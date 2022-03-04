Соцсети
Маша Цепелева

Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России Статьи редакции

За «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».

С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, объяснил решение Роскомнадзор.

В последние дни социальной сетью был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».

Эти ограничения запрещены ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Роскомнадзор
  • 25 февраля Роскомнадзор замедлил трафик в Facebook из-за блокировки страниц российских СМИ. Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

#новость #facebook

13 372 просмотров
188 188 комментариев
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188 комментариев
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Вячеслав Осадчий

Объективно говоря, Facebook со своей внутренней цензурой давно края потеряли. Это не оправдывает блокировки, смысла в этом я мало вижу, но политика FB - отвратительная, имхо.

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85
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Страстной Филипп

Согласен. Да и в целом — только за дизайн и неудобство можно было заблочить ещё лет 5 назад:)

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75
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Dennis Gooddeni

Я так и сделал, лет 5 тому назад, заблочил его себе сам 😂😂

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26
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Василий

Согласен на 100%, но только как пользователь. А у многих людей на этом реклама, работа завязаны.

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2
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Дмитрий Задорожный

ТОП коммент))) я вообще не понимал, как они с таким юзабилити зарабатывают $ миллиарды, но потом вспомнил букинг))
А насчет блока - тут даже не знаю, это из разряда "еб### жаба гадюку". Наши в своей цензуре совсем края потеряли, но ФБ в угоду коммерческих интересов (тут вряд ли политика и приказ из Госдепа, как любят наши ссать в уши), скорее идут на поводу общественных настроений и бизнеса)

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12
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Александр Максимовский

Там другое отношение политиков к гражданскому обществу. В России политикам насрать на народ. Копируют сильную немецкую руку с одновременным ущемлением гражданских свобод.

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1
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Valeryi

Это проблема многих сайтов сша.

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1
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Вадим Д.

Я даже реже, чем ок (раз в 1,5-2 года) его открываю, просто проверяю - есть он ещё или нет. Теперь можно не проверять.

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1
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Хороший2

Так же и YouTube. Показывает вместо рекламы какой-то шлак про ужасы в РФ, и призывы к митингам и прочее. Плюс YouTube блокирует каналы с неудобным видео.

Двойные европейские стандарты.

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2
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Alexandre Svergoun

Где бы найти такой Ютюб который бы показывал процветающую Россию. Но что то не находиться. Может потому что на ютюб видосы простые люди загружают а не первый канал

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4
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Alex Shevchenko

Ставьте ютуб вансед в телефон и отлично! Мне уже тоже знакомые присылали скрины с такими призывами на по экрана)) В вансед вообще не никакой рекламы, кроме если сам автор монтирует в ролике)

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0
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Роман Пацев

Ну будем теперь читать цензуру в ВК

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4
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Petr Petrov

Ну за дизайн и удобство саму РФ можно было блочить много лет назад..

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8
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Сергей Я

Это да, ангажированность и прозападность там правит. Хуже только Твиттер, наверное.

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3
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Radna

Туда ещё идёт Instagram, одна же компания.

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1
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Молочный клуб

Ну тогда и вотсап

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0
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Ware Wow

пока работает. а fb уже все.

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0
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S S

Могу с уверенностью сказать, скоро из-за давления бутылку разорвёт. Так играться с привычными свободами очень опасная вещь, которая оборачивается плачевно

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65
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Bruce Robertson

«Бутылку разорвет» — от создателей блокбастеров «Медведь проснется» и «Вот ща ща ща».😏

Даже если на законодательном уровне введут обязательную для всех граждан анальную пенетрацию черенком от лопаты по субботам, граждане не будут против, они будут ещё в пятницу вечером занимать очередь на процедуру, чтобы в субботу пораньше освободиться.

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93
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Pavel Loginov

Извините, а черенок нужно самому покупать или предоставят?

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39
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Алексей Терно

Почему в качестве примера всегда приводят какие-нибудь анальные манипуляции? Это для вас самое страшное?

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9
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Александр Геншер

Вам бисексуалам не угодишь

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1
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Благородный пистолет

Каждый ребёнок с детства слышал фразу.

нас ебут, а мы крепчаем — Викисловарь
нас ебут, а мы крепчаем — Викисловарь
ru.wiktionary.org
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0
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Анастасия Семенчинская
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2
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Сергей S.L.

