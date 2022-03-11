Соцсети
Маша Цепелева

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram в России и признать Meta экстремистской — в неё входит и WhatsApp Статьи редакции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «пропаганде терроризма».

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О требовании Генпрокуратуры пишет «Интерфакс». Если Meta признают экстремистской, использование Facebook, Instagram и WhatsApp в России запретят.

Источники ТАСС и «РИА Новости» говорят, что WhatsApp не затронут меры против Meta, так как это средство общения, а не размещения информации.

Претензии Генпрокуратуры связаны с сообщением, что Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.

По данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна от 11.03.2022, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам России. В Следственный комитет направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Генпрокуратура

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства Meta по статьям о «пропаганде терроризма» и «возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия».

11 марта Госдума попросила генпрокурора и следователей дать оценку решению Meta, а Роскомнадзор потребовал отправил запрос в компанию с требованием подтвердить или опровергнуть заявление.

  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ».

#новость

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303 комментария
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Дмитрий Рудой

Будет больно, но мета перешла черту, можете меня минусить, либералы.

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198
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Илья Кофеман

Главное что рассеюшка никаких черт не переходила и все делает правильно!

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155
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Дмитрий Рудой

уже нет понятий правильно и не правильно, всё что было себя уже дискредитировало касаемо всех. Но ценз на публикацию к призыву убивать это уже верх

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99
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Masha Kovalyova

Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?

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49
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Алексей Дымов

Переведите и в немецкие паблики киньте. Посмотрите реакцию

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14
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Masha Kovalyova

Если вы хотите какой-то реакции, то понадобится ещё и машина времени. Сейчас немцы с пониманием и чувством вины воспримут такой плакат. Когда-нибудь, то же самое мы увидим и у россиян.

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7
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Алексей Дымов

Вот когда-нибудь и пробуйте такое писать

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6
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Alex Gu
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1
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Евгений Сушко

Что это с ним?

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0
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Тельман

Примёрзло

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0
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Ioanne

Не увидите.

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2
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Gleb Tyutikov

Кто "мы"?

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1
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Местный парень

Я на это не клюну, товарищ майор

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7
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Ioanne

А че им надо здоровья пожелать?
К тому же нарратив абсолютно другой был.

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10
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Алексей Дымов

Для немцев?

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0
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Ioanne

Для всех.

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0
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Алексей Дымов

Это не работает на все стороны

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0
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Ioanne

Вы сейчас хотите сказать, что у немцев подобных плакатов не было?

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2
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Ioanne

Еще раз берете и читаете новость Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».

Т.е. разрешено только В ОДНУ СТОРОНУ.

Потом спрашиваете себя, призывали ли нацисты к чему-то подобному?
Вспоминаете... Вспоминаете... Ага, тут вам приходит в голову мысль, что не только призывали, а совершали страшные преступления против половины Европы и газом травили миллионы евреев.

Хотя, если вы из Украины, можете оказаться сочувствующей и не вспомните никаких преступлений нацистов, либо посчитаете, что все их действия были нормой.

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5
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Nafters Rostenger

Особенно если дедушка бандеровец сам штыками прибивал к столу польского младенца.

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–1
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Alexey

А вот ещё экстремистское стихотворение: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убей_его!

Ненависть к агрессорам необходима во время отечественных войн. Meta — американская компания, они украинцам не союзники, но вроде как сочувствуют. С точки зрения российских властей это, конечно, экстремизм. Но тут прокуратура РФ передёргивает немного, так как разрешена ненависть в отношении военных, но не мирных граждан, а не в отношении "российских граждан, в том числе военных".

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2
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Иван

А чо, РФ уже заявила, что её жизненное пространство на западе? Или под Харьковом появились лагеря куда сгоняют гражданских и те бесплатно трудятся?

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0
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Nafters Rostenger

Пока что РФ нашла лагеря и пытальни Азовцев где они мучали мирных людей.

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1
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Джон Картошкин

Да, теперь считаю. Я понял что у дискриминации (мягкое слово выбрал) нет полярности. Это с любой стороны плохо. Пора заканчивать, ребят. Скрепные срепы идите найух.

