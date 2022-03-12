Замены для Instagram нет: в каналах Telegram сложно ориентироваться, а во «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзене» своя атмосфера. Люди с бизнесом вспоминают, чем так сильно отличался сервис от остальных площадок.

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За 12 лет работы Instagram превратился из примитивного фотохостинга в многофункциональный сервис: с видеороликами, прямыми трансляциями, мессенджером, голосовыми сообщениями, магазином и маркетинговыми инструментами. Не то витрина магазина, не то отдельный интернет.

Благодаря этому же он стал для многих компаний и блогеров дополнительным способом продвигаться и зарабатывать, а для кого-то и вовсе единственным спасательным кругом.

Но 11 марта 2022 года — на фоне конфликта в Украине — Роскомнадзор обещал ограничить доступ к соцсети из-за «призывов к насилию в отношении россиян». А после дал пользователям два дня, чтобы перенести фотографии на другие платформы: до 14 марта.

Что отличало Instagram от других сервисов, смогут ли последние его заменить и почему увести за собой аудиторию будет крайне непросто — рассуждают блогеры, SMM-специалисты и владельцы брендов.

За годы работы Meta, на мой взгляд, сделала всё, чтобы превратить фотохостинг Instagram в отлаженную и полноценную экосистему: будто заходишь не в обособленное приложение, а в целый интернет. Поэтому соцсеть быстро заняла лидирующую позицию на рынке.

По удобству конкурировать с ней пока что не может никто — при всём уважении к российским сервисам. Они в большинстве своём «костыльные»:

Во «ВКонтакте» есть неплохие видеосервисы, но он всё равно ближе к соцсети Facebook, там другая аудитория. Да и возвращаться туда спустя столько лет уже как-то не хочется.



«Яндекс.Дзен» нужно постигать с нуля. Да и он — по движкам и интерфейсу — тоже альтернатива скорее Facebook, чем Instagram.



Telegram не заменит Instagram тем, кто продвигает визуальный контент, — это всё-таки больше текстовая площадка. Даже если мы начнем публиковать фотографии и видео, сервис останется информационным. Владельцы соответствующих продуктов, может, и справятся. А те, кому важна эстетическая составляющая, — сомневаюсь.

Ужасно ещё и то, что раньше у всех был один беспроигрышный вариант — Instagram, а теперь придётся выбирать между вот этими тремя платформами. Если третья по описанным причинам отпадает, остаются только «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзен». Оба сервиса неудобные и, что важно для некоторых, никак не помогут в работе с иностранными брендами, партнёрами или клиентами.

Все ещё ждали, что Instagram вот-вот запустит в России систему донатов как дополнительный источник заработка, а в итоге соцсеть вообще блокируют. И ладно блогеры, чёрт с нами, — подумали бы хоть о малом бизнесе, тысячах микрокомпаний и заведений.

Instagram ведь был дешёвым способом раскрутиться, а теперь его отбирают ещё и у тех, у кого нет и не было лишних денег на продвижение. То есть меры по поддержке предпринимателей вводят, а инструментов лишают. Чего ж тогда заблаговременно не позаботились и не разработали отечественные альтернативы? Сюр.

Развивались и набирали подписчиков мы в TikTok, который теперь ограничен для пользователей из России, а продавали через Instagram. Аккаунтов в других социальных сетях у нас нет. И Instagram был нашей основной и, можно сказать, единственной продающей площадкой.

К нам в Telegram перешло всего 500 человек из 48 тысяч подписчиков в Instagram и 576 тысяч в TikTok. Что ждёт компанию — пока не знаю. Но думаю, что без Instagram произойдёт полное обнуление до уровня начала нашей деятельности. И любая замена Instagram будет уже не мировой площадкой, а закрытой — российской.

Ирина Федотова директор по маркетингу магазина столов-трансформеров Stayhomedesk

Instagram обеспечивал нам основную часть трафика на сайт и приводил большую часть покупателей. А ещё это:

Сарафанное радио — в сохранённых «Историях» у нас более 800 репостов с отзывами от клиентов.

Канал обратной связи — увлечённое онлайн-сообщество нередко давало нам обратную связь на разработки и делилось идеями по улучшению продукта.



Коммуникация с потенциальными клиентами — это работа с входящими обращениями и опросы в «Историях».

Реклама — возможность рассказывать о продукте и новостях в разных форматах: фото, видео, текст.

Из-за блокировки мы всего этого лишаемся. А заменить Instagram будет сложно, так как социальная сеть располагает удобными инструментами для онлайн-шопинга и развития малого бизнеса. Но верим, что нет ничего невозможного. Люди в целом достаточно быстро адаптируются под новые обстоятельства — пандемия в 2020 году это доказала.

