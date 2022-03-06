Соцсети
TJ

TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России Статьи редакции

Соцсеть приостанавливает работу в стране из-за закона о «фейках».

160 160 комментариев
10 435 просмотров

Вести прямые эфиры и загружать видео нельзя. Обмениваться сообщениями в соцсети разрешат, сообщила компания.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности.

Пользователи заметили, что TikTok перестал показывать зарубежные видео — их нет в рекомендациях, а прямой поисковый запрос выдаёт уведомление о том, что роликов «ещё нет». Соцсеть показывает только русскоязычные видео, на это также обратила внимание редактор vc.ru.

Скриншот Telegram-канала «кабачковая икра по акции»

1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения. 4 марта регулятор потребовал у сервиса объяснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных в аккаунте «РИА Новости».

В тот же день Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин.

Тогда же в России заблокировали Twitter и Facebook. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.

#новость #tiktok

160 160 комментариев
44
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
160 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
John Eastwood

Был тиктокер, теперь токарь

Ответить
135
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Протестное движение в рф только что сильно помолодело.

Ответить
54
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

И средний IQ сильно упал...

Ответить
2
Развернуть ветку
ЯжПрограммист
Ответить
6
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

А, как же они теперь будут морально разла… Выражаться!?

Ответить
0
Развернуть ветку
Идрисио

В Росси прибавилось 10 млн навальнят

Ответить
0
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Не унижайте токарей, пожалуйста.
Курьерами будут максимум.

Ответить
4
Развернуть ветку
как-то так
Ответить
65
Развернуть ветку
Сергей Я

Дак и правда спасибо же, мем не уместен.

Ответить
4
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Так он сейчас без саркастического подтекста.

Ответить
6
Развернуть ветку
Сергей Я

Дак а мем то для саркастического подтекста.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Хрупкий Гоша

А вы представьте, что это правительство тик-току говорит:) теперь зумерочки от безделия начнут гулять чаще.

Ответить
3
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Вы про игру "догони меня омон" на тверской?

Ответить
4
Развернуть ветку
Хрупкий Гоша

Именно:)

Ответить
3
Развернуть ветку
Идрисио

Моргенштерн новый вождь революции?

Ответить
0
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Арабской только если

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Завитаев
Ответить
0
Развернуть ветку
Начальник ботов

Ну где там товарищи, уверенно сообщавшие, что Китай и китайские сервисы не будут вводить никаких ограничений?

Ответить
31
Развернуть ветку
Nice Man

Ну так они и хотят избежать блокировки вообще

Ответить
16
Развернуть ветку
Eldar

Я думаю это на пару дней, щас они там обкашляют вопросики и откроются

Ответить
6
Развернуть ветку
Начальник ботов

Можно скринить? :-)

Ответить
8
Развернуть ветку
Eldar

давайте)

Ответить
2
Развернуть ветку
Артем Порубаев

Тик ток выкупила сша если что
Как минимум этой инфе уже год

Ответить
–4
Развернуть ветку
Arkadiy Gaydarzhy

Хотели, но до этого не дошло

Ответить
4
Развернуть ветку
Артем П.

Вот наглядный пример фейка) Человек год был уверен в том что ТикТок Амеровский.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

В конце же не выкупили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

Не правда. США не купили ТТ

Ответить
0
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

тик-ток просто хотели отжать, потому что трампу не сказали что отжимать открыто сейчас не очень принято, нужно как-то аккуратней а то люди начали интересоваться в каком разделе конституции о правах и свободах это написано, на что трамп резонно ответил что конституция написана для американского народа, а не вот этих всех непонятно кого

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Natalia Selivanovi

имхо оно не совсем уже китайское, раз они договорились о том, что их не забанят в штатах как трамп обещал

Ответить
1
Развернуть ветку
Идрисио

Письков пока еще в Крымле. Если не сбежал к дочке

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Zloy

От этого удара Россия не оправится.
Возможно, это не шутка.

Ответить
28
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Да, забирайте самолеты, резервы, доллары, всё забирайте... тикток и фейсбук верните!!!

Ответить
7
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

И Лего ещё!

Ответить
9
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Лего вроде как не уходит.

Ответить
1
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Кстати, да! Как рукой сняло.

Ответить
1
Развернуть ветку
Идрисио

Это не шутка. Скорее всего 1-й и прочие федеральные аналы станут шуткой

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Mogilevtsev

А мы только начали перекидывать все рекламные кампании из инстаграма в тикток…

Ответить
23
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Зачем, инста же работает пока?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Пока. Пока, инста!

