Facebook заплатит $90 млн после обвинений в сборе данных пользователей вне соцсети Статьи редакции
Компания согласилась на мировое соглашение после 10 лет судов.
Соцсеть договорилась о мировом соглашении по иску, который в 2012 году против неё подали пользователи, пишет издание The Verge со ссылкой на судебный документ. Соглашение должен утвердить суд.
Facebook заплатит пострадавшим пользователям $90 млн. Компания также должна удалить все данные, которые она собрала без согласия людей. Соцсеть отказалась признать вину, но согласилась заплатить деньги, чтобы избежать судов в дальнейшем.
Пользователи обвиняли Facebook в прослушивании телефонных разговоров с помощью плагинов для хранения файлов cookie. Эти плагины также отслеживали посещение страниц внешних сайтов, на которых есть кнопки от Facebook «Мне нравится». Затем компания передавала эти данные рекламодателям.
Адвокаты хотят, чтобы Facebook заплатил судебные издержки на сумму в $26,5 млн.
- В мае 2012 года пользователи подали иск против Facebook на общую сумму в $15 млрд за незаконный сбор их данных.
- В октябре 2015 года суд в США отклонил иск против соцсети, потому что истцы «не указали, какой именно ущерб повлекли за собой действия компании».
- В конце 2020 года суд возобновил дело и сообщил, что действия Facebook «требовали согласия пользователей», сообщило The Verge.
- Facebook уже обвиняли в незаконном сборе данных пользователей. Например, в 2015 году жители штата Иллинойс в США обвинили компанию в нарушении законов конфиденциальности из-за функции, позволяющей отмечать людей на фотографиях. В августе 2020 года она согласилась выплатить $650 млн компенсации.
Блин. Хочу быть таким пользователем!) Посидел в сети, поднял бабла)
Все говорят ака
А как поднять бабла
Да да, оттуда)
Тоже мне новости. Жаль не указали, что данные собираются В ПОЛЬЗУ ГОСДЕПА. Как и когда будут использованы данные против каждого, вопрос времени.
Приятного использования продуктов Meta (Facebook/YouTube/Instagram).
Госдепу на тебя глубоко плевать
#meetoo считаю себя пострадавшим! Куда вставать за деньгами?
осторожнее, с таким желанием можно легко стать жертвой мошенников
https://stavropolye.tv/news/133798
А в России за нарушение 152 ФЗ ничего не бывает крупным компаниям.
Да вы что! А собирать-то они перестали? Или этого не требует суд
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