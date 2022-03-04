Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России Статьи редакции
За «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, объяснил решение Роскомнадзор.
- 25 февраля Роскомнадзор замедлил трафик в Facebook из-за блокировки страниц российских СМИ. Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».
Объективно говоря, Facebook со своей внутренней цензурой давно края потеряли. Это не оправдывает блокировки, смысла в этом я мало вижу, но политика FB - отвратительная, имхо.
Я так и сделал, лет 5 тому назад, заблочил его себе сам 😂😂
Согласен на 100%, но только как пользователь. А у многих людей на этом реклама, работа завязаны.
ТОП коммент))) я вообще не понимал, как они с таким юзабилити зарабатывают $ миллиарды, но потом вспомнил букинг))
А насчет блока - тут даже не знаю, это из разряда "еб### жаба гадюку". Наши в своей цензуре совсем края потеряли, но ФБ в угоду коммерческих интересов (тут вряд ли политика и приказ из Госдепа, как любят наши ссать в уши), скорее идут на поводу общественных настроений и бизнеса)
Там другое отношение политиков к гражданскому обществу. В России политикам насрать на народ. Копируют сильную немецкую руку с одновременным ущемлением гражданских свобод.
Это проблема многих сайтов сша.
Я даже реже, чем ок (раз в 1,5-2 года) его открываю, просто проверяю - есть он ещё или нет. Теперь можно не проверять.
Так же и YouTube. Показывает вместо рекламы какой-то шлак про ужасы в РФ, и призывы к митингам и прочее. Плюс YouTube блокирует каналы с неудобным видео.
Двойные европейские стандарты.
Где бы найти такой Ютюб который бы показывал процветающую Россию. Но что то не находиться. Может потому что на ютюб видосы простые люди загружают а не первый канал
Ставьте ютуб вансед в телефон и отлично! Мне уже тоже знакомые присылали скрины с такими призывами на по экрана)) В вансед вообще не никакой рекламы, кроме если сам автор монтирует в ролике)
Ну будем теперь читать цензуру в ВК
Ну за дизайн и удобство саму РФ можно было блочить много лет назад..
Это да, ангажированность и прозападность там правит. Хуже только Твиттер, наверное.
Туда ещё идёт Instagram, одна же компания.
пока работает. а fb уже все.
Могу с уверенностью сказать, скоро из-за давления бутылку разорвёт. Так играться с привычными свободами очень опасная вещь, которая оборачивается плачевно
«Бутылку разорвет» — от создателей блокбастеров «Медведь проснется» и «Вот ща ща ща».😏
Даже если на законодательном уровне введут обязательную для всех граждан анальную пенетрацию черенком от лопаты по субботам, граждане не будут против, они будут ещё в пятницу вечером занимать очередь на процедуру, чтобы в субботу пораньше освободиться.
Извините, а черенок нужно самому покупать или предоставят?
Почему в качестве примера всегда приводят какие-нибудь анальные манипуляции? Это для вас самое страшное?
Вам бисексуалам не угодишь
Каждый ребёнок с детства слышал фразу.
Для этих граждан, скорее, желательное
Это старый анекдот, ещё с советским корнями.
Проверено ФСИН на швабрах
А ещё курс рубля все это поджимает. Конец близок
могу с уверенностью сказать, что как бы там бутылку не разрывало, все будут сидеть по домам и ждать, что оно само все рассосется
В воскресенье посмотрим.
ага, как всего пару ментов тянут бабушку в атозак, а два десятка народу рядом вместо того, чтобы отбить ее, тупо стоят и снимают видосики
Ту бабушку кстати не в автозак тащили, а в легковушку. И домой отвезли
Шо там бабушку. Детей сажают в автозак
Нет, то что большинство русских только советы могут давать кому как протестовать это знаю. Вы там давайте с вилами на Кремль идите, а я лучше дома посижу, у меня все-таки семья, работа, ипотека. Вдруг еще на 15 суток в спецприемник попаду, так что давайте без меня. Да?
Я же сказал, что посмотрим, что будет. Я ничего не утверждал.
Рано или поздно «закон пяти процентов» должен сработать. По крайней мере я надеюсь на это.
Это СПб был.
Посмотрел в канале пресс службы судов-всем задержанным дают либо штрафы от 10к либо от 7 до 15 суток.
Никто не хочет сидеть неделю даже за бабушку (которую впрочем, пррсто задерживают и отпускают, а не сажают на бутылку режима)
Контент!
А что такое, вы уже согласовали с правительством серьезный антиправительственный протест на воскресенье? Где куча студенток постоит на коленях, а 40 мужиков и журналистов поснимают видео? Ух, ну наконец-то!
