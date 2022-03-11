Куда и как эмигрировать: большая подборка ссылок, чатов и каналов с разбивкой по странам

Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.