Для этих граждан, скорее, желательное

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0
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John Doe

Это старый анекдот, ещё с советским корнями.

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0
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Александр Максимовский

Проверено ФСИН на швабрах

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0
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Денис Ананьев

А ещё курс рубля все это поджимает. Конец близок

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8
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Alex Tanchik

могу с уверенностью сказать, что как бы там бутылку не разрывало, все будут сидеть по домам и ждать, что оно само все рассосется

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32
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nambavan

В воскресенье посмотрим.

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0
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Alex Tanchik

ага, как всего пару ментов тянут бабушку в атозак, а два десятка народу рядом вместо того, чтобы отбить ее, тупо стоят и снимают видосики

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7
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Степан Воронцов

Ту бабушку кстати не в автозак тащили, а в легковушку. И домой отвезли

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3
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Александр Максимовский

Шо там бабушку. Детей сажают в автозак

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0
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nambavan

Нет, то что большинство русских только советы могут давать кому как протестовать это знаю. Вы там давайте с вилами на Кремль идите, а я лучше дома посижу, у меня все-таки семья, работа, ипотека. Вдруг еще на 15 суток в спецприемник попаду, так что давайте без меня. Да?

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1
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nambavan

Я же сказал, что посмотрим, что будет. Я ничего не утверждал.

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1
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nambavan

Рано или поздно «закон пяти процентов» должен сработать. По крайней мере я надеюсь на это.

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0
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Dmitrii Medoedov

Это СПб был.
Посмотрел в канале пресс службы судов-всем задержанным дают либо штрафы от 10к либо от 7 до 15 суток.

Никто не хочет сидеть неделю даже за бабушку (которую впрочем, пррсто задерживают и отпускают, а не сажают на бутылку режима)

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0
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Vasya Pupkin

Контент!

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0
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Сергей К

А что такое, вы уже согласовали с правительством серьезный антиправительственный протест на воскресенье? Где куча студенток постоит на коленях, а 40 мужиков и журналистов поснимают видео? Ух, ну наконец-то!

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2
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Ware Wow

Или не близок. Только сам Путин еще лет 30 может сидеть, а потом приемник и всё по новой.

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0
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fallout.warrior

лабрадор ?

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0
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Ware Wow

Это не самый плохой вариант.

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0
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Levon Galstyan

Не в Европе живем. Другой у нас народ, менталитет. Перетерпим и все. Исторически так всегда и было.

Edit : меня неправильно поняли. Перетерпим не потому что сильные, а потому что нас хоть с буханкой хлеба оставь - никто не выйдет на улицу. Всем насрать.

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11
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ЯжПрограммист

Посмотрите как в Канаде разгоняли дальнобойщиков. Тоже не особо там о демократии заботились. Свобода слова и действия есть до того момента пока она не угрожает "линии партии" и если что жестоко подавляется, физически и морально и ыинансово. Революционная ситуация нам пока не грозит, а по-другому любые движения по смене власти оседлают "нужные люди" и вот они уже будут давить опозицию так что мало не покажется, так как знают как это работает.

Ответить
11
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S S

Очень удобное высказывание, с которым никто не согласен

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1
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Levon Galstyan

Больное высказывание скорее, чем удобное.

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1
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Василий Белогородов

Ага, никто из максимум ста человек, когда население страны - 146 млн. И это притом, что из этих 100 - половина не из РФ. Вы с такой вводной революцию ожидаете? Не понятно, нафига заниматься самообманом. Или это успокаивает? Откройте вебки городов страны - где-то народ на улицы прет митинговать против?

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0
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Денис Дизкейн

Лохи и махровые терпилы?

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0
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Даниил Калиберда

Мне кажется им уже нечего терять

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1
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S S

Это самое опасное, когда нечего терять

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3
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Александр Максимовский

Русский бунт безумен и беспощаден)))

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0
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vic smirnoff

И незаметен.

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1
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Roman Vasilev

ничего не изменится, ну нечего терять, значит и кризис не сильно ударит

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0
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Страстной Филипп

Привет, ребятки!

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53
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M D

У Xi хотя бы аналоги хорошие есть. А у КНДР как и России "анало говнет".

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5
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Сухой пришелец

Все нормально, главное не паниковать. Скоро выйдет приложение МыЧат, через которое как можно найти свою любовь в блоке Интимсити, так и передать показания счётчиков воды. Xi pride world wide! Восток нам поможет! 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼

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1
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Dennis Gooddeni

Кого то не хватает на этой фотографии 🤳…ммм я даже думаю 🤔 двоих ещё не хватает ))

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3
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Артур Тимо

Это они Вове Путину машут?))) Вовка давай к нам ты пожелаешь но тебе понравится .

