смайликами фруктов🍑🍆
ну и как теперь пользоваться сайтом
Сначала +18 и от незнакомцев, а дальше уже всё что скажет партия.)
О, точно, Одноклассники же существуют ещё. Зайти чтоли...
И что теперь делать?
раз дикпики существуют значит это кому-нибудь нужно
а где ещё можно рассылать дикпики пенсионеркам?
Святая корова! А одноклассники ещё живы и как-то существуют что ли? 😖
Ну как площадку для обкатки можно конечно, но в век A/B тестов и такая площадка не нужна и всё можно в том же ВК им обкатать.
В общем, не понимаю новости в разрезе Одноклассников. Про них уже мемы и легенды ходят, а они ещё как-то даже на плаву😁
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