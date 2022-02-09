Модератор китайской видеоплатформы Bilibili умер от переутомления — компания обещала нанять 1000 новых сотрудников Статьи редакции
Официально компания отрицает обвинения, но признаёт, что должна уделять больше времени здоровью сотрудников.
- В начале февраля 2021 года пользователь Weibo написал о смерти одного из модераторов сервиса для публикации видео Bilibili (входит в Alibaba). Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года, сообщает Reuters. Публикации на эту тему набрали 290 млн просмотров в Weibo.
- 7 февраля Bilibili отправила письмо сотрудникам, в котором отрицала, что причиной смерти стала сверхурочная работа. Позже компания опубликовала результаты внутреннего расследования, согласно которым сотрудник работал в выходные по восемь часов в день.
- Bilibili добавила, что бурная реакция на историю в соцсетях побудила её принять меры, чтобы «гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий».
- Чтобы уменьшить нагрузку, компания обещала нанять 1000 человек и чаще проверять здоровье работников.
- В августе 2021 года верховный суд Китая объявил незаконной «систему 996», по ней сотрудники крупных компаний работали с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Такой график действовал в Alibaba и Tencent. Некоторые компании отказались от системы и сократили зарплаты.
Жалко конечно парня. Я б с катушек слетел, даже если всего денек посидел бы, непрерывно отсматривая весь тот шлак, что народ заливает в интернет. Не представляю насколько должна быть устойчивая психика у модеров.
То есть один чувак выполнял работу, которую теперь будут делать 1000 сотрудников? Бедняга...
Монолит заменили на микросервисы
Не, это чтобы оставшимся было легче вывезти
Он несколько часов непрерывно работал на выходных в честь Китайского Нового года
Как-то слишком странно, не? Может быть несколько дней?
"После долгих часов работы", не "несколько часов".
"несколько часов" очень "долго" длились?
Переведите "after working long hours" на русский.
После работающих долгих часов (c)
For long hours это значит очень долго (в том числе много дней). Безграмотный. Мог бы загуглить хотя бы для приличия.
https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/long-hours-culture - кажется это просто переработка в часах (в статье про выходные речь), а не бесконечное сидение за работой несколько дней
Имеется в виду "умер после работы по много часов" - имеется в виду что он много часов в день работал в эти дни.
Били били и добили
Кто их там считает?
Как сообщает Международное радио Китая, ежедневно в стране умирает от переутомления 1,6 тысяч работников.
https://rg.ru/2014/07/05/kitay-utomlenie-site-anons.htm
загрязнение воздуха в Китае является причиной смерти примерно 1,6 миллиона человек каждый год. Это ошеломляет — почти 4400 смертей в день.
https://inosmi.ru/20150818/229704802.html
Исследователи из Berkeley Earth
Очередные "независимые" американские исследователи
— Боюсь, он оперируемый умер.
— Доктор, я не умер.
— Извините, но боюсь, что хирург здесь я.
у меня сын ежедневно отсматривает на тик-токе контента не меньше того модератора.. и пока доволен
Угу, умер от переутомления сидя на стуле.
Ну теперь просто сделают медкомиссию и будут всех сотрудников при найме прогонять. У кого проблемы с сердцем - давай до свидания, чтобы потом на компанию не повесили.
Модераторов не жаль ни сколько))) Они как мусора по идее.
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