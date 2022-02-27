Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов на время войны на Украине — и передумал Статьи редакции
Пересмотреть решение попросили пользователи. Для них Telegram — единственный источник информации.
Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что каналы всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. Однако проверить абсолютно все команда физически не может.
В связи с этим он заявил, что компания «в случае эскалации ситуации рассмотрит возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлечённых странах на время конфликта».
Дуров также призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяют в Telegram. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он.
Через полчаса после публикации Дуров сообщил, что компания приняла решение не рассматривать подобные меры, прислушавшись к пользователям.
Перевожу слова Паши:
- Я хочу, чтобы у вас остался только один источник информации - официальные госСМИ, где говорят только правду.
Ещё будет TJournal :)
Ещё будет TJournal :)
Ещё будет TJournal :)
Ещё будет TJournal :)
Перевожу слова Паши:
- Я не хочу, чтобы непроверенная информация росла как грибы и этим пользовались обе стороны военного конфликта.
Нет. Только Джен Псаки.
Перевожу слова Паши:
- Я не хочу, чтобы непроверенная информация росла как грибы и этим пользовались обе стороны военного конфликта.
ну вроде как одумался, так что будет все хорошо ;)
но сервера походу не справляются - очень подтормаживает телеграмм
отличная многоходовочка - создать громкий инфоповод, чтобы заранее поставить крест на попытках цензуры от государства. "это не я так хочу - это пользователи решили".
единственная успешная спецоперация за последнюю неделю.
С одной стороны похоже на нежелание быть инструментом ненависти, с другой – похоже на прикрытие нецензурированного вещания.
Как же я без свежей порнушки-то?
Коту пора подругу завести, и тогда порнушка не нужна будет!
Видимо у вас подружки нет, раз так считаете))
Подружки точно нет, есть жена и уже относительно взрослые дети.
Хотя, может к старости нужна будет и порнушка, все же лучше войнушки. ;)
И Вы мне, конечно, хотите рассказать о том, что к жене за все эти годы влечения не теряется ни на грамм: такое же как в первую встречу. И что Вы всегда ждете, когда у нее эти дни, или нет настроения, и что вам никогда не хочется по-быстренькому снять напряжение, чтобы приступить дальше к работе, а не полчаса вошкаться на простынях.....)
У нас тут сайт все же о бизнесе, а не студия Малахова. У каждого свои секреты.
Прям порнушки, или всё же эротики?
его полностью контролирует государство, а именно майл групп Усманова. Так что все будет ок с ним
его контролирует Усманов
Тогда нужно внедрить в телеграме маркировку постов "Честный Знак". Маркировка обеспечит качество и прослеживаемость информации. Для этого каждый пост будет идентифицироваться по уникальному QR-коду. В приложении Честный Знак читатели смогут проверить источник информации, ФИО цензора РКН и цепочку СМИ, опубликовавших её.
Стоимость одного QR-кода на первом этапе составит 2 рубля без НДС. Владельцы телеграм-каналов от этого только выиграют, т.к. снизятся риски попасть на штраф/бан от РКН за распространение фейков.
Сдал назад
“Digital Resistance”… Крыса горбатая
Пашка, какой позывной у тебя? Умнов?
Дуров фсбшный чувак. А Телеграм - фсбшная поделка. В Телеграме распространяется информация о реальных потерях россиян. И ФСБ решило эту лавочку прикрыть. Но передумали. Стратегическое мышление победило.
R
Если официальная точка зрения будет, что все мужики России - гомосексуалисты, значит так оно и есть, ведь это официальная точка. А если нет, то этот человек инагент и провокатор, и вообще, лодку раскачивает
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