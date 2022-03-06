TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России Статьи редакции
Соцсеть приостанавливает работу в стране из-за закона о «фейках».
Вести прямые эфиры и загружать видео нельзя. Обмениваться сообщениями в соцсети разрешат, сообщила компания.
Пользователи заметили, что TikTok перестал показывать зарубежные видео — их нет в рекомендациях, а прямой поисковый запрос выдаёт уведомление о том, что роликов «ещё нет». Соцсеть показывает только русскоязычные видео, на это также обратила внимание редактор vc.ru.
1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения. 4 марта регулятор потребовал у сервиса объяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте «РИА Новости».
В тот же день Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.
Тогда же в России заблокировали Twitter и Facebook. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.
Был тиктокер, теперь токарь
Протестное движение в рф только что сильно помолодело.
И средний IQ сильно упал...
А, как же они теперь будут морально разла… Выражаться!?
В Росси прибавилось 10 млн навальнят
Не унижайте токарей, пожалуйста.
Курьерами будут максимум.
Дак и правда спасибо же, мем не уместен.
Так он сейчас без саркастического подтекста.
Дак а мем то для саркастического подтекста.
Вы про игру "догони меня омон" на тверской?
Моргенштерн новый вождь революции?
Арабской только если
Ну где там товарищи, уверенно сообщавшие, что Китай и китайские сервисы не будут вводить никаких ограничений?
Ну так они и хотят избежать блокировки вообще
Я думаю это на пару дней, щас они там обкашляют вопросики и откроются
Можно скринить? :-)
давайте)
Тик ток выкупила сша если что
Как минимум этой инфе уже год
Хотели, но до этого не дошло
Вот наглядный пример фейка) Человек год был уверен в том что ТикТок Амеровский.
В конце же не выкупили.
Не правда. США не купили ТТ
тик-ток просто хотели отжать, потому что трампу не сказали что отжимать открыто сейчас не очень принято, нужно как-то аккуратней а то люди начали интересоваться в каком разделе конституции о правах и свободах это написано, на что трамп резонно ответил что конституция написана для американского народа, а не вот этих всех непонятно кого
имхо оно не совсем уже китайское, раз они договорились о том, что их не забанят в штатах как трамп обещал
Письков пока еще в Крымле. Если не сбежал к дочке
От этого удара Россия не оправится.
Возможно, это не шутка.
Да, забирайте самолеты, резервы, доллары, всё забирайте... тикток и фейсбук верните!!!
И Лего ещё!
Лего вроде как не уходит.
Кстати, да! Как рукой сняло.
Это не шутка. Скорее всего 1-й и прочие федеральные аналы станут шуткой
А мы только начали перекидывать все рекламные кампании из инстаграма в тикток…
Зачем, инста же работает пока?
Пока. Пока, инста!
Реклама не работает
Не получается войти с основных аккаунтов, только с завязанных на них допов
у меня уже 2 неделю работает через жопу
Таргет не работает (
Пизда Путину от школьников
Шутки шутками, а поможет когда Путин будет очередного в живот целовать, тот на него чихнет короновирусом?
или скажет: путинский корабль иди нах..
Да, школьники сила по-страшнее продажных Симоньн и Соловьева. Их не подкупишь...
Спецоперация снова ударила по Воронежу
Да потому что чёртов Воронеж все время лезет на линию огня, которая везде
Скоро будет: Путин запретит мысли в вашей голове о его войне на Украине.
VPN сейчас, пока вы не потеряли доступ к западным СМИ. Путин убивает детей и угрожает ядерным холокостом, а вы хвалитесь потерей еще одного канала для новостей и самовыражения.
Просто вон отсюда иди
Жаль, что правда так неудобна для вас.
У каждого своя правда,
Ваш ответ делает это очевидным.
Что … у вас и аргументации не хватит, кроме ссылок на пустые сми.
Тик ток медленно убивает, как хмурый.
