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Соцсети
Евгения Евсеева

Цукерберг объявил о новых ценностях Meta: сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и всё делать вместе Статьи редакции

Новый слоган компании призывает их ставить на первое место компанию и metamates — «напарников по Meta».

43 43 комментария
2939 просмотров

Марк Цукерберг провёл виртуальную встречу для всех сотрудников, на которой объявил об изменении ключевых ценностей Meta, пишет Insider.

У Meta появился новый слоган — «Meta, metamates, me». Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.

Также компания поменяла некоторые другие слоганы, пишет журналист The Verge Алекс Хит:

  • «Move fast» («Делай быстро») поменяли на «Move fast together» («Делай быстро вместе»).
  • «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай классные вещи»).
  • «Be open» («Будь открытым») — на «Live in the future» («Живи в будущем») и «Be direct and respect your colleagues» («Будь непосредственным и уважай коллег»).
  • Появился слоган «Focus on long-term impact» («Сфокусируйся на долгосрочном эффекте»).
  • Цукерберг посоветовал сотрудникам не быть «nice ourselves to death» — «до смерти умилительными».

Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.

  • В октябре 2021 года Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta и заявил, что будет развивать метавселенную.

#новость #meta

43 43 комментария
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43 комментария
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Dzan Yang

Сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и все делать вместе

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63
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Anatole Bogart

А где позитивные сотрудники?

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4
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Даниил Мельник

В метавселенной...

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2
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Интернет Магазинов

В метатрусы

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0
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Сергей Милосердов

Позитивные уже сходили

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2
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Саша Антипов

У нас в школе также было, 10 лет проучился, а в туалет разве что курить бегал(говорю как есть)

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3
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Константин Полухтин

Вместе открыты, вместе смотрим в будущее, вместе баним твой рекламный кабинет за сомнительные действия.

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30
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Ольга Павленко

я не перестаю удивляться, кстати, критериям бана.. только-только к хохлам и неграм привыкта, бац - забанили за шутку "все бабы ..уры и хотят замуж"

а вы там в своем рекламном кабинете, поди, вообще изверги и террорисы

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2
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Константин Полухтин

Что вы продаёте, если у вас есть такие фразы?🤔🤔🤔

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6
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Ольга Павленко

мы разговоры с аудиторией разговариваем ))

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0
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Oleg Ast

забористые разговоры разговариваете. Возможно такими комментами :"... аватар в метавселенной Facebook подвергся сексуальному насилию..." :)

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1
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Даниил Мельник

Ой-ё, да у вас ещё хотя бы можно хотя бы как-то логическую цепочку построить. Мне лично, после двух ошибок, что ли, забанили рекламный кабинет. Причём мне просто говорили, что я ошибся. А где - нет.
Или эта знаменитая история с рекламой толи сосисок, толи стейков. Когда рекламу не пропустили, потому что, *барабанная дробь* ЕЁ МОГУТ УВИДЕТЬ ВЕГЕТАРИАНЦЫ.

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1
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Dennis Gooddeni

Главной ценностью объявляю ☝️☝️ — круговая порука 😂😂

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3
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Константин Полухтин

Всегда прикалывали их вопросы про «влияет ли ваша рекламная кампания на политику в США», или что-то в этом роде.

Ребята, я чип-тюнинг продвигаю, причём тут Байден?

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0
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Alexander Tumanov

«Вид иметь лихой, придурковатый, чтобы потуги ума не смущали начальство»(с). Из указа Петра I.

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25
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evilnw

Memes, Mememates, Me!

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10
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Airat Kafman

Делай быстро. Будь смелым
Там крокодилы, львы и гориллы....

Слоганы на уровне детского утренника. Долго думали интересно?

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10
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Ленин-гриб

А я вот все думал, кто будет главным фашистом 21 столетия.

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6
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Даниил Мельник

Кстати в связи с Вашим комментом вспомнил фразу Черчилля о том, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами))

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7
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Ленин-гриб

Фашизм всегда предполагает желание контроля над людьми.

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0
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Sultan Karybaev

https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723

Почему эпоха Facebook подходит к концу
Привет всем читателям. Я предупреждаю всех с самого начала, что это полностью субъективная и…
vc.ru
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0
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ЯжПрограммист

Т.е. этим заявлением он признаёт что до этого ценности были такими:
- Делай долго
- Сцыкуй всякой херни
- Будь закрытым
- Сиюминутная выгода в приоритете

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5
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Alexandr Leibowitz

Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.
Да никто уже это дерьмо выкупать не будет. Мир устал слушать подобную херню от миллиардеров. Работники конечно покивают, но если что-то вдруг пойдет не так - просто уйдут.
Человечество уже прошло переход от дикого капитализма к современному капитализму, и вот назревает новый переход к посткапитализму, где ценность труда будет определяться влиянием на прирост капитала компании и своей собственной доли в нём, а не неким негласным соглашением, что помыть полы, условно, стоит 2$ в час.

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4
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Даниил Мельник

Как обычно за всё хорошее, против всего плохого. Никакой конкретики. К примеру действительно, как тут пишут, когда рекламный кабинет станет вменяемым? Когда прекратится превращение Фейсбука в зацензуренное дерьмо? Когда Инстаграм наконец-то решит и сделает, либо умную ленту, либо оставит всё, как есть. Когда прекратится рекламная монополия в Инстаграме, из-за которой ссылки в постах оставлять нельзя?
Ответов нет, но есть политические лозунги...

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2
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Илья Попов

А почему нет ответов? Никогда, никогда и никогда. Вот, вам ответы.

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2
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Viper

Пропал дом…

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Вероника Каримова

Создавай классные вещи
Цукерберг: ну еба...ый в рот, ребят. Давайте уже начнем, может получится? Может хоть попробуем?

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Kirill Parinov

👍🏽

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Denis Sh

смотреть в будущее

В завтрашний день.

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1
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Митя Свет

Хорошее начало

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Sergei Timofeyev

и прекрасный конец

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Ольга Павленко

не гитлерюгант?! И то хорошо..

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Sergey Ontime

Только полезной миссии никакой, разве что.
Всего лишь главного не хватает.

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Zloy Sniper

Довольно универсальные компания-центричные слоганы. Подходят всем от Meta и Amazon до альпинистов и гребцов на галерах. Хотя возможно Марк обращается ко всем крупным игрокам цифрового мира - строителям той самой будущей Метавселенной с децентрализованным интернетом. Но это не точно.

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Sergey Khohlachev

Цукерберг открыл Америку.

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Сергей Леонов

Интересно, какая часть команды разделяет и принимает ценности, а какая - чешет в недоумении репу?

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Илья Попов

Можно было объединить все слоганы и сказать просто- Сила в единстве.

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AlexanderAPS

Люблю Meta за PyTorch

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Sultan Karybaev

Уже поздно что-либо менять

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Igor Shkarin

Ну все. Жду ракету

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Dimm Debrov

Пора акции сливать. Проблемы компании хотят завуалировать под новую корпоративную культуру, проходили уже.

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Mercator

Очень странный слоган для мирной жизни. С чего я буду по приказу работодателя ставить себя на последнее место. Не в армии, чай, и не на войне.

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33_rublya

Шиза прогрессирует.

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