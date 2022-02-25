Соцсети
Евгения Евсеева

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов российских СМИ Статьи редакции

Регулятор назвал соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

Ограничение связано с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», агенства «РИА Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», объяснил Роскомнадзор.

Регулятор объявил о «о начале частичного ограничения доступа» к Facebook с 25 февраля. Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять, как Twitter, неизвестно.

Роскомнадзор пояснил, что направлял Meta требование снять блокировку с аккаунтов и объяснить причину ограничений, но компания их проигнорировала.

После этого 25 февраля генпрокуратура по согласованию с МИД приняла решение о признании Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России»

Роскомнадзор может блокировать сайты за цензуру российских СМИ — такой закон в декабре 2020 года подписал Путин. Он предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы.

#новость #facebook

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Сергей Плахин

одна новость охуительней другой

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67
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StepanCapusta

И это только за пару дней.
Что ещё будет

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33
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Эразм Хемуль

ФБ и Инста это куча малого бизнеса. Если их запретят это будет полный пиздец.

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27
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Vitaly

Сгорел сарай гори и хата

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18
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Pushkareva Ekaterina

А вы реально думаете, что они смогли бы в сторонке постоять от этого всего? Нет уж, если на дно, то всем вместе.

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13
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Эразм Хемуль

Я просто констатирую факт. Так-то все понятно...

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5
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3216q114

Кто сидит в ФБ в рф и причем тут малый бизнес?(про инсту отвечать не нужно.)

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2
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N B

В ФБ крутится реклама малого бизнеса

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2
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3216q114

тогда вопрос зачем и для кого она там крутиться ?

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2
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Илья Коваленко

ну fb это крупнейший источник трафика, реклама в instagram как бы запускается через личный кабинет facebook

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6
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Даниил Мельник

Ну если она там крутится, то наверное не просто бабло Цукербергу заносят.
В основном в ФБ сидит взрослая аудитория, особенно прозападных взглядов, плюс там много тех, кто мигрировал, или есть родственники, кто мигрировал.

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2
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Эразм Хемуль

дратути, приехали

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0
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Андрей Геращенко

кто ФБ в России пользуется? Оно ни кому не нужно. Соцсеть говно. Только горстка странных вомкадышей его юзает

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–3
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Даниил Мельник

И вы поэтому там сидите, и даже здесь зарегались через него?

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2
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alien i

Только горстка странных вомкадышей его юзает
 В количестве от 53 миллионов?

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2
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Alexandre Svergoun

Бункерному пох, он в инсте не сидит.

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1
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Даниил Мельник

А там заявление охуенное в этом плане, кстати. Там так и написано - мы писали в Мету, что вы себя ведёте хуёво, но они нас проигнорили. Так что мы ограничили Фэйсбук!
Вопрос почему предъява корпорации, а ограничивается только один её продукт? Ну по идее потому что именно там снесли акки каким-то ТВ-каналам. Но смотрится странно.

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0
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Эдуард Лиринг

Перейдут во вконтакте, какая разница

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0
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Roman Vasilev

А как рекламку ноготочков в инсте запускать?)

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0
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Konstantin Bulgakov

Чебурнет все ближе к нам...

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15
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Bogdan Novosad

Сейчас они под шумок исполнят все сакральные мечты по чебурнетезации рунета.

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0
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Konstantin_Andreevich

Все трешовые действия властей последних лет наконец-то слились воедино. Собственно, это и позволяет понять, что всё было спланировано давным-давно.

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13
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Adam Christ

Это типо контрсанкции? 😃

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4
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hakhagmon

Ранили в одну ногу, вторую прострелю сам

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28
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Murat Oshroev

Конечно. По телеку скажут, что это фб заблокировал РФ

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1
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Сладкий Бубалех

Добро пожаловать в Северную Корею 2.0. Ботексный обнуленыш решил поиграть в войнушку от скуки на старости лет

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9
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Максим Мельников

Чувак, а ты не охамел случаем?

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–7
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Марсель

Ты шутишь? А что это не так?

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0
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Dzan Yang

Все запретите! Оставьте один первый канал! Трудяги 🤣💪

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8
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Dmitrii Luckyenko

наконец-то!

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–2
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Pavel Pavel

Только не порнхаб, только не порнхаб… 🙏

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3
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Сергей Аксюмов

😂😂😂 Это будет удар по тестикулам

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1
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Андрей Орлов

да,да,я тоже хотел так написать. Святое нельзя трогать)))

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1
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Oleg Dmitriev

были же какие-то новости по моему про порнхаб, но об их правдивости говорить не стану

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S8dAS

Да охренели эти странные американцы. Россияне пишут в интернете правду (согласен, звучит вызывающе), а их блочат.
Где наши не потопляемое асекью и жэжэ? Срочно поднимайтесь с колен.

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0
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Bitcoin Ganesha

Правда… какое-то очень знакомое слово, что-то слышал об этом когда-то давно.