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1
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Eugene Danilov

Считаете ли вы экстремистским следующий плакат?
 На плакате изображен немецкий солдат.
Мета пошла дальше: призывать убивать можно и солдат, и обычных россиян:
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/

Reuters: "Meta Platforms (FB.O) will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion"

И не делай вид, что не улавливаешь разницы

Facebook allows war posts urging violence…
Meta Platforms will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence…
www.reuters.com
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Nafters Rostenger

Эти плакаты стали массово появляться после того как они сжигали целые поселения вместе с населением, украинские в первую очередь.

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Алекс Косс

Интересно, во второй мировой был ценз на призывы убивать окупантов? Привычного Вам мира уже не будет, забудьте.

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Ioanne

Ну так разрешите в обе стороны это говорить, какие проблемы? Почему я не могу, условно, сказать смерть кому-то, а тот кто-то может сказать смерть мне?
Если обосрались уже, то хотя бы жопу вытирайте нормально.

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4
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Alexandr

Как это нет понятий? Стало быть идти войной на Украину правильно? И я сейчас не про ум ядерного электората, а про большую часть человечества. Впрочем, даже ядерный электорат в большинстве своем не знает про гибель мирных людей, про их страдания.

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0
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Cake Show

Все что после происходит - лишь ответная реакция на болезнь в виде вооружённых сил на территории ЧУЖОЙ страны.
И поэтому я отношусь снисходительно ко всем мероприятиям от компаний, которые вводят ограничения для ру сегмента. Причина их поведения в том что старый дед не принял таблетки и вообразил себя наполеоном

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19
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RapidCodeLab - AdTech

Простите, а вооруженные силы одной страны на территории ЧУЖОЙ страны, это какая-то исключительная ситуация в современной истории?

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23
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Извинись

Исключительность в том, что слабая Россия пытается походить на сильные США. Я в контексте разницы в экономической силе.

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16
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Jay Green

Видать не такая слабая Россия, и не такая сильная США.

Так жестко унижать США саудиты себе никогда не позволяли, а сейчас тупо сбрасывают вызов. Вот и вся "сила" США на данный момент.

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2
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Andrei

Проблема в том что США уже не такие сильные. Экономика в Европе/США уже не так сильно развиваются, идет технологическая стагнация. Заигрывание с позитивной дискриминацией что тоже ведет к стагнации развития.

США уже находится в состояние торговой войны с Китайем например. Если бы король бы не становился бы голым, ничего бы не было.

США в том виде что оно есть, так же как СССР место в книжках истории.

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2
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Gleb Tyutikov

США должно в перспективе развалиться официально на независимые государства по границам штатов. Рано или поздно это случится.

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0
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Dimitri

Обязательно. Рано или поздно даже солнце погаснет. Надо всего лишь пару миллиардов лет подождать.

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2
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Евгений Сушко

Как быть насчет исключительности арабов пытающихся походить на США в Йемене?

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1
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Иван

60 кг хипстеру не обязательно участвовать во всех турнирах ММА, чтобы лишить жизни условного Хабиба.

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0
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Андрей Хворов

Это другое!

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3
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Дмитрий Рудой

ви не понимаити)

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3
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a.zhurzh

Ничего исключительного. Военные действия- такой же способ политического воздействия, как и прочие. Мы все (Россия, Европа) немного размякли, забыв о том, что бывают ситуации, когда только силой можно решить определенные противоречия.
И я сам не в восторге от этого.

Касательно этой ситуации- солдат выполняет приказ. Невыполнение приказа- трибунал. Благодаря порядку и приказам существует такой институт, как армия. И как бы не хотелось жить в мире, на сегодняшний день без армии не может существовать никакое государство.

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2
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Ян Полянский

Добровольно или с агрессией?

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0
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Дмитрий

Призыв убивать это как бы не «ограничения»

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1
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Здешний микрофон

Блядь, одно другому разве мешает? Как одни кивают на США и их бомбежки, так «че приплетаете?».
А как какие-то западные ублюдки офигевают, так «а вы на Россию» посмотрите.

