Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов российских СМИ Статьи редакции
Регулятор назвал соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».
Ограничение связано с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», агенства «РИА Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», объяснил Роскомнадзор.
Регулятор объявил о «о начале частичного ограничения доступа» к Facebook с 25 февраля. Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять, как Twitter, неизвестно.
Роскомнадзор пояснил, что направлял Meta требование снять блокировку с аккаунтов и объяснить причину ограничений, но компания их проигнорировала.
После этого 25 февраля генпрокуратура по согласованию с МИД приняла решение о признании Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России»
Роскомнадзор может блокировать сайты за цензуру российских СМИ — такой закон в декабре 2020 года подписал Путин. Он предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы.
одна новость охуительней другой
И это только за пару дней.
Что ещё будет
ФБ и Инста это куча малого бизнеса. Если их запретят это будет полный пиздец.
Сгорел сарай гори и хата
А вы реально думаете, что они смогли бы в сторонке постоять от этого всего? Нет уж, если на дно, то всем вместе.
Я просто констатирую факт. Так-то все понятно...
Кто сидит в ФБ в рф и причем тут малый бизнес?(про инсту отвечать не нужно.)
В ФБ крутится реклама малого бизнеса
тогда вопрос зачем и для кого она там крутиться ?
ну fb это крупнейший источник трафика, реклама в instagram как бы запускается через личный кабинет facebook
Ну если она там крутится, то наверное не просто бабло Цукербергу заносят.
В основном в ФБ сидит взрослая аудитория, особенно прозападных взглядов, плюс там много тех, кто мигрировал, или есть родственники, кто мигрировал.
дратути, приехали
кто ФБ в России пользуется? Оно ни кому не нужно. Соцсеть говно. Только горстка странных вомкадышей его юзает
И вы поэтому там сидите, и даже здесь зарегались через него?
Только горстка странных вомкадышей его юзает
В количестве от 53 миллионов?
Бункерному пох, он в инсте не сидит.
А там заявление охуенное в этом плане, кстати. Там так и написано - мы писали в Мету, что вы себя ведёте хуёво, но они нас проигнорили. Так что мы ограничили Фэйсбук!
Вопрос почему предъява корпорации, а ограничивается только один её продукт? Ну по идее потому что именно там снесли акки каким-то ТВ-каналам. Но смотрится странно.
Перейдут во вконтакте, какая разница
А как рекламку ноготочков в инсте запускать?)
Чебурнет все ближе к нам...
Сейчас они под шумок исполнят все сакральные мечты по чебурнетезации рунета.
Все трешовые действия властей последних лет наконец-то слились воедино. Собственно, это и позволяет понять, что всё было спланировано давным-давно.
Это типо контрсанкции? 😃
Ранили в одну ногу, вторую прострелю сам
Конечно. По телеку скажут, что это фб заблокировал РФ
Добро пожаловать в Северную Корею 2.0. Ботексный обнуленыш решил поиграть в войнушку от скуки на старости лет
Чувак, а ты не охамел случаем?
Ты шутишь? А что это не так?
Все запретите! Оставьте один первый канал! Трудяги 🤣💪
наконец-то!
Только не порнхаб, только не порнхаб… 🙏
😂😂😂 Это будет удар по тестикулам
да,да,я тоже хотел так написать. Святое нельзя трогать)))
были же какие-то новости по моему про порнхаб, но об их правдивости говорить не стану
Да охренели эти странные американцы. Россияне пишут в интернете правду (согласен, звучит вызывающе), а их блочат.
Где наши не потопляемое асекью и жэжэ? Срочно поднимайтесь с колен.
Правда… какое-то очень знакомое слово, что-то слышал об этом когда-то давно.
Инфоцыгане плачут. Остальным должно быть похуй. Если ваш продукт нужен - его купят и без Инстаграмм.
И без интернета купят, нахуй он нужен
А вы как хотели: идёт настоящая война. Тут уже не до фоток с сиськами и жопами.
Ты, надеюсь, это из окопа пишешь?
До святого добрались;( Что Вам сиськи то с жопами сделали ироды?
Instagram в ту же копилку? Или нет?
Лучшеб только инсту забанили
Лучше Тик-Ток.
Тикток не трож 😡
Обидно. Фейсбук был единственной внятной заменой LinkedIn.
Но, раз уж на то пошло, буду рад видеть всех ностальгирующих по Линку (а теперь видимо и по Фейсбуку) у нас в TenChat.
Нам предстоит еще многое сделать, но уже сейчас есть классный отклик от 160к юзеров. В аттаче линк на мой профиль, фидбек по продукту или предложения о коллабах/сотрудничестве – велкам)
P.S. Скоро доделаем вебку)
Скачал уже VPN, Россия катятся к Северной Корее.
Скачанный VPN укатится туда же гораздо раньше, чем самолично настроенный на пятидолларовом VPS в Европе.
Путин ху(')ло
Чувак, твоя страна скоро закончится - я в смысле про Украину, если что....
В чем ограничил то, для кого? В чем частичность ограничения?
Они думали, что запад заблокирует нам доступ к Фейсбук, поэтому решили сыграть на опережение и сами заблокировали нам Фейсбук 😎 Молодцы, горжусь!!!
Кстати, что-то напоминает...
Давно говорю, пора закрывать эту помойку в России и делать свой аналог вичата
Так есть тг
тг Пашкин, а вот вк надо допиливать, Пашку американцы могут в любой момент засадить по ложному обвинению
Так, стоп. Немного на отвлеченную тему заговорю. Сейчас, конечно, не про игры говорить, но интересен вопрос: Если Фейсбук заблочат на территории РФ, мой Oculus Quest 2 связь с внешним миром не потеряет? Я порой играю без подключения компа в онлайновые проекты
Зашел в свой фэйсбук.
Все нормально, моя страница вся забита фотками моих африканских, сомалийских, занзибарских и так далее друзей.)))
Личка забита 3 тысячами сообщений от них же.
Все нормально, у меня фэйсбук работает.
Могу поменяться с тем, кого заблочили, устал я чего то африканцами дружить.
На Ростелекоме порезали скорость до 64 кбит\сек. Как и в Твиттере.
Паноптикум какой-то.
VPN В Помощь) =😎
Кто за обоснованные очень большие штрафы?
Ого, с козырей сразу пошли)))
А что вообще что вообще за карась «частично ограничил»? То есть ограничил, но не совсем? Или по талончикам доступ будет? По определённым часам? Или-и-и, господи… З… За… Замедление?
Ну в прошлый раз с Твиттером помогло сильно, ничего не скажешь. Много кто вообще узнал о Твиттере не только как о помойке для SJW-публики.
А вообще, весёлые времена. На данный момент из-за санкций с русских айпишников не открываются некоторые страницы; к примеру того же интела.
В результате VPN становится просто обязательным…
Как в Китае наверное
Обидку кинули 😂 Ребят, три слова – Psiphon и Lantern
Северная корея
Вот он критический момент и Владимиру Владимировичу надо серьезно оценить риски. А если в ответ Сахерберг закроет инсту? озверевшие инста-самки и прочие бузовы либо снесут Путина, либо атакуют Киев.
Конечно это все ужас, что происходит ...
Но пример Китая показывает, что отечественные соц сети могут работать не хуже ...
у нас в Tenchat мы делали замену LinkedIn... теперь видимо и Facebook (
Добро пожаловать и готовимся к Новым реалиям вместе !
К какой части Фейсбука ограничили доступ, а к какой нет?
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