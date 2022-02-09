Соцсети
Богдан Музыченко

«Одноклассники» включили защиту от изображений 18+ в личных сообщениях от незнакомцев Статьи редакции

Обрабатывает фотографии нейросеть.

«Одноклассники» изменили алгоритмы для борьбы с мошенниками и нежелательными знакомствами в соцсети — теперь все изображения 18+ от незнакомцев будут «замыленными». Функция уже работает в приложении на Android и на компьютере, в ближайшее время появится в iOS.

Относится ли фото к материалам 18+, определяет нейросеть. Она не собирает данные, а только ищет нежелательные фотографии. По желанию их можно посмотреть, нажав на изображения. В сообщениях между друзьями нейросеть не работает.

Пользователя, который прислал сообщение, можно заблокировать. Те, кого часто блокируют собеседники, не смогут писать незнакомцам в соцсети.

Если пользователь будет блокировать незнакомцев часто, система предложит ему выбрать, хочет ли он получать сообщения от людей, не состоящих в друзьях.

Кроме того, «Одноклассники» запустили «Центр безопасности сообщений», в котором собраны правила безопасного общения в соцсети. В нём можно настроить уровень приватности аккаунта. Чтобы в него зайти, нужно нажать на сервисное уведомление в переписке. Его также можно настроить через общие настройки профиля в разделах «Публичность» и «Сообщения».

Сервисные уведомления от «Одноклассников»

#новость #одноклассники #безопасность

900 просмотров
26 26 комментариев
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Елизавета Синельник

Бедные асессоры, которые обучали нейросеть определять где контент 18+, а где Фидель Кастро с сигарой

Ответить
13
Развернуть ветку
ИгорьOK

Главное, чтобы не те, которые в любом продолговатом объекте видят хер!

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem St
Ответить
6
Развернуть ветку
evilnw

Даже не представляю сколько членов пришлось отсмотреть разработчикам, чтобы правильно натренировать нейросеть.

Ответить
5
Развернуть ветку
Артём Календжян

"Кремниевая долина" в реальной жизни

Ответить
0
Развернуть ветку
Peter Bondarenko

Блин, очевидно много шуток про член, но как, интересно, работает с женскими нюдсами?

Ответить
1
Развернуть ветку
Солнечный Мурод

Нейросеть натренирована и будет успешно замыливать фото с подмышками и складками на шее)))

А вообще, если вам неизвестные люди извне списка друзей постоянно присылают женские нюдсы, то я хочу так же))

Ответить
6
Развернуть ветку
Valeratal Val

и можно ли поставить галочку, что не против женских нюдсов :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Крапивин

Да что там «не против»? Готов нейросеть натренировать!

Ответить
2
Развернуть ветку
Valeratal Val

Возьмите меня в команду, пожалуйста :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Крапивин

Высылайте подборку фоток как тестовое задание)

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Крапивин

Предполагаю, что незнакомок, отправляющих свои нюдсы, в процентном соотношении всё же поменьше будет)

Ответить
1
Развернуть ветку
Peter Bondarenko

А тем, кто отправляет, нейросеть автоматически ставит "Класс".
Или как там в одноклассниках лайк называется?

Ответить
1
Развернуть ветку
Солнечный Мурод

И автоматом присылает телефон и физический адрес получателя с заготовленным текстом и набором эмодзи. Типа "🔥🔥🔥 вау какая приезжай ко мне".

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Календжян

Впервые не нашёл, за что обосрать ОК. Странное чувство. Решение хорошее, хоть и ошибок будет целая гора.

Ответить
2
Развернуть ветку
Любимый Пирожок

Тю ёпт… Да пользовался Одноклассниками в 2022-м году это такое порево, что полное 18+++++++++++++
Причём порнуха с подвохом - тебе кажется, что это ты пользуешься Одноклассниками, но на самом деле…

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasilev

Так вот для чего эту херню купили со смайликами фруктов🍑🍆

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

ну и как теперь пользоваться сайтом

Ответить
0
Развернуть ветку
Солнечный Мурод

Хорошая новость. Будет прекрасно, если эта фича выйдет за пределы одноклассников в тот же ВК.
Да и Телеграму не помешало бы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Dolg

Сначала +18 и от незнакомцев, а дальше уже всё что скажет партия.)