Жалкие лицемеры.

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20
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Martin Prestone

да, товарищи!

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5
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Denis Pio

Так ты ехай из Россиюшки то

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1
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Иван Помидоров

Да да, ебнуть ракетами - ничего, положить тысячи людей с обоих сторон - ничего, обрушить экономику и планы пары сотен миллионов людей на годы - ничего. Но стоило пронестись слуху, что какую-то херню придумали в правилах модерации, которая сама по себе ни на что не влияет, как взвился дружный возмущенный вой с этой стороны. Вот оно, блэт, корень всех проблем.

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1
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Qworton

Какая рассеюшка. Пока ты обобщаешь, половина живущих в РФ, если не больше, вообще не разделяет этого негативного движения.
И это пиздец, когда ты живёшь нормально, а тебя гнобят только по причине места рождения. Это как гнобить всех чёрных

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1
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Busygin Andrey

Все в рамках Границы!

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0
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Дмитрий Вальковский

Зато теперь Ютуб без рекламы! Слава Великому Собирателю земель Русских! ...
Блеать...

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0
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Ленин-гриб

За черту не заходить! (с) Гоголь

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0
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Сергей Я

Даже тжшники многие против таких нововведений ФБ, судя по комментам, так что тут будут плюсы.

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12
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no one cares of common sense

они в комментах против, но встать и выйти из ФБ в знак протеста - выше их сил.
даже написать в поддержку, что это неприемлемо.
только "ворчание на кухне" и сублимация в мемчики

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1
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Jay Green

сложно встать выйти из бункера во Львове... надо понять и простить.

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–1
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Igor Star

Согла. Фб грохнул год назад, Инста сегодня, Вотс легко переезжает в Тг. Мета прощай навсегда.

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9
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Alex Petrov

Хорошо что то перешла, а не перепрыгнула как некоторые.

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2
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Andrey Dmitriev

Ну всем уже пофиг, все отрубили монетизацию в РФ явно готовясь к блоку.
И только Телеграм как феникс живее всех живых

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3
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vlad egorov

да нет, ты прав, это уже полная хуета

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2
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Artem Borisenko

Ну получай )

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0
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Авиационный спрей

При всех прочих обстоятельствах и, возможно, разных взглядах, я с Вами соглашусь.

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0
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Сергей Я

Ну тут, пожалуй, можно с ними согласиться. Цукерберг совсем ошалевший.

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113
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- -

Не более ошалевший, чем многие политики и телеведущие в РФ.

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42
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Сергей Я

Даже если так, то "цивилизованный Запад" получается не такой уж цивилизованный?

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26
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Иван Поварёшкин

Ну если так, то можно воевать. Какая-то подмена понятий бесконечная, запад напал на кого-то сейчас?

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9
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Здешний микрофон

Нападал сегодня и нападет завтра. В чем вопрос-то?) Или не было ничего?)

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5
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Иван Поварёшкин

Россию хотят захватить англосаксы и выкачать ресурсы. Это я уже слышал, в основном от старшего поколения. Но когда подобную дичь городят вроде бы современные люди - становится жутковато.

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2
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Здешний микрофон

В смысле? Я про Ирак, Афганистан, Ливию, Югославию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Гренду, Боснию, Сомали, Панаму и т.д. и т.п.

А мы то всего лишь в одну Украину. В чем проблема, не понимаю. Когда люди игнорируют подобные факты, становится жутковато. Тем более современные люди, у которых есть доступ к информации ;)

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4
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Maxim Petrukhin

А если все с крыши прыгнут, ты тоже прышнешь? ©
Вы в Россию то вернулись? Или по прежнему из тепла и уюта гневно вещаете?

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0
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Иван Поварёшкин

10:1 получается. Для паритета ещё можно бахнуть по прибалтам

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0
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Здешний микрофон

По прибалтам? Это как минимум!

