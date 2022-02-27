{"id":12248,"title":"\u041e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441\u0443\u0448\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=12248&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=d073858165e327f9a27f64f0b9bbd6790c4f1d92c5846fddf4d541d49c05b510","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
TJ

Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов на время войны на Украине — и передумал Статьи редакции

Пересмотреть решение попросили пользователи. Для них Telegram — единственный источник информации.

28 28 комментариев
2163 просмотров
Павел Дуров. Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что каналы всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. Однако проверить абсолютно все команда физически не может.

В связи с этим он заявил, что компания «в случае эскалации ситуации рассмотрит возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлечённых странах на время конфликта».

Дуров также призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяют в Telegram. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — сказал он.

Через полчаса после публикации Дуров сообщил, что компания приняла решение не рассматривать подобные меры, прислушавшись к пользователям.

Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации.

В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период.

Павел Дуров

#telegram #днрилнр #новость

Материал дополнен редакцией
28 28 комментариев
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Konstantin_Andreevich

Перевожу слова Паши:
- Я хочу, чтобы у вас остался только один источник информации - официальные госСМИ, где говорят только правду.

Ответить
15
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy

Ещё будет TJournal :)

Ответить
3
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy

Ещё будет TJournal :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Fred Han

Ещё будет TJournal :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Мертвый волк

Ещё будет TJournal :)

Ответить
0
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Ещё будет TJournal :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Ziabkin

Перевожу слова Паши:
- Я не хочу, чтобы непроверенная информация росла как грибы и этим пользовались обе стороны военного конфликта.

Ответить
0
Развернуть ветку
Cruel Miner

Нет. Только Джен Псаки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Ziabkin

Перевожу слова Паши:
- Я не хочу, чтобы непроверенная информация росла как грибы и этим пользовались обе стороны военного конфликта.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Фирсов

ну вроде как одумался, так что будет все хорошо ;)
но сервера походу не справляются - очень подтормаживает телеграмм

Ответить
0
Развернуть ветку
Имий Фамильев

отличная многоходовочка - создать громкий инфоповод, чтобы заранее поставить крест на попытках цензуры от государства. "это не я так хочу - это пользователи решили".
единственная успешная спецоперация за последнюю неделю.

Ответить
6
Развернуть ветку
Резиновый паркур

Здравствуйте Павел, это точно тот же самый Павел, что и удалил стену?

Ответить
5
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

С одной стороны похоже на нежелание быть инструментом ненависти, с другой – похоже на прикрытие нецензурированного вещания.

Ответить
4
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Как же я без свежей порнушки-то?

Ответить
2
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Коту пора подругу завести, и тогда порнушка не нужна будет!

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Видимо у вас подружки нет, раз так считаете))

Ответить
–1
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Подружки точно нет, есть жена и уже относительно взрослые дети.
Хотя, может к старости нужна будет и порнушка, все же лучше войнушки. ;)

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Николаев

И Вы мне, конечно, хотите рассказать о том, что к жене за все эти годы влечения не теряется ни на грамм: такое же как в первую встречу. И что Вы всегда ждете, когда у нее эти дни, или нет настроения, и что вам никогда не хочется по-быстренькому снять напряжение, чтобы приступить дальше к работе, а не полчаса вошкаться на простынях.....)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

У нас тут сайт все же о бизнесе, а не студия Малахова. У каждого свои секреты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Поджог Сараев

Прям порнушки, или всё же эротики?

Ответить
1
Развернуть ветку
TikTokiller

его полностью контролирует государство, а именно майл групп Усманова. Так что все будет ок с ним

Ответить
0
Развернуть ветку
Поджог Сараев

его контролирует Усманов
 Тогда нужно внедрить в телеграме маркировку постов "Честный Знак". Маркировка обеспечит качество и прослеживаемость информации. Для этого каждый пост будет идентифицироваться по уникальному QR-коду. В приложении Честный Знак читатели смогут проверить источник информации, ФИО цензора РКН и цепочку СМИ, опубликовавших её.
Стоимость одного QR-кода на первом этапе составит 2 рубля без НДС. Владельцы телеграм-каналов от этого только выиграют, т.к. снизятся риски попасть на штраф/бан от РКН за распространение фейков.

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел Морозов

Сдал назад

Ответить
2
Развернуть ветку
Roman Romaniyk

“Digital Resistance”… Крыса горбатая

Ответить
2
Развернуть ветку
Andrei

Пашка, какой позывной у тебя? Умнов?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Чернявский

Дуров фсбшный чувак. А Телеграм - фсбшная поделка. В Телеграме распространяется информация о реальных потерях россиян. И ФСБ решило эту лавочку прикрыть. Но передумали. Стратегическое мышление победило.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Резиновый паркур

Нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Резиновый паркур

Нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Резиновый паркур

Нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

R

Ответить
0
Развернуть ветку
АлехКС

Если официальная точка зрения будет, что все мужики России - гомосексуалисты, значит так оно и есть, ведь это официальная точка. А если нет, то этот человек инагент и провокатор, и вообще, лодку раскачивает

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Приёмная
Ivan Susanin
Проблемы с валютой в Тинькофф несравнимо серьезней, чем в других банках

Доставка и резервирование валюты не работают. Остается только пытаться добраться до банкомата, когда в него только что завезли валюту, но другие желающие еще не успели ее забрать. Это выливается в огромные очереди у банкоматов Тинькофф и потраченное зря время.

163 163 комментария
43
Сервисы
Полина Лааксо
Как создать свой персональный VPN на Windows, iOS и macOS Статьи редакции

Пошаговая инструкция-тред от программиста и автора блога о финансах selfDemanDeD.

Сэлф против войны @selfDemanDeD
На тему VPN-а. Лучше всего обзавестись собственным (персональным) сервером. Потому что сервисы тоже будут блочить (некоторые уже заблокированы), а персональный проживёт дольше.

Это сильно проще, чем кажется, я постараюсь объяснить на пальцах.

Будет тред. Лайк, репост.
13 13 комментариев
24
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Как перевести свои активы в БКС. Инструкция
3 3 комментария
0
Финансы
Лиана Липанова
Что будет, если банк отключат от SWIFT Статьи редакции

Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.

Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса.

Джордж Волошин
директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence
33 33 комментария
44
Офтоп
Сергей Пурюшин
Предложение комитету

Вы не думали закрыть регистрацию или хотя бы установить мораторий в недельку на написание комментариев? Или ограничение в 1 комментарий в день для новорегов. Невозможно стало комментарии читать, одни боты с датами регистрации от 22 до 27 февраля, половина даже без аватарок.

93 93 комментария
384
Финансы
Полина Лааксо
Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 4: заморозка активов ЦБ, ограничения от SWIFT, AMD, Intel и Google Статьи редакции

Собираем новости и события четвёртого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Минпромторг
Статья дополняется
595 595 комментариев
125
Больше статей
null