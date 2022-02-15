История увольнения из Metro Cash&Carry

История о том, как в компании Metro иногда расстаются с сотрудниками. Metro – это крупная международная компания, головной офис которой находится в Дюссельдорфе. Большая часть Московского топ менеджмента – экспаты, и я никогда бы не подумала, что в компании, которая конечно же заботится о своем имидже на рынке как работодатель может произойти…