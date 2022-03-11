Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram в России и признать Meta экстремистской — в неё входит и WhatsApp Статьи редакции
Следственный комитет возбудил уголовное дело о «пропаганде терроризма».
О требовании Генпрокуратуры пишет «Интерфакс». Если Meta признают экстремистской, использование Facebook, Instagram и WhatsApp в России запретят.
Источники ТАСС и «РИА Новости» говорят, что WhatsApp не затронут меры против Meta, так как это средство общения, а не размещения информации.
Претензии Генпрокуратуры связаны с сообщением, что Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства Meta по статьям о «пропаганде терроризма» и «возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия».
11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta, а Роскомнадзор потребовал отправил запрос в компанию с требованием подтвердить или опровергнуть заявление.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ».
Будет больно, но мета перешла черту, можете меня минусить, либералы.
Главное что рассеюшка никаких черт не переходила и все делает правильно!
уже нет понятий правильно и не правильно, всё что было себя уже дискредитировало касаемо всех. Но ценз на публикацию к призыву убивать это уже верх
Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
Переведите и в немецкие паблики киньте. Посмотрите реакцию
Если вы хотите какой-то реакции, то понадобится ещё и машина времени. Сейчас немцы с пониманием и чувством вины воспримут такой плакат. Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян.
Вот когда-нибудь и пробуйте такое писать
Что это с ним?
Примёрзло
Не увидите.
Кто "мы"?
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Я на это не клюну, товарищ майор
А че им надо здоровья пожелать?
К тому же нарратив абсолютно другой был.
Для немцев?
Для всех.
Это не работает на все стороны
Вы сейчас хотите сказать, что у немцев подобных плакатов не было?
Еще раз берете и читаете новость Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».
Т.е. разрешено только В ОДНУ СТОРОНУ.
Потом спрашиваете себя, призывали ли нацисты к чему-то подобному?
Вспоминаете... Вспоминаете... Ага, тут вам приходит в голову мысль, что не только призывали, а совершали страшные преступления против половины Европы и газом травили миллионы евреев.
Хотя, если вы из Украины, можете оказаться сочувствующей и не вспомните никаких преступлений нацистов, либо посчитаете, что все их действия были нормой.
Особенно если дедушка бандеровец сам штыками прибивал к столу польского младенца.
А вот ещё экстремистское стихотворение: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убей_его!
Ненависть к агрессорам необходима во время отечественных войн. Meta — американская компания, они украинцам не союзники, но вроде как сочувствуют. С точки зрения российских властей это, конечно, экстремизм. Но тут прокуратура РФ передёргивает немного, так как разрешена ненависть в отношении военных, но не мирных граждан, а не в отношении "российских граждан, в том числе военных".
А чо, РФ уже заявила, что её жизненное пространство на западе? Или под Харьковом появились лагеря куда сгоняют гражданских и те бесплатно трудятся?
Пока что РФ нашла лагеря и пытальни Азовцев где они мучали мирных людей.
Да, теперь считаю. Я понял что у дискриминации (мягкое слово выбрал) нет полярности. Это с любой стороны плохо. Пора заканчивать, ребят. Скрепные срепы идите найух.
Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
На плакате изображен немецкий солдат.
Мета пошла дальше: призывать убивать можно и солдат, и обычных россиян:
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
Reuters: "Meta Platforms (FB.O) will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion"
И не делай вид, что не улавливаешь разницы
Эти плакаты стали массово появляться после того как они сжигали целые поселения вместе с населением, украинские в первую очередь.
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Интересно, во второй мировой был ценз на призывы убивать окупантов? Привычного Вам мира уже не будет, забудьте.
Ну так разрешите в обе стороны это говорить, какие проблемы? Почему я не могу, условно, сказать смерть кому-то, а тот кто-то может сказать смерть мне?
Если обосрались уже, то хотя бы жопу вытирайте нормально.
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Как это нет понятий? Стало быть идти войной на Украину правильно? И я сейчас не про ум ядерного электората, а про большую часть человечества. Впрочем, даже ядерный электорат в большинстве своем не знает про гибель мирных людей, про их страдания.
Все что после происходит - лишь ответная реакция на болезнь в виде вооружённых сил на территории ЧУЖОЙ страны.
И поэтому я отношусь снисходительно ко всем мероприятиям от компаний, которые вводят ограничения для ру сегмента. Причина их поведения в том что старый дед не принял таблетки и вообразил себя наполеоном
Простите, а вооруженные силы одной страны на территории ЧУЖОЙ страны, это какая-то исключительная ситуация в современной истории?