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0
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восемнадцать из 30

Но в этом есть правда(Не прям в открытую, а просто поставить своих прозападных кандидатов, как это делала Россия в соседних странах). Просто это использует пропаганда ещё и в своих целях( убивают 2 зайцев)

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0
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Michael Smith

запад напал на кого-то сейчас?
 а в Сирии случайно не американские войска прямо сейчас воюют?

они туда вторглись или заблудились?

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1
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Dimitri

Видимо вместе с ВС РФ заблудились.

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0
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Michael Smith

ВС РФ в Сирию пригласили сирийские власти, и они там находятся законно

а американские войска именно вторглись в чужую страну

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0
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Dimitri

Сирийский диктатор пригласил что бы удержаться у власти насильный путем.

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0
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Дмитрий Рудой

а вы дальше собственного носа не видите кто нападает и в течении какого времени?)

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0
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Здешний микрофон

Это его оправдывает?

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9
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Викторович

Если всемирно известная компания призывает к ненависти, какое тут оправдание? Не поняли, что такое антипод, загуглите либо промолчите.

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4
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Vlad Zloy

Она никуда не призывает, а заявила, что не будет блокировать призывы уничтожать оккупационную рашистскую армию в Украине.

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Викторович

...

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Vlad Zloy

Нет, с логикой у вас проблемы.
Отсутствие запрета не означает поддержку.
Но если даже Мета или отдельные члены ее правления поддерживают уничтожение оккупационной армии, то могу их за это только похвалить.
Каждая рашистская гадина, пришедшая на украинскую землю с оружием, должна сдохнуть.

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–10
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Nick Chernykh

Ух Влад, из окопа пишешь надеюсь?

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8
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Steve Evets

из хорошо укреплённых позиций диванного батальона

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1
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Здешний микрофон

Это вы не поняли. Я стебусь над теми, кто в ответ над «США тоже много где бомбили» обычно говорят - не приплетайте, это другое, им можно.
А ща они оправдывают Мету «посмотрите что Россия делает, ко-ко-ко»

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1
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vlad egorov

когда ты приводишь в ответ на критику своих действий кого то другого и при этом этих действий не одобряешь то ты попадаешь в пиздец какую логическую ошибку

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9
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Викторович

Один не понял, другой поддержал. Не надо на мне клеймо ставить!

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–2
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Алексей Соколов

Вам все верно говорят. Перечитайте ветку, там всего три коммента в которых вы умудрились заблудиться.

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0
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Сергей Я

Жалко только многие бизнесы, которые на Инсте завязаны.

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4
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Artem.ID

Вернёшься на телевизор, Соловьёва будешь смотреть ,зачем тебе Инстаграмм ?

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–9
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Сергей Я

Ку-ку?

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2
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Александр Блохин

Так рекламу уже неделю как там нельзя размещать.

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0
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Artem.ID

Напишу и тут , большинство желают смерти путена и всем кто поехал стрелять

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–19
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Николай Липнебич

ох ты мой миролюбивый!

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Informator

И тебе тоже , челедина

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0
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Николай Липнебич

Присядет на пятнаху теперь, осталось только изловить

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2
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Станислав Севостьянов

Причём тут вообще Цукерберг?

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–2
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Сергей Я

Действительно

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6
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Равиль Зарипов

Мб не проснулись ещё? Часовые пояса

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0
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Mahankov Anton

В офисе ВК последние 2 недели

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127
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Whoami

Ну вы вот кекаете, а на вэкашечке последние две недели трафик растёт стремительными темпами.

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6
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Norman

Товарищ майор будет доволен

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8
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Владимир Александрович

Во ВКонтакте много групп и сообщений с призывами к насилию, геноциду и даже некоторые ядерную войну жаждут. Что-то как-то никто не фильтрует и не удаляет этот контент. Вероятно в правилах есть оговорки (которые ввел фейсбук и у себя). Только ВК никто не признает экстремистской. Наверное потому, что все призывы направлены на "врагов".

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7
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Ioanne

Смысл в том, что враги врагов могут поливать. А ТАМ ИМЕННО УКРАИНЦАМ разрешили. Если бы они это разрешили в обе стороны, то никто бы даже ничего не сказал.

