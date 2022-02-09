Китайская видеоплатформа Bilibili наймёт 1000 сотрудников на фоне обвинений в смерти модератора от переутомления Статьи редакции
Официально компания отрицает обвинения, но признаёт, что должна уделять больше времени здоровью сотрудников.
- В начале февраля 2021 года пользователь Weibo написал о смерти одного из модераторов сервиса для публикации видео Bilibili (входит в Alibaba). Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года, сообщает Reuters. Публикации на эту тему набрали 290 млн просмотров в Weibo.
- 7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором отрицала, что причиной смерти стала сверхурочная работа. Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день.
- Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила её принять меры, чтобы «гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий».
- Чтобы уменьшить нагрузку, компания обещала нанять 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.
- В августе 2021 года верховный суд Китая объявил незаконной «систему 996», по ней сотрудники крупных компаний работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba и Tencent. Некоторые компании отказались от системы и сократили зарплаты.
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