Исключительность в том, что слабая Россия пытается походить на сильные США. Я в контексте разницы в экономической силе.
Видать не такая слабая Россия, и не такая сильная США.
Так жестко унижать США саудиты себе никогда не позволяли, а сейчас тупо сбрасывают вызов. Вот и вся "сила" США на данный момент.
Проблема в том что США уже не такие сильные. Экономика в Европе/США уже не так сильно развиваются, идет технологическая стагнация. Заигрывание с позитивной дискриминацией что тоже ведет к стагнации развития.
США уже находится в состояние торговой войны с Китайем например. Если бы король бы не становился бы голым, ничего бы не было.
США в том виде что оно есть, так же как СССР место в книжках истории.
США должно в перспективе развалиться официально на независимые государства по границам штатов. Рано или поздно это случится.
Обязательно. Рано или поздно даже солнце погаснет. Надо всего лишь пару миллиардов лет подождать.
Как быть насчет исключительности арабов пытающихся походить на США в Йемене?
60 кг хипстеру не обязательно участвовать во всех турнирах ММА, чтобы лишить жизни условного Хабиба.
Это другое!
ви не понимаити)
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Ничего исключительного. Военные действия- такой же способ политического воздействия, как и прочие. Мы все (Россия, Европа) немного размякли, забыв о том, что бывают ситуации, когда только силой можно решить определенные противоречия.
И я сам не в восторге от этого.
Касательно этой ситуации- солдат выполняет приказ. Невыполнение приказа- трибунал. Благодаря порядку и приказам существует такой институт, как армия. И как бы не хотелось жить в мире, на сегодняшний день без армии не может существовать никакое государство.
Добровольно или с агрессией?
Призыв убивать это как бы не «ограничения»
да, товарищи!
Так ты ехай из Россиюшки то
Да да, ебнуть ракетами - ничего, положить тысячи людей с обоих сторон - ничего, обрушить экономику и планы пары сотен миллионов людей на годы - ничего. Но стоило пронестись слуху, что какую-то херню придумали в правилах модерации, которая сама по себе ни на что не влияет, как взвился дружный возмущенный вой с этой стороны. Вот оно, блэт, корень всех проблем.
Какая рассеюшка. Пока ты обобщаешь, половина живущих в РФ, если не больше, вообще не разделяет этого негативного движения.
И это пиздец, когда ты живёшь нормально, а тебя гнобят только по причине места рождения. Это как гнобить всех чёрных
Все в рамках Границы!
Зато теперь Ютуб без рекламы! Слава Великому Собирателю земель Русских! ...
Блеать...
За черту не заходить! (с) Гоголь
Даже тжшники многие против таких нововведений ФБ, судя по комментам, так что тут будут плюсы.
они в комментах против, но встать и выйти из ФБ в знак протеста - выше их сил.
даже написать в поддержку, что это неприемлемо.
только "ворчание на кухне" и сублимация в мемчики
сложно встать выйти из бункера во Львове... надо понять и простить.
Согла. Фб грохнул год назад, Инста сегодня, Вотс легко переезжает в Тг. Мета прощай навсегда.
Хорошо что то перешла, а не перепрыгнула как некоторые.
Ну всем уже пофиг, все отрубили монетизацию в РФ явно готовясь к блоку.
И только Телеграм как феникс живее всех живых
да нет, ты прав, это уже полная хуета
Ну получай )
Ну тут, пожалуй, можно с ними согласиться. Цукерберг совсем ошалевший.
Не более ошалевший, чем многие политики и телеведущие в РФ.
Даже если так, то "цивилизованный Запад" получается не такой уж цивилизованный?
Ну если так, то можно воевать. Какая-то подмена понятий бесконечная, запад напал на кого-то сейчас?
Россию хотят захватить англосаксы и выкачать ресурсы. Это я уже слышал, в основном от старшего поколения. Но когда подобную дичь городят вроде бы современные люди - становится жутковато.
В смысле? Я про Ирак, Афганистан, Ливию, Югославию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Гренду, Боснию, Сомали, Панаму и т.д. и т.п.
А мы то всего лишь в одну Украину. В чем проблема, не понимаю. Когда люди игнорируют подобные факты, становится жутковато. Тем более современные люди, у которых есть доступ к информации ;)
А если все с крыши прыгнут, ты тоже прышнешь? ©
Вы в Россию то вернулись? Или по прежнему из тепла и уюта гневно вещаете?
