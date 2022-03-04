В последние дни социальной сетью был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».

Эти ограничения запрещены ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.