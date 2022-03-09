Instagram скроет подписки пользователей в России и Украине Статьи редакции
Ранее то же самое сделал Facebook.
Meta объявила, что будет скрывать информацию о подписках и подписчиках пользователей в России и Украине. Эти аккаунты также больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».
Соцсеть будет помечать истории, на которых есть ссылка «на сайты российских государственных средств массовой информации».
Компания также подключит на российские и украинские аккаунты функцию удаления контента.
28 февраля об аналогичных мерах сообщила Facebook: соцсеть скрыла списки друзей у пользователей из России. Кроме того, Facebook и Instagram тогда упростили закрытие аккаунтов для пользователей не из списка друзей.
Адекватный шаг от Фейсбука? Офигеть
На каждый адекватный шаг мира, ркн делает десяток неадекватных навстречу. Так что не обольщайтесь)
Ничего, сейчас подтянутся запутинцы, которые пояснят, что это на самом деле коварная многоходовочка агрессивного Запада.
Девушки такие сейчас «а как мне узнать, на кого он подписался, ээээ?»
Ещё бы скрыли лайки и комменты. Ну и фотки заодно можно тоже скрыть.
А баг с русским языком они чинить собираются? А то каждый раз приходится отключать интернет и менять язык на английский, чтобы зайти в это недоприложение
Это санкционная фича, а не баг. :D
О, это же для того, чтобы пидерсия всякая могла постить гадости!
Как вы критично о себе 😆
мир дружбу жвачку налаживают? смысл скрывать взаимные подписки особенно в закрытых акк, явно же что мы там не воюем друг с другом
Зачем?
Такое чувство, Инстаграм скоро запретит постить фотки и видео, но все равно продолжит работать)
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
Сейчас, на фоне текущих геополитический событий, все больше граждан боятся дефолта. Уже куча экспертов на ютьюбе пишут про возможность дефолта, половина ваших знакомых уже предрекли такую учесть нашему государству, бабки на лавочках собирают внеочередное экстренное заседание по возможности дефолта России и т.д.