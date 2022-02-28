Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook временно скроет списки друзей у российских пользователей Статьи редакции

Такие же меры 26 февраля соцсеть ввела для защиты аккаунтов украинских пользователей.

Соцсеть приняла меры по защите российских пользователей в связи с вторжением России на Украину.

  • Российские пользователи могут заблокировать свой профиль. Тогда только друзья смогут видеть контент и комментарии и скачивать аватарки.

  • У пользователей из России будут скрыты списки друзей.
  • Всем пользователям в Instagram разослали напоминания о безопасности аккаунтов — предложили проверить настройки конфиденциальности и скрыть аккаунты. Если они уже скрыты, соцсеть предлагает придумать надёжный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.

#новость #facebook

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Дмитрий Филиппов

Цукерберг радует

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evilnw

Лол. Даже FB есть дело в отличии от VK, который ничего не делал, когда на пользователей заводили дела.

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6
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Сергей S.L.

Дело до чего? Список друзей можно скрыть самому было.

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Никита

Лучше бы вообще удалил свой фб и избавил мир от этого убожества

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Daniel P

Российский фаервол не справляется с наплывом фото погибших...

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Stas Kokin

Мы на дваче росли, нам защита не нужна

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Андрей Чуринов

У меня Фейсбук сегодня перестал открываться, только через Тор с мостами

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Dimm Debrov

Американские СМИ и соцсети самые свободные, ага.

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Алексей Дымов

Не совсем понятно, как это защищает российских пользователей

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Алексей Дымов

И, вероятно, VC тоже меня защищает, тк я не вижу ни одного предыдущего своего комментария

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Алексей Дымов

И, вероятно, VC тоже меня защищает, тк я не вижу ни одного предыдущего своего комментария

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Sofya K.

А он есть.

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Oleg Solovev

Что там скрывать, она не работает уже..

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Oleg Solovev

.

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