Или не близок. Только сам Путин еще лет 30 может сидеть, а потом приемник и всё по новой.
лабрадор ?
Это не самый плохой вариант.
Не в Европе живем. Другой у нас народ, менталитет. Перетерпим и все. Исторически так всегда и было.
Edit : меня неправильно поняли. Перетерпим не потому что сильные, а потому что нас хоть с буханкой хлеба оставь - никто не выйдет на улицу. Всем насрать.
Посмотрите как в Канаде разгоняли дальнобойщиков. Тоже не особо там о демократии заботились. Свобода слова и действия есть до того момента пока она не угрожает "линии партии" и если что жестоко подавляется, физически и морально и ыинансово. Революционная ситуация нам пока не грозит, а по-другому любые движения по смене власти оседлают "нужные люди" и вот они уже будут давить опозицию так что мало не покажется, так как знают как это работает.
Очень удобное высказывание, с которым никто не согласен
Больное высказывание скорее, чем удобное.
Ага, никто из максимум ста человек, когда население страны - 146 млн. И это притом, что из этих 100 - половина не из РФ. Вы с такой вводной революцию ожидаете? Не понятно, нафига заниматься самообманом. Или это успокаивает? Откройте вебки городов страны - где-то народ на улицы прет митинговать против?
Лохи и махровые терпилы?
Мне кажется им уже нечего терять
Это самое опасное, когда нечего терять
Русский бунт безумен и беспощаден)))
И незаметен.
ничего не изменится, ну нечего терять, значит и кризис не сильно ударит
У Xi хотя бы аналоги хорошие есть. А у КНДР как и России "анало говнет".
Кого то не хватает на этой фотографии 🤳…ммм я даже думаю 🤔 двоих ещё не хватает ))
Это они Вове Путину машут?))) Вовка давай к нам ты пожелаешь но тебе понравится .
ФБ не так страшно. Вот блокировка Инсты, положит множество малых бизнесов.
Ой да че она положит то? Ну вернутся все в ВК. Помню раньше все эти бизнесмены ныли, что нах эта инста не нужна, делать там нечего. Так что будет просто переток аудитории обратно в ВК. Ну или в телеграм пойдут
Не, та аудитория которая снесла ВК по идеологическим причинам - в него не вернется. Та аудитория, которая хочет фильтры Тиктока и Инсты - тоже не вернется в ВК.
Как снесла так и установит. Эта же аудитория совсем недавно пользовалась только вотсапом и говорила, что телеграмм им не нужен, а сейчас переходит туда с радостью.
А вк сносили в основном потому, что там у людей активности не было, все были в инсте.
В общем мысль моя простая: не будет инсты, аудитория перейдет на другие ресурсы ( вк, тг, тикток, ок), благо их хватает.
Вы отстаете от ситуации на 4 года. Масса аудитории нашла замену соцсетям и уже не вернется в ВК. Они могли выкладывать картиночки в инстаграмушку и ржать над тупостью тиктока, но их задачи по общению вполне решают мессенджеры. Не будет инстаграмушки - будут смотреть картинки на пикабу. В ВК они не вернутся
Пикабу? Серьезно?
90% инстапользовалок даже не знают что это такое
В любом случае, аудитория не пропадет, она перекочует, а уж куда, они найдут. А бизнес просто подстроится. Так же как он подстроился под тик ток
инстапользовалки - это стереотип. Куда пойдут деффачки, купившие программу диеты и решившие, что теперь могут продавать услуги нутрициологов - я не знаю.
Но аудитория инсты - это не только они. И аудитория, ушедшая из всех соцсетей в вотсап - тоже. В текущей ситуации очень большой % думающей (и следовательно платежеспособной) аудитории скорее съест провод от компьютера, чем войдет в ВК. В инсте они постили фоточки, в ютубе смотрят развивающие видео. Если не будет этого - не будут высовываться в интернете, но на про-государственные площадки не пойдут из инстинкта самосохранения.
Пикабу и в инсте есть)) как дополнение к осн ресурсу. И по видимому многим хватает покомментить посты там, не посещая сайт 😁
Нужно будет тратить дополнительный финансовый ресурс на продвижение. Многим выстраивать, его прийдется с нуля.
Ну и потратят.
Когда с вк все ушли в инсту, тратили же.
Если не будет денег на рекламу, будут использовать старый добрый спам.
Короче не смертельно все это. Смертельно, когда впринципе аудитории нет нигде
Им нечего тратить и незачем. Поставщиков нет, возможности закупаться нет, веры в возможность вести бизнес в своей стране нет. Единственное, что многих еще держит в бизнесе - это то, что на работу бывших предпринимателей не любят брать и "обратно дороги нет". Но ресурсов, веры и мотивации у многих уже тоже нет.
