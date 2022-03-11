Роскомнадзор дал пользователям Instagram два дня на перенос фотографий и видео до блокировки соцсети Статьи редакции
Аккаунты не удалят, но доступ к ним ограничат.
- Активным пользователям Instagram понадобится время на перенос своих фотографий и видео в другие соцсети, а также на уведомление контактов и подписчиков, сообщили в Роскомнадзоре.
- Поэтому регулятор решил завершить введение ограничений на доступ к Instagram в 00:00 мск 14 марта. Так у пользователей будут «дополнительные 48 часов переходного периода».
- Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram в России из-за «призывов к насилию в отношении россиян» 11 марта 2022 года. С таким требованием обратилась Генпрокуратура.
- Ведомству не понравились сообщения, что материнская компания соцсети Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии. Генпрокуратура также потребовала признать Meta экстремистской организацией.
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Куда и как эмигрировать: большая подборка ссылок, чатов и каналов с разбивкой по странам
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.
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Как называется ощущение когда всё на столько плохо что уже похуЮ?
Стадия принятия
не торопите события, наши ещё умеют удивлять
Твоё слово Rutube
YouTube объявил о блокировке всех каналов российских государственных СМИ.
Заблокировали для остального мира. В РФ продолжит работать походу.
Буква Ю =)
спасибо, поправил!
алекситимия
Хуй с ним
"Аккаунты не удалят" — ебать, спасибо, нахуй!
Доллары тоже не удалили.
Просто не отдают.
Ты не путай. Доллар не отдают немного другие.
Интересно конечно, как бы они удаляли акки) Топором по серверам Меты?
Дожили, сейчас реально на такие мелочи как инста уже пох...
p.s. У кого там бизнес подвис понимаю и соболезную, это жесть.
Бизнес в инсте, не? Или там по вашему только на конфеты рачки хватает?
48 часов до момента, когда инстасамки ворвуться в бункер
что за бункер? новая соцсеть? ))
да, на Урале, для одного персонального деда
ага, VBunkere, со своими стенами, Пашке и не снилось
Смотрим на частность запроса по установки VPN.
Ммм... хорошо ли это даже... ведь протокол начнут блочить
в дурку!))
.
На самом деле, просто никто не захотел работать в выходные.. 👨🏻💻 Задачу отложили на на следующую неделю
тссс...такое официально нельзя говорить)) Поэтому прост, жест доброй воли))
Я думаю ещё дали Мете шанс передумать. Хотя вряд ли это их спасет от блокировки, если вдруг Цукерберг за выходные одумается.
Vpn здравствуйте
А вообще, обидно за бизнес - потеря как канала привлечения, так и многим магазинам ***
Как говорится, все х - давай сначала
А чего вы ожидали от зарубежных сервисов?
Кто-нибудь объяснит зачем скачивать фото из инста?!) как-будто аккаунт блокирует сам Инстаграм. VPN в помощь. В крайнем случае всегда можно войти из другой страны.
Паника и истерика. Ну и во всех тг-каналах же написали, значит, надо делать!
Там вроде уголовное наказание будет
Не будет
Жалко в этой ситуации только рекламодателей и малый бизнес. Всякие эскортницы найдут себе новую площадку для выкладывания жоп.
Я 5 лет только там и зарабатывал на продажах своих товаров. Но ничего. Люди гибнут сейчас не за что. А создать магаз в ВК дело не сложное.
Люди гибнут ни за что. Из-за маразма одного самодура и его окружения.
Кто-то знает как перенести все эти данные?))
Делайте скриншоты
и печатайте книги
И переносите в Яндекс.Диск
в разделе "ваша активность" (или что-то созвучное, по-английски - Your Activity)
Ваш профиль - три полоски в правом верхнем углу - активность
Смотрите в опциях приложения, там можно заказать выгрузку.
Роскомнадзор посоветует заскринить свой профиль и фото по отдельности
Есть плагин для хрома, можно одним махом скачать все сториз, насчет фото точно не скажу, но уверен, есть что то подобное, погуглите
Посты в тетрадку переписывайте
Ура, дебилов меньше будет
Это не поможет...
