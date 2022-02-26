По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу веб-сайтов, проблемы в работе Twitter в России начались 26 февраля около 12:40 по московскому времени.

Пользователи соцсети массово сообщают о неполадках. Многим не удаётся получить доступ к сервису без VPN. В компании Twitter пока не прокомментировали ситуацию. С чем связан сбой, неизвестно. При этом в большинстве других стран сервис работает в нормальном режиме.