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Соцсети
TJ

Роскомнадзор подтвердил: трафик Twitter в России снова замедляется — из-за войны с Украиной Статьи редакции

Замедление снимут после удаления всей запрещённой в России информации, уточнили в ведомстве.

8 8 комментариев
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Роскомнадзор вновь начал замедлять Twitter в России на стационарных компьютерах «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Об этом пишут РБК и «Интерфакс».

Условием снятия ограничения доступа является полное удаление в Twitter запрещённых материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму.

Роскомнадзор

В ведомстве отметили, что сейчас в Twitter остаются неудалёнными более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил около 1,7 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённой на территории России информации.

Материалы содержат детскую порнографию, прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство.

  • В марте 2021 года Роскомнадзор уже замедлял трафик Twitter из-за неудаления запрещённого контента. Тогда ограничения коснулись всех мобильных устройств и половины компьютеров.
  • В мае ограничения частично сняли.
Соцсети
Евгений Делюкин
Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это проявляется и как работает Статьи редакции

Объясняют эксперты.

#новость #днрилнр #twitter

8 8 комментариев
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Стоп, а прошлое замедление отменялось? Не видел такой новости

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Gre Li

Судя по новоязу РКН, «замедляется» — это «блокируется». С четверга без VPN не открывается почти на всех провайдерах.

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2
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Ихний и Евоный

TJ, а чё ты не на TJ?

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Олег

Twitter ещё жив?

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madkliq

Жив, и Роскомназдзору плохо от этого

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1
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Николай Миронов

тоже мне новость. я сам все это уже вижу третий день

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Олег

Я когда-нибудь увижу новость типа Роскомнадзор замедлил Pornhub?

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Владимир Чекняев

Популярные хештеги в твиттере сейчас очень будоражащие

Не понимаю, как можно смотреть на это без чувств...

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5 5 комментариев
–1
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The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

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