Посмотри сколько Замбированно вдупляют в Тикток....
Так его тоже заблокировали уже, нет?
Хз. Я не пользуюсь ни тем ни тем. ))
Дак вот они.
Я не инстасамка вообще, меня взбесило это "сроку вам два дня". Тоже блин господа нашлись.
ну так они и есть господа здесь, у вас есть другое мнение?
мнят себя господами, но не являются таковыми
ну да - "вы здесь власть".
на вэцэшечке и на диванчике
вы, смотрю, ясновидящий)
Молчи челядь
так бабы сами же задосят выгрузкой. в этом план?
Скоро будет перекати поле в России.
М-даа....
Ох как сейчас воют так называемые, а точнее самоназванные Звезды...
Как по мне есть певец, артист, писатель, блогер и т.п.
Аккаунт не удалят лол, а как бы они его удалили?
Всегда говорил что делать основным источником рекламы какую либо площадку нельзя, нужно иметь ее как один из источников распределенный по приоритетности, а развивать свой сайт как основу чтобы всегда была возможность трафик переливать. Говорил что с соц. Сетью может что нибудь случиться, а у Вас только доступ к страничке и не более того. А все смеялись… да что может случиться. Ага, но.
А где продаваться теперь?
на ленинградке
На Арбате
Это просто сюр какой-то…
Павел Дуров улыбнулся🤣🤣🤣🤣, его тоже блокировали и не ❌❌❌ не заблокировали😄😄😄
На самом деле, просто никто не захотел работать в выходные.. 👨🏻💻
Онлайн в вк и количество активных пользователей, а также постов/комментов увеличится. У товарища майора появится много работы.
Все приличные люди уже поставили себе VPN и не так сильно переживают.
Ну так логика железная: когда вас оскорбил гопник из соседнего двора, вы ковровыми бомбами сносите целый квартал, дав жителям два дня на эвакуацию.
Логика норм, сносите вход в соседский двор
Или вызываете копов и нейтрализуете угрозу точечно.
Zанавес ZZZR Zакрывается
Шлюхограмм закрывают! Ура!!
Это хорошо, хоть часть аудитории бизнесу удасться перевести на альтернативные соц сети
"альтернативные"?
чебурсети?
МойМир
А могут ли реально заблочить так, что и через впн не пробиться? Или только как тви и фб?
естественно не могут.
Это только в случае блокировки со стороны сервиса. Т.е. если именно сам инстаграм будет блокировать, то там ни чего не поможет.
А блокировки РКН легко обходятся десятками способов.
Я тут недавно узнал о приложении 1.1.1.1, как я понял это не совсем обычный VPN, но через него тот же Фейсбук работает нормально.
Можно сделать доступ вне РФ крайне медленным
Через vpn будет работать?
Да будет.
Неженки. Рубить его нахой немедля
Они троллят так чтоли))) хаха, ебанько
Работает и будет работать
В этом случае не жалко только инфоцыган
YouTube немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру - заявление компании.
delete
Я медленно снимаю с тебя штаны..
Как-будто эротический рассказ читаю))
А через два дня переходим на впн))
Оруэл всё знал
Куда
Только после этого один сомневающийся товарищ спросил у меня: чё куда валим?))) Первый пошёл, жду остальных, хотя наверное дождутся блока ютуба и телеграма.
если решение валить / не валить люди принимают на основании блокировок соцсетей и vpn - то они никуда не свалят и даже не собирались))
Первое китайское предупреждение =)
"Ведомству не понравились сообщения, что материнская компания соцсети Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии. Генпрокуратура также потребовала признать Meta экстремистской организацией."
Мне тоже не нравится что РФ вторглась на территорию Украины. Требую признать РФ окупантами и агрессорами! А президентов РФ и Белорусии требую признать захватчиками и неадекватными персонами.
Ля какие хорошие
Youtube следующий?
Будто специально подыгрывают.
Это какая-то общая спецоперация.
А как они могут удалить аккаунты? Просто заблочить соцсеть - да, но как удалить аккаунты?
Так он уже не работает.