Ответить
12
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Реклама не работает

Ответить
5
Развернуть ветку
jianku13

Не получается войти с основных аккаунтов, только с завязанных на них допов

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Рябчиков

у меня уже 2 неделю работает через жопу

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Mogilevtsev

Таргет не работает (

Ответить
0
Развернуть ветку
Святий Миколай

Пизда Путину от школьников

Ответить
18
Развернуть ветку
Виктор

Шутки шутками, а поможет когда Путин будет очередного в живот целовать, тот на него чихнет короновирусом?

Ответить
2
Развернуть ветку
Идрисио

или скажет: путинский корабль иди нах..

Ответить
3
Развернуть ветку
Идрисио

Да, школьники сила по-страшнее продажных Симоньн и Соловьева. Их не подкупишь...

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Игумнов

Спецоперация снова ударила по Воронежу

Ответить
14
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Да потому что чёртов Воронеж все время лезет на линию огня, которая везде

Ответить
0
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Скоро будет: Путин запретит мысли в вашей голове о его войне на Украине.

Ответить
12
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

VPN сейчас, пока вы не потеряли доступ к западным СМИ. Путин убивает детей и угрожает ядерным холокостом, а вы хвалитесь потерей еще одного канала для новостей и самовыражения.

Ответить
–9
Развернуть ветку
Сергей Дмитриев

Просто вон отсюда иди

Ответить
2
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Жаль, что правда так неудобна для вас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Дмитриев

У каждого своя правда,

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Ваш ответ делает это очевидным.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Дмитриев

Что … у вас и аргументации не хватит, кроме ссылок на пустые сми.
Тик ток медленно убивает, как хмурый.
Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Мозг не нужно стимулировать видео и картинками, впечатления должны быть реальными
Видео и фотографии мертвых младенцев от рук Российской Федерации?

Ответить
–3
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Значит, твой папа Путин боится детских танцевальных клипов?

Ответить
–5
Развернуть ветку
Andrei

Самое главное очень громко кричать и нагнетать панику, так? :-)

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

Конечно, или не паниковать и смотреть, как Путин стирает все медиа-платформы, чтобы подавить недовольство. Ничего страшного, верно?

Ответить
–1
Развернуть ветку
LuNature

Увы, но лучший способ помочь себе - это свалить.
Ну уйдёт дед придёт новый дядя ваня и всё похерит снова. Тут надо сому систему правления менять чтоб один человек ничего не смог решать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr

Как всегда найдется какой-то ебанат из ядерного электората, который скажет: "Ну вот жеж ептвою мать, праальна Путин сказал, что санкции на пользу, теперь пцаны делом займутся". И бросит допитую пивную бутылку в кусты.

Ответить
10
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Даже точно могу сказать:
Придется идти работать ,а не губы в телефоны надувать
 Студентов « на картошку» отправлять будем) хватит им в гаджетах сидеть!
 Сегодня сестра мне и говорит"Слушай, может у нас теперь всё возродится? И сельское хозяйство, и производства?". А потом добавила: "Нам не привыкать - и не такое переживали, работать надо, а не в телефоны тыкать!"

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexandr

Твоя сестра недалекая кукушка, к сожалению.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Хоспади, это цитата. Нет у меня сестры!

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr

Аа, я только про две первые понял, что цитаты))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Пурюшин

Зачем бросать? Скоро снова сдавать будем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Den Red

Так фейки грузят то не из России . Странное решение

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

А садят как-раз в России.

Ответить
12
Развернуть ветку
Сергей Я

Ещё более странное решение.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Ну что странного то? Не хотят чтобы писали в газетах: "Подростка из Мухосранска посадили на пятнашечку за залитое видео в тикток где он сказал ...роскомнадзор...."

Ответить
6
Развернуть ветку
Сергей Я

Вы не так мой коммент поняли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Нет, это вы не так его сформулировали.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Я

Нет, вы. Вы вообще уже испортили всю шутку, зануда 🌚

Ответить
2
Развернуть ветку
Jerricho

Симпл димпл папа сквич , если голова болит симрл жимпл папа сквич

Ответить
5
Развернуть ветку
jianku13

Первый комментарий по делу

Ответить
4
Развернуть ветку
Артур Тимо

Куплю плуг ручной, Срочно !

Ответить
5
Развернуть ветку
Jerricho

Вы спасли Россию , тот момент когда санкции действительно на пользу )

Ответить
0
Развернуть ветку
Рандомный Рандом

Ну если вам не нравился тик-ток, можно было им не пользоваться - хотя бы выбор был )

Ответить
8
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну по такой логике нужно вообще всё разрешать, кому не нравится пусть не пользуется, не делает, не смотрит, не ищет закладки и т.д.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Теперь за наших детей можно не волноваться.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ware Wow
Ответить
4
Развернуть ветку
LuNature

ужас, уже детей посылают на фронт. (шутка)
PS хотя ещё не вечер

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandr

Дочка Кабаевой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nice Man

обойдут блоки)

Ответить
3
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ну мы в своё время учились обходить, теперь и их время пришло.