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0
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Викторович

ФБ не так страшно. Вот блокировка Инсты, положит множество малых бизнесов.

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22
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Евгений Миганов

Ой да че она положит то? Ну вернутся все в ВК. Помню раньше все эти бизнесмены ныли, что нах эта инста не нужна, делать там нечего. Так что будет просто переток аудитории обратно в ВК. Ну или в телеграм пойдут

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3
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Елена Кучерявенко

Не, та аудитория которая снесла ВК по идеологическим причинам - в него не вернется. Та аудитория, которая хочет фильтры Тиктока и Инсты - тоже не вернется в ВК.

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2
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Евгений Миганов

Как снесла так и установит. Эта же аудитория совсем недавно пользовалась только вотсапом и говорила, что телеграмм им не нужен, а сейчас переходит туда с радостью.
А вк сносили в основном потому, что там у людей активности не было, все были в инсте.
В общем мысль моя простая: не будет инсты, аудитория перейдет на другие ресурсы ( вк, тг, тикток, ок), благо их хватает.

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3
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Елена Кучерявенко

Вы отстаете от ситуации на 4 года. Масса аудитории нашла замену соцсетям и уже не вернется в ВК. Они могли выкладывать картиночки в инстаграмушку и ржать над тупостью тиктока, но их задачи по общению вполне решают мессенджеры. Не будет инстаграмушки - будут смотреть картинки на пикабу. В ВК они не вернутся

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4
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Евгений Миганов

Пикабу? Серьезно?
90% инстапользовалок даже не знают что это такое
В любом случае, аудитория не пропадет, она перекочует, а уж куда, они найдут. А бизнес просто подстроится. Так же как он подстроился под тик ток

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5
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Елена Кучерявенко

инстапользовалки - это стереотип. Куда пойдут деффачки, купившие программу диеты и решившие, что теперь могут продавать услуги нутрициологов - я не знаю.

Но аудитория инсты - это не только они. И аудитория, ушедшая из всех соцсетей в вотсап - тоже. В текущей ситуации очень большой % думающей (и следовательно платежеспособной) аудитории скорее съест провод от компьютера, чем войдет в ВК. В инсте они постили фоточки, в ютубе смотрят развивающие видео. Если не будет этого - не будут высовываться в интернете, но на про-государственные площадки не пойдут из инстинкта самосохранения.

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1
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Alex Shevchenko

Пикабу и в инсте есть)) как дополнение к осн ресурсу. И по видимому многим хватает покомментить посты там, не посещая сайт 😁

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0
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Александр Максимовский

Нужно будет тратить дополнительный финансовый ресурс на продвижение. Многим выстраивать, его прийдется с нуля.

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0
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Евгений Миганов

Ну и потратят.
Когда с вк все ушли в инсту, тратили же.
Если не будет денег на рекламу, будут использовать старый добрый спам.
Короче не смертельно все это. Смертельно, когда впринципе аудитории нет нигде

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0
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Елена Кучерявенко

Им нечего тратить и незачем. Поставщиков нет, возможности закупаться нет, веры в возможность вести бизнес в своей стране нет. Единственное, что многих еще держит в бизнесе - это то, что на работу бывших предпринимателей не любят брать и "обратно дороги нет". Но ресурсов, веры и мотивации у многих уже тоже нет.

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1
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Мария Богоделова

Не вернётся. Что умерло то умерло.

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2
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Сергей Я

ФБ тоже не хило скажется на них, потому что бизнес-менеджер соответственно тоже будет в блоке, с рекламой будет значительно труднее дела.

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5
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Юности вольная птица

Которые официально ИП и самозанятые, и приносят своими 4 и 6 поболе в бюджет с прибыли, чем Маня на УралВагонМаше стабильными 13%, но с зарплаты в 24.

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1
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Алексей Онлайн

Создай свою инсту и стань миллиардером делов то😀

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0
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Michael Smith

а их не блочат? это же одна контора и бизнес менеджер через ФБ

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0
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Rownie

хорошо что у нас есть vc

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7
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Анна Тишина

Пока есть

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31
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Хороший2

Интересно, сколько продержится эта помойка :) которая блокирует аккаунты неудобных комментаторов.

