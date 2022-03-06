TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России — и перестал показывать ролики из-за рубежа Статьи редакции
Соцсеть приостанавливает работу в стране из-за закона о «фейках».
Вести прямые эфиры и загружать видео нельзя. Обмениваться сообщениями в соцсети разрешат, сообщила компания.
Пользователи заметили, что TikTok перестал показывать зарубежные видео — их нет в рекомендациях, а прямой поисковый запрос выдаёт уведомление о том, что роликов «ещё нет». Соцсеть показывает только русскоязычные видео, на это также обратила внимание редактор vc.ru.
1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения. 4 марта регулятор потребовал у сервиса объяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте «РИА Новости».
В тот же день Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.
Тогда же в России заблокировали Twitter и Facebook. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.
Был тиктокер, теперь токарь
Протестное движение в рф только что сильно помолодело.
И средний IQ сильно упал...
А, как же они теперь будут морально разла… Выражаться!?
В Росси прибавилось 10 млн навальнят
Вы погодите они сейчас ещё новости почитают и узнают про спецоперацию, спотифай и поездки в европу.
Не унижайте токарей, пожалуйста.
Курьерами будут максимум.
Да вроде недавно была новость что какой то аналог от гп медиа вышел. Пойдут туда, один хер больше ничего не умеют
Дак и правда спасибо же, мем не уместен.
Так он сейчас без саркастического подтекста.
Дак а мем то для саркастического подтекста.
Вы про игру "догони меня омон" на тверской?
Да
Моргенштерн новый вождь революции?
Арабской только если
Ну где там товарищи, уверенно сообщавшие, что Китай и китайские сервисы не будут вводить никаких ограничений?
Ну так они и хотят избежать блокировки вообще
Я думаю это на пару дней, щас они там обкашляют вопросики и откроются
Можно скринить? :-)
давайте)
Тик ток выкупила сша если что
Как минимум этой инфе уже год
Хотели, но до этого не дошло
Вот наглядный пример фейка) Человек год был уверен в том что ТикТок Амеровский.
Есть два тик тока на самом деле,его разделили на чисто китайский ,работающий только в Китае и остальной ,который по всему миру
Мы немножко о другом.
тик-ток просто хотели отжать, потому что трампу не сказали что отжимать открыто сейчас не очень принято, нужно как-то аккуратней а то люди начали интересоваться в каком разделе конституции о правах и свободах это написано, на что трамп резонно ответил что конституция написана для американского народа, а не вот этих всех непонятно кого
В конце же не выкупили.
Тик ток работающий в Китае- отдельное юрлицо со своим руководством.
Не правда. США не купили ТТ
TT - это русский пистолет, вообще-то, а не американсикй
имхо оно не совсем уже китайское, раз они договорились о том, что их не забанят в штатах как трамп обещал
Письков пока еще в Крымле. Если не сбежал к дочке
От этого удара Россия не оправится.
Возможно, это не шутка.
Да, забирайте самолеты, резервы, доллары, всё забирайте... тикток и фейсбук верните!!!
И Лего ещё!
Лего вроде как не уходит.
Кстати, да! Как рукой сняло.
И рекламу на ютубе!
Это не шутка. Скорее всего 1-й и прочие федеральные аналы станут шуткой
А мы только начали перекидывать все рекламные кампании из инстаграма в тикток…
Зачем, инста же работает пока?
Пока. Пока, инста!
А ты хорош!
Реклама не работает
Не получается войти с основных аккаунтов, только с завязанных на них допов
у меня уже 2 неделю работает через жопу
Таргет не работает (
Спецоперация снова ударила по Воронежу
Да потому что чёртов Воронеж все время лезет на линию огня, которая везде
Пизда Путину от школьников
Шутки шутками, а поможет когда Путин будет очередного в живот целовать, тот на него чихнет короновирусом?
или скажет: путинский корабль иди нах..
Чужой из живота окуклиться в Пу
Да, школьники сила по-страшнее продажных Симоньн и Соловьева. Их не подкупишь...
Там в школе уже несколько дней пропагандоны массированно рассказывали «что на самом деле происходит» на Украине.
Как всегда найдется какой-то ебанат из ядерного электората, который скажет: "Ну вот жеж ептвою мать, праальна Путин сказал, что санкции на пользу, теперь пцаны делом займутся". И бросит допитую пивную бутылку в кусты.
Даже точно могу сказать:
Придется идти работать ,а не губы в телефоны надувать
Студентов « на картошку» отправлять будем) хватит им в гаджетах сидеть!
