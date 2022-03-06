Соцсети
TJ

TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России — и перестал показывать ролики из-за рубежа Статьи редакции

Соцсеть приостанавливает работу в стране из-за закона о «фейках».

199 199 комментариев
16 448 просмотров

Вести прямые эфиры и загружать видео нельзя. Обмениваться сообщениями в соцсети разрешат, сообщила компания.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности.

Пользователи заметили, что TikTok перестал показывать зарубежные видео — их нет в рекомендациях, а прямой поисковый запрос выдаёт уведомление о том, что роликов «ещё нет». Соцсеть показывает только русскоязычные видео, на это также обратила внимание редактор vc.ru.

Скриншот Telegram-канала «кабачковая икра по акции»

1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения. 4 марта регулятор потребовал у сервиса объяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте «РИА Новости».

В тот же день Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.

Тогда же в России заблокировали Twitter и Facebook. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.

#новость #tiktok

199 199 комментариев
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199 комментариев
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John Eastwood

Был тиктокер, теперь токарь

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181
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ЯжПрограммист

Протестное движение в рф только что сильно помолодело.

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78
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Я никто и звать меня никак

И средний IQ сильно упал...

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11
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ЯжПрограммист
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16
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Dennis Gooddeni

А, как же они теперь будут морально разла… Выражаться!?

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1
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Идрисио

В Росси прибавилось 10 млн навальнят

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0
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ЯжПрограммист

Вы погодите они сейчас ещё новости почитают и узнают про спецоперацию, спотифай и поездки в европу.

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0
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Я никто и звать меня никак

Не унижайте токарей, пожалуйста.
Курьерами будут максимум.

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10
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Никита Кашонков

Да вроде недавно была новость что какой то аналог от гп медиа вышел. Пойдут туда, один хер больше ничего не умеют

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0
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как-то так
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82
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Сергей Я

Дак и правда спасибо же, мем не уместен.

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10
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ЯжПрограммист

Так он сейчас без саркастического подтекста.

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6
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Сергей Я

Дак а мем то для саркастического подтекста.

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1
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Хрупкий Гоша

А вы представьте, что это правительство тик-току говорит:) теперь зумерочки от безделия начнут гулять чаще.

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3
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ЯжПрограммист

Вы про игру "догони меня омон" на тверской?

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4
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Хрупкий Гоша

Именно:)

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3
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Алексей Завитаев
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3
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М i кола

Да

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0
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Идрисио

Моргенштерн новый вождь революции?

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0
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ЯжПрограммист

Арабской только если

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1
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Начальник ботов

Ну где там товарищи, уверенно сообщавшие, что Китай и китайские сервисы не будут вводить никаких ограничений?

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41
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Nice Man

Ну так они и хотят избежать блокировки вообще

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18
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Eldar

Я думаю это на пару дней, щас они там обкашляют вопросики и откроются

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6
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Начальник ботов

Можно скринить? :-)

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14
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Eldar

давайте)

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2
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Артем Порубаев

Тик ток выкупила сша если что
Как минимум этой инфе уже год

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–9
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Arkadiy Gaydarzhy

Хотели, но до этого не дошло

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7
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Артем П.

Вот наглядный пример фейка) Человек год был уверен в том что ТикТок Амеровский.

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5
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роман долгополов

Есть два тик тока на самом деле,его разделили на чисто китайский ,работающий только в Китае и остальной ,который по всему миру

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0
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Артем П.

Мы немножко о другом.

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0
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ЯжПрограммист

тик-ток просто хотели отжать, потому что трампу не сказали что отжимать открыто сейчас не очень принято, нужно как-то аккуратней а то люди начали интересоваться в каком разделе конституции о правах и свободах это написано, на что трамп резонно ответил что конституция написана для американского народа, а не вот этих всех непонятно кого

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1
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Сергей Кузнецов

В конце же не выкупили.

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0
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роман долгополов

Тик ток работающий в Китае- отдельное юрлицо со своим руководством.

