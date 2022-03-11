Соцсети
Биологический бинокль

Роскомнадзор дал пользователям Instagram два дня на перенос фотографий и видео до блокировки соцсети Статьи редакции

Аккаунты не удалят, но доступ к ним ограничат.

  • Активным пользователям Instagram понадобится время на перенос своих фотографий и видео в другие соцсети, а также на уведомление контактов и подписчиков, сообщили в Роскомнадзоре.
  • Поэтому регулятор решил завершить введение ограничений на доступ к Instagram в 00:00 мск 14 марта. Так у пользователей будут «дополнительные 48 часов переходного периода».
  • Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram в России из-за «призывов к насилию в отношении россиян» 11 марта 2022 года. С таким требованием обратилась Генпрокуратура.
  • Ведомству не понравились сообщения, что материнская компания соцсети Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии. Генпрокуратура также потребовала признать Meta экстремистской организацией.
Соцсети
Биологический бинокль
Если Instagram и Facebook признают экстремистами, что делать — собираем вопросы и ответы на них Статьи редакции

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#новость #instagram

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Андрей Иванов

Как называется ощущение когда всё на столько плохо что уже похуЮ?

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63
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Александр Еремин

Стадия принятия

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49
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Джон Картошкин

не торопите события, наши ещё умеют удивлять

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7
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Alex Gurulli

Твоё слово Rutube
YouTube объявил о блокировке всех каналов российских государственных СМИ.

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0
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Pavel Petel

Заблокировали для остального мира. В РФ продолжит работать походу.

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0
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Oleg Miller

Буква Ю =)

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3
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Андрей Иванов

спасибо, поправил!

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1
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Ilia

алекситимия

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2
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Green Base

Хуй с ним

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0
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Игорь Пронин

"Аккаунты не удалят" — ебать, спасибо, нахуй!

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33
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Ware Wow

Доллары тоже не удалили.
Просто не отдают.

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11
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Artem Borisenko

Ты не путай. Доллар не отдают немного другие.

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3
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Сергей Я

Интересно конечно, как бы они удаляли акки) Топором по серверам Меты?

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1
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Ware Wow

Дожили, сейчас реально на такие мелочи как инста уже пох...

p.s. У кого там бизнес подвис понимаю и соболезную, это жесть.

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33
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Артем П.

Бизнес в инсте, не? Или там по вашему только на конфеты рачки хватает?

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–3
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Джон Картошкин

48 часов до момента, когда инстасамки ворвуться в бункер

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25
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Ivan Zamorev

что за бункер? новая соцсеть? ))

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1
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Ник Лежневич

да, на Урале, для одного персонального деда

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6
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Джон Картошкин

ага, VBunkere, со своими стенами, Пашке и не снилось

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3
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Артем П.

Смотрим на частность запроса по установки VPN.

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2
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Викторович
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1
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Ware Wow

Ммм... хорошо ли это даже... ведь протокол начнут блочить

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0
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VLZ. CITY

в дурку!))

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0
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Марина Красикова

.

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0
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Толик Шериев

На самом деле, просто никто не захотел работать в выходные.. 👨🏻‍💻 Задачу отложили на на следующую неделю

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14
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Викторович

тссс...такое официально нельзя говорить)) Поэтому прост, жест доброй воли))

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1
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Сергей Я

Я думаю ещё дали Мете шанс передумать. Хотя вряд ли это их спасет от блокировки, если вдруг Цукерберг за выходные одумается.

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0
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Oleg Miller

Vpn здравствуйте
А вообще, обидно за бизнес - потеря как канала привлечения, так и многим магазинам ***

Как говорится, все х - давай сначала

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6
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No Name

А чего вы ожидали от зарубежных сервисов?

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0
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Yan Orlov

Кто-нибудь объяснит зачем скачивать фото из инста?!) как-будто аккаунт блокирует сам Инстаграм. VPN в помощь. В крайнем случае всегда можно войти из другой страны.

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5
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Artem Borisenko

Паника и истерика. Ну и во всех тг-каналах же написали, значит, надо делать!

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2
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Razanyr

Там вроде уголовное наказание будет

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0
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Yan Orlov

Не будет

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0
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Типун Понос

Жалко в этой ситуации только рекламодателей и малый бизнес. Всякие эскортницы найдут себе новую площадку для выкладывания жоп.

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3
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Александр Губин

Я 5 лет только там и зарабатывал на продажах своих товаров. Но ничего. Люди гибнут сейчас не за что. А создать магаз в ВК дело не сложное.

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2
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Artem Borisenko

Люди гибнут ни за что. Из-за маразма одного самодура и его окружения.

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7
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Надежда Золотарёва

Кто-то знает как перенести все эти данные?))

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0
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Игорь Пронин

Делайте скриншоты

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13
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Ivan Zamorev

и печатайте книги

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3
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Сергей Я

И переносите в Яндекс.Диск

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1
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Grigoriy Malyshev

в разделе "ваша активность" (или что-то созвучное, по-английски - Your Activity)

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1
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Arseny

Ваш профиль - три полоски в правом верхнем углу - активность

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1
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Джон Картошкин

Смотрите в опциях приложения, там можно заказать выгрузку.

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0
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Rodion Plaxin

Роскомнадзор посоветует заскринить свой профиль и фото по отдельности

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0
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Viacheslav Moroz

Есть плагин для хрома, можно одним махом скачать все сториз, насчет фото точно не скажу, но уверен, есть что то подобное, погуглите

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0
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Марина Бондаренко

Посты в тетрадку переписывайте

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0
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Владислав Сластушевский
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4
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Артем Язвов

Ура, дебилов меньше будет

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–2
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Cat Hello

Это не поможет...
Посмотри сколько Замбированно вдупляют в Тикток....