Сегодня сестра мне и говорит"Слушай, может у нас теперь всё возродится? И сельское хозяйство, и производства?". А потом добавила: "Нам не привыкать - и не такое переживали, работать надо, а не в телефоны тыкать!"
Твоя сестра недалекая кукушка, к сожалению.
Хоспади, это цитата. Нет у меня сестры!
Аа, я только про две первые понял, что цитаты))
Зачем бросать? Скоро снова сдавать будем.
Скоро будет: Путин запретит мысли в вашей голове о его войне на Украине.
VPN сейчас, пока вы не потеряли доступ к западным СМИ. Путин убивает детей и угрожает ядерным холокостом, а вы хвалитесь потерей еще одного канала для новостей и самовыражения.
Просто вон отсюда иди
Жаль, что правда так неудобна для вас.
У каждого своя правда,
Ваш ответ делает это очевидным.
Что … у вас и аргументации не хватит, кроме ссылок на пустые сми.
Тик ток медленно убивает, как хмурый.
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Видео и фотографии мертвых младенцев от рук Российской Федерации?
Значит, твой папа Путин боится детских танцевальных клипов?
Самое главное очень громко кричать и нагнетать панику, так? :-)
Конечно, или не паниковать и смотреть, как Путин стирает все медиа-платформы, чтобы подавить недовольство. Ничего страшного, верно?
Увы, но лучший способ помочь себе - это свалить.
Ну уйдёт дед придёт новый дядя ваня и всё похерит снова. Тут надо сому систему правления менять чтоб один человек ничего не смог решать.
Симпл димпл папа сквич , если голова болит симрл жимпл папа сквич
Первый комментарий по делу
Так фейки грузят то не из России . Странное решение
А садят как-раз в России.
Ещё более странное решение.
Ну что странного то? Не хотят чтобы писали в газетах: "Подростка из Мухосранска посадили на пятнашечку за залитое видео в тикток где он сказал ...роскомнадзор...."
Вы не так мой коммент поняли.
Нет, это вы не так его сформулировали.
Нет, вы. Вы вообще уже испортили всю шутку, зануда 🌚
ой
Теперь за наших детей можно не волноваться.
ужас, уже детей посылают на фронт. (шутка)
PS хотя ещё не вечер
Дочка Кабаевой?
обойдут блоки)
Ну мы в своё время учились обходить, теперь и их время пришло.
скорее всего и 5-10% не наберётся
Смотреть то все ещё можно)
Ну хотя да, там и старых запасов треша на 100 лет хватит))
Вообще жалко все малые предприятия, где им рекламироваться теперь совсем не ясно
На Авито.
Отличный эффект дают объявления у подъездов и на столбах
Эффект ненависти от жильцов этих подъездов?
Это collateral damage.
Можно ещё в мегафон орать на перекрёстках. Мы русские, у нас свой путь.
Кстати да. Только обьявления придётся от руки писать. Большая часть экономически активного населения потеряет значительную часть доходов или работу совсем. Самые бахатые будут как в китае бабуси. Имея привычку со времен СССР читать, и таскать ключи в сумках, при поиске ключа прочитывать все что написано в пределах видимости.
Главное крупные буквы, потому что зрение у них слабое
авито завтра ТОЖЕ может прекратить работу в РФ))
Вк?
Там не очень сейчас - заявки дорогие, никого нет.
Дак сейчас придут, из ФБ, Инсты и ТикТока.
Из инсты люди не придут. Там же все работает и контент есть. Рекламы нет только
Там же все работает и контент есть.
Пока что
ХЗ, посмотрим. Сам задаюсь этим вопросом - придут ли. Все же формат совсем другой.
Ставки будут вообще неподъемные наверно
Видимо
Бумажки на столбы клеить
Через пару дней снова дадут возможность грузить видео. Сейчас фильтры настроят, проверку на фейки организуют - и вперёд.
Вы спасли Россию , тот момент когда санкции действительно на пользу )
Ну если вам не нравился тик-ток, можно было им не пользоваться - хотя бы выбор был )
Ну по такой логике нужно вообще всё разрешать, кому не нравится пусть не пользуется, не делает, не смотрит, не ищет закладки и т.д.
Это скорее в разных плоскостях просто. Не надо логику экстраполировать сверх необходимого. Границы применимости там, ТыжПрограммист, должен понимать, ну )
Куплю плуг ручной, Срочно !