Не вернётся. Что умерло то умерло.
ФБ тоже не хило скажется на них, потому что бизнес-менеджер соответственно тоже будет в блоке, с рекламой будет значительно труднее дела.
Которые официально ИП и самозанятые, и приносят своими 4 и 6 поболе в бюджет с прибыли, чем Маня на УралВагонМаше стабильными 13%, но с зарплаты в 24.
Создай свою инсту и стань миллиардером делов то😀
а их не блочат? это же одна контора и бизнес менеджер через ФБ
хорошо что у нас есть vc
Пока есть
Интересно, сколько продержится эта помойка :) которая блокирует аккаунты неудобных комментаторов.
Галя, у меня блокировка!
Все бегом в Одноклеточники 👏🏻
Почему не на Телдери? Его пока не блокнули.
Даже не знаю, что это
С подключением.
Прикиньте как круто было бы на месяц уехать в горы без связи, а потом вернуться и глянуть на изменения разом :)
И сразу в лагерь на 15 лет за незнание новояза
И снова уехать в горы потому что там лучше
есть вариант покруче...
Чтоб заикаться начать?(
Ютуб и Инстаграм следующие 😪
Речь идет уже про магистральные каналы
хто?
Речь уже идет про магистральные дороги, чтобы не с**бался никто.
Ютюб все же более социально значимый, не верится даже, что его тоже могут.
сколько можно ебать нас всех я не пойму
что европа вводит санкции против нас
что россия против своего же народа вводит санкции, блокируя это все
До тех пор, пока большинство будет поддерживать военного преступника у власти.
На фейсбук всем плевать. Вот если ютуб блокнут - это да.
Новая мета.
Привет Чебурнет!
Я так понимаю, они сейчас все протестируют на Facebook и пойдут дальше)))
конечно, раньше было окно овертона, а теперь как по маслу, на всю шишку
Так, минуточку. А в аптеках и на заправке всё нужное останется, или?
Как будто до этого не блокировал.
Тут инста-то еле дышит с началом вой.. простите спецоперации.
Да здравствует ВК и ОК! 🤬
СКРЕПНО!!
Сгорел сарай, гори и хата…
Наконец-то англо-саксонский рупор империализма прекратит развращать русские умы! Снова запылают красные сердца и песнь поэта согреет русскую душу!
прочел "плесень поэта"... завис. Потом исправился
Ну я ещё год назад это предсказал ... было очевидно ...
Наши закупали спец оборудование...(анализ госзакупок даёт очень многое)
Одним словом, Great Wall!
Ничего Китай живет не плохо...
Блин самое обидное, не весь функционал успели у себя сделать ;(
Но искренне буду рад видеть в российской деловой соц сети
TenChat.app
К сожалению местные дурачки вас не поймут и заминусуют. Им больше нравится всё чужое, а не своё.
На проекте с 3 мар 2022
Если бы "свое" делали 15 лет, и отточили бы до блеска, это одно, но в России "свое" появляется тогда, когда чужого уже нет, и качество этого "своего" оооочень далеко от идеала, про юзабилити вообще можно не вспоминать. Вообще любят у нас импортозамещать и "развиваться" под действиями санкций. Хотя любой человек понимает, что развиваться нужно было ДО санкций, в благоприятной экономической обстановке, а когда развиваться начинают после санкций, обычно получается уродская масса.
По такому случаю я нашла пароль от аккаунта в «Одноклассниках» :)
Мне кажется, гораздо актуальнее была бы блокировка инстаграма и именно с той стороны, что бы все шлюхи с фотками из башни федерации и любовницы депутатов наконец-то мозги этим уродам вправили!!!
ну как бы все фоточки на серверах фб, и уже почти неделю все едва ворочается. Че-то как-то не вправили
Так фб технически и юридически =инста. Скоро ещё и вацап отвалится ибо все одна лавочка.
Российские соцсети будут в плюсе!! Одноклассники.... Ностальгия 🙂
Корзина котят!
ICQ... чувствуете, запахло детством? :)))
Я сейчас в ней сижу, и не надо об этом кричать) Очень удобно, особенно файлики вне почты кидать и прочие доки. Я динозавр, поверхностного общения мессенджеров в телефоне терпеть не могу.
не возбраняется даже при наличии иных инструментов. я вообще искренне считаю, что каждый как хочет... и нефиг спрашивать в метро какого цвета должны быть носки поверх сандалей :)))
VPN в помощь!
так уже некоторые VPN сервисы не работают с россиянами
Просто нужно уметь поднимать самому VPN и никто не тронет
Впн я задолбалась менять. Несколько приложений и постоянно отваливаются. Медуза вообще через раз даже через впн открывается.
