«Одноклассники» изменили алгоритмы для борьбы с мошенниками и нежелательными знакомствами в соцсети — теперь все изображения 18+ от незнакомцев будут «замыленными». Функция уже работает в приложении на Android и на компьютере, в ближайшее время появится в iOS.

Относится ли фото к материалам 18+, определяет нейросеть. Она не собирает данные, а только ищет нежелательные фотографии. По желанию их можно посмотреть, нажав на изображения. В сообщениях между друзьями нейросеть не работает.