Соцсети
TJ

Instagram скроет подписки пользователей в России и Украине Статьи редакции

Ранее то же самое сделал Facebook.

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Meta объявила, что будет скрывать информацию о подписках и подписчиках пользователей в России и Украине. Эти аккаунты также больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».

Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах.

Meta

Соцсеть будет помечать истории, на которых есть ссылка «на сайты российских государственных средств массовой информации».

Компания также подключит на российские и украинские аккаунты функцию удаления контента.

28 февраля об аналогичных мерах сообщила Facebook: соцсеть скрыла списки друзей у пользователей из России. Кроме того, Facebook и Instagram тогда упростили закрытие аккаунтов для пользователей не из списка друзей.

#новости #facebook #instagram

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Герман Воронов

Адекватный шаг от Фейсбука? Офигеть

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Alexander Veber

На каждый адекватный шаг мира, ркн делает десяток неадекватных навстречу. Так что не обольщайтесь)

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Влад Крас

Ничего, сейчас подтянутся запутинцы, которые пояснят, что это на самом деле коварная многоходовочка агрессивного Запада.

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Alexandr Shkuriin

Девушки такие сейчас «а как мне узнать, на кого он подписался, ээээ?»

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Kirill Kolombet

Ещё бы скрыли лайки и комменты. Ну и фотки заодно можно тоже скрыть.

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Лютый

А баг с русским языком они чинить собираются? А то каждый раз приходится отключать интернет и менять язык на английский, чтобы зайти в это недоприложение

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Влад Крас

Это санкционная фича, а не баг. :D

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Клемент Бурдин

О, это же для того, чтобы пидерсия всякая могла постить гадости!

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Герман Воронов

Как вы критично о себе 😆

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Вик Бой

мир дружбу жвачку налаживают? смысл скрывать взаимные подписки особенно в закрытых акк, явно же что мы там не воюем друг с другом

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Андрей Петров

Зачем?

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Викторович

Такое чувство, Инстаграм скоро запретит постить фотки и видео, но все равно продолжит работать)

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Офтоп
Phonk && Shitpost
Минцифры, извините, что?

Уж простите, но накипело.

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517
Еда
Жалкий татарин
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