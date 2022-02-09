Соцсети
Маша Цепелева

Модератор китайской видеоплатформы Bilibili умер от переутомления — компания обещала нанять 1000 новых сотрудников Статьи редакции

Официально компания отрицает обвинения, но признаёт, что должна уделять больше времени здоровью сотрудников.

  • В начале февраля 2021 года пользователь Weibo написал о смерти одного из модераторов сервиса для публикации видео Bilibili (входит в Alibaba). Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года, сообщает Reuters. Публикации на эту тему набрали 290 млн просмотров в Weibo.
  • 7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором отрицала, что причиной смерти стала сверхурочная работа. Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день.
  • Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила её принять меры, чтобы «гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий».
  • Чтобы уменьшить нагрузку, компания обещала нанять 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.
  • В августе 2021 года верховный суд Китая объявил незаконной «систему 996», по ней сотрудники крупных компаний работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba и Tencent. Некоторые компании отказались от системы и сократили зарплаты.

#новость #alibaba

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22 комментария
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Dmitry Kiselev

Жалко конечно парня. Я б с катушек слетел, даже если всего денек посидел бы, непрерывно отсматривая весь тот шлак, что народ заливает в интернет. Не представляю насколько должна быть устойчивая психика у модеров.

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13
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Дима Колосов

То есть один чувак выполнял работу, которую теперь будут делать 1000 сотрудников? Бедняга...

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10
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Sergei Timofeyev

Монолит заменили на микросервисы

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5
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умный человек

Не, это чтобы оставшимся было легче вывезти

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2
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Hambala Fully

Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года
Как-то слишком странно, не? Может быть несколько дней?

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9
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Текущий хот-дог

В reuters тоже часы

the employee died after working long hours during the Spring Festival holiday,

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0
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Сергей Молчановский

"После долгих часов работы", не "несколько часов".

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6
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Alex Konin

"несколько часов" очень "долго" длились?

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0
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Сергей Молчановский

Переведите "after working long hours" на русский.

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0
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Стас Иванов

После работающих долгих часов (c)

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2
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Михаил Швец

For long hours это значит очень долго (в том числе много дней). Безграмотный. Мог бы загуглить хотя бы для приличия.

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0
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Alex Konin

https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/long-hours-culture - кажется это просто переработка в часах (в статье про выходные речь), а не бесконечное сидение за работой несколько дней

long-hours culture
a way of life in which people spend many hours a day at work or working:
dictionary.cambridge.org
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1
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Kanat Tabaldiev

Имеется в виду "умер после работы по много часов" - имеется в виду что он много часов в день работал в эти дни.

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0
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Роман Александров

Били били и добили

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7
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Денис Демидов

Кто их там считает?
Как сообщает Международное радио Китая, ежедневно в стране умирает от переутомления 1,6 тысяч работников.
 https://rg.ru/2014/07/05/kitay-utomlenie-site-anons.htm
загрязнение воздуха в Китае является причиной смерти примерно 1,6 миллиона человек каждый год. Это ошеломляет — почти 4400 смертей в день.
https://inosmi.ru/20150818/229704802.html

В Китае из-за переработки ежедневно умирают 1…
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Результаты нового исследования показали, что загрязнение воздуха в Китае является причиной смерти…
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2
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Ренат Зайдуллин

Исследователи из Berkeley Earth
 Очередные "независимые" американские исследователи

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0
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Роберт Госпарян

— Боюсь, он оперируемый умер.
— Доктор, я не умер.
— Извините, но боюсь, что хирург здесь я.

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2
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Дмитрий Волков

у меня сын ежедневно отсматривает на тик-токе контента не меньше того модератора.. и пока доволен

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0
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Удивленный бинокль

Надеюсь, вы шутите.

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3
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Желающий волк

Это дело такое - когда кукуха у сынишки поедет ,то уже поздно будет пить боржоми. А она уже едет, просто вы не замечаете, процесс же постепенный.

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0
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- -

Угу, умер от переутомления сидя на стуле.
Ну теперь просто сделают медкомиссию и будут всех сотрудников при найме прогонять. У кого проблемы с сердцем - давай до свидания, чтобы потом на компанию не повесили.

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0
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www.zaymy.online

Модераторов не жаль ни сколько))) Они как мусора по идее.

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0
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