Она будет находить их по ключевым словам.

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«ВКонтакте» запустила нейросеть, которая будет анализировать все публикации на платформе и формировать их в виде новой ленты — она появится как вкладка «Актуальное».

Алгоритм будет искать и определять обсуждаемые события по ключевым словам и темам. После этого он отсеет спам и публикации с «накрученными» лайками и добавит новость в ленту. Записи группируются по тематическим сюжетам.

Лента доступна в новой версии приложения «ВКонтакте» и в веб-версии, перейти можно по ссылке. Пока это эксперимент, на первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи, которые обсуждают на платформе. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.

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