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0
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Dimitri

Не правда. США не купили ТТ

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0
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

TT - это русский пистолет, вообще-то, а не американсикй

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0
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Pavel Natalia Selivanovi

имхо оно не совсем уже китайское, раз они договорились о том, что их не забанят в штатах как трамп обещал

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1
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Идрисио

Письков пока еще в Крымле. Если не сбежал к дочке

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0
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Vlad Zloy

От этого удара Россия не оправится.
Возможно, это не шутка.

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35
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ЯжПрограммист

Да, забирайте самолеты, резервы, доллары, всё забирайте... тикток и фейсбук верните!!!

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9
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Maxim Petrukhin

И Лего ещё!

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14
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Мимопрохожий

Лего вроде как не уходит.

Ответить
1
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Maxim Petrukhin

Кстати, да! Как рукой сняло.

Ответить
1
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Alexey

И рекламу на ютубе!

Ответить
0
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Идрисио

Это не шутка. Скорее всего 1-й и прочие федеральные аналы станут шуткой

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0
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Ilya Mogilevtsev

А мы только начали перекидывать все рекламные кампании из инстаграма в тикток…

Ответить
33
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Андрей Чуринов

Зачем, инста же работает пока?

Ответить
0
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Сергей Кузнецов

Пока. Пока, инста!

Ответить
20
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sdfa asf

А ты хорош!

Ответить
0
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Phonk && Shitpost

Реклама не работает

Ответить
5
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jianku13

Не получается войти с основных аккаунтов, только с завязанных на них допов

Ответить
0
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Егор Рябчиков

у меня уже 2 неделю работает через жопу

Ответить
0
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Ilya Mogilevtsev

Таргет не работает (

Ответить
0
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Максим Игумнов

Спецоперация снова ударила по Воронежу

Ответить
25
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Maxim Petrukhin

Да потому что чёртов Воронеж все время лезет на линию огня, которая везде

Ответить
0
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Святий Миколай

Пизда Путину от школьников

Ответить
22
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Виктор

Шутки шутками, а поможет когда Путин будет очередного в живот целовать, тот на него чихнет короновирусом?

Ответить
2
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Идрисио

или скажет: путинский корабль иди нах..

Ответить
2
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sdfa asf

Чужой из живота окуклиться в Пу

Ответить
1
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Идрисио

Да, школьники сила по-страшнее продажных Симоньн и Соловьева. Их не подкупишь...

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2
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Michael Stephenson

Там в школе уже несколько дней пропагандоны массированно рассказывали «что на самом деле происходит» на Украине.

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0
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Alexandr

Как всегда найдется какой-то ебанат из ядерного электората, который скажет: "Ну вот жеж ептвою мать, праальна Путин сказал, что санкции на пользу, теперь пцаны делом займутся". И бросит допитую пивную бутылку в кусты.

Ответить
16
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Сергей Кузнецов

Даже точно могу сказать:
Придется идти работать ,а не губы в телефоны надувать
 Студентов « на картошку» отправлять будем) хватит им в гаджетах сидеть!
 Сегодня сестра мне и говорит"Слушай, может у нас теперь всё возродится? И сельское хозяйство, и производства?". А потом добавила: "Нам не привыкать - и не такое переживали, работать надо, а не в телефоны тыкать!"

Ответить
10
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Alexandr

Твоя сестра недалекая кукушка, к сожалению.

Ответить
1
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Сергей Кузнецов

Хоспади, это цитата. Нет у меня сестры!

Ответить
2
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Alexandr

Аа, я только про две первые понял, что цитаты))

Ответить
0
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Сергей Пурюшин

Зачем бросать? Скоро снова сдавать будем.

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0
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ycqwcmfxienveoysme

Скоро будет: Путин запретит мысли в вашей голове о его войне на Украине.

Ответить
17
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ycqwcmfxienveoysme

VPN сейчас, пока вы не потеряли доступ к западным СМИ. Путин убивает детей и угрожает ядерным холокостом, а вы хвалитесь потерей еще одного канала для новостей и самовыражения.

Ответить
–11
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Сергей Дмитриев

Просто вон отсюда иди

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4
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ycqwcmfxienveoysme

Жаль, что правда так неудобна для вас.