Ответить
2
Развернуть ветку
Наил

скорее всего и 5-10% не наберётся

Ответить
1
Развернуть ветку
Chok Chok

Смотреть то все ещё можно)

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Ну хотя да, там и старых запасов треша на 100 лет хватит))

Ответить
6
Развернуть ветку
Максим Игумнов

Вообще жалко все малые предприятия, где им рекламироваться теперь совсем не ясно

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Черных

На Авито.

Ответить
8
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Отличный эффект дают объявления у подъездов и на столбах

Ответить
5
Развернуть ветку
Юности вольная птица

https://youtu.be/tG6YvsS1RRA

Ответить
3
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Эффект ненависти от жильцов этих подъездов?

Ответить
2
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Это collateral damage.
Можно ещё в мегафон орать на перекрёстках. Мы русские, у нас свой путь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Кстати да. Только обьявления придётся от руки писать. Большая часть экономически активного населения потеряет значительную часть доходов или работу совсем. Самые бахатые будут как в китае бабуси. Имея привычку со времен СССР читать, и таскать ключи в сумках, при поиске ключа прочитывать все что написано в пределах видимости.
Главное крупные буквы, потому что зрение у них слабое

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Прокофьев

авито завтра ТОЖЕ может прекратить работу в РФ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Оганов

Вк?

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Там не очень сейчас - заявки дорогие, никого нет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

Дак сейчас придут, из ФБ, Инсты и ТикТока.

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

ХЗ, посмотрим. Сам задаюсь этим вопросом - придут ли. Все же формат совсем другой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Ставки будут вообще неподъемные наверно

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Видимо

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Боярский

Из инсты люди не придут. Там же все работает и контент есть. Рекламы нет только

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Там же все работает и контент есть.
 Пока что

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Belyaev

Бумажки на столбы клеить

Ответить
1
Развернуть ветку
Штуки из труб

Через пару дней снова дадут возможность грузить видео. Сейчас фильтры настроят, проверку на фейки организуют - и вперёд.

Ответить
0
Развернуть ветку
Olexandr Klymenko

ой

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Дмитриев

Самое правильное решение! Желательно не восстанавливать

Ответить
–9
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

"Да, папа Путин, скажи мне, что думать! "

Ответить
8
Развернуть ветку
selecadm

Ясно, понятно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Товарищ

Так там еще загружено до хрена контента, который просматривать несколько лет придется.

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Дизкейн

Школота сейчас звереть начнёт. Осталось два шага, ютуб, инста и можно заколачивать окна.

Ответить
2
Развернуть ветку
Боря Бро

Найс!☺️Может теперь дани милохины и прочие недоумки из тиктокхаусов перестанут быть кумирами молодёжи!🤤

Ответить
2
Развернуть ветку
2DaysLog

Нет, они просто сменят площадки, коих еще несколько

Ответить
0
Развернуть ветку
Ярослав Яковлев

хоть единственное нормальное решение

Ответить
–6
Развернуть ветку
Vadim Evseev

Ура, наконец это случилось. Не зря операцию начали, хоть какие-то плюсы от неё)

Ответить
–7
Развернуть ветку
Nice Man

-

Ответить
0
Развернуть ветку
Fedor Zhukoff

Каждый день всё интереснее и интереснее блин)
Теперь переходим в ВК клипы?

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

В России не останется ни одного СМИ, которое не было бы лояльно Путину.

Ответить
0
Развернуть ветку
Helena Zhuravleva

Ты не представляешь, как лояльна российская аудитория Тик-тока Путину)

Ответить
2
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

А я нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Helena Zhuravleva

Да бл*еать, я там командиром диванных войск была, нападения на бренды возглавляла, кто я теперь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Клемент Бурдин

А моя мечта стать фудблоХером тоже разбилась 😐🥺

Ответить
1
Развернуть ветку
Farkhod Daniyarov

Восстание школоты против режима не избежно

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

https://www.youtube.com/watch?v=7GZxef_2SJU

Ответить
1
Развернуть ветку
ycqwcmfxienveoysme

https://www.youtube.com/watch?v=7GZxef_2SJU

Ответить
1
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Сейчас короче все напряглись и переживают за порнхаб, там тоже много фейков, друг рассказывал...

Ответить
1
Развернуть ветку
Raznos

Это самая сильна и эффективная поддержка протестных настроений. Правительство сделает все, чтобы его вернуть. Иначе им конец.
Это почти как YouTube закрыть для многих.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Сергей

Радость. Я счастлив. Больше буду общаться с близкими. Мечтал об этом всю жизнь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Клемент Бурдин

За что люблю наш народ – во всем видит пользу)

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrei

Им не выгодно уходить из РФ, просто не хотят попасть под раздачу из-за количества дезинформации которая сейчас льется в сторону России.