Ваау, что же делать!? А, впн же 👌🏻
VPN с FB дело такое, могут и сами тебя блокнуть.
Я бы не был так голословен. Дойдут руки и до запрета впн.
В Китае-то обходят, что уж о нас говорить)
Instagram следующий? Пора писать списки что ещё НЕ заблокировали
Знатоки, блокировка FB зацепит Oculus, как думаете?
Пишу коммент из-под fb, а чего добился ты?
о нет, что де будет делать таргетологи
ВотСап тоже перестанет работать? Он ведь часть Meta
У хипстеров отняли главное оружие, фейсбук и айфон)
Ни капли не расстроен, ещё Whatsup пожалуйста прибейте, что бы остатки перешли в telegram.
Facebook:
Неудобное
Не красивое
Высокомерное
Говно, как и весь его support.
так до телеграма тоже дойдут.
Не дойдут. С ним уже воевать закончили
Добро пожаловать в чебурнет. Это только начало(
Запили в ВК плиз гайд толковый, как теперь таргетологам безопасно работать с БМ, чтобы не быть блокнутым со стороны ФБ. Ну или репостни чей-нибудь готовый🙂
Ну и хорошо)
It’s beginnin’
Кириенко-младший жадно облизнулся.
У меня все работает пока
Прокси и антидетект )
Приехали
Впн на впс + интенсив по изучению иностранного языка, на выбор, смотря какой контент будете смотреть, ведь русские блогеры уйдут на дзен, пока их и от туда не щиманут. Потом останется только порнхаб
Продам флешки со скринами ворчащих дедов в фейсбуке, дорого, за гаражами
Роскомпозор, 125 рублей за доллар показывают, кто прав, а кто преступник и экстремист.
При этом, власти сами закрыли наши СМИ своими новыми законами и предупреждениями.
Большой брат следит за тобой.
Война это мир.
«Прав и свобод» говорили они
Импортозамещения источников информации ? Вон Северная Корея живет без фейсбука и норм !
Теперь 100% материала в фб будет антироссийскими. Они о чем думают?
Скоро занавес пацаны
Лучшая защита это нападение? 🤦🏿♂️🤣
Это пиZдец.
лицокнига давным давно скатилась в говно, честно и объективно.
ну так что с ватсапп? как считаете, отключат эту помойку? (хоть я и против любых блокировок, рабочие чаты все там), хотелось наконец сделать чаты в телеге
Эти ограничения запрещены ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России»,
и конечно же второй акт марлезонского балета:
Госдума в первом чтении приняла закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян:
Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:
имя, фамилия, отчество;
расовая, национальная принадлежность;
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
Скоро появится и методичка регламентирующая действия и процессы интимной жизни.
"Счастливого путешествия в Казахстан"
Сукенберг мастдай!!!
А как рекламу в Инстаграм вести? Или уже всё? Не стоит заморачиваться?
Ну наконец-то, я давно ждал этого решения.
хорошо бы тикток еще бы заблочили, чтобы подрастающее поколение совсем не тупело
Скоро, скоро, у нас же все для людей, все на благо народа.
А смысл то какой? Чтобы Русские с миром не могли делиться инфой?
Невыполнение Метой требований РКН о хранении данных пользователей на территории РФ согласно ФЗ О персональных данных
А Мету не заблокировали?
Заблокировали. Только что проверил)
у меня пока работает ещё
Ждать осталось недолго )
У кого-нибудь есть идеи, почему ни мэйл, ни Яндекс до сих пор не выкатили клона инсты на такой, вполне ожидаемый, случай? Дело то плевое по сути. Проблема общества не в том, что инстаграм забанят, а в том, что перенести эту модель социальной и маркетинговой активности некуда...
Так понятно, что конкурировать с инстой в ситуации, когда она есть, невозможно. Но вот завтра ее не станет, а конкурировать некому. В любом случае, даже монстрам, потребуется какое-то время не разработку, тестирование. Вот клон тиктока у нас есть - некий yappi. А клона инсты, куда я завтра мог бы жену отправить - нет.
Но ведь невозможно вложить миллионы долларов в датацентр и ждать у моря погоды. Если бы Вовка сказал бы что через год мы отрубим инсту, уже бы появилась инста-рф и ждала бы этого дня.
Инста такая какая она сейчас есть развивалась постепенно, наращивала пользователей, обрастала функционалом, становилась "тяжелее" вычислительно и архивно.
Что Мэйл, что Яндекс, что Гугл, что Фейсбук именно так и делает - непрерывно вкладывают миллионы и десятки миллионов в свои кладбища проектов. А тут, хотя бы, понятная история при каких условиях проект взлетит.