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0
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Сергей Дмитриев

У каждого своя правда,

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1
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ycqwcmfxienveoysme

Ваш ответ делает это очевидным.

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2
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Сергей Дмитриев

Что … у вас и аргументации не хватит, кроме ссылок на пустые сми.
Тик ток медленно убивает, как хмурый.
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными

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0
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ycqwcmfxienveoysme

Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Видео и фотографии мертвых младенцев от рук Российской Федерации?

Ответить
–4
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ycqwcmfxienveoysme

Значит, твой папа Путин боится детских танцевальных клипов?

Ответить
–6
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Andrei

Самое главное очень громко кричать и нагнетать панику, так? :-)

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1
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ycqwcmfxienveoysme

Конечно, или не паниковать и смотреть, как Путин стирает все медиа-платформы, чтобы подавить недовольство. Ничего страшного, верно?

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1
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LuNature

Увы, но лучший способ помочь себе - это свалить.
Ну уйдёт дед придёт новый дядя ваня и всё похерит снова. Тут надо сому систему правления менять чтоб один человек ничего не смог решать.

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1
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Jerricho

Симпл димпл папа сквич , если голова болит симрл жимпл папа сквич

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7
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jianku13

Первый комментарий по делу

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8
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Den Red

Так фейки грузят то не из России . Странное решение

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0
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Сергей Кузнецов

А садят как-раз в России.

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15
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Сергей Я

Ещё более странное решение.

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0
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Сергей Кузнецов

Ну что странного то? Не хотят чтобы писали в газетах: "Подростка из Мухосранска посадили на пятнашечку за залитое видео в тикток где он сказал ...роскомнадзор...."

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7
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Сергей Я

Вы не так мой коммент поняли.

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0
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Сергей Кузнецов

Нет, это вы не так его сформулировали.

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3
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Сергей Я

Нет, вы. Вы вообще уже испортили всю шутку, зануда 🌚

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3
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Olexandr Klymenko

ой

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8
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Андрей Чуринов

Теперь за наших детей можно не волноваться.

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4
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Ware Wow
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9
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LuNature

ужас, уже детей посылают на фронт. (шутка)
PS хотя ещё не вечер

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3
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Alexandr

Дочка Кабаевой?

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0
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Nice Man

обойдут блоки)

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3
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ЯжПрограммист

Ну мы в своё время учились обходить, теперь и их время пришло.

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2
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Наил

скорее всего и 5-10% не наберётся

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1
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Chok Chok

Смотреть то все ещё можно)

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0
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Андрей Чуринов

Ну хотя да, там и старых запасов треша на 100 лет хватит))

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6
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Максим Игумнов

Вообще жалко все малые предприятия, где им рекламироваться теперь совсем не ясно

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3
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Михаил Черных

На Авито.

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9
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Maxim Petrukhin

Отличный эффект дают объявления у подъездов и на столбах

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8
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ЯжПрограммист

Эффект ненависти от жильцов этих подъездов?

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3
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Maxim Petrukhin

Это collateral damage.
Можно ещё в мегафон орать на перекрёстках. Мы русские, у нас свой путь.

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1
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Юности вольная птица

https://youtu.be/tG6YvsS1RRA

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3
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Светлана Владимирова

Кстати да. Только обьявления придётся от руки писать. Большая часть экономически активного населения потеряет значительную часть доходов или работу совсем. Самые бахатые будут как в китае бабуси. Имея привычку со времен СССР читать, и таскать ключи в сумках, при поиске ключа прочитывать все что написано в пределах видимости.
Главное крупные буквы, потому что зрение у них слабое

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0
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Роман Прокофьев

авито завтра ТОЖЕ может прекратить работу в РФ))

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0
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Максим Оганов

Вк?

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2
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Андрей Чуринов

Там не очень сейчас - заявки дорогие, никого нет.

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3
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Сергей Я

Дак сейчас придут, из ФБ, Инсты и ТикТока.

