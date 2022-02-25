Регулятор назвал соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

Ограничение связано с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», агенства «РИА Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», объяснил Роскомнадзор.

Регулятор объявил о «о начале частичного ограничения доступа» к Facebook с 25 февраля. Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять, как Twitter, неизвестно.

Роскомнадзор пояснил, что направлял Meta требование снять блокировку с аккаунтов и объяснить причину ограничений, но компания их проигнорировала.

После этого 25 февраля генпрокуратура по согласованию с МИД приняла решение о признании Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России»

Роскомнадзор может блокировать сайты за цензуру российских СМИ — такой закон в декабре 2020 года подписал Путин. Он предусматривает полную или частичную блокировку, замедление трафика и штрафы.