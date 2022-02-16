Цукерберг объявил о новых ценностях Meta: сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и всё делать вместе Статьи редакции
Новый слоган компании призывает их ставить на первое место компанию и metamates — «напарников по Meta».
Марк Цукерберг провёл виртуальную встречу для всех сотрудников, на которой объявил об изменении ключевых ценностей Meta, пишет Insider.
У Meta появился новый слоган — «Meta, metamates, me». Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.
Также компания поменяла некоторые другие слоганы, пишет журналист The Verge Алекс Хит:
- «Move fast» («Делай быстро») поменяли на «Move fast together» («Делай быстро вместе»).
- «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай классные вещи»).
- «Be open» («Будь открытым») — на «Live in the future» («Живи в будущем») и «Be direct and respect your colleagues» («Будь непосредственным и уважай коллег»).
- Появился слоган «Focus on long-term impact» («Сфокусируйся на долгосрочном эффекте»).
- Цукерберг посоветовал сотрудникам не быть «nice ourselves to death» — «до смерти умилительными».
Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.
- В октябре 2021 года Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta и заявил, что будет развивать метавселенную.
Сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и все делать вместе
А где позитивные сотрудники?
В метавселенной...
В метатрусы
Позитивные уже сходили
У нас в школе также было, 10 лет проучился, а в туалет разве что курить бегал(говорю как есть)
Вместе открыты, вместе смотрим в будущее, вместе баним твой рекламный кабинет за сомнительные действия.
я не перестаю удивляться, кстати, критериям бана.. только-только к хохлам и неграм привыкта, бац - забанили за шутку "все бабы ..уры и хотят замуж"
а вы там в своем рекламном кабинете, поди, вообще изверги и террорисы
Что вы продаёте, если у вас есть такие фразы?🤔🤔🤔
мы разговоры с аудиторией разговариваем ))
забористые разговоры разговариваете. Возможно такими комментами :"... аватар в метавселенной Facebook подвергся сексуальному насилию..." :)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Ой-ё, да у вас ещё хотя бы можно хотя бы как-то логическую цепочку построить. Мне лично, после двух ошибок, что ли, забанили рекламный кабинет. Причём мне просто говорили, что я ошибся. А где - нет.
Или эта знаменитая история с рекламой толи сосисок, толи стейков. Когда рекламу не пропустили, потому что, *барабанная дробь* ЕЁ МОГУТ УВИДЕТЬ ВЕГЕТАРИАНЦЫ.
Комментарий удален
Главной ценностью объявляю ☝️☝️ — круговая порука 😂😂
Всегда прикалывали их вопросы про «влияет ли ваша рекламная кампания на политику в США», или что-то в этом роде.
Ребята, я чип-тюнинг продвигаю, причём тут Байден?
«Вид иметь лихой, придурковатый, чтобы потуги ума не смущали начальство»(с). Из указа Петра I.
Memes, Mememates, Me!
Делай быстро. Будь смелым
Там крокодилы, львы и гориллы....
Слоганы на уровне детского утренника. Долго думали интересно?
А я вот все думал, кто будет главным фашистом 21 столетия.
Кстати в связи с Вашим комментом вспомнил фразу Черчилля о том, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами))
Фашизм всегда предполагает желание контроля над людьми.
Т.е. этим заявлением он признаёт что до этого ценности были такими:
- Делай долго
- Сцыкуй всякой херни
- Будь закрытым
- Сиюминутная выгода в приоритете
Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.
Да никто уже это дерьмо выкупать не будет. Мир устал слушать подобную херню от миллиардеров. Работники конечно покивают, но если что-то вдруг пойдет не так - просто уйдут.
Человечество уже прошло переход от дикого капитализма к современному капитализму, и вот назревает новый переход к посткапитализму, где ценность труда будет определяться влиянием на прирост капитала компании и своей собственной доли в нём, а не неким негласным соглашением, что помыть полы, условно, стоит 2$ в час.
Как обычно за всё хорошее, против всего плохого. Никакой конкретики. К примеру действительно, как тут пишут, когда рекламный кабинет станет вменяемым? Когда прекратится превращение Фейсбука в зацензуренное дерьмо? Когда Инстаграм наконец-то решит и сделает, либо умную ленту, либо оставит всё, как есть. Когда прекратится рекламная монополия в Инстаграме, из-за которой ссылки в постах оставлять нельзя?
Ответов нет, но есть политические лозунги...
А почему нет ответов? Никогда, никогда и никогда. Вот, вам ответы.
Пропал дом…
Создавай классные вещи
Цукерберг: ну еба...ый в рот, ребят. Давайте уже начнем, может получится? Может хоть попробуем?
👍🏽
смотреть в будущее
В завтрашний день.
Хорошее начало
и прекрасный конец
не гитлерюгант?! И то хорошо..
Только полезной миссии никакой, разве что.
Всего лишь главного не хватает.
Довольно универсальные компания-центричные слоганы. Подходят всем от Meta и Amazon до альпинистов и гребцов на галерах. Хотя возможно Марк обращается ко всем крупным игрокам цифрового мира - строителям той самой будущей Метавселенной с децентрализованным интернетом. Но это не точно.
Цукерберг открыл Америку.
Интересно, какая часть команды разделяет и принимает ценности, а какая - чешет в недоумении репу?
Можно было объединить все слоганы и сказать просто- Сила в единстве.
Люблю Meta за PyTorch
Уже поздно что-либо менять
Ну все. Жду ракету
Пора акции сливать. Проблемы компании хотят завуалировать под новую корпоративную культуру, проходили уже.
Очень странный слоган для мирной жизни. С чего я буду по приказу работодателя ставить себя на последнее место. Не в армии, чай, и не на войне.
Шиза прогрессирует.
Влияние нейросетей на нашу жизнь сложно переоценить: они задействованы в прогнозировании, принятии решений, распознавании лиц, сборе и анализе данных. Они научились писать картины и тексты, сочинять музыку, подрабатывают артистами и телеведущими. А возможно ли влюбиться в такое создание? И если интеллект искусственный, значит ли это, что и…
Если у вас аллергия на броские модные словечки, которые любят использовать молодое поколение, руководители и инвесторы, возможно, вы не захотите прочитать этот текст, учитывая риск анафилактического шока. А если вы хотите разобраться в том, что же такое NFT и какие риски с ним связаны, то текст для вас.
Правительство планирует ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 млрд рублей в год.
Предлагаю уважаемой аудитории самой оценить ситуацию по переписке водителя с чатом "поддержки" Яндекс. Такси ( почему поддержки в кавычках, ну потому что поддержки в Яндекс.Такси нет, если они перестанут совсем отвечать водителям, особенно те кто отвечают по телефону, ничего не изменится)
Привет! Меня зовут Вадим Фингеров, я Head of Sales в студии мобильной разработки «Лайв Тайпинг». В конце 2020-ого мы начали внедрять новую систему продаж. И за год наш средний чек вырос в 4 раза, а конверсия из лида в клиента увеличилась на 5%. В этой статье я расскажу, что я изменил в продажах и дам подробный чек-лист, который поможет вам…
Это вторая попытка компании: в 2019 году она закрыла направление ипотечного кредитования, посчитав его неприбыльным.