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1
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Макс Боярский

Из инсты люди не придут. Там же все работает и контент есть. Рекламы нет только

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2
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Сергей Я

Там же все работает и контент есть.
 Пока что

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1
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Андрей Чуринов

ХЗ, посмотрим. Сам задаюсь этим вопросом - придут ли. Все же формат совсем другой.

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1
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Ware Wow

Ставки будут вообще неподъемные наверно

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1
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Сергей Я

Видимо

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0
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Roman Belyaev

Бумажки на столбы клеить

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1
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Штуки из труб

Через пару дней снова дадут возможность грузить видео. Сейчас фильтры настроят, проверку на фейки организуют - и вперёд.

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–2
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Jerricho

Вы спасли Россию , тот момент когда санкции действительно на пользу )

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0
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Рандомный Рандом

Ну если вам не нравился тик-ток, можно было им не пользоваться - хотя бы выбор был )

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12
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ЯжПрограммист

Ну по такой логике нужно вообще всё разрешать, кому не нравится пусть не пользуется, не делает, не смотрит, не ищет закладки и т.д.

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–1
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Рандомный Рандом

Это скорее в разных плоскостях просто. Не надо логику экстраполировать сверх необходимого. Границы применимости там, ТыжПрограммист, должен понимать, ну )

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0
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Артур Тимо

Куплю плуг ручной, Срочно !

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6
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Сергей Дмитриев

Самое правильное решение! Желательно не восстанавливать

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–13
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ycqwcmfxienveoysme

"Да, папа Путин, скажи мне, что думать! "

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10
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selecadm

Ясно, понятно.

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3
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Товарищ

Так там еще загружено до хрена контента, который просматривать несколько лет придется.

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3
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Nikolay Pomeschenko

вангую Coub теперь станет золотым активом Комитета.
https://coub.com/view/2q0vng

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3
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Боря Бро

Найс!☺️Может теперь дани милохины и прочие недоумки из тиктокхаусов перестанут быть кумирами молодёжи!🤤

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2
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2DaysLog

Нет, они просто сменят площадки, коих еще несколько

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1
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Денис Дизкейн

Школота сейчас звереть начнёт. Осталось два шага, ютуб, инста и можно заколачивать окна.

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2
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Ярослав Яковлев

хоть единственное нормальное решение

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–7
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Vadim Evseev

Ура, наконец это случилось. Не зря операцию начали, хоть какие-то плюсы от неё)

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–9
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Nice Man

-

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0
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Сергей Сергей

Радость. Я счастлив. Больше буду общаться с близкими. Мечтал об этом всю жизнь.

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1
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Клемент Бурдин

За что люблю наш народ – во всем видит пользу)

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1
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Fedor Zhukoff

Каждый день всё интереснее и интереснее блин)
Теперь переходим в ВК клипы?

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1
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ycqwcmfxienveoysme

В России не останется ни одного СМИ, которое не было бы лояльно Путину.

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0
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Helena Zhuravleva

Ты не представляешь, как лояльна российская аудитория Тик-тока Путину)

Ответить
2
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ycqwcmfxienveoysme

А я нет?

Ответить
0
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Голодный завод

аудитория одноклассников наверняка на 99% за путена

Ответить
0
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Helena Zhuravleva

Да бл*еать, я там командиром диванных войск была, нападения на бренды возглавляла, кто я теперь?

Ответить
0
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Клемент Бурдин

А моя мечта стать фудблоХером тоже разбилась 😐🥺

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1
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Farkhod Daniyarov

Восстание школоты против режима не избежно

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1
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ЯжПрограммист

Сейчас короче все напряглись и переживают за порнхаб, там тоже много фейков, друг рассказывал...

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1
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Raznos

Это самая сильна и эффективная поддержка протестных настроений. Правительство сделает все, чтобы его вернуть. Иначе им конец.
Это почти как YouTube закрыть для многих.

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1
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Andrei

Им не выгодно уходить из РФ, просто не хотят попасть под раздачу из-за количества дезинформации которая сейчас льется в сторону России.