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1
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Михаил Бакаев

Ты еще не видел что в ивановском трикотаже творится сейчас)))))

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2
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Fe1ix. N.

Наконец, хоть жена может на жизнь взглянет по другому ,а не все эти виртуальные штуки(айфончики,инстаграмчики, ватсапчики...)

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30
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Qwerty54321

Сопьётся?

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84
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VLAD

Вероятно

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7
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Михаил Бакаев

Ору))))))))

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0
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Cake Show

А потом заблокируют ют, потом одноклассники и бац, соц сетей без майора за спиной и не осталось, а сказать что-то не по политике партии и нельзя, вот тогда заживём.

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16
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Интимный крюк

Ты смотри, как бы жена на тебя по другому не взглянула, увидев других мужичков в реале, это дело такое :)

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9
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Solodin Iota

Ты тоже совместные деньги на дом копил на российском фондовом рынке и теперь не знаешь, как показать жене?))

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8
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Сергей Я

Дак ТикТок пока не блокнули.

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–1
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Георгий Владимирович

Пол года вкладывал в развитие коммерческого аккаунта. Потратил около 240 т.р. из которых 20% ушла на оплату налогов. Все в трубу…

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24
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Максим

А всем насрать. Твои личные вливания никогда не покроют горечь от обиды русских патриотов на заявления меты.

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34
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Dear Moscow,

Потратил около 240 т.р.
 А могли бы хороший сайт сделать даже за половину этой суммы.

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5
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Andrey Dmitriev

за 120к? визитку на коленке что ли?
а раскручивать его на святом духе?

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16
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Dear Moscow,

за 120к? визитку на коленке что ли?
 Сайт-визитка будет стоить 120k, наверное, только у "дизайнеров" из ЦУМа.

а раскручивать его на святом духе?
 Говоря о сайте, я бы вам предложил его не раскручивать, а развивать.

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3
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Валентин Дядко

Сайт продвинуть дороже гораздо, да и кому он интересен на фоне сеток.

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6
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Dear Moscow,

Сайт продвинуть дороже гораздо
 Зависит от ниши. Если предлагаете пластиковые окна или кондиционеры, то возможно.

В остальном же с сайтом вы будете гораздо менее зависимы от того же инстаграма, где аккаунт по факту принадлежит не вам, а цукербергу.

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2
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Максим

Все несколько сложнее.

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1
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Георгий Владимирович

Я сайт сделал сам на тильде бесплатно.
Зацени https://mafia-flow.ru
Продвижение это 90% успеха.

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2
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Дмитрий

опять же, завтра тильду отключат и вместе с ней похерится и сайт. Свой сайт это как ни крути вложение в бизнес, добавленная стоимость

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1
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Денис Пихаров

Так онаж в Москве

Ответить
1
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Dear Moscow,

Я сайт сделал сам на тильде бесплатно
 Вполне норм.
Не исключаю, что стоит добавить побольше текста, но это виднее вам, в т.ч. по показателям из различных webmaster tools.

Цены на проведения игр
 Typo

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0
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Norman

Почему в рф так любят мафию

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0
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Николай Барыкин

И сколько ты своих "бесплатных" часов на это потратил?

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0
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Иван Поварёшкин

А вы не думайте о деньгах. О России думайте)

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2
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Артем Демидович

Я уже удалил сегодня их приложения, всем рекомендую, shame on meta!

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9
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zx80

хотел было написать " в ж..пу Мета!"
но вспомнил об их размере
и передумал

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4
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Evil Pechenka

Пользуясь случаем прорекламирую свой Фейсбучек: https://www.facebook.com/EvilPechenka

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2
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zx80

на народном горе пиаритесь?
нехорошо...

Но зачОтно ))
//пользуясь случаем, пролетая над ФБуком, хочу передать привет

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–2
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Evil Pechenka

В чём горе то народное?

В том, что Рейтерс слили внутреннюю переписку с указанием не банить за пожелания смерти российским оккупантам и Путину с Лукашенко?

Народ горюет от чего? От того, что Путин развязал войну, убивает мирных жителей, а они ему смерти желают? А Фейсбук их за это не банит?

