Соцсети
Маша Цепелева

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России Статьи редакции

За «распространение незаконной информации».

В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке twitter.com. По данным сервиса GlobalCheck, сайт не доступен абонентам «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона», Yota и Tele2.

По данным специалистов, Twitter заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 — распространение незаконной информации.

Дополнено в 22:45. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры 24 февраля, по данным из реестра.
  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».

#новость #twitter

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Роман Тютюнов

... а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."

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39
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Sergey Pozhilov

напомнило https://www.youtube.com/watch?v=fB2b-lTjCQA

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4
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Страстной Филипп

Ржу:) через месяц заметят, что ФБ умер

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1
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Джон Картошкин

может это мы все умерли и попали в ад???

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2
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Джон Картошкин

давайте подумаем какой у нас общий грех? за что мы в аду?

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Джон Картошкин

я вспомнил что пару раз Войтенко смотрел, может за это?

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Артем Наумов

Если только не в путинский рай.

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Роман Тютюнов

Специалисты же

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Андрей Волхонский

А ведь так и будет.

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17
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Romula Daraa

Пока все движется к уничтожению Украины...

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–12
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Андрей Волхонский

Чувак, ты в какой-то выдуманной реальности живешь.
Наоборот, сейчас Украина рождается как полноценное государство.
Такого сплочения народа даже в СССР в 41 году не было.

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20
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Jekinot3 жеки

ну-ну, гда ту да, на помощь Украине

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–4
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Пётр Корниенко

Также специалисты заметили, что евро 116, а доллар 106. Главе исследования коллеги дали прозвище "Зоркий крот"

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11
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atm

А зачем вам эти грязные бумажки? Рубль - сила!

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Sergey Vasilev

Какие 116, я за визу по 150 заплатил сегодня

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Mik Petrov

Надеюсь не вернёшься ?

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Sergey Vasilev

Конечно, облегчу твой кошелек своими налогами

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Сергей

Это полный пиз*** товарищи... Еще Booking перестал работать в России

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9
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п ир

И это только начало.

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6
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Jekinot3 жеки

еще скажи у тебя корм для кошки закончился и пойди на демонстрацию

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Gorbun iz Notr Dama

На фейсбук с его убогим интерфейсом похеру, но твиттер я им не прощу

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4
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Andreas Kraut

Только долбоеб может вспоминать об интерфейсе, когда ему отрезали «кабель»

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8
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Madina Djalilova

Мне кажется, что и vc тоже скоро закроют. Оно уже становится наиболее либеральным СМИ

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6
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jianku13

Да ну не СМИ, конечно. Просто будто выходишь на перерыв поболтать с незнакомцами о горячих темах, чуть занижая тон, замечая хмурых дяденек рядом с вами, и отходя в сторону, когда рядом проходят компашки неадекватов, повторяющих друг за другом одно и то же

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1
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John Eastwood

Facebook - ❌
Twitter - ❌
Instagram - loading...
YouTube – loading...

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5
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Oleg P

iOS
Android

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1
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John Eastwood

Happiness
Freedom
Life
...

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Читатель VC

Ого, они разогнались конечно, я так понимаю к завтрашнему утру уже будет полный рунет

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4
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Renat

Ружопа

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1
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п ир

Чебурнет жи (с)

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2
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Maxim Medvedev

Такое ощущение, что мы все уже в метавселенной. Какойто б#дь сплошной сюр

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5
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jianku13

Марк, страшна вырубай!

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Ночной цвет

Да пока вроде работает

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2
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Джон Картошкин

вы просто не специалист

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8
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Александр Сергеев

От остальных блокировок больно, а тут рад. Наконец-то этот кладезь беспруфной дичи закрыли.

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1
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Renat

Жесть

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3
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Allestor Krei

https://www.google.ru/amp/s/www.kino-teatr.ru/amp/kino/news/y2022/3-2/27582/

В российских кинотеатрах покажут «Лебединое озеро»
Показы начнутся 6 марта
www.google.ru
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2
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evilnw

Со стороны кажется, что это всё больше похоже на подготовку к купитуляции со стороны путина. Не похоже, что на Украине он получил желаемое, а вести спецоперацию все дороже. Потому побыстрому сляпают договор и по телеку будут рассказывать, что геополитик всех переиграл. Хотя первоначально в планах было привлечь "приступников" к ответственности, зачистить Украину от "бандеровцев" и разоружить её.

