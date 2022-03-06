Соцсеть приостанавливает работу в стране из-за закона о «фейках».

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Вести прямые эфиры и загружать видео нельзя. Обмениваться сообщениями в соцсети разрешат, сообщила компания.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности.

Пользователи заметили, что TikTok перестал показывать зарубежные видео — их нет в рекомендациях, а прямой поисковый запрос выдаёт уведомление о том, что роликов «ещё нет». Соцсеть показывает только русскоязычные видео, на это также обратила внимание редактор vc.ru.

Скриншот Telegram-канала «кабачковая икра по акции»

1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения. 4 марта регулятор потребовал у сервиса объяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте «РИА Новости».

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В тот же день Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.