Как закончится горячая фаза или же сделают систему фильтрации думаю они вернутся

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–3
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LuNature

дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
 Как так? Из Украины например дезинформация? Всегда думал что в России она

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1
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Qwerty54321

Ну если полазить по чатам городов в телеге то там много пропаганды с обоих сторон. И в украинских городах и в российских.

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0
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LuNature

Больше доверяю reddit и 9гаг. Телега уже не знаю с чем она и за кого

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0
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Qwerty54321

России тоже не выгодно блокировать китайский сервис, выглядело бы тоже очень странно.

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0
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ycqwcmfxienveoysme

https://www.youtube.com/watch?v=7GZxef_2SJU

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0
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ycqwcmfxienveoysme

https://www.youtube.com/watch?v=7GZxef_2SJU

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0
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Amigo Землячок

Нож в спину. В тик-токе же одна петушня была с тухлой пропагандой путинской про восимь лет и прочее дерьмо для рашкаголовое быдло

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0
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Штуки из труб

Сейчас все тиктокеры ломанутся в Likee. Так что зря Тикток так делает, теряет аудиторию на ровном месте. Китайская соцсеть, никто ее не трогал - работай, наращивай аудиторию за счёт людей из заблокированных сетей, так нет же.

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0
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Сергей Кузнецов

Осторожно, задавишь тут всех своей глубокой "онолитекой"

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1
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Штуки из труб

Странно это слышать от человека с животным на аве.

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0
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Сергей Кузнецов

Сказала говорящая штука из труб.

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0
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Nice Man

VPN заюзают, и всё

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0
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Антошка Картошка

А вот не понятно как блочат, по Geo IP или сами аккаунты по тому какие там настройки.

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1
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Павел Морозов

VPN не поможет

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1
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GMO bacteria

Я на минуту вырубил VPN, тикток при первой загрузке выдал сообщение, что я не могу загружать видео. Включил обратно – всё работает как раньше.

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0
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PV

А кстати как платить за иностранный впн?

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0
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Finogeev Yuriy

жепой или криптой
смотря где обменный курс лучше

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0
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LuNature

По идеи если банк не под санкциями и имеет китайскую платежную систему
Но это чисто теория

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0
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Даниил Татьянин

Вообще, при регистрации аккаунта соц. сеть запоминает регистрационный ip и соответсвенно страну регистрации, это минимальный набор данных которыми она владеет. Также, возможно приложение видит геолокацию с помощью датчиков, тогда определить местоположение не составляет никакого труда.

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0
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GMO bacteria

Номер телефона ещё может выдать реальную страну.

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0
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Клемент Бурдин

Пацаны, го на Likee, я создал

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0
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Штуки из труб

Я давно уже там. Да, это аналог Тиктока. Причём довольно хороший аналог.

Ответить
1
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Solodin Iota

А вот это уже серьёзно.

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0
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Adam Christ

Блогеры нескзазанно рады

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0
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iMHO Tech

В впном прорвёмся

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0
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Vlad Vladov

Зумеры не переживут

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0
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Товарищ

Кстати, ведь есть наш аналог - Yappy. Но вряд ли на него перейдут.

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0
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Alks

Удар ниже пояса...

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0
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Ware Wow

Так то не смешно.
Много людей лишились бизнеса.
Можно не любить тикток, но это обычный entertainment.

Ответить
0
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Rolling On the Floor Laughing

ватсап и вибер когда ?

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0
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Qwerty54321

Интересно телегу и Ютуб будут до последнего не отключать из-за их популярности

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0
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Stanislav

Сбылись мечты бумеров

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0
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Егор Рябчиков

Да да конечно, не проще модерировать контент и просто запретить политические видосы, раньше это как то не мешало делать

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0
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Антон Храмченко

Да раьотает все, выгружаются видео. Опять плохо блокируете, переблокируйте быстрее

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0
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Белые кросовки

Ура

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0
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Кай Айну

Недавно смотрел аналитику, о том что Ютюб закроют, что надо идти в тикток, китайцы наши братья они нам санкций не сделают. И тут такое..

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0
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Breitson Live

Проще сказать, что нам ещё можно...

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0
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Yury Gagarin