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1
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п ир

Люди ещё не поняли что это за война началась. Точнее кого с кем. Украина только территория, плацдарм борьбы.

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0
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Leonid Krym

Рептилоидов и Масонов?

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13
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Илья Рогаткин

Ну если так бы было, то и в Сирии тоже проиграли

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1
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evilnw

В Сории официально у нас группировка не больше 2К военных. В основном там летчики и т.д. Наземных операций не проводим, а значит и потери минимум или вообще нет.

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2
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п ир

А в Нарнии ?

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2
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Илья Рогаткин

В Афганистане, который за 3 дня заняли талибы.

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Ware Wow

В Сирии города уже были разрушены и не стесняются бомбить душманов. В Украине совсем другие боевые действия.

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Илья Рогаткин

Спору нет, тут сложнее, но и я думаю операция прорабатывалась не один год, и тренировали военных

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jianku13

Капутиляции

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Alex Shokhin

Числа с 25 только с vpn, Ростелеком

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Артур Тимо

Завтра начнут печатать газету «Правда» с тиражом в 50 миллионов

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2
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John Eastwood

На booking.com пропали все варианты размещения в РФ

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Игрок

Он ушёл....

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2
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п ир

Но обещал вернуться …

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0
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John Eastwood

Но это не точно.

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2
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Michael Goryachev

А вот это не факт

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0
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Max Bernberg

Когда недавно был в Турции, букинг тоже не выдавал результаты, при том из России я свободно смотрел варианты размещения

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0
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Сергей

Чувствуете? Это запахло суверенным Рунетом на Русской земле

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Solodin Iota

Запахло, как-будто кто-то густо обосрался не на своей суверенной земле...

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4
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Michael Goryachev

Владельцы VPN сервисов потиирают руки

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1
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Спасибо деду

А вот тут ошибка. Люди ж теперь реально начнут на улицы выходить

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Jekinot3 жеки

лецгооу подстрекатель Хренов

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Sterdzhin Jim

Ну это просто праздник какой то!

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Александр _

Я вообще против блокировок, инет должен быть чистым и свободным.

НО! Все соцсети - это зло! Любая, будь то инста, твитер, вк, фейсбук или, тем более, тикток. Они созданы для того, чтобы пипл в них залипал. Что такого? Да народ массово тупеет.

Плюс - вставки, ифреймы с соцсеток на сторонних сайтах, даже тут, на виси, дико раздражают. Они с самого начала меня бесили. Конечно, далеко не все понимают, что вот такие вставочки увеличивают время загрузки страницы, ведь они генерят 100500 запросов лишних

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Джон Картошкин

Специалисты заметили блокировку Twitter в России. Но было уже поздно.

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0
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Джон Картошкин

Или так ещё можно: "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия."

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2
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bloger

теле2 работает

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ivan ivaniv

YOTA не работает, не открывает даже

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Artem 69

На мтс уже дня четыре лента не обновляется

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diN Volodin

Но узнаю я об этом из твиттера на ростелекоме...

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Илья Рогаткин

Следущий YouTube на очереди.

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jianku13

Блокировка YouTube — это акт самоликвидации регулятора.

"Батальоны "Гвент" и "Кобяков" выдвинулись в расположение дивизии "Бумага" для поддержания наступления на здание ведомства". Это даже писать страшно, а если представить марш тысяч кроссовок Heelys под окнами.. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог

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Green Base

Так он давно заблокирован

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Андрей Волхонский

Показываем делу средний палец и переходим на Tor или VPN.

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Odin Dodin

У стариков будто Брежнев помер.Соцсети чтоли кончились.

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Алексейка

Русские терпилы проглотят, сложно представить, как будут деградировать ватники, отрезанные от цивилизации

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