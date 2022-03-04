Роскомнадзор заблокировал Twitter в России Статьи редакции
За «распространение незаконной информации».
В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке twitter.com. По данным сервиса GlobalCheck, сайт не доступен абонентам «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона», Yota и Tele2.
По данным специалистов, Twitter заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 — распространение незаконной информации.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».
... а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
может это мы все умерли и попали в ад???
давайте подумаем какой у нас общий грех? за что мы в аду?
я вспомнил что пару раз Войтенко смотрел, может за это?
Если только не в путинский рай.
Специалисты же
А ведь так и будет.
Пока все движется к уничтожению Украины...
Чувак, ты в какой-то выдуманной реальности живешь.
Наоборот, сейчас Украина рождается как полноценное государство.
Такого сплочения народа даже в СССР в 41 году не было.
ну-ну, гда ту да, на помощь Украине
Также специалисты заметили, что евро 116, а доллар 106. Главе исследования коллеги дали прозвище "Зоркий крот"
А зачем вам эти грязные бумажки? Рубль - сила!
Какие 116, я за визу по 150 заплатил сегодня
Надеюсь не вернёшься ?
Конечно, облегчу твой кошелек своими налогами
Это полный пиз*** товарищи... Еще Booking перестал работать в России
И это только начало.
еще скажи у тебя корм для кошки закончился и пойди на демонстрацию
На фейсбук с его убогим интерфейсом похеру, но твиттер я им не прощу
Только долбоеб может вспоминать об интерфейсе, когда ему отрезали «кабель»
Мне кажется, что и vc тоже скоро закроют. Оно уже становится наиболее либеральным СМИ
Да ну не СМИ, конечно. Просто будто выходишь на перерыв поболтать с незнакомцами о горячих темах, чуть занижая тон, замечая хмурых дяденек рядом с вами, и отходя в сторону, когда рядом проходят компашки неадекватов, повторяющих друг за другом одно и то же
Facebook - ❌
Twitter - ❌
Instagram - loading...
YouTube – loading...
iOS
Android
Happiness
Freedom
Life
...
Ого, они разогнались конечно, я так понимаю к завтрашнему утру уже будет полный рунет
Ружопа
Чебурнет жи (с)
Такое ощущение, что мы все уже в метавселенной. Какойто б#дь сплошной сюр
Марк, страшна вырубай!
вы просто не специалист
От остальных блокировок больно, а тут рад. Наконец-то этот кладезь беспруфной дичи закрыли.
Жесть
Со стороны кажется, что это всё больше похоже на подготовку к купитуляции со стороны путина. Не похоже, что на Украине он получил желаемое, а вести спецоперацию все дороже. Потому побыстрому сляпают договор и по телеку будут рассказывать, что геополитик всех переиграл. Хотя первоначально в планах было привлечь "приступников" к ответственности, зачистить Украину от "бандеровцев" и разоружить её.
Люди ещё не поняли что это за война началась. Точнее кого с кем. Украина только территория, плацдарм борьбы.
Рептилоидов и Масонов?
Ну если так бы было, то и в Сирии тоже проиграли
В Сории официально у нас группировка не больше 2К военных. В основном там летчики и т.д. Наземных операций не проводим, а значит и потери минимум или вообще нет.
А в Нарнии ?
В Афганистане, который за 3 дня заняли талибы.
В Сирии города уже были разрушены и не стесняются бомбить душманов. В Украине совсем другие боевые действия.
Спору нет, тут сложнее, но и я думаю операция прорабатывалась не один год, и тренировали военных
Капутиляции
Числа с 25 только с vpn, Ростелеком
Завтра начнут печатать газету «Правда» с тиражом в 50 миллионов
На booking.com пропали все варианты размещения в РФ
Он ушёл....
Но обещал вернуться …
Но это не точно.
А вот это не факт
Когда недавно был в Турции, букинг тоже не выдавал результаты, при том из России я свободно смотрел варианты размещения
Чувствуете? Это запахло суверенным Рунетом на Русской земле
Запахло, как-будто кто-то густо обосрался не на своей суверенной земле...
Владельцы VPN сервисов потиирают руки
А вот тут ошибка. Люди ж теперь реально начнут на улицы выходить
лецгооу подстрекатель Хренов
Ну это просто праздник какой то!
Я вообще против блокировок, инет должен быть чистым и свободным.
НО! Все соцсети - это зло! Любая, будь то инста, твитер, вк, фейсбук или, тем более, тикток. Они созданы для того, чтобы пипл в них залипал. Что такого? Да народ массово тупеет.
Плюс - вставки, ифреймы с соцсеток на сторонних сайтах, даже тут, на виси, дико раздражают. Они с самого начала меня бесили. Конечно, далеко не все понимают, что вот такие вставочки увеличивают время загрузки страницы, ведь они генерят 100500 запросов лишних
Специалисты заметили блокировку Twitter в России. Но было уже поздно.
Или так ещё можно: "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия."
теле2 работает
YOTA не работает, не открывает даже
На мтс уже дня четыре лента не обновляется
Но узнаю я об этом из твиттера на ростелекоме...
Следущий YouTube на очереди.
Блокировка YouTube — это акт самоликвидации регулятора.
"Батальоны "Гвент" и "Кобяков" выдвинулись в расположение дивизии "Бумага" для поддержания наступления на здание ведомства". Это даже писать страшно, а если представить марш тысяч кроссовок Heelys под окнами.. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог
Так он давно заблокирован
Показываем делу средний палец и переходим на Tor или VPN.
У стариков будто Брежнев помер.Соцсети чтоли кончились.
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