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6
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zx80

я имел в виду НАРОД, а не какой-то там народ))

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–1
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zx80

перефразируя:
у советских собственная гордость, на буржуев смотрим сквозь TV

Ответить
–1
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Alex Petrov

Сколько за WhatsApp будут давать если найдут на телефоне?

Ответить
23
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Solodin Iota

А если подкинут?

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22
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Иван Корниенко

15 строгоча

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3
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Евгений Симутин

Думаю не больше пяти с конфискацией

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0
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Виталий

15 суток швабрирования))

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Иван Корниенко

С нетерпением жду когда запретят все виды языков, потому что при помощи языка распространяют экстремизм, а хотя если копнуть поглубже то станет понятно что экстремизм распространяют люди, а следовательно их надо срочно запретить!

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22
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Pavel Petel

Букву Z оставят.

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14
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Solodin Iota

Товарищ Майор: "Запишу-ка в блокнотик".

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2
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Petr Neustroev

Классно сказано. Не удержался копирнул)))

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Артём Палённый

Так запрещают же

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Андрей Николаевич

Так уже есть проект закона о запрете думать. Ведь вот идет человек а в голове у него антиправительственные мысли. И войну он называет войной. Мысленно конечно. А так примут закон - и можно сразу его хватать и к стенке по законам военного ... упс ... спецоперационного времени

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Виктор

«возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия»

Эх, дожить бы до такого дела на Соловьева с Киселевым

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19
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Станислав Перевышин

Ну вот тут я вас поддержу, хотя обычно и не согласен в вами. Сам очень не одобряю истерику в эфире.

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1
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zx80

вы шовинист что ли??
а Скабеева?! а Симоньян ??

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Cake Show

Прощайте соц сети и реклама

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12
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Solodin Iota

Спецоперация по поддержке ВК

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20
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Интимный крюк

Здравствуй, завод!

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5
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zx80

я в свое время придумал флэш-моб:

скажем, в среду, ровно в 12 часов дня,
ВСЕ офисные сотрудники по ВСЕЙ стране
ровно на 5 минут выходят из соцсетей,
и НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ !

просто интересно было бы понаблюдать за эффектом))

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5
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Илья Волочков

Ну-ну, в 12:00 все пойдут обедать 😁.

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1
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Sergey Khohlachev

Вы про секс?

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Виталий

Добро пожаловать в советский союз где небыло нихуя...... Ну квас был пиздатый, ок!

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12
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Pavel Petel

СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов - Путин.

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4
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Solodin Iota

Если быть президентом больше 7 лет, можно сойти с ума. (с) тоже Путин

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10
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Виталий

Что собственно и произошло 😅

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0
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Pavel Petel

Там сегодня много еще чего:

Практика последних лет показала, что там где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне.

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–1
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Dimitri

Практика последних лет показала, что там где западники ввели против нас ограничения

По космосу особенно хорошо видно. Единственный сектор который подтянулся это сельскохозяйственной, но там не было санкции со стороны запада.

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Максим

стоп! СССР же только галоши для африканцев делал. Или это другое?

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Виталий

СССР купил итальянскую компанию Fiat и начал выпускать автомобили, ты их знаешь под названием жигули. И тут обосрались))

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–3
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Dear Moscow,

СССР *купил итальянскую компанию* Fiat
 Признайтесь, по неполживым "лекциям" каца историю изучали?

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Виталий

Предоставил техн. проект для строительства итальянский концерн Фиат. С ним подписали соглашение на поставку технологического оборудования с последующим обучением специалистов.

Источник: https://m.fishki.net/auto/2101893-istorija-volzhskogo-avtomobilynogo-zavoda.html © M.fishki.net

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Dear Moscow,

Я вам звёздочками специально выделил утверждение о *покупке компании Fiat*.

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Виталий

Первая попавшаяся статья

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Виталий

И колоссально развалился 👍😅😅

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zx80

вы случаем не из Секты свидетелей СССР ? )

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Виталий

Мы из свидетелей Путинского пиздеца)

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zx80