Как закончится горячая фаза или же сделают систему фильтрации думаю они вернутся

Ответить
–1
Развернуть ветку
LuNature

дезинформации которая сейчас льется в сторону России.
 Как так? Из Украины например дезинформация? Всегда думал что в России она

Ответить
0
Развернуть ветку
Nice Man

VPN заюзают, и всё

Ответить
0
Развернуть ветку
Антошка Картошка

А вот не понятно как блочат, по Geo IP или сами аккаунты по тому какие там настройки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Морозов

VPN не поможет

Ответить
1
Развернуть ветку
PV

А кстати как платить за иностранный впн?

Ответить
0
Развернуть ветку
Finogeev Yuriy

жепой или криптой
смотря где обменный курс лучше

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Татьянин

Вообще, при регистрации аккаунта соц. сеть запоминает регистрационный ip и соответсвенно страну регистрации, это минимальный набор данных которыми она владеет. Также, возможно приложение видит геолокацию с помощью датчиков, тогда определить местоположение не составляет никакого труда.

Ответить
0
Развернуть ветку
GMO bacteria

Номер телефона ещё может выдать реальную страну.

Ответить
0
Развернуть ветку
Клемент Бурдин

Пацаны, го на Likee, я создал

Ответить
0
Развернуть ветку
Штуки из труб

Я давно уже там. Да, это аналог Тиктока. Причём довольно хороший аналог.

Ответить
1
Развернуть ветку
Solodin Iota

А вот это уже серьёзно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Adam Christ

Блогеры нескзазанно рады

Ответить
0
Развернуть ветку
iMHO Tech

В впном прорвёмся

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Vladov

Зумеры не переживут

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарищ

Кстати, ведь есть наш аналог - Yappy. Но вряд ли на него перейдут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alks

Удар ниже пояса...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Так то не смешно.
Много людей лишились бизнеса.
Можно не любить тикток, но это обычный entertainment.

Ответить
0
Развернуть ветку
Rolling On the Floor Laughing

ватсап и вибер когда ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanislav

Сбылись мечты бумеров

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Рябчиков

Да да конечно, не проще модерировать контент и просто запретить политические видосы, раньше это как то не мешало делать

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Храмченко

Да раьотает все, выгружаются видео. Опять плохо блокируете, переблокируйте быстрее

Ответить
0
Развернуть ветку
Белые кросовки

Ура

Ответить
0
Развернуть ветку
Штуки из труб

Сейчас все тиктокеры ломанутся в Likee. Так что зря Тикток так делает, теряет аудиторию на ровном месте. Китайская соцсеть, никто ее не трогал - работай, наращивай аудиторию за счёт людей из заблокированных сетей, так нет же.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кай Айну

Недавно смотрел аналитику, о том что Ютюб закроют, что надо идти в тикток, китайцы наши братья они нам санкций не сделают. И тут такое..

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

вангую Coub теперь станет золотым активом Комитета.
https://coub.com/view/2q0vng

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

Проще сказать, что нам ещё можно...

Ответить
0
Развернуть ветку
AlexanderAPS

Дак есть ВК клипы все равно

Ответить
0
Развернуть ветку
Yury Gagarin

Думал китайцы палки в колёса вставлять не станут. а вот оно чё...
Сегодня в фирменном магазе Xiaomi отказали в списании накопленных баллов. Бред какой-то сука...

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 160 комментариев
Маркетинг
Рая Хачатрян
«Русский таргетинг ослеп на один глаз»: что будет с рекламой после ограничений Google и Facebook Статьи редакции

Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.

60 60 комментариев
50
Приёмная
Михаил Нежник
Почта банк: как пригласить на собеседование, дать тестовое задание, не предоставить обратную связь и украсть идеи

Как я выполнил тестовое задание, не получил обратную связь, а идеи украли.

115 115 комментариев
155
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Призванный глобус
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​систем UnionPay и JCB в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

218 218 комментариев
144
Сервисы
Слава Шегай
Spotify Premium больше не доступен для покупки в России Статьи редакции

«Из-за новых внешних ограничений, связанных с основными платёжными провайдерами сервиса».

109 109 комментариев
16
Финансы
Лера Михайлова
«Газпромбанк» и «Банк Санкт-Петербург» повысили стоимость карт UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России Статьи редакции

Вероятно, желающих слишком много.

147 147 комментариев
60
Техника
Слава Шегай
Nvidia приостановит продажи в России — PCMag Статьи редакции

Вслед за AMD и Intel, которые остановили поставки в страну в начале марта.

97 97 комментариев
32
Больше статей
null