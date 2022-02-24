Павел Дуров объяснил перебои в работе Telegram «беспрецедентной нагрузкой» из-за ситуации на Украине Статьи редакции
И добавил, что команда делает всё возможное, чтобы сохранить скорость отправки сообщений.
Дуров сообщил, что европейский кластер столкнулся с беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Украине — 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с мессенджером с 8:05 по мск, пик жалоб пришёлся на 11:05 мск.
Ибо все каналы превратили в помойку из фейков и срача. Вранье со всех сторон, пойду лучше котиков посмотрю
Переживем как-нибудь эти перебои)
На работу они пока не сильно влияют.
Да и в целом - другие мессенджеры тоже сбоит сейчас.
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.
Все возможные меры лидеры европейских стран будут принимать на саммите 24 февраля.
Все заказы будут доставлять наземным транспортом.
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