Соцсети
Маша Цепелева

Китайская видеоплатформа Bilibili наймёт 1000 сотрудников на фоне обвинений в смерти модератора от переутомления Статьи редакции

Официально компания отрицает обвинения, но признаёт, что должна уделять больше времени здоровью сотрудников.

  • В начале февраля 2021 года пользователь Weibo написал о смерти одного из модераторов сервиса для публикации видео Bilibili (входит в Alibaba). Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года, сообщает Reuters. Публикации на эту тему набрали 290 млн просмотров в Weibo.
  • 7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором отрицала, что причиной смерти стала сверхурочная работа. Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день.
  • Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила её принять меры, чтобы «гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий».
  • Чтобы уменьшить нагрузку, компания обещала нанять 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.
  • В августе 2021 года верховный суд Китая объявил незаконной «систему 996», по ней сотрудники крупных компаний работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba и Tencent. Некоторые компании отказались от системы и сократили зарплаты.

#новость #alibaba

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