10:1 получается. Для паритета ещё можно бахнуть по прибалтам
Но в этом есть правда(Не прям в открытую, а просто поставить своих прозападных кандидатов, как это делала Россия в соседних странах). Просто это использует пропаганда ещё и в своих целях( убивают 2 зайцев)
запад напал на кого-то сейчас?
а в Сирии случайно не американские войска прямо сейчас воюют?
они туда вторглись или заблудились?
Видимо вместе с ВС РФ заблудились.
ВС РФ в Сирию пригласили сирийские власти, и они там находятся законно
а американские войска именно вторглись в чужую страну
Сирийский диктатор пригласил что бы удержаться у власти насильный путем.
а вы дальше собственного носа не видите кто нападает и в течении какого времени?)
Если всемирно известная компания призывает к ненависти, какое тут оправдание? Не поняли, что такое антипод, загуглите либо промолчите.
Она никуда не призывает, а заявила, что не будет блокировать призывы уничтожать оккупационную рашистскую армию в Украине.
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Нет, с логикой у вас проблемы.
Отсутствие запрета не означает поддержку.
Но если даже Мета или отдельные члены ее правления поддерживают уничтожение оккупационной армии, то могу их за это только похвалить.
Каждая рашистская гадина, пришедшая на украинскую землю с оружием, должна сдохнуть.
Ух Влад, из окопа пишешь надеюсь?
из хорошо укреплённых позиций диванного батальона
когда ты приводишь в ответ на критику своих действий кого то другого и при этом этих действий не одобряешь то ты попадаешь в пиздец какую логическую ошибку
Один не понял, другой поддержал. Не надо на мне клеймо ставить!
Вам все верно говорят. Перечитайте ветку, там всего три коммента в которых вы умудрились заблудиться.
Жалко только многие бизнесы, которые на Инсте завязаны.
Вернёшься на телевизор, Соловьёва будешь смотреть ,зачем тебе Инстаграмм ?
Ку-ку?
Так рекламу уже неделю как там нельзя размещать.
Напишу и тут , большинство желают смерти путена и всем кто поехал стрелять
ох ты мой миролюбивый!
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И тебе тоже , челедина
Присядет на пятнаху теперь, осталось только изловить
Причём тут вообще Цукерберг?
Действительно
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Мб не проснулись ещё? Часовые пояса
В офисе ВК последние 2 недели
Ну вы вот кекаете, а на вэкашечке последние две недели трафик растёт стремительными темпами.
Товарищ майор будет доволен
Во ВКонтакте много групп и сообщений с призывами к насилию, геноциду и даже некоторые ядерную войну жаждут. Что-то как-то никто не фильтрует и не удаляет этот контент. Вероятно в правилах есть оговорки (которые ввел фейсбук и у себя). Только ВК никто не признает экстремистской. Наверное потому, что все призывы направлены на "врагов".
Смысл в том, что враги врагов могут поливать. А ТАМ ИМЕННО УКРАИНЦАМ разрешили. Если бы они это разрешили в обе стороны, то никто бы даже ничего не сказал.
Ты еще не видел что в ивановском трикотаже творится сейчас)))))
Наконец, хоть жена может на жизнь взглянет по другому ,а не все эти виртуальные штуки(айфончики,инстаграмчики, ватсапчики...)
Сопьётся?
Вероятно
Ору))))))))
А потом заблокируют ют, потом одноклассники и бац, соц сетей без майора за спиной и не осталось, а сказать что-то не по политике партии и нельзя, вот тогда заживём.
Ты тоже совместные деньги на дом копил на российском фондовом рынке и теперь не знаешь, как показать жене?))
Дак ТикТок пока не блокнули.
Пол года вкладывал в развитие коммерческого аккаунта. Потратил около 240 т.р. из которых 20% ушла на оплату налогов. Все в трубу…
А всем насрать. Твои личные вливания никогда не покроют горечь от обиды русских патриотов на заявления меты.
Потратил около 240 т.р.
А могли бы хороший сайт сделать даже за половину этой суммы.
за 120к? визитку на коленке что ли?
а раскручивать его на святом духе?
за 120к? визитку на коленке что ли?
Сайт-визитка будет стоить 120k, наверное, только у "дизайнеров" из ЦУМа.
а раскручивать его на святом духе?
Говоря о сайте, я бы вам предложил его не раскручивать, а развивать.
Сайт продвинуть дороже гораздо, да и кому он интересен на фоне сеток.
Сайт продвинуть дороже гораздо
Зависит от ниши. Если предлагаете пластиковые окна или кондиционеры, то возможно.
В остальном же с сайтом вы будете гораздо менее зависимы от того же инстаграма, где аккаунт по факту принадлежит не вам, а цукербергу.
