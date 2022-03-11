Если Instagram и Facebook признают экстремистами, что делать — собираем вопросы и ответы на них Статьи редакции
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11 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала признать Meta, материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить её работу в России. СК завёл против сотрудников Meta уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму.
Поводом для этого стало сообщение о том, что Meta ослабила модерацию и разрешила использовать «язык ненависти» в отношении российских военных.
Генпрокуратора также потребовала заблокировать Instagram в России. Facebook уже заблокирован с 4 марта. Мессенджер WhatsApp может избежать блокировки, потому что он средство общения, а не распространения информации, говорят источники ТАСС и «РИА Новости».
Как закон формально описывает экстремизм
По закону «О противодействии экстремистской деятельности», экстремизм — это публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, использование нацистской атрибутики или символики и так далее.
Решение об экстремистском статусе организации принимает не генпрокуратура, а суд. Он же принимает решение о её ликвидации или запрете деятельности.
Также список людей и юрлиц, попавших под финансовые санкции из-за подозрений в причастности к экстремизму и терроризму, ведёт Росфинмониторинг. В него попадают осужденные, подозреваемые или обвиняемые по любым статьям, связанным с экстремизмом, уточняет «Медиазона». Решение суда для этого не нужно, а участники списка сталкиваются с блокировкой счетов в банках и плтёжных сервисах.
За участие в работе запрещённой организации по закону грозит до шести лет заключения или штраф до 600 тысяч рублей.
Facebook и Instagram уже стали экстремистами и надо уходить?
Ответ: пока нет.
Проект «Сетевые свободы» объясняет: сначала заявление Генпрокуратуры отправят в Верховный суд. Кроме того, у Facebook будет возможность участвовать в слушаниях и обжаловать решение, добавляет он.
Юридическая компания S4 Consulting сказала vc.ru, что прямо сейчас нет причин отключаться от соцсети. «К владельцам аккаунтов вопросов нет на данный момент. Пока переставать постить не стоит, тем более если в ваших постах нет экстремизма. Пока есть возможность, нужно выжимать максимум для бизнеса. Особенно после отключения таргетированной рекламы».
Что грозит пользователям, если Meta всё-таки признают экстремистской компанией?
Ответ: пока неизвестно.
Использование аффилированных с Meta платформ может закончиться привлечением к уголовной ответственности, считает адвокат Александр Молохов, чьи слова приводит РБК.
S4 Consulting тоже отмечает, что есть угроза уголовного преследования.
Проект «Сетевые свободы» отмечает, что требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности.
По мнению управляющего партнёра AVG Legal, адвоката Алексея Гавришева, обычным пользователям ничего не грозит, если они не постят что-то, что власти могут посчитать экстремистскими материалами.
Сенатор Андрей Клишас говорит, что за использование соцсетей наказание не будет грозить.
Можно ли покупать услуги у Facebook и Instagram?
Ответ: скорее нет.
«Сетевые свободы» предполагают, что будет введён запрет любых денежных транзакций в адрес компаний, подконтрольных Meta.
S4 Consulting подтверждает: оплата услуг может расцениваться как нарушение статьи 282.3 УК РФ.
Можно ли покупать акции Meta?
Ответ: скорее нет.
Покупка акций компании, которая признана экстремистской, тоже может считаться её финансированием, что запрещено статьёй 282.3 УК РФ, указывает S4 Consulting.
Что ещё будет запрещено?
«Сетевые свободы» предполагают, что будет введён запрет на использование логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и Whatsapp.
При упоминании Meta и связанных с ней проектов нужно будет ставить маркировку об их статусе — S4 Consulting уточняет, что это относится как к СМИ, так и к обычным гражданам.
Редакция vc.ru также задала часть этих вопросов Роскомнадзору и ожидает ответа.
*запрещенная в России экстремистская организация
Теперь во всех упоминаниях меты)
экскремета
Найс. Вот уже и до "самозанятых" докатится волна. У кого-то ведь инста была частью бизнеса... За то мб у фронтэнд-разработчиков заказов прибавится, всё-таки тем, кто не уйдет с рынка придётся как-то продолжать комментировать с клиентом. Пусть даже это маникюр или что-нибудь такое - думаю, найдутся те кто хотя-бы на лендинг пейдж для своих услуг смогут потратиться...
Пару дней назад читал на vc чьи-то стоны, что скоро не будут шавухи и другие микробизнесы заказывать сайты и проч т.к. все ойтишнеки свалили за бугор))))) и ведь каждый второй тут такой мамкин прогнозист
Вот и метавселенная
Вот и новая ачивка для пользователей соцсетей: «Натвитил на госизмену».
У власти в нашей стране откровенные враги, короче.
"спасибо" мета, что высрали ублюдские изменения в правилах
"спасибо" правительство, что теперь нельзя рекламиться в инсте
как всегда простые люди хуй сосут
За ВПН тоже 282?
Лучше ВВП ст 353 УК РФ
Он одной 353 не обойдётся.
Кому лучше?
Использование россиянами WhatsApp не будет считаться проявлением экстремизма в случае признания компании Meta экстремистской организацией на территории РФ - директор Лиги безопасного интернета - Екатерина Мизулина - ТАСС
Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят - сенатор Клишас - РИА Новости
А вдруг Володя думает по другому?
Компенсировать исход мигрантов как то надо
Мета станет тем, кого нельзя называть?
Смерть русским окупантам!!!
Советую, всем удалить со своих сайтов, пабликов и других личных ресурсов запрещенные логотипы (упомянутые в статье). Как говорится, от греха подальше.
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