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–10
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Sergey Vasilev

Галя, у меня блокировка!

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0
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Сладкий Бубалех

Все бегом в Одноклеточники 👏🏻

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16
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Сергей Никитин

Почему не на Телдери? Его пока не блокнули.

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0
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Сладкий Бубалех

Даже не знаю, что это

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0
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Сергей Никитин

С подключением.

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0
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Stas Kokin

Прикиньте как круто было бы на месяц уехать в горы без связи, а потом вернуться и глянуть на изменения разом :)

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7
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Pavel Loginov

И сразу в лагерь на 15 лет за незнание новояза

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19
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Georgy Uvarov

И снова уехать в горы потому что там лучше

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14
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Polar Mekhaniks

есть вариант покруче...

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8
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Юности вольная птица

Чтоб заикаться начать?(

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6
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Полицейский Слава

Было бы ещё круче уехать на месяц в начале февраля и охуеть с изменений в мире

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1
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Vlad Arkhipov

Ютуб и Инстаграм следующие 😪

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8
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Pavel Loginov

Речь идет уже про магистральные каналы

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11
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Декоративный пришелец

Уже один оператор отцепился утром.

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0
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Polar Mekhaniks

хто?

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0
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Декоративный пришелец

Скоро напишут ....

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0
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Solodin Iota

Речь уже идет про магистральные дороги, чтобы не с**бался никто.

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0
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Ware Wow

Ютюб все же более социально значимый, не верится даже, что его тоже могут.

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1
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Роман Пацев
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11
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Маркетолог

сколько можно ебать нас всех я не пойму
что европа вводит санкции против нас
что россия против своего же народа вводит санкции, блокируя это все

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8
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Igor Radysiuk

До тех пор, пока большинство будет поддерживать военного преступника у власти.

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6
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Декоративный пришелец

Я бы сказал, а чьо мешает сделать свое, но понимаю, что или сломают или отберут в конечном итоге. Нет вообще понимания что может быть дальше ...

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0
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Valentin Budaev

На фейсбук всем плевать. Вот если ютуб блокнут - это да.

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8
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Konstantin Kortava

Новая мета.

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7
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Alexey Shabolkin
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7
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Анютка Тихомирова

https://protonvpn.com/

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4
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M D

Привет Чебурнет!

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4
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Читатель VC

Я так понимаю, они сейчас все протестируют на Facebook и пойдут дальше)))

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4
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Кунцево Crew

конечно, раньше было окно овертона, а теперь как по маслу, на всю шишку

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0
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Юности вольная птица

Так, минуточку. А в аптеках и на заправке всё нужное останется, или?

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0
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Мария Богоделова

Как будто до этого не блокировал.
Тут инста-то еле дышит с началом вой.. простите спецоперации.

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4
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VladX

Да здравствует ВК и ОК! 🤬

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3
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- -

СКРЕПНО!!

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2
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Petr Petrov

Сгорел сарай, гори и хата…

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2
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atm

Наконец-то англо-саксонский рупор империализма прекратит развращать русские умы! Снова запылают красные сердца и песнь поэта согреет русскую душу!

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2
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Polar Mekhaniks

прочел "плесень поэта"... завис. Потом исправился

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0
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Полицейский Слава

Скоро

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2
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Tenyaev Semen

Ну я ещё год назад это предсказал ... было очевидно ...
Наши закупали спец оборудование...(анализ госзакупок даёт очень многое)

Одним словом, Great Wall!

Ничего Китай живет не плохо...

Блин самое обидное, не весь функционал успели у себя сделать ;(

Но искренне буду рад видеть в российской деловой соц сети

TenChat.app

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–23
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Хороший2

К сожалению местные дурачки вас не поймут и заминусуют. Им больше нравится всё чужое, а не своё.

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–9
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Никита Зимин

На проекте с 3 мар 2022

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0
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Алекс Блэк

Если бы "свое" делали 15 лет, и отточили бы до блеска, это одно, но в России "свое" появляется тогда, когда чужого уже нет, и качество этого "своего" оооочень далеко от идеала, про юзабилити вообще можно не вспоминать. Вообще любят у нас импортозамещать и "развиваться" под действиями санкций. Хотя любой человек понимает, что развиваться нужно было ДО санкций, в благоприятной экономической обстановке, а когда развиваться начинают после санкций, обычно получается уродская масса.

