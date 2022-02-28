Facebook временно скроет списки друзей у российских пользователей Статьи редакции
Такие же меры 26 февраля соцсеть ввела для защиты аккаунтов украинских пользователей.
Соцсеть приняла меры по защите российских пользователей в связи с вторжением России на Украину.
Российские пользователи могут заблокировать свой профиль. Тогда только друзья смогут видеть контент и комментарии и скачивать аватарки.
- У пользователей из России будут скрыты списки друзей.
- Всем пользователям в Instagram разослали напоминания о безопасности аккаунтов — предложили проверить настройки конфиденциальности и скрыть аккаунты. Если они уже скрыты, соцсеть предлагает придумать надёжный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.
Цукерберг радует
Лол. Даже FB есть дело в отличии от VK, который ничего не делал, когда на пользователей заводили дела.
Дело до чего? Список друзей можно скрыть самому было.
Лучше бы вообще удалил свой фб и избавил мир от этого убожества
Российский фаервол не справляется с наплывом фото погибших...
Мы на дваче росли, нам защита не нужна
У меня Фейсбук сегодня перестал открываться, только через Тор с мостами
Американские СМИ и соцсети самые свободные, ага.
Не совсем понятно, как это защищает российских пользователей
И, вероятно, VC тоже меня защищает, тк я не вижу ни одного предыдущего своего комментария
И, вероятно, VC тоже меня защищает, тк я не вижу ни одного предыдущего своего комментария
А он есть.
Что там скрывать, она не работает уже..
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