Самое правильное решение! Желательно не восстанавливать
"Да, папа Путин, скажи мне, что думать! "
Ясно, понятно.
Так там еще загружено до хрена контента, который просматривать несколько лет придется.
вангую Coub теперь станет золотым активом Комитета.
https://coub.com/view/2q0vng
Найс!☺️Может теперь дани милохины и прочие недоумки из тиктокхаусов перестанут быть кумирами молодёжи!🤤
Нет, они просто сменят площадки, коих еще несколько
Школота сейчас звереть начнёт. Осталось два шага, ютуб, инста и можно заколачивать окна.
хоть единственное нормальное решение
Ура, наконец это случилось. Не зря операцию начали, хоть какие-то плюсы от неё)
-
Радость. Я счастлив. Больше буду общаться с близкими. Мечтал об этом всю жизнь.
За что люблю наш народ – во всем видит пользу)
Каждый день всё интереснее и интереснее блин)
Теперь переходим в ВК клипы?
В России не останется ни одного СМИ, которое не было бы лояльно Путину.
Ты не представляешь, как лояльна российская аудитория Тик-тока Путину)
А я нет?
Да бл*еать, я там командиром диванных войск была, нападения на бренды возглавляла, кто я теперь?
А моя мечта стать фудблоХером тоже разбилась 😐🥺
Восстание школоты против режима не избежно
Сейчас короче все напряглись и переживают за порнхаб, там тоже много фейков, друг рассказывал...
Это самая сильна и эффективная поддержка протестных настроений. Правительство сделает все, чтобы его вернуть. Иначе им конец.
Это почти как YouTube закрыть для многих.
Им не выгодно уходить из РФ, просто не хотят попасть под раздачу из-за количества дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
Как закончится горячая фаза или же сделают систему фильтрации думаю они вернутся
дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
Как так? Из Украины например дезинформация? Всегда думал что в России она
Ну если полазить по чатам городов в телеге то там много пропаганды с обоих сторон. И в украинских городах и в российских.
Больше доверяю reddit и 9гаг. Телега уже не знаю с чем она и за кого
России тоже не выгодно блокировать китайский сервис, выглядело бы тоже очень странно.
Нож в спину. В тик-токе же одна петушня была с тухлой пропагандой путинской про восимь лет и прочее дерьмо для рашкаголовое быдло
Сейчас все тиктокеры ломанутся в Likee. Так что зря Тикток так делает, теряет аудиторию на ровном месте. Китайская соцсеть, никто ее не трогал - работай, наращивай аудиторию за счёт людей из заблокированных сетей, так нет же.
Осторожно, задавишь тут всех своей глубокой "онолитекой"
Странно это слышать от человека с животным на аве.
Сказала говорящая штука из труб.
VPN заюзают, и всё
А вот не понятно как блочат, по Geo IP или сами аккаунты по тому какие там настройки.
VPN не поможет
Я на минуту вырубил VPN, тикток при первой загрузке выдал сообщение, что я не могу загружать видео. Включил обратно – всё работает как раньше.
А кстати как платить за иностранный впн?
жепой или криптой
смотря где обменный курс лучше
По идеи если банк не под санкциями и имеет китайскую платежную систему
Но это чисто теория
Вообще, при регистрации аккаунта соц. сеть запоминает регистрационный ip и соответсвенно страну регистрации, это минимальный набор данных которыми она владеет. Также, возможно приложение видит геолокацию с помощью датчиков, тогда определить местоположение не составляет никакого труда.
Номер телефона ещё может выдать реальную страну.
Пацаны, го на Likee, я создал
Я давно уже там. Да, это аналог Тиктока. Причём довольно хороший аналог.
А вот это уже серьёзно.
Блогеры нескзазанно рады
В впном прорвёмся
Зумеры не переживут
Кстати, ведь есть наш аналог - Yappy. Но вряд ли на него перейдут.
Удар ниже пояса...
Так то не смешно.
Много людей лишились бизнеса.
Можно не любить тикток, но это обычный entertainment.
ватсап и вибер когда ?
Интересно телегу и Ютуб будут до последнего не отключать из-за их популярности
Сбылись мечты бумеров
Да да конечно, не проще модерировать контент и просто запретить политические видосы, раньше это как то не мешало делать
Да раьотает все, выгружаются видео. Опять плохо блокируете, переблокируйте быстрее
Ура
Недавно смотрел аналитику, о том что Ютюб закроют, что надо идти в тикток, китайцы наши братья они нам санкций не сделают. И тут такое..
Проще сказать, что нам ещё можно...