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1
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Егор Никифоров

Так его тоже заблокировали уже, нет?

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0
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Cat Hello

Хз. Я не пользуюсь ни тем ни тем. ))

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0
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Сергей Я

Дак вот они.

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0
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Виктория Никанорова

Я не инстасамка вообще, меня взбесило это "сроку вам два дня". Тоже блин господа нашлись.

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1
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Andreas Kraut

ну так они и есть господа здесь, у вас есть другое мнение?

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1
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Виктория Никанорова

мнят себя господами, но не являются таковыми

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–1
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Andreas Kraut

ну да - "вы здесь власть".
на вэцэшечке и на диванчике

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2
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Виктория Никанорова

вы, смотрю, ясновидящий)

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–1
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No Name

Молчи челядь

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0
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Джон Картошкин

так бабы сами же задосят выгрузкой. в этом план?

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2
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Анатолий Щербина

Скоро будет перекати поле в России.

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2
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Cat Hello

М-даа....
Ох как сейчас воют так называемые, а точнее самоназванные Звезды...
Как по мне есть певец, артист, писатель, блогер и т.п.

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2
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Аким Гребенкин

Аккаунт не удалят лол, а как бы они его удалили?

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2
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Макс Усов

Всегда говорил что делать основным источником рекламы какую либо площадку нельзя, нужно иметь ее как один из источников распределенный по приоритетности, а развивать свой сайт как основу чтобы всегда была возможность трафик переливать. Говорил что с соц. Сетью может что нибудь случиться, а у Вас только доступ к страничке и не более того. А все смеялись… да что может случиться. Ага, но.

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2
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Иван Бут

А где продаваться теперь?

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0
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Andreas Kraut

на ленинградке

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3
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Alex Gurulli

На Арбате

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0
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Сергей Ноздрин

Это просто сюр какой-то…

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1
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Алекс Маркс

Павел Дуров улыбнулся🤣🤣🤣🤣, его тоже блокировали и не ❌❌❌ не заблокировали😄😄😄

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1
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Толик Шериев

На самом деле, просто никто не захотел работать в выходные.. 👨🏻‍💻

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1
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Sergey Vorob'ev

Онлайн в вк и количество активных пользователей, а также постов/комментов увеличится. У товарища майора появится много работы.

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1
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Михаил Филиппов

Все приличные люди уже поставили себе VPN и не так сильно переживают.

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1
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Alexander Bobylev

Ну так логика железная: когда вас оскорбил гопник из соседнего двора, вы ковровыми бомбами сносите целый квартал, дав жителям два дня на эвакуацию.

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1
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Alex Moren

Логика норм, сносите вход в соседский двор

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0
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Alexander Bobylev

Или вызываете копов и нейтрализуете угрозу точечно.

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0
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Alex Gurulli

Zанавес ZZZR Zакрывается

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1
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Nick Chernykh

Шлюхограмм закрывают! Ура!!

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1
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Владимир Родичкин

Это хорошо, хоть часть аудитории бизнесу удасться перевести на альтернативные соц сети

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0
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Andreas Kraut

"альтернативные"?
чебурсети?

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2
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Сергей Я

МойМир

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SonyaZavr

А могут ли реально заблочить так, что и через впн не пробиться? Или только как тви и фб?

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0
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Andreas Kraut

естественно не могут.

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0
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Антошка Картошка

Это только в случае блокировки со стороны сервиса. Т.е. если именно сам инстаграм будет блокировать, то там ни чего не поможет.
А блокировки РКН легко обходятся десятками способов.
Я тут недавно узнал о приложении 1.1.1.1, как я понял это не совсем обычный VPN, но через него тот же Фейсбук работает нормально.

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Pavel Petel

Можно сделать доступ вне РФ крайне медленным

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Максим

Через vpn будет работать?

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0
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A . JD

Да будет.

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0
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Foma Kiniaev

Неженки. Рубить его нахой немедля

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0
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ImPReZ

Они троллят так чтоли))) хаха, ебанько

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0
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Алекс Маркс

Работает и будет работать

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0
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SilanseR

В этом случае не жалко только инфоцыган

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0
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Pavel Petel

YouTube немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру - заявление компании.

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0
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Pavel Petel

delete

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0
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Alexander Bobylev

Я медленно снимаю с тебя штаны..
Как-будто эротический рассказ читаю))

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0
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Сладкий Бубалех

А через два дня переходим на впн))

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Шынгысхан Мусаханов

Оруэл всё знал

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Артём Календжян

Куда

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Αлексей Μихеев

Только после этого один сомневающийся товарищ спросил у меня: чё куда валим?))) Первый пошёл, жду остальных, хотя наверное дождутся блока ютуба и телеграма.

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Andreas Kraut

если решение валить / не валить люди принимают на основании блокировок соцсетей и vpn - то они никуда не свалят и даже не собирались))

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0
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No Name

Первое китайское предупреждение =)

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0
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No Name

"Ведомству не понравились сообщения, что материнская компания соцсети Meta разрешила в некоторых странах использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии. Генпрокуратура также потребовала признать Meta экстремистской организацией."
Мне тоже не нравится что РФ вторглась на территорию Украины. Требую признать РФ окупантами и агрессорами! А президентов РФ и Белорусии требую признать захватчиками и неадекватными персонами.

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0
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Сергей Я

Ля какие хорошие

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0
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Ware Wow

Youtube следующий?
Будто специально подыгрывают.
Это какая-то общая спецоперация.

YouTube объявил о блокировке всех каналов…
Видеохостинг YouTube начинает блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством…
meduza.io
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0
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Alice

А как они могут удалить аккаунты? Просто заблочить соцсеть - да, но как удалить аккаунты?

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0
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Отродясь не было

Так он уже не работает.

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