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У нас был закрытый Telegram-канал для владельцев продукции, который сейчас мы открыли для всех желающих. Правда, есть сложность. Последние два-три дня все бренды и блогеры приглашали подписчиков из Instagram в Telegram, и конкуренция за аудиторию огромная. Если в Instagram пользователь мог спокойно следить за 200-500 аккаунтами, то в Telegram «читать» такое количество каналов вряд ли кто станет. Поэтому многие потеряют подписчиков.

Ввиду этого думаем развивать аккаунт во «ВКонтакте». Страница есть, но активной деятельности до этого момента не вели. Планируем оперативно наладить работу. Плюс — поставили себе задачу плотно заняться SEO-оптимизацией сайта и ищем экспертов, которые смогут нам помочь.

Instagram — это 60% доходов и столько же трафика: и для нас, и для клиентов. Он простой, общедоступный, в нём есть внешние ссылки, в отличие от того же ограниченного теперь TikTok. Мы всегда получали хорошие охваты, видели высокую вовлечённость. В общем: Instagram был самой эффективной площадкой и по заработку, и по медийности, и по активности пользователей.

Чего мы лишимся? Да всего. Клиенты уходят из соцсетей, а сами соцсети ещё и банят.

Найти замену не так просто — это отработанные механики, лояльная аудитория, алгоритмы. Нельзя просто взять и поставить на место Instagram что-то другое в надежде на тот же выхлоп. Конечно, есть другие соцсети — скажем, «ВКонтакте». Наверное, для кого-то именно он станет спасательным кругом, но равноправной альтернативой Instagram сервис не назовёшь.

Для большинства блогеров и артистов блокировка — большая и невосполнимая потеря. И собрать ровно ту же аудиторию в каком-то одном новом месте они, скорее всего, не смогут. Так что позитивного видим мало, но верим, как всегда, в лучшее.

Instagram для нас — незаменимый инструмент поиска аудитории: причём не только по России, но и по миру. Правда, внешний рынок, очевидно, на ближайшие годы исчезнет. А ещё для нашего продукта важно самовыражение и визуальная составляющая, и тот же Telegram для этих целей подходит плохо. В нём нет сформированной экосистемы, «Историй», репостов. Да и вряд ли кто-то подпишется на 100-500 каналов, которые ему не мешали бы в Instagram.

«ВКонтакте» для брендов, нацеленных на высокобюджетный сегмент, на наш взгляд, был бессмысленным в силу состава аудитории и, вероятно, таким и останется.

В результате мы испытываем целый ряд проблем: начиная с полной неясности с поставками компонентов (95% из них в нашем продукте европейские) и заканчивая самой «свежей» — блокировкой Instagram. Сложнее будет привлекать новую аудиторию, демонстрировать работы. Как следствие, ухудшится финансовое и моральное состояние бизнеса. Instagram, к слову, был также важным каналом поддержки, которая порой необходима.

Вести аккаунт всё равно нужно, чтобы не потерять интерес клиентов из-за рубежа. Это и даёт нам хоть какие-то надежды: что получится переместить производство на более нейтральную территорию и поддержать статус нашей страны как всё-таки не совсем безнадёжной.

Аня Гуляева SMM-специалист; TG

Instagram всегда был комфортной площадкой для продвижения, потому что располагал всеми необходимыми инструментами. Люди любят визуальный контент, хорошо его понимают, поэтому в соцсети удавалось эффективно строить личный бренд. Кто-то скажет, что во «ВКонтакте» можно делать почти то же самое, но основной трафик блогерам приносил именно Instagram.

Соцсеть давала мне возможность проявлять себя и благодаря этому же помогала привлекать потенциальных клиентов, которые потом рассказывали обо мне знакомым. Теперь мы лишаемся банального комфорта и аудитории. Последняя у блогеров и магазинов давно сформирована и за один день «переместить» её в другие соцсети просто невозможно.

Сейчас средняя конверсия пользователей в другие платформы — 1%.

Большинство перейдёт либо во «ВКонтакте», либо в Telegram — просто потому, что эти платформы лучше других освоены. Мало кто захочет изучать и строить что-то с нуля. А ещё там есть зарегистрированные пользователи — это уже лучше, чем ничего, даже если они пока что не самые активные.

Но продавать так же хорошо, как в Instagram — через «Истории» и публикации, пока вряд ли получится. Во-первых, будет огромная борьба за внимание. Во-вторых, информационный поток слишком перегружен, и люди станут отключать уведомления.

Telegram, как мне кажется, это в целом комфортная среда, чтобы продолжить работу: можно публиковать и фотографии и текст, есть «видеокруги» — это своеобразная альтернатива «Историй», а ещё сервис позволяет записывать голосовые сообщения и подключать комментарии. Но идеальным сервис не назовешь: там и личные переписки, и каналы, и информационный шум — легко запутаться.