Ответить
0
Развернуть ветку
russur

О, точно, Одноклассники же существуют ещё. Зайти чтоли...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

И что теперь делать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Удивленный бинокль

Только не говори, что ты там ради дикпиков

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

раз дикпики существуют значит это кому-нибудь нужно

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

а где ещё можно рассылать дикпики пенсионеркам?

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Ерошенко

Святая корова! А одноклассники ещё живы и как-то существуют что ли? 😖
Ну как площадку для обкатки можно конечно, но в век A/B тестов и такая площадка не нужна и всё можно в том же ВК им обкатать.

В общем, не понимаю новости в разрезе Одноклассников. Про них уже мемы и легенды ходят, а они ещё как-то даже на плаву😁

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Credit.Club
Платформа цифровых решений Credit.Club привлекла более 2 млн евро на расширение команды и масштабирование проектов
0 Обсудить
1
Сервисы
Alexander Olssen
Допинг для вашего Notion. Или пять инструментов, о которых вы не знали

Привет висичане! Я – Саша, дизайнер и сооснователь агенства Webflow-разработки Buildbites. В этой статье речь пойдет не про дизайн системы и Webflow-хаки, а про клевые инструменты, с помощью которых можно расширить возможности Notion.

5 5 комментариев
19
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Маша Цепелева
Avito скрыла номера телефонов всех частных продавцов на платформе Статьи редакции

Вместо него покупатели увидят временный номер, сгенерированный сервисом.

196 196 комментариев
78
Маркетинг
Go Mobile
Универсальные и персонализированные креативы: как и зачем их создавать

Высоких performance-показателей можно достичь при помощи эффективных креативов. Алена Максимова, Senior UA Manager агентства Go Mobile, расскажет о двух видах креативов и о том, в каких случаях лучше использовать каждый из них.

0 Обсудить
14
Semrush
Держим руку на Pulse: используем продуктовый подход при создании корпоративного портала

Исследование аудитории, планирование, аналитика и стартап-подход. Всё о том, как выглядит разработка корпоративного портала Semrush изнутри.

11 11 комментариев
3
БКС Мир инвестиций
Страсти по денежной массе — почему она растет и кто печатает новые рубли
1 1 комментарий
1
Финансы
Сергей Ларионов
Своя квартира или аренда?! Пост для жены :) Ищем истину в цифрах и графиках

Всем привет!

220 220 комментариев
50
Репутация Москва
Как убрать отзыв с сайта и не запустить эффект Барбары Стрейзанд

Эффект Стрейзанд – явление, когда при попытках удалить негативную информацию в Интернете, она наоборот получает наибольший резонанс.

0 Обсудить
0
Сервисы
Дмитрий Беговатов
Скидки до -50% на сервисы и услуги только для читателей vc.ru

Сервис для бронирования встреч 1-на-1 Qllick, конструктор опросов и анкет WebAsk, интернет-магазин готовых логотипов LogoLavka еще 18 полезных сервисов от читателей для читателей.

5 5 комментариев
21
Медиа
Полина Лааксо
И где теперь BuzzFeed: разочаровал инвесторов и фанатов «новых медиа» и потерялся на фоне старых СМИ, которых пугал Статьи редакции

«Предвестник заката журналистики» прославился тестами «Какое ты печенье?» и подборками с котиками, а инвесторы увидели в нём ИТ-стартап и оценили в $1,5 млрд. Но из-за гонки за трафиком и плохого управления он сначала подорвал доверие читателей и сотрудников, а после лишился денег на IPO.

«Какой ты котик?» и «Как относишься к понедельникам?» Источник: FT
13 13 комментариев
43
Calltouch
Эволюция цифрового маркетинга: 30 лет глазами Mercedes МБ-Беляево

30 лет назад World Wide Web стала общедоступна, и это перевернуло мир маркетинга. В то же время в России открылся первый дилерский центр Mercedes-Benz МБ-Беляево. Рассказываем о 10 реперных точках в диджитал и опыте Mercedes.

1 1 комментарий
–1
Больше статей
null