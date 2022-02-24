Соцсети
Евгения Евсеева

Павел Дуров объяснил перебои в работе Telegram «беспрецедентной нагрузкой» из-за ситуации на Украине Статьи редакции

И добавил, что команда делает всё возможное, чтобы сохранить скорость отправки сообщений.

Дуров сообщил, что европейский кластер столкнулся с беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Украине — 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с мессенджером с 8:05 по мск, пик жалоб пришёлся на 11:05 мск.

Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram.

Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.

Павел Дуров
основатель Telegram

#новость #telegram

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Типун Понос

Ибо все каналы превратили в помойку из фейков и срача. Вранье со всех сторон, пойду лучше котиков посмотрю

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Роман Копытин

Переживем как-нибудь эти перебои)
На работу они пока не сильно влияют.
Да и в целом - другие мессенджеры тоже сбоит сейчас.

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