«ВКонтакте» тоже не самая лучшая альтернатива, но зато это хорошая и вполне удобная площадка для рекламы — лучше чем Facebook, меньше блокировок. Для брендов самое то — причём как для корпоративных, так и для личных.

Сколько времени уйдёт на то, чтобы освоиться вне Instagram, зависит от того, что компании или блогеру удалось к этому времени наработать: это качество и численность аудитории. Кто-то справится за две недели, а кому-то потребуются месяцы — если, например, ниша слишком узкая.

Нелегко сейчас и SMM-специалистам: именно нас ведь просят помочь с переходом в новую реальность. Так что всем нам придётся не просто, но, думаю, привыкнем и адаптируемся быстро.

Мы уже лишились возможности принимать оплату от клиентов из-за границы. Нам отключили PayPal, заблокировали Etsy, ограничили международные отправки — посылки без движения уже несколько недель. А теперь мы потеряем ещё и часть клиентов из России.

Для нас Instagram — основная, но не единственная площадка. У нас есть страница во «ВКонтакте» — там около 4,7 тысяч подписчиков, есть Telegram-канал, сайт, а ещё офлайн-партнёры в Санкт-Петербурге и Москве. А вот клиентам из других стран мы пока ничего предложить не можем.

Кто-то, как и мы, тоже переключится на Telegram и «ВКонтакте», а кто-то, увы, закроется. Жаль, что многих лишают возможности зарабатывать и вести бизнес.

Instagram — это основная социальная сеть магазина. Съёмки, анонсы акций, видеообзоры и целые рубрики в «Историях» — мы «собирали» нашу страницу на протяжении двух лет по крупицам. Столько же времени потребовалось, чтобы аудитория аккаунта выросла до 100 тысяч подписчиков.

Как освещать крупные акции теперь — без Instagram и таргетированной рекламы — пока не представляем. Раньше, чтобы привлечь внимание к запуску, шла масштабная подготовка: тематические медиа, специальные съёмки, разработка контент-плана — в ход шёл весь арсенал. Сейчас ни одна площадка не даст нам такой же возможности. Поэтому инструменты придётся менять и адаптироваться к текущим реалиям.

Главный плюс Instagram — это лента: весь ваш аудиовизуальный и текстовый контент хранится в одном месте и выстраивается в некую витрину магазина. Новые подписчики с первого взгляда понимают, что это за проект и интересен ли он им.

Мы запустили Telegram-канал и завели страницу во «ВКонтакте», чтобы не потерять связь с аудиторией. Оба сервиса располагают интересными функциями, но лучше работали бы как дополнение к Instagram, чем как его замена. И всё равно вынуждают нас пересматривать привычные механики работы.

Так что замены Instagram нет. Самая близкая альтернатива для уникального контента — это TikTok, но и он пока ограничен. Поэтому ждём отмены блокировок, чтобы вернуться в привычные соцсети с новыми силами.

Открывая студию, мы твёрдо решили использовать только Instagram — и чтобы продвигать услуги, и чтобы их продавать. Для этого в соцсети есть и аудитория, и маркетинговый арсенал. Без Instagram мы потеряем более 70% заказов, а ещё шанс быстрее расти. Осознавать это больно.

Пришлось в срочном порядке публиковать в «Историях» ссылку на Telegram-канал, задуматься о маркетплейсах вроде «Яндекс.Маркета». Но продавать и продвигаться там сложнее и дороже, так что удобной и эффективной альтернативы Instagram пока для себя не видим.

Марьяна Бурухина таргетолог; TG

В Instagram я создавала рекламу для самозанятых экспертов и коммерческих проектов. Аудитория там очень вовлечённая и привыкла покупать. Вложения в рекламу при эффективной рекламной стратегии, за которую SMM-специалисты и отвечают, окупались в несколько раз за очень короткий срок.

Из доступных альтернатив на сегодняшний день — «ВКонтакте». Там тоже можно запускать рекламу на узкие сегменты аудиторий, что крайне важно для продвижения малого бизнеса. Но будет ли площадка способствовать столь же активному покупательскому поведению, как это было в Instagram, — пока вопрос.

Дарья Ильичева репетитор по русскому языку

Я завела Instagram после разгара пандемии, а до этого продвигалась во «ВКонтакте» и через сарафанное радио. Соцсеть для меня — лишь дополнительный источник заработка, поэтому я не отчаиваюсь. Можно вести блоги в «Яндекс.Дзене», выкладывать ролики на видеохостингах — уж какой-нибудь точно выживет. Нельзя забывать и о Telegram. Мой канал, например, за месяц вырос почти на 700 человек: все узнали о нём из Instagram.