Все несколько сложнее.
Я сайт сделал сам на тильде бесплатно.
Зацени https://mafia-flow.ru
Продвижение это 90% успеха.
опять же, завтра тильду отключат и вместе с ней похерится и сайт. Свой сайт это как ни крути вложение в бизнес, добавленная стоимость
Так онаж в Москве
Я сайт сделал сам на тильде бесплатно
Вполне норм.
Не исключаю, что стоит добавить побольше текста, но это виднее вам, в т.ч. по показателям из различных webmaster tools.
Цены на проведения игр
Typo
Почему в рф так любят мафию
И сколько ты своих "бесплатных" часов на это потратил?
А вы не думайте о деньгах. О России думайте)
Я уже удалил сегодня их приложения, всем рекомендую, shame on meta!
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хотел было написать " в ж..пу Мета!"
но вспомнил об их размере
и передумал
Пользуясь случаем прорекламирую свой Фейсбучек: https://www.facebook.com/EvilPechenka
Добавляйтесь в друзьяшки. 🥰
на народном горе пиаритесь?
нехорошо...
Но зачОтно ))
//пользуясь случаем, пролетая над ФБуком, хочу передать привет
В чём горе то народное?
В том, что Рейтерс слили внутреннюю переписку с указанием не банить за пожелания смерти российским оккупантам и Путину с Лукашенко?
Народ горюет от чего? От того, что Путин развязал войну, убивает мирных жителей, а они ему смерти желают? А Фейсбук их за это не банит?
я имел в виду НАРОД, а не какой-то там народ))
перефразируя:
у советских собственная гордость, на буржуев смотрим сквозь TV
Сколько за WhatsApp будут давать если найдут на телефоне?
А если подкинут?
15 строгоча
Думаю не больше пяти с конфискацией
15 суток швабрирования))
С нетерпением жду когда запретят все виды языков, потому что при помощи языка распространяют экстремизм, а хотя если копнуть поглубже то станет понятно что экстремизм распространяют люди, а следовательно их надо срочно запретить!
Букву Z оставят.
Товарищ Майор: "Запишу-ка в блокнотик".
Классно сказано. Не удержался копирнул)))
Так запрещают же
Так уже есть проект закона о запрете думать. Ведь вот идет человек а в голове у него антиправительственные мысли. И войну он называет войной. Мысленно конечно. А так примут закон - и можно сразу его хватать и к стенке по законам военного ... упс ... спецоперационного времени
«возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия»
Эх, дожить бы до такого дела на Соловьева с Киселевым
Ну вот тут я вас поддержу, хотя обычно и не согласен в вами. Сам очень не одобряю истерику в эфире.
вы шовинист что ли??
а Скабеева?! а Симоньян ??
Прощайте соц сети и реклама
Спецоперация по поддержке ВК
я в свое время придумал флэш-моб:
скажем, в среду, ровно в 12 часов дня,
ВСЕ офисные сотрудники по ВСЕЙ стране
ровно на 5 минут выходят из соцсетей,
и НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ !
просто интересно было бы понаблюдать за эффектом))
Ну-ну, в 12:00 все пойдут обедать 😁.
Вы про секс?
Добро пожаловать в советский союз где небыло нихуя...... Ну квас был пиздатый, ок!
СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов - Путин.
Если быть президентом больше 7 лет, можно сойти с ума. (с) тоже Путин
Что собственно и произошло 😅
Там сегодня много еще чего:
Практика последних лет показала, что там где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне.
Практика последних лет показала, что там где западники ввели против нас ограничения
По космосу особенно хорошо видно. Единственный сектор который подтянулся это сельскохозяйственной, но там не было санкции со стороны запада.
стоп! СССР же только галоши для африканцев делал. Или это другое?
СССР купил итальянскую компанию Fiat и начал выпускать автомобили, ты их знаешь под названием жигули. И тут обосрались))
СССР *купил итальянскую компанию* Fiat
Признайтесь, по неполживым "лекциям" каца историю изучали?
Предоставил техн. проект для строительства итальянский концерн Фиат. С ним подписали соглашение на поставку технологического оборудования с последующим обучением специалистов.
Источник: https://m.fishki.net/auto/2101893-istorija-volzhskogo-avtomobilynogo-zavoda.html © M.fishki.net
Я вам звёздочками специально выделил утверждение о *покупке компании Fiat*.
Первая попавшаяся статья
И колоссально развалился 👍😅😅
вы случаем не из Секты свидетелей СССР ? )
Мы из свидетелей Путинского пиздеца)