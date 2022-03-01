Роскомнадзор подтвердил: трафик Twitter в России снова замедляется — из-за войны с Украиной Статьи редакции
Замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации, уточнили в ведомстве.
Роскомнадзор вновь начал замедлять Twitter в России на стационарных компьютерах «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Об этом пишут РБК и «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что сейчас в Twitter остаются неудалёнными более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил около 1,7 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённой на территории России информации.
Материалы содержат детскую порнографию, прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство.
Стоп, а прошлое замедление отменялось? Не видел такой новости
Судя по новоязу РКН, «замедляется» — это «блокируется». С четверга без VPN не открывается почти на всех провайдерах.
TJ, а чё ты не на TJ?
Twitter ещё жив?
Жив, и Роскомназдзору плохо от этого
тоже мне новость. я сам все это уже вижу третий день
Я когда-нибудь увижу новость типа Роскомнадзор замедлил Pornhub?
Популярные хештеги в твиттере сейчас очень будоражащие
Не понимаю, как можно смотреть на это без чувств...
Практикующий психолог и основательница сервиса Alter Ольга Китаина — о том, почему нужно действовать в зоне своей ответственности и не критиковать себя за чужие поступки.
Одной картинкой.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
С 2018 года Газпромбанк активно строит цифровую организацию и внедряет передовые решения. Но есть проблема: молодежь все еще воспринимает банк как консервативную и неповоротливую организацию. Рассказываем, как вместе агентством HR-коммуникаций Braining Group боролись с этой проблемой.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.