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Соцсети
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» запустила алгоритмическую ленту с обсуждаемыми новостями, которые будет отбирать нейросеть Статьи редакции

Она будет находить их по ключевым словам.

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541 просмотров

«ВКонтакте» запустила нейросеть, которая будет анализировать все публикации на платформе и формировать их в виде новой ленты — она появится как вкладка «Актуальное».

Алгоритм будет искать и определять обсуждаемые события по ключевым словам и темам. После этого он отсеет спам и публикации с «накрученными» лайками и добавит новость в ленту. Записи группируются по тематическим сюжетам.

Лента доступна в новой версии приложения «ВКонтакте» и в веб-версии, перейти можно по ссылке. Пока это эксперимент, на первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи, которые обсуждают на платформе. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.

Новости в ленте будут ранжироваться в зависимости от интересов пользователя. При желании можно будет перейти по ссылке в публикации и прочесть новость целиком. Рекламы и ручной премодерации нет.

Лента собирает публикации от медиа, сообществ, блогеров и обычных пользователей. Это могут быть отзывы на фильмы или сериалы, мнения о новых устройствах, новости. Если в ленту попадёт спам, фейковая новость или публикация, которая нарушает правила соцсети, на неё можно пожаловаться, тогда её уберут модераторы.

Алгоритм будет учитывать, в основном, популярность и свежесть новости. Но если об одной теме напишут, например, несколько изданий и их публикации одинаково популярны, в ленту могут попасть все новости.

#новость #вконтакте

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Mini Jack

Вк, вставай! Ты обосрался

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morgan

алгоритмическая лента с таргетированной рекламой через каждый второй пост специально для тебя, мой любимый пользователь 😚

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2
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Boris

Щас бы в 22году ленту вк листать

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2
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Konstantin_Andreevich

Очередной спам под видом "полезности". И так в ВК каждый второй пост в ленте реклама, "вам может быть интересно", "вы можете их знать".

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1
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Dennis Gooddeni

Знаем, что эти нейронные сети будут отбирать — самый желтушный кликбейт из серии, сколько Ивлева потратила миллионов на свою вечеринку…

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Даниил Мужинский

Не насиловали бы уже трупешник новыми пошлостями, а поправили старые плоды нездорового воображения

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1
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Alex Shevchenko

Музло скачать можно.....а большего мне и не надо😁

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Даниил

Мы все это ждали, теперь все будет другому, погнали в VK. Нет.

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Платон Щукин

MRG нужно больше денег - больше показов для объявлений.

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Садовый будильник

Зачем все это нужно для соц сети которой никто не пользуется только вот?

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