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Видео и фотографии мертвых младенцев от рук Российской Федерации?
Значит, твой папа Путин боится детских танцевальных клипов?
Самое главное очень громко кричать и нагнетать панику, так? :-)
Конечно, или не паниковать и смотреть, как Путин стирает все медиа-платформы, чтобы подавить недовольство. Ничего страшного, верно?
Увы, но лучший способ помочь себе - это свалить.
Ну уйдёт дед придёт новый дядя ваня и всё похерит снова. Тут надо сому систему правления менять чтоб один человек ничего не смог решать.
Как всегда найдется какой-то ебанат из ядерного электората, который скажет: "Ну вот жеж ептвою мать, праальна Путин сказал, что санкции на пользу, теперь пцаны делом займутся". И бросит допитую пивную бутылку в кусты.
Даже точно могу сказать:
Придется идти работать ,а не губы в телефоны надувать
Студентов « на картошку» отправлять будем) хватит им в гаджетах сидеть!
Сегодня сестра мне и говорит"Слушай, может у нас теперь всё возродится? И сельское хозяйство, и производства?". А потом добавила: "Нам не привыкать - и не такое переживали, работать надо, а не в телефоны тыкать!"
Твоя сестра недалекая кукушка, к сожалению.
Хоспади, это цитата. Нет у меня сестры!
Аа, я только про две первые понял, что цитаты))
Зачем бросать? Скоро снова сдавать будем.
Так фейки грузят то не из России . Странное решение
А садят как-раз в России.
Ещё более странное решение.
Ну что странного то? Не хотят чтобы писали в газетах: "Подростка из Мухосранска посадили на пятнашечку за залитое видео в тикток где он сказал ...роскомнадзор...."
Вы не так мой коммент поняли.
Нет, это вы не так его сформулировали.
Нет, вы. Вы вообще уже испортили всю шутку, зануда 🌚
Симпл димпл папа сквич , если голова болит симрл жимпл папа сквич
Первый комментарий по делу
Куплю плуг ручной, Срочно !
Вы спасли Россию , тот момент когда санкции действительно на пользу )
Ну если вам не нравился тик-ток, можно было им не пользоваться - хотя бы выбор был )
Ну по такой логике нужно вообще всё разрешать, кому не нравится пусть не пользуется, не делает, не смотрит, не ищет закладки и т.д.
Теперь за наших детей можно не волноваться.
ужас, уже детей посылают на фронт. (шутка)
PS хотя ещё не вечер
Дочка Кабаевой?
обойдут блоки)
Ну мы в своё время учились обходить, теперь и их время пришло.
скорее всего и 5-10% не наберётся
Смотреть то все ещё можно)
Ну хотя да, там и старых запасов треша на 100 лет хватит))
Вообще жалко все малые предприятия, где им рекламироваться теперь совсем не ясно
На Авито.
Отличный эффект дают объявления у подъездов и на столбах
Эффект ненависти от жильцов этих подъездов?
Это collateral damage.
Можно ещё в мегафон орать на перекрёстках. Мы русские, у нас свой путь.
Кстати да. Только обьявления придётся от руки писать. Большая часть экономически активного населения потеряет значительную часть доходов или работу совсем. Самые бахатые будут как в китае бабуси. Имея привычку со времен СССР читать, и таскать ключи в сумках, при поиске ключа прочитывать все что написано в пределах видимости.
Главное крупные буквы, потому что зрение у них слабое
авито завтра ТОЖЕ может прекратить работу в РФ))
Вк?
Там не очень сейчас - заявки дорогие, никого нет.
Дак сейчас придут, из ФБ, Инсты и ТикТока.
ХЗ, посмотрим. Сам задаюсь этим вопросом - придут ли. Все же формат совсем другой.
Ставки будут вообще неподъемные наверно
Видимо
Из инсты люди не придут. Там же все работает и контент есть. Рекламы нет только
Там же все работает и контент есть.