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0
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Andrey Shevtsov

Инфоцыгане плачут. Остальным должно быть похуй. Если ваш продукт нужен - его купят и без Инстаграмм.

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–6
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Roman Shar

И без интернета купят, нахуй он нужен

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4
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Andrey Shevtsov

А вы как хотели: идёт настоящая война. Тут уже не до фоток с сиськами и жопами.

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–5
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Константин

Ты, надеюсь, это из окопа пишешь?

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0
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Bitcoin Ganesha

До святого добрались;( Что Вам сиськи то с жопами сделали ироды?

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Данил Голыгин

Instagram в ту же копилку? Или нет?

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0
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hakhagmon

Лучшеб только инсту забанили

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6
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Илья Волочков

Лучше Тик-Ток.

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Марсель

Тикток не трож 😡

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Виталий Мишин

Обидно. Фейсбук был единственной внятной заменой LinkedIn.

Но, раз уж на то пошло, буду рад видеть всех ностальгирующих по Линку (а теперь видимо и по Фейсбуку) у нас в TenChat.

Нам предстоит еще многое сделать, но уже сейчас есть классный отклик от 160к юзеров. В аттаче линк на мой профиль, фидбек по продукту или предложения о коллабах/сотрудничестве – велкам)

P.S. Скоро доделаем вебку)

Tenchat: Виталий Мишин
Директор по маркетингу в ООО "ТЕНЧАТ"
tenchat.ru
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Radna

Скачал уже VPN, Россия катятся к Северной Корее.

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2
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Anton Kuzmichev

Скачанный VPN укатится туда же гораздо раньше, чем самолично настроенный на пятидолларовом VPS в Европе.

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2
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Vlad Musii

Путин ху(')ло

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–1
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Максим Мельников

Чувак, твоя страна скоро закончится - я в смысле про Украину, если что....

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Семен Смирнов

В чем ограничил то, для кого? В чем частичность ограничения?

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2
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Oleg Dmitriev

Они думали, что запад заблокирует нам доступ к Фейсбук, поэтому решили сыграть на опережение и сами заблокировали нам Фейсбук 😎 Молодцы, горжусь!!!
Кстати, что-то напоминает...

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2
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Dmitrii Luckyenko

Давно говорю, пора закрывать эту помойку в России и делать свой аналог вичата

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–3
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Денис Султан

Так есть тг

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0
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Dmitrii Luckyenko

тг Пашкин, а вот вк надо допиливать, Пашку американцы могут в любой момент засадить по ложному обвинению

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Oleg Dmitriev

Так, стоп. Немного на отвлеченную тему заговорю. Сейчас, конечно, не про игры говорить, но интересен вопрос: Если Фейсбук заблочат на территории РФ, мой Oculus Quest 2 связь с внешним миром не потеряет? Я порой играю без подключения компа в онлайновые проекты

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Андрей Орлов

Зашел в свой фэйсбук.
Все нормально, моя страница вся забита фотками моих африканских, сомалийских, занзибарских и так далее друзей.)))
Личка забита 3 тысячами сообщений от них же.
Все нормально, у меня фэйсбук работает.
Могу поменяться с тем, кого заблочили, устал я чего то африканцами дружить.

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1
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Илья Волочков

На Ростелекоме порезали скорость до 64 кбит\сек. Как и в Твиттере.

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0
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Владимир

Паноптикум какой-то.

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1
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Эрик Овсянников

VPN В Помощь) =😎

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Р Ф

Кто за обоснованные очень большие штрафы?

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Порядочный парфюмер

Да хуйте, ркн, холуи первобытные

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Викторович

Ого, с козырей сразу пошли)))

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Даниил Мельник

А что вообще что вообще за карась «частично ограничил»? То есть ограничил, но не совсем? Или по талончикам доступ будет? По определённым часам? Или-и-и, господи… З… За… Замедление?
Ну в прошлый раз с Твиттером помогло сильно, ничего не скажешь. Много кто вообще узнал о Твиттере не только как о помойке для SJW-публики.
А вообще, весёлые времена. На данный момент из-за санкций с русских айпишников не открываются некоторые страницы; к примеру того же интела.
В результате VPN становится просто обязательным…

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Roman Shar

Как в Китае наверное

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Антон Гамаюнов

Обидку кинули 😂 Ребят, три слова – Psiphon и Lantern

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Александр Еремин

Северная корея

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Фрау Мюллер

Вот он критический момент и Владимиру Владимировичу надо серьезно оценить риски. А если в ответ Сахерберг закроет инсту? озверевшие инста-самки и прочие бузовы либо снесут Путина, либо атакуют Киев.

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Tenyaev Semen

Конечно это все ужас, что происходит ...

Но пример Китая показывает, что отечественные соц сети могут работать не хуже ...

у нас в Tenchat мы делали замену LinkedIn... теперь видимо и Facebook (

Добро пожаловать и готовимся к Новым реалиям вместе !

HTTPS://Tenchat.app

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Андрей Дамидов

К какой части Фейсбука ограничили доступ, а к какой нет?

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