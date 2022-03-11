Некоторые локальные бренды надеются сохранить бизнес в других соцсетях, но многие в отчаянии.

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11 марта Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор пообещал ограничить доступ к инстаграму. Могут ли обычных пользователей привлечь к ответственности за посты в инстаграме и хранение приложения на телефоне, пока непонятно.

Инстаграм — не просто средство общения или способ следить за жизнью друзей, но и мощный инструмент для продвижения своего бизнеса, в особенности малого. Многие российские предприниматели получали возможность зарабатывать и рассказывать о своей продукции и услугах, в том числе при поддержке самого инстраграма — с помощью функций витрины

TJ поговорил с владельцами мастерских, пекарен, книжных магазинов о том, как блокировка инстаграма и возможное признание соцсети экстремистской отразится на их бизнесе

«Подписные издания» книжный магазин

Расстроились, но, к сожалению, это было ожидаемо. Наш бизнес прежде всего зависит от того, читают ли люди и есть ли у них возможность покупать книги. И если с первым проблем нет (люди читают и стали читать даже больше сейчас), то со вторым сейчас будут проблемы независимо от блокировки инстаграма.

Безусловно, для нас это была одна из основных площадок, где мы в самых разных форматах могли рассказывать о новых и любимых книгах читателям в своем узнаваемом стиле. От блокировки мы пострадаем значительно. Уже работаем над реанимацией телеграм-канала. «ВКонтакте» у нас всегда активно обновлялся: по статистике, около половины пользователей из наших соцсетей приходит на наш сайт именно из сообщества в этой соцсети. Но там мы работаем совсем в другом стиле, более строгом: то есть во «ВКонтакте» нет того обаяния нашего инстаграм-аккаунта, за который все его так ценили.

Так что теперь будем пытаться понять, как можно это обаяние и эти эмоции транслировать в других соцсетях.

владелица локального бренда сумок и рюкзаков пожелала сохранить анонимность

Это ужасно, как и всё, что сейчас происходит. Думаю, если Генпрокуратура хочет, то так и будет. Если опираться на опыт блокировок телеграма, твиттера и фейсбука, то скорее всего, с инстаграмом будет так же. Он будет «тупить», не грузить нормально или через раз грузить картинки и видео, но продолжать как-то работать, если не включать VPN.

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Мой бизнес максимально зависит от инстаграма. Это основная, в данный момент даже единственная площадка, на которой я работаю. Что буду делать дальше, не знаю. Видимо, буду пробовать всё, что осталось — «ВКонтакте» и телеграм. И продолжать весть инстаграм.

Никита Анохин владелец мастерской, которая создаёт ночники и кашпо

Мы уже ощутили на себе многие санкции, так как 40% наших покупателей из Европы и Америки. Уже заблокирован PayPal и Etsy. Блокировка инстаграма ещё одна из нерадостных новостей.

Мы искренне не понимаем, зачем это нужно. Зачем лишать тысячи людей возможности работать? Ради чего? За 12 дней известных событий наша жизнь очень изменилась. Сейчас мы стоим перед выбором: оставаться в России или перевезти мастерскую в более демократичную страну. Неизвестно, чего ждать завтра. Решение выглядит абсурдным, за которым не стоит никаких рациональных мотивов.

Наш бизнес начинался с инстаграма и живёт в нём. Мы не ведём маркетинговые компании, не подключаем рекламу. Все наши подписчики и клиенты пришли по чьи-либо рекомендациям. Будет очень жаль потерять связь с аудиторией. Мы не видим альтернативных вариантов. Очень надеемся, что блокировка инстаграма будет такой же «успешной», как когда-то блокировка телеграма, и площадку менять не придётся. У нас есть группа во «ВКонтакте», сайт и телеграм-канал.

Лана владелица пекарни

Закрытие инстаграма было очевидно после новости с раннего утра, когда Meta изменила свою политику в сторону хейт спич. Я веду бизнес только здесь. Соцсеть считаю классной платформой — user-friendly, быстро, просто. У меня не просто магазин с печенюшками, а целое сообщество людей, которые любят прекрасное, эстетическое, необычное. Именно это и жаль потерять, а не продажи.

Продажи ожидаемо сократятся. Создала телеграм-канал, уже часть аудитории перешла туда. Буду делиться постами, рецептами, проводить опросы, возможно, прямые эфиры. Цель — не потерять классное сообщество. В скором времени создам простой сайт и настрою возможным покупки прямо с сайта. Во «ВКонтакте» не планирую переходить, там другая аудитория, я не готова на неё перестраиваться.

Но VPN ещё никто не отменял, есть много и платных, и бесплатных вариантов. Нажал на кнопочку и всё работает. Я уже использую VPN несколько лет (жила в Китае, там заблокирован инстаграм), не вижу проблем и трудностей.

Ева парикмахер, колорист

Я использую инстаграм для работы, мой бизнес на грани, придётся вместо собственного классного проекта идти работать в парикмахерскую у дома, что печально.

Думала, что делать. По возможности попросила клиентов и клиенток сохранить другие соцсети и записать мой номер. Как это сработает — большая загадка. Настроение полное отчаяния, другой профессии у меня нет, надеятся могу только на эту, видимо, очень сильно снижу социальную и «прайсовую» планку. Пока хороших идей нет совсем.

Придётся взаимодействовать и учавствовать в проектах аля «Невские берега» (фестиваль для парикмахеров, – прим. TJ), если будет такая возможность только для того, чтобы люди видели, что я существую, а я этого не делала уже лет шесть (работаю восемь лет). Это мрак: жюри, как и участники, в основном скупые на комплименты, падкие на «титулы», бездушные и жестокие люди, продающие маленькие баночки с целебным зельем, где мыло и пара отдушек. Будет всем сейчас тяжело. А мы, парикмахеры, очень надеялись, что +20% к стоимости расходников и красителей — это всё, что нас коснётся.

Регина мастер маникюра

Мне жаль, что столько труда вложено. Тут много моей радости и воспоминаний, тут много близких мне людей, которые далеко. Мне жаль, что место, где было свет, тепло и добро, теперь в политической игре. Это грустно.

Мой бизнес на все 100% был завязан на инстаграме. Ногти — это визуал. Всем нужны красивые ноготки. Это была самая удобная площадка для ведения бизнеса.

Я не понимаю, как привлекать новых клиентов, механика других соцсетей мне не ясна. Думаю следующий — это телеграм. Во «ВКонтакте» я совсем не хочу. Для меня это как будто прошлая жизнь.