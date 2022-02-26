Соцсети
DTF

Россияне сообщили о проблемах в работе Twitter — у некоторых сервис не открывается без VPN Статьи редакции

С чем связаны неполадки, пока неизвестно.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу веб-сайтов, проблемы в работе Twitter в России начались 26 февраля около 12:40 по московскому времени.

Пользователи соцсети массово сообщают о неполадках. Многим не удаётся получить доступ к сервису без VPN. В компании Twitter пока не прокомментировали ситуацию. С чем связан сбой, неизвестно. При этом в большинстве других стран сервис работает в нормальном режиме.

#новость #twitter

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7 комментариев
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idk91

Отлично. Уж лучше так чем читать комментарий пропагандов в западном твиттере. И ведь лезут же использовать западный продукт!

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Рекорд Надоев

Как и с фейсбуком и остальными СМИ, задача простая - создать картину однозначную и понятную аудитории. Если при выполнении этой задачи появляются пользователи, подвергающие сомнению подаваемые материалы или начинающие постить материалы, которые заданную картину портят, нужно как можно быстрее и надёжнее изолировать этих пользователей от сети.

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madkliq

Читайте во вконтакте, он работает отлично, твиттер будет забанен на территории РФ.

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Сергей Сетров

им кто-то пользуется?

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madkliq

Не поверите, сегодня читал твитты Дмитрия Медведева, еще там Илон Маск, Маргарита Симоньян, Зеленский, Байден...

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Askar Samanchiev

Замедлили в 0.

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Alexandr Mishyn

Из-за того, что Россия напала на Украину. Ваши войска бьют по нашим городам и убивают мирное население. В твиттере очень много информации об этом. Скоро в россии начнут все соц.сети блокировать, чтобы вы не могли узнать, что у нас творится на самом деле

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