Пока что
Бумажки на столбы клеить
Через пару дней снова дадут возможность грузить видео. Сейчас фильтры настроят, проверку на фейки организуют - и вперёд.
ой
Самое правильное решение! Желательно не восстанавливать
"Да, папа Путин, скажи мне, что думать! "
Ясно, понятно.
Так там еще загружено до хрена контента, который просматривать несколько лет придется.
Школота сейчас звереть начнёт. Осталось два шага, ютуб, инста и можно заколачивать окна.
Найс!☺️Может теперь дани милохины и прочие недоумки из тиктокхаусов перестанут быть кумирами молодёжи!🤤
Нет, они просто сменят площадки, коих еще несколько
хоть единственное нормальное решение
Ура, наконец это случилось. Не зря операцию начали, хоть какие-то плюсы от неё)
-
Каждый день всё интереснее и интереснее блин)
Теперь переходим в ВК клипы?
В России не останется ни одного СМИ, которое не было бы лояльно Путину.
Ты не представляешь, как лояльна российская аудитория Тик-тока Путину)
А я нет?
Да бл*еать, я там командиром диванных войск была, нападения на бренды возглавляла, кто я теперь?
А моя мечта стать фудблоХером тоже разбилась 😐🥺
Восстание школоты против режима не избежно
Сейчас короче все напряглись и переживают за порнхаб, там тоже много фейков, друг рассказывал...
Это самая сильна и эффективная поддержка протестных настроений. Правительство сделает все, чтобы его вернуть. Иначе им конец.
Это почти как YouTube закрыть для многих.
Радость. Я счастлив. Больше буду общаться с близкими. Мечтал об этом всю жизнь.
За что люблю наш народ – во всем видит пользу)
Им не выгодно уходить из РФ, просто не хотят попасть под раздачу из-за количества дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
Как закончится горячая фаза или же сделают систему фильтрации думаю они вернутся
дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
Как так? Из Украины например дезинформация? Всегда думал что в России она
VPN заюзают, и всё
А вот не понятно как блочат, по Geo IP или сами аккаунты по тому какие там настройки.
VPN не поможет
А кстати как платить за иностранный впн?
жепой или криптой
смотря где обменный курс лучше
Вообще, при регистрации аккаунта соц. сеть запоминает регистрационный ip и соответсвенно страну регистрации, это минимальный набор данных которыми она владеет. Также, возможно приложение видит геолокацию с помощью датчиков, тогда определить местоположение не составляет никакого труда.
Номер телефона ещё может выдать реальную страну.
Пацаны, го на Likee, я создал
Я давно уже там. Да, это аналог Тиктока. Причём довольно хороший аналог.
А вот это уже серьёзно.
Блогеры нескзазанно рады
В впном прорвёмся
Зумеры не переживут
Кстати, ведь есть наш аналог - Yappy. Но вряд ли на него перейдут.
Удар ниже пояса...
Так то не смешно.
Много людей лишились бизнеса.
Можно не любить тикток, но это обычный entertainment.
ватсап и вибер когда ?
Сбылись мечты бумеров
Да да конечно, не проще модерировать контент и просто запретить политические видосы, раньше это как то не мешало делать
Да раьотает все, выгружаются видео. Опять плохо блокируете, переблокируйте быстрее
Ура
Сейчас все тиктокеры ломанутся в Likee. Так что зря Тикток так делает, теряет аудиторию на ровном месте. Китайская соцсеть, никто ее не трогал - работай, наращивай аудиторию за счёт людей из заблокированных сетей, так нет же.
Недавно смотрел аналитику, о том что Ютюб закроют, что надо идти в тикток, китайцы наши братья они нам санкций не сделают. И тут такое..
вангую Coub теперь станет золотым активом Комитета.
https://coub.com/view/2q0vng
Проще сказать, что нам ещё можно...
Дак есть ВК клипы все равно
Думал китайцы палки в колёса вставлять не станут. а вот оно чё...
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