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0
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Диана Арс

По такому случаю я нашла пароль от аккаунта в «Одноклассниках» :)

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1
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Декоративный пришелец

О добавляй в друзья :)

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0
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Empathy

Мне кажется, гораздо актуальнее была бы блокировка инстаграма и именно с той стороны, что бы все шлюхи с фотками из башни федерации и любовницы депутатов наконец-то мозги этим уродам вправили!!!

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1
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Елена Кучерявенко

ну как бы все фоточки на серверах фб, и уже почти неделю все едва ворочается. Че-то как-то не вправили

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0
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Мария Богоделова

Так фб технически и юридически =инста. Скоро ещё и вацап отвалится ибо все одна лавочка.

Ответить
0
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cepera

Российские соцсети будут в плюсе!! Одноклассники.... Ностальгия 🙂

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1
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Декоративный пришелец

Да уж гигантские смайлы в пол экоана и стикеры с цветочками гвоздиками и розами. Ох золотые нулевые

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2
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Юности вольная птица

Корзина котят!

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0
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Polar Mekhaniks

ICQ... чувствуете, запахло детством? :)))

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1
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Юности вольная птица

Я сейчас в ней сижу, и не надо об этом кричать) Очень удобно, особенно файлики вне почты кидать и прочие доки. Я динозавр, поверхностного общения мессенджеров в телефоне терпеть не могу.

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0
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Polar Mekhaniks

не возбраняется даже при наличии иных инструментов. я вообще искренне считаю, что каждый как хочет... и нефиг спрашивать в метро какого цвета должны быть носки поверх сандалей :)))

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2
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Анютка Тихомирова

VPN в помощь!

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1
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Peter Melnikov

так уже некоторые VPN сервисы не работают с россиянами

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1
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Evgeny Afanasev

Просто нужно уметь поднимать самому VPN и никто не тронет

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1
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Мария Богоделова

Впн я задолбалась менять. Несколько приложений и постоянно отваливаются. Медуза вообще через раз даже через впн открывается.

Ответить
0
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Сладкий Бубалех

Ваау, что же делать!? А, впн же 👌🏻

Ответить
1
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Сергей Я

VPN с FB дело такое, могут и сами тебя блокнуть.

Ответить
1
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Евгений Кузнецов

Я бы не был так голословен. Дойдут руки и до запрета впн.

Ответить
0
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Сладкий Бубалех

В Китае-то обходят, что уж о нас говорить)

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0
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Денис Кривошеев

Instagram следующий? Пора писать списки что ещё НЕ заблокировали

Ответить
1
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Никита Зимин

Знатоки, блокировка FB зацепит Oculus, как думаете?

Ответить
1
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Иван Иванов

Пишу коммент из-под fb, а чего добился ты?

Ответить
1
Развернуть ветку
flexlord

о нет, что де будет делать таргетологи

Ответить
1
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Дмитрий

ВотСап тоже перестанет работать? Он ведь часть Meta

Ответить
1
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Дмитрий Разломов

У хипстеров отняли главное оружие, фейсбук и айфон)

Ответить
1
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Alexandr Brovin

Ни капли не расстроен, ещё Whatsup пожалуйста прибейте, что бы остатки перешли в telegram.

Facebook:
Неудобное
Не красивое
Высокомерное
Говно, как и весь его support.

Ответить
1
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Елена Кучерявенко

так до телеграма тоже дойдут.

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0
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Альберт Базалеев

Не дойдут. С ним уже воевать закончили

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0
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Semyon Efimov

Добро пожаловать в чебурнет. Это только начало(

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0
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Сергей Я

Запили в ВК плиз гайд толковый, как теперь таргетологам безопасно работать с БМ, чтобы не быть блокнутым со стороны ФБ. Ну или репостни чей-нибудь готовый🙂

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0
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Николай Фёдоров

Ну и хорошо)

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0
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Леонид Ворфоломеев

It’s beginnin’

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0
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...

Кириенко-младший жадно облизнулся.

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0
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Луиджи Вампа

У меня все работает пока

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0
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Максим Ермак

Прокси и антидетект )

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0
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Юрий Малышко

Приехали

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0
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Roman Kozachenko

Впн на впс + интенсив по изучению иностранного языка, на выбор, смотря какой контент будете смотреть, ведь русские блогеры уйдут на дзен, пока их и от туда не щиманут. Потом останется только порнхаб

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0
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Андрей Фролов

Продам флешки со скринами ворчащих дедов в фейсбуке, дорого, за гаражами

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0
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Alex Petrov

Роскомпозор, 125 рублей за доллар показывают, кто прав, а кто преступник и экстремист.

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0
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Максим Шабин

При этом, власти сами закрыли наши СМИ своими новыми законами и предупреждениями.

Большой брат следит за тобой.
Война это мир.

Ответить
0
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Евгений Кузнецов

«Прав и свобод» говорили они

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Артур Тимо

Импортозамещения источников информации ? Вон Северная Корея живет без фейсбука и норм !

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Valery Kvon

Теперь 100% материала в фб будет антироссийскими. Они о чем думают?

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Медовар

Скоро занавес пацаны

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Шынгысхан Мусаханов

Лучшая защита это нападение? 🤦🏿‍♂️🤣

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Илья Волочков

Это пиZдец.

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Игорь Вапвап

лицокнига давным давно скатилась в говно, честно и объективно.

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Кунцево Crew

ну так что с ватсапп? как считаете, отключат эту помойку? (хоть я и против любых блокировок, рабочие чаты все там), хотелось наконец сделать чаты в телеге

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Artur Petrosyan

Эти ограничения запрещены ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России»,
и конечно же второй акт марлезонского балета:
Госдума в первом чтении приняла закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян:
Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:
имя, фамилия, отчество;
расовая, национальная принадлежность;
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
Скоро появится и методичка регламентирующая действия и процессы интимной жизни.

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unknown

"Счастливого путешествия в Казахстан"

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Анна Дианова

Сукенберг мастдай!!!

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Ильнур C

А как рекламу в Инстаграм вести? Или уже всё? Не стоит заморачиваться?

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Иван Семин

Ну наконец-то, я давно ждал этого решения.

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F. K.

хорошо бы тикток еще бы заблочили, чтобы подрастающее поколение совсем не тупело

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Мария Богоделова

Скоро, скоро, у нас же все для людей, все на благо народа.

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Pavel Petel

https://psiphon.ca/

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Чит Чат

А смысл то какой? Чтобы Русские с миром не могли делиться инфой?

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Альберт Базалеев

Невыполнение Метой требований РКН о хранении данных пользователей на территории РФ согласно ФЗ О персональных данных

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Чит Чат

А Мету не заблокировали?

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Альберт Базалеев

Заблокировали. Только что проверил)

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Катя Ронцева

у меня пока работает ещё

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Альберт Базалеев

Ждать осталось недолго )

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Антон piter

У кого-нибудь есть идеи, почему ни мэйл, ни Яндекс до сих пор не выкатили клона инсты на такой, вполне ожидаемый, случай? Дело то плевое по сути. Проблема общества не в том, что инстаграм забанят, а в том, что перенести эту модель социальной и маркетинговой активности некуда...

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–1
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Логический ГОСТ

Потому что сделать аналог инсты как веб-софт-продукт не проблема. Проблема собирать аудиторию и вовремя масштабировать железо. На базе каких дата центров сейчас это сделать я не представляю, учитывая что ещё и железо взлетело в цене, а какое-то вообще недоступно стало.

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Антон piter

Так понятно, что конкурировать с инстой в ситуации, когда она есть, невозможно. Но вот завтра ее не станет, а конкурировать некому. В любом случае, даже монстрам, потребуется какое-то время не разработку, тестирование. Вот клон тиктока у нас есть - некий yappi. А клона инсты, куда я завтра мог бы жену отправить - нет.

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–1
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Логический ГОСТ

Но ведь невозможно вложить миллионы долларов в датацентр и ждать у моря погоды. Если бы Вовка сказал бы что через год мы отрубим инсту, уже бы появилась инста-рф и ждала бы этого дня.
Инста такая какая она сейчас есть развивалась постепенно, наращивала пользователей, обрастала функционалом, становилась "тяжелее" вычислительно и архивно.

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Антон piter

Что Мэйл, что Яндекс, что Гугл, что Фейсбук именно так и делает - непрерывно вкладывают миллионы и десятки миллионов в свои кладбища проектов. А тут, хотя бы, понятная история при каких условиях проект взлетит.

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Логический ГОСТ

Не знаю о чем спор, я